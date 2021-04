23 món ăn ngày nắng nóng bức giải nhiệt chống ngán dễ làm tại nhà

Dưới đây là danh sách những món ăn ngày nắng nóng mà bạn có thể bổ sung ngay cho thực đơn gia đình của mình. Món ăn này sẽ giúp bạn cải thiện dinh dưỡng bữa ăn đồng thời góp phần xua tan đi cái nóng bức khó chịu của mùa nắng nóng đang cận kề.



1. Tôm thịt cuộn rau cải

Bạn có thể thực hiện món ăn ngày nắng nóng này bởi phần nguyên liệu dễ tìm và cách nấu lại vô cùng đơn giản. Món ăn được đánh giá là tạo hình đẹp mắt và hương vị lại khá mới lạ. Sơ chế tôm rồi hấp hay luộc chín. Sau đó, lột sạch vỏ để lên dĩa. Phần thịt nên chọn thịt heo ba rọi hữu cơ tươi sạch luộc chín thái miếng vừa ăn để món ăn thêm thơm ngon.

Phần rau cải nên chọn loại cải non có lá lớn để cuộn được dễ dàng. Bạn trải lá cải tên dĩa rồi cho bún tươi cùng tôm, thịt heo và các loại rau đi kèm như cà rốt, dưa leo, rau thơm rồi cuốn lại thật chắc tay. Món tôm thịt cuộn rau cải sẽ ăn kèm với nước chấm mắm tỏi. Nếu thích bạn có thể thêm cả phần rau chua ngọt để món ăn thêm đậm đà.

Món tôm thịt cuộn rau hấp dẫn (Nguồn: ngoisao.net)

2. Thịt băm nấu canh chua

Là món ăn được đánh giá là vô cùng thanh mát cho những nắng nóng nên bạn có thể bổ sung món ăn này cho gia đình của mình. Món ăn thực hiện đơn giản cùng nguyên liệu chuẩn bị dễ dàng. Bạn sẽ cần chuẩn bị thịt heo băm nhỏ nhuyễn, các rau để nấu canh chua bao gồm: cà chua, thơm, me chua, giá, bạc hà, … cùng các gia vị cần thiết để hoàn thành món ăn. Phi thơm hành khô cùng dầu ăn rồi xào cà chua, thơm cho chín. Đổ nước cho ngập rồi đun sôi.

Khi nước sôi cho tiếp phần thịt băm nhuyễn vào nấu cùng. Để thịt bằm không bị vón cục bạn nên khuấy thịt với nước lã trước. Đun cho thịt chín rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi mới cho các loại rau đi kèm vào nấu. Lưu ý khi nước sôi bạn cho me đã lọc lấy nước vào trước thì nước canh sẽ thanh hơn, ngọt hơn. Thêm rau gia vị cắt nhỏ lên trên là bạn đã có được món thịt băm nấu canh chua thơm ngon cho cả nhà.

Món thịt băm nấu canh chua (Nguồn: vuitrekhoe.com)

3. Đậu hũ chay sốt nấm đông cô chay

Những ngày nắng nóng là những ngày khó chịu, ăn chay hay ăn những món rau luôn là lựa chọn tối ưu cho bạn. Đậu hũ chay sốt nấm đông cô chay là một trong những món ăn ngày nắng nóng mà bạn nên tham khảo và bổ sung vào thực đơn của mình. Bạn sẽ cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: đậu hũ non thơm ngậy bổ dưỡng, nấm đông cô tươi giàu giá trị dinh dưỡng, gia vị chay, rau gia vị, bột năng.

Sơ chế nấm đông cô bằng cách cắt bỏ chân, ngâm muối rồi rửa sạch mới thái miếng vừa ăn. Đậu hũ non cắt miếng. Rau gia vị đi kèm nhặt sạch rửa qua nước để ráo và thái nhỏ. Xào chín nấm đông cô trước, nêm nếm thêm các loại gia vị vừa ăn rồi mới cho đậu hũ non vào xào cùng. Lưu ý khi đã cho đậu hũ non vào thì không dùng đũa đảo nữa sẽ làm nát đậu. Trước khi tắt bếp thì cho rau gia vị lên trên. Món ăn ngon, dưỡng chất và vô cùng thanh mát cho cơ thể.

Đậu hũ chay sốt nấm đông cô chay (Nguồn: nenchon.vn)

4. Canh cua rau đay

Ngày nắng nóng bạn chọn canh cua rau đay là vô cùng hợp lý. Đây là món ăn dễ làm và được nhiều bà nội trợ thực hiện cho bữa cơm gia đình của mình. Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: cua, rau đay cùng gia vị để hoàn thành món canh thơm ngon dân dã này. Phần cua cần chọn những con cua tươi ngon, đủ càng chân sau đó sơ chế kỹ rồi xay và lọc lấy nước nguyên chất.

Phần này quan trọng nên bạn lưu ý thực hiện cẩn thận. Rau đay nhặt sạch, rửa qua nước để ráo. Phi dầu cùng hành khô cho thơm rồi nấu nướng cua đã lọc. Khi nước sôi bánh cua sẽ đóng lại. Lúc này bạn nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi mới cho rau đay vào nấu. Nước sôi trở lại thì nêm nếm cho vừa ăn và tắt bếp là hoàn thành món canh cua rau đay thơm ngon. Canh cua rau đay có thể ăn cùng với cơm hoặc ăn không cũng rất ngon và mát.

Món canh cua rau đay (Nguồn: news4.vnay.com.vn)

5. Tôm rang tỏi

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: tôm tươi sạch mua tại siêu thị VinMart cùng gia vị để hoàn thành món ăn gồm hành khô, tỏi, muối, bột ngọt, đường, hạt tiêu. Tôm tươi bạn sơ chế rồi rửa sạch để cho ráo nước. Ướp tôm với bột bắp cùng rượu trắng trước khi thực hiện nấu chín. Chiên chín tôm trong dầu rồi vớt ra để cho ráo. Phi thơm hành rồi đến phần tỏi ớt băm nhuyễn vào xào trước mới cho tôm sơ chế vào nấu cùng. Nêm nếm gia vị vừa ăn là hoàn thành món tôm rang tỏi đậm đà, giòn rụm.

Tôm rang tỏi (Nguồn: nguoiduatin)

6. Bún cá

Bạn có thể chọn thay đổi thực đơn ngày nắng nóng cho gia đình bằng món bún cá thơm ngon này. Đây là món ăn ngày nắng nóng dễ làm, nhanh mà hương vị lại thanh mát vô cùng. Nguyên liệu của món này lại không quá khó để chuẩn bị. Bạn nên chọn loại cá nhiều thịt ít xương hoặc loại cá mà bạn thích để món bún cá được thơm ngon đúng vị hơn. Bún cá nấu kèm cà chua, thơm, cùng các loại gia vị.

Bún cá ăn kèm bún tươi và rau sống. Cá sơ chế, cắt khúc vừa ăn và nên ướp qua với hành tỏi cùng gia vị từ 10-20 phút trước khi nấu. Phần nước dùng bạn có thể dùng nước xương hầm để được thơm ngon hơn. Xào chín thơm, cà rồi nấu cùng nước dùng. Bạn có thêm hành tây để nước dùng ngọt hơn.

Khi nước sôi thì cho cá vào nấu cho chín. Bạn nhớ nêm nếm vừa ăn. Cho thêm rau gia vị vào để món ăn thêm đậm đà. Sắp bún ra tô rồi múc nước cùng cá vào cùng. Rau sống đã chuẩn bị trước đó có thể trụng qua nước sôi để dễ ăn hơn.

Món bún cá (Nguồn: danhsachvang.net)

7. Canh bầu/mướp nấu tôm khô

Bạn có thể chọn món ngon ngày nóng bức này cho gia đình. Đây là món canh thanh nhiệt rất tốt mà lại có hương vị thơm ngon, dễ chế biến dễ ăn. Phần nguyên liệu chính bạn nên chọn tôm khô to được làm từ tôm tươi nguyên chất, ngâm nước cho mềm rồi giả nhỏ. Phần bầu hay mướp nên chọn quả non, tươi thì món canh sẽ thơm ngon hơn. Sau khi gọt vỏ thì mới cắt miếng vừa ăn để nấu canh.

Phi thơm hành khô băm nhuyễn rồi cho phần tôm khô đã giã nhuyễn vào xào cùng. Đổ ngập nước đun sôi. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi nước sôi cho tiếp phần bầu hay mướp đã chuẩn bị vào nấu. Nước sôi trở lại thì nêm nếm cho vừa ăn và cho thêm hành ngò vào là hoàn thành món canh thơm ngon cho những ngày nắng nóng khó chịu.

Canh bầu nấu tôm khô (Nguồn: medium.com)

8. Bún đậu mắm tôm

Món ăn thơm ngon này được nhiều người yêu thích vì dễ ăn và việc chuẩn bị lại đơn giản. Bạn có thể thưởng thức khá nhiều thực phẩm từ món bún đậu mắm tôm. Nguyên liệu chuẩn bị cho món này gồm có thịt heo, lòng heo, chả cốm, đậu khuôn,… Nhiều loại rau sống đi kèm như diếp cá, quế, kinh giới, dưa leo.

Món ăn được ăn kèm với bún tươi cùng với mắm tôm. Phần thịt heo và lòng sau sơ chế cần được luộc chín để nguội và cắt miếng vừa ăn. Phần chả cốm nên chiên chín trước để nguội ráo dầu rồi mới cắt miếng vừa ăn. Đậu khuôn sống cũng cắt miếng vừa ăn và chiên giòn các mặt. Khi ăn bạn để các nguyên liệu thành từng phần rồi khi ăn thì kết hợp lại với nhau. Món bún đậu mắm tôm sẽ ngon khi bạn pha chế với mắm tôm đậm đà.

Món bún đậu mắm tôm (Nguồn: plus.google.com)

9. Bánh tráng cuốn thịt heo

Bạn có thể chọn món ăn này cho món ăn ngày nắng nóng của gia đình. Những ai yêu thích món ăn nhiều rau sẽ luôn yêu thích món ăn này. Nguyên liệu của món ăn bao gồm thịt heo các loại rau sống để cuốn kèm, bún tươi, bánh tráng được làm từ nguyên liệu tự nhiên. Thịt heo bạn chọn loại thịt mà bạn thích như ba rọi, nạc vai, bắp… rửa sạch và luộc chín vừa ăn. Để nguội rồi mới cắt miếng vừa ăn.

Rau sống nên nhặt sạch ngâm nước muối rồi rửa sạch lại với nước để cho ráo rồi mới ăn cho đảm bảo vệ sinh. Khi ăn bạn sẽ trải bánh tráng ra trước rồi lấy bún thịt cùng rau đặt vào cùng. Cuốn bánh tráng chặt tay để cuốn bánh đẹp và dễ ăn. Bạn pha chế thêm nước chấm gồm tỏi, ớt và nước mắm cùng chanh để món ăn thêm đậm đà và đúng vị.

Bánh tráng cuốn thịt heo (Nguồn: rosehome.vn)

10. Canh ngao nấu riêu

Một trong những món canh thơm ngon mà bạn không nên bỏ qua khi mùa nắng nóng về. Canh ngao nấu riêu luôn là món ăn ngon, thanh mát và đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho mọi thành viên trong gia đình. Nguyên liệu của món ăn này gồm có ngao, cà chua, sấu (nếu có), dứa, hành ngò, hành khô cùng gia vị phổ biến. Sơ chế ngao thật sạch rồi luộc chín. Tách lấy thịt ngao bỏ vỏ, nước luộc lọc bỏ cặn chỉ lấy phần nước trong.

Phi thơm hành khô với dầu ăn rồi xào tiếp dứa cùng cà chua cho chín tới cho ngao vào xào cùng nêm nếm vừa ăn. Đổ nước luộc ngào vào đun cho sôi trở lại rồi nghiền sấu bỏ vào cho thêm vị chua. Trước khi tắt bếp bạn cho thêm các loại rau gia vị như hành ngò cắt nhỏ vào là hoàn thành món canh thơm ngon cho bữa cơm ngày nắng nóng.

Món canh ngao nấu riêu (Nguồn: danhsachvang.net)

11. Bánh đa trộn

12. Miến cua trộn

13. Phở trộn, phở tíu

14. Phở cuốn, nem cuốn

15. Đậu phụ rang muối

16. Bún ốc nguội

17. Nộm bò khô

18. Canh cua rau mồng tơi

19. Canh hến chua

20. Canh rau muống luộc sấu hoặc chanh

21. Cháo đậu

22. Canh mướp đắng nhồi thịt

23. Nộm lưỡi heo dọc mùng

Trên đây là những món ăn ngày nắng nóng mà bạn có thể tìm mua nguyên vật liệu chế biến. Như vậy, bạn đã có thêm cho mình những gợi ý cho món ăn ngày nắng nóng vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa dễ thực hiện.