23 món quà 20/11 cho cô giáo mầm non, cấp 1-3 dưới 500k thiết thực nhất

17. Cốc in hình

3. Tranh do bé vẽ



Các bậc phụ huynh đã nghĩ ra nên tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non của con trẻ món là gì vừa có ý nghĩa lớn, thú vị và độc đáo hay chưa? Tham khảo 23 gợi ý sau mà Blog Adayroi đưa tới để tìm được một món quà thích hợp nhất.



1. Bó hoa tươi thắm

Những bó hoa luôn là sự lựa chọn số một để làm quà tặng 20/11 cho cô giáo mầm non bởi tính thẩm mỹ và sự tiện dụng. Phụ huynh có thể chọn mua bó hoa rạng rỡ, thông điệp ý nghĩa: hoa lily, hoa hồng, hoa cúc hay hoa cẩm chướng đều có ý nghĩa bày tỏ sự biết ơn và lòng kính trọng tới các cô giáo mầm non.

Bó hoa tươi thắm để dành tặng các cô giáo mầm non trong ngày 20/10. (Nguồn: baomoi.vn)

2. Thiệp mừng

Song hành với những bó hoa rực rỡ sắc màu thì không thể nào thiếu được những tấm thiệp mừng dành tặng cho những cô giáo mầm non đã có chăm sóc các bé. Những lời chúc mừng, tri ân và tâm sự chân thành của các bậc làm cha mẹ được trình bày cẩn thận bên trong sẽ khiến các cô giáo cảm thấy thật sự cảm động. Ngoài ra, nếu như bạn có thể tự tay làm những tấm thiệp handmade đẹp thì sẽ tạo ra ấn tượng khó phai trong tâm trí của các cô giáo mầm non.

3. Tranh do bé vẽ

Bên cạnh những món quà ý nghĩa, những bó hoa tươi thắm thì bạn có thể dành tặng các cô những bức tranh do tự tay các bé vé. Đó có thể là bức tranh về một bó hoa rực rỡ sắc màu, phác họa chân dung cô giáo hay phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Chắc chắn, khi nhận được món quà này các cô sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về học sinh của mình.

4. Bánh kẹo

Các bậc phụ huynh có thể tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non là một giỏ bánh kẹo cao cấp. Giỏ quà nên bao gồm một hộp trà, rượu vang, kẹo, bánh ngọt và một vài loại đồ sấy khô. Đây là món quà sang trọng và lịch sự, rất phù hợp để dành tặng người thân yêu trong bất cứ dịp lễ đặc biệt nào.

5. Bút viết

Bút viết là một gợi ý tuyệt vời để tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non đang chăm sóc con trẻ. Các bậc phụ huynh nên chọn mua những loại bút viết sang trọng để các cô có thể ký tên hoặc sử dụng trong những dịp đặc biệt. Chắc chắn rằng, với món quà này thì các cô giáo sẽ vô cùng trân quý.

6. Sổ tay

Ngoài những chiếc bút cao cấp thì các bậc phụ huynh có thể chọn mua những quyển sổ tay cao cấp và sang trọng để dành tặng cho các cô. Bởi vì 2 món đồ này đều luôn song hành với những thầy cô giáo trong suốt những năm tháng làm nghề. Khi mỗi lần sử dụng món quà độc đáo này các cô giáo sẽ luôn nhớ tới tấm lòng chân tình mà bạn dành tặng.

Cuốn sổ tay giúp bạn thể hiện được sự quan tâm chân thành tới cô giáo. (Nguồn: shopify.com)

7. Vải

Khi nhắc tới những cô giáo bất kể ai trong chúng ta cũng nhớ đến hình tượng tà áo dài đủ hoa văn và màu sắc rực rỡ mà họ thường hay mặc tới trường. Vì vậy, bạn có thể dành tặng cho những cô giáo mầm non một tà áo dài cao cấp, họa tiết nhã nhặn. Với món quà này các cô giáo sẽ may được những bộ áo dài cách tân tôn dáng mặc trong những dịp đặc biệt như khai giảng hay bế giảng.

8. Bình nước giữ nhiệt

Hãy đặt mua những chiếc bình nước giữ nhiệt chất liệu cao cấp làm quà tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non để họ có thể cảm nhận được sự quan tâm từ bạn. Những chiếc bình giữ nhiệt vốn là một món đồ dùng gắn bó với các cô giáo trẻ mầm non để có thể đựng các loại trà, cà phê và nước nóng trong suốt quá trình giảng dạy.

9. Khăn quàng cổ

Một trong những món phụ kiện thời trang giúp các cô giáo mầm non có thể bảo vệ được cổ họng và giọng nói trong những ngày mùa đông giá lạnh đó chính là chiếc khăn quàng ấm áp. Đây cũng là một trong những món quà tặng cô giáo mầm non ngày 20 tháng 11 lịch sự và ý nghĩa.

Khăn quàng cổ giúp các cô giáo không bị nhiễm lạnh trong tiết trời mùa thu hoặc mùa đông. (Nguồn: tranhtheutaysh.com)

10. Cây phong cảnh

Có rất nhiều các cô giáo mầm non có sở thích cá nhân là trồng cây cảnh, trồng hoa và rất yêu thiên nhiên. Vì vậy, bạn có thể tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non là những chậu hoa và cây cảnh nhỏ gọn, xinh đẹp. Món quà này sẽ rất có ý nghĩa với họ bởi vì cho thấy được sự quan tâm và tinh ý từ phụ huynh học sinh.

11. Sữa tắm

Một trong những món quà tặng cô giáo mầm non ngày 20 tháng 11 đơn giản thường được các bậc phụ huynh lựa chọn là sữa tắm cao cấp. Món quà này sẽ rất cần thiết cho những nữ giáo viên trong cuộc sống hàng ngày.

12. Son môi dưỡng ẩm

Khi tới trường các cô giáo mầm non sẽ rất ít trang điểm và thường chỉ thoa son dưỡng có màu nhẹ. Bởi vậy bạn có thể đặt mua son dưỡng ẩm mềm mịn không màu làm quà tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non giúp đôi môi của họ không bị khô trong thời tiết giá lạnh.

Son môi dưỡng ẩm giúp đôi môi của các cô giáo không bị khô hay nứt nẻ. (Nguồn: dauduanguyenchat.com)

13. Mặt nạ chăm sóc da

Trong những dòng sản phẩm chăm sóc và dưỡng da mặt thì mặt nạ dưỡng da được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng, sử dụng thường xuyên. Bạn có thể đặt mua mặt nạ cho làn da trong veo để làm quà tặng cho các cô giáo trong ngày lễ Nhà giáo Việt nam sắp tới. Chắc chắn, khi nhận được món quà này các cô giáo sẽ sử dụng hàng ngày và nhớ tới tấm chân tình của phụ huynh dành tặng.

14. VinID Gift Card

Hãy thử tham khảo qua những chiếc thẻ quà tặng VinID nếu như bạn chưa biết nên tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non là gì. Món quà này được đánh giá rất “đa năng” khi có thể sử dụng trong bất cứ dịch vụ nào do Vingroup cung cấp. Nếu có nhu cầu bạn có thể đặt mua thẻ VinID Gift Card đa năng mệnh giá 1.000.000đ, 2.000.000đ, 100.000đ, 200.000đ….

15. Thẻ Spa

Vào ngày 20/11, phụ huynh có thể dành tặng cho các cô giáo của con trẻ những voucher làm đẹp, thư giãn tại spa đẳng cấp. Các cô giáo mầm non sẽ có thể sử dụng món quà đặc biệt này để chăm sóc da và cơ thể trong những dịp cuối cùng. Chắn hẳn họ sẽ cảm thấy cảm động và hoàn toàn bất ngờ đấy.

16. Vòng tay phong thủy

Những chiếc vòng đá phong thủy được chế tác từ những phiến đá tự nhiên luôn được mệnh danh là tấm bùa hộ mệnh cho người sử dụng. Bên trong mỗi chiếc vòng tay luôn ẩn chứa năng lượng đặc biệt giúp thay đổi vận mệnh và bảo vệ sức khỏe. Bạn có thể đặt mua vòng tay đá phong thủy mang tài lộc may mắn thay cho lời cầu chúc bình an tới các cô giáo mầm non trong ngày lễ 20/11 sắp tới này.

17. Cốc in hình

Những chiếc in tuy đã xuất hiện từ lâu những vẫn là một trong những món quà 20/11 được rất nhiều phụ huynh và học sinh ưa thích bởi sự độc đáo. Bạn có thể dành tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non một chiếc cốc độc đáo có in hình chân dung của cô hay những tấm hình chụp chung với trẻ. Chắc chắn, các cô sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được món quà này từ bạn.

18. Sách

Sẽ có rất nhiều cô giáo mầm non có niềm đam mê lớn đọc sách để thư giãn hay phục vụ nghiên cứu cho quá trình giảng dạy. Bởi vậy, những cuốn sách sẽ là món quà tặng tinh thần lý tưởng bạn có thể dành tặng cho các cô trong dịp 20/10 này. Bạn có thể lựa chọn mua tựa tiểu thuyết với nội dung đặc sắc hoặc các cuốn sách về kỹ năng sống để dành tặng cho các cô giáo mầm non.

19. Tranh treo tường

Một trong những món quà tặng cô giáo mầm non ngày 20/11 phụ huynh có thể bổ sung vào trong danh sách là những bức tranh treo tường rực rỡ màu sắc. Món quà này sẽ giúp ngôi nhà của các cô trở nên sinh động và có sức sống hơn.

20. Bông tai

Đối với những chị em phụ nữ thì những bông hoa tai là món đồ phụ kiện thời trang giúp tạo thêm sự nữ tính. Một món quà 20/10 ý nghĩa cho các cô giáo này tuy không có giá trị lớn nhưng giúp phụ huynh thể hiện được sự quan tâm chu đáo.

21. Giỏ trái cây

Nhúng giỏ trái cây đầy màu sắc là món quà tiện lợi mà bạn có thể dễ dàng mua tại siêu thị hay những đại lý bánh kẹo, hoa quả. Hầu hết, những giỏ trái cây này sẽ đi kèm rượu, mứt, thực phẩm đa dạng và thường được đóng gói rất đẹp. Giá của sản phẩm quà tặng này sẽ thường dao động từ 500.000đ – 2.000.000đ.

Nến thơm có mức giá không quá cao và phù hợp để làm quà tặng cho các cô giáo mầm non. (Nguồn: pcdn.co)

22. Nến thơm

Mùi thơm dịu nhẹ của nến thơm kết hợp với ánh sáng lung linh sẽ giúp các cô giáo giảm bớt được những lo âu, sự mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc. Bạn nên chọn mua nến thơm với thành phần thiên nhiên để giúp mang tới những hương thơm xoa dịu các dây thần kinh và kích thích khứu giác. Cần lưu ý lựa chọn những chiếc nến có màu sắc và mùi hương phù hợp với sở thích của người được tặng bạn nhé.

23. Gối tựa

Những chiếc gối tựa lưng có màu sắc rực rỡ và in hình dễ thương chính là món quà 20/10 tiếp theo Blog Adayroi gợi ý riêng cho bạn. Những chiếc gối tựa lưng mềm mại sẽ giúp các cô giáo đỡ mỏi lưng khi phải ngồi quá lâu. Món quà này giúp thể hiện sự quan tâm và tinh tế của bậc phụ huynh tới các cô.

Hy vọng rằng, với những thông tin trong bài viết đã giúp các bậc phụ huynh tìm được lời giải đáp cho vấn đề tặng quà 20/11 cho cô giáo mầm non gì phù hợp và tạo được sự ấn tượng. Hãy nhanh tay đặt mua các sản phẩm quà tặng ý nghĩa tại Adayroi để tri ân các thầy cô và nhận được mức giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhé.