23 tác dụng của khoai tây cực tốt cho sức khỏe, làm đẹp ít người biết

Tại một số nơi trên thế giới, khoai tây được coi là loại thực phẩm chính bởi hàm lượng dinh dưỡng và các lợi ích nó mang lại cho sức khỏe. Trong bài viết này hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu kỹ hơn tác dụng của khoai tây nhé.



1. Tác dụng của củ khoai tây đối với sức khỏe

1.1 Cải thiện chức năng của não bộ và hệ thần kinh

Khoai tây – loại rau ăn củ có chứa hàm lượng dinh dưỡng lớn là vitamin B6, loại vitamin này giúp cải thiện sức khỏe hệ thần kinh bằng cách tạo ra một hợp chất hữu cơ giúp giảm căng thẳng và nguy cơ bị trầm cảm. Ngoài ra, khoai tây còn giúp cho não bộ hoạt động tốt hơn nhờ duy trì ổn định lượng glucose trong máu.

Còn thành phần kali sẽ giúp mạch máu giãn nở, nhờ đó mà não sẽ được cung cấp đủ máu. Tác dụng của khoai tây đối với với hệ thần kinh quả là tuyệt diệu, hãy nhanh chóng bổ sung các món ăn từ khoai tây vào bữa ăn của gia đình bạn nhé.

Khoai tây có chứa một hàm lượng lớn vitamin B6 (Nguồn: madeleineshaw.com)

1.2 Giảm huyết áp

Các chất xơ, kali và kukoamine khiến cho khoai tây trở thành thực phẩm có tác dụng làm giảm huyết áp rất hiệu quả bằng cách điều hòa glucose và giãn mạch máu. Điều này giúp cho máu được lưu thông dễ dàng hơn. Qua đó cải thiện tình trạng bị giảm huyết áp.

1.3 Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhờ những tác dụng của khoai tây. Từ đó giúp phòng ngừa một số bệnh và giảm các vết thâm tím, nhanh lành vết thương, giảm chảy máu răng và cả bệnh cảm lạnh thông thường cũng bị đẩy lùi.

Khoai tây có chứa nhiều vitamin C (Nguồn: henryfields.com)

1.4 Chống viêm

Vitamin C trong khoai tây không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn có thể trở thành một chất làm giảm tình trạng viêm cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, các chất vitamin tổng hợp có trong khoai tây như vitamin B6, kali, canxi và magie cũng rất hữu ích trong việc chống viêm khớp, viêm hệ tiêu hóa. Khoai tây cũng đặc biệt hiệu quả cho các tình trạng viêm bên ngoài, bạn có thể dùng khoai tây để chà xát trực tiếp để làm giảm tình trạng viêm.

Tác dụng của khoai tây giúp chống viêm (Nguồn: moddermatology.com)

1.5 Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng cacbonhydrat và chất xơ trong khoai tây giúp cho dạ dày tiêu hóa dễ dàng hơn. Tác dụng của khoai tây sẽ giúp cho hệ tiêu hóa tránh được tình trạng rối loạn, khó tiêu như khi thu nạp các món ít chất xơ vào cơ thể.

1.6 Giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Khoai tây chứa nhiều chất xơ giúp làm giảm cholesterol trong máu, các vitamin B6, vitamin C còn giúp duy trì sự hoạt động ổn định của tim mạch. Nhờ đó, khoai tây nằm trong danh sách thực phẩm giúp giảm các nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Thường xuyên ăn khoai tây sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (Nguồn: fsmedia.imgix.net)

1.7 Chống oxy hóa và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư

Tương tự như cách chống viêm, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, vitamin A và quercetin giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

1.8 Giảm sỏi thận

Khi lượng acid uric trong máu tăng cao thì sẽ gây ra sỏi thận, lúc này bạn nên ăn khoai tây để bổ sung canxi và sắt, hạn chế bị tích tụ sỏi thận.

1.9 Giảm stress, duy trì tâm lý tốt

Khoai tây có tác dụng gì cho việc cải thiện tình trạng tâm lý, bạn đã biết chưa ? Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng stress là do thiếu các vitamin A và C, mà hai loại vitamin này cực kỳ dồi dào trong khoai tây. Vậy nên khi bị căng thẳng thần kinh, cảm giác bất an không dứt thì bạn có thể nấu món ngon từ khoai tây để cải thiện tâm lý nhé.

Các món ăn từ khoai tây sẽ giúp bạn giảm stress, duy trì tâm lý tốt (Nguồn: 2000days.net)

2. Tác dụng của củ khoai tây đối với làn da

2.1 Làm sáng da

Vitamin C trong khoai tây chính là thành phần chính hỗ trợ làm đẹp da. Các chất chống oxy hóa, tinh bột thì sẽ giúp dưỡng ẩm và cung cấp các chất dinh dưỡng cho làn da mịn màng, chống lão hóa. Bạn có thể dùng nước ép khoai tây để mát xa mặt 5 phút mỗi ngày để làn da được trắng mịn. Ngoài ra, bạn có thể dùng cách khác, đó là thái khoai tây thành lát mỏng và đắp chúng lên mặt trong 10 phút. Thực hiện 2 lần một tuần sẽ thấy được kết quả rất khác biệt.

Làm sáng da với khoai tây (Nguồn: ecoljsc.com)

2.2 Chữa triệu chứng phù mặt

Chính nhờ khả năng kháng viêm mà khoai tây còn có thể giúp giảm tình trạng sưng phù mặt. Bạn có thể để khoai tây trong tủ lạnh sau đó thái lát đắp lên mặt. Tình trạng sưng, phù sẽ nhanh chóng giảm đi.

2.3 Chữa bỏng da do cháy nắng

Nếu bạn quên không dùng kem chống nắng để bảo vệ da, hãy thái khoai tây thành lát thật mỏng rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng, giữ nguyên trong 15 phút để làm dịu da. Khoai tây sẽ nhanh chóng bù đắp độ ẩm đã bị mất đi trên da và giảm cả tình trạng tấy đỏ do cháy nắng gây ra.

Khoai tây sẽ nhanh chóng bù đắp độ ẩm đã bị mất đi trên da và giảm cả tình trạng tấy đỏ do cháy nắng gây ra (Nguồn: aladin.com.vn)

2.4 Trị mụn trứng cá

Khoai tây nằm trong danh sách 25 loại rau củ mát gan trị mụn hiệu quả bạn nên biết. Nếu bạn muốn trị mụn trứng cá thì hãy đem khoai tây luộc chín và nghiền nhuyễn cùng sữa tươi không đường.

Đắp lên mặt trong vòng 20 phút sau đó rửa mặt sạch, liên tục thực hiện trong vòng một tháng, mỗi tuần 2 lần sẽ hết mụn và các vết thâm do mụn để lại.

Bạn có thể dùng khoai tây nghiền đắp lên mặt để trị mụn trứng cá (Nguồn: cloudfront.net)

2.5 Làm giảm mắt sưng húp

Nếu mắt bạn bị sưng đến nỗi thật khó để đi ra ngoài. Muốn xử lý thật nhanh thì bạn có thể lấy khoai tây cắt lát mỏng rồi cho vào tủ lạnh một lúc rồi lấy ra đắp lên mắt. Tác dụng của khoai tây sẽ giúp tình trạng sưng của mắt sẽ nhanh chóng xẹp xuống.

2.6 Giảm nếp nhăn

Để xóa mờ các vết nhăn trên da, bạn có thể dùng khoai tây kết hợp với mật ong và dầu oliu làm thành một hỗn hợp và đắp chúng lên mặt như mặt nạ trong 10 phút sau đó rửa lại sạch với nước. Kiên trì thực hiện mỗi tuần 2 – 3 lần để có kết quả tốt nhất. Các vitamin trong khoai tây sẽ thẩm thấu vào da và giúp cho da được căng bóng, săn chắc và tươi trẻ hơn.

3. Tác dụng của củ khoai tây đối với đời sống hàng ngày

3.1 Loại bỏ gỉ sét dễ dàng

Khoai tây sẽ có tác dụng như một dung dịch chống gỉ sét hữu hiệu. Bạn hãy cắt đôi củ khoai tây rồi nhúng vào hỗn hợp bột baking soda và muối, sau đó chà xát lên các phần sỉ sét cho đến khi món đồ kim loại trở lại sáng bóng như mới.

Khoai tây sẽ là một công cụ tuyệt vời để làm sạch các vết gỉ sét (Nguồn: alicdn.com)

3.2 Làm sạch một số vết bẩn

Không chỉ loại bỏ gỉ sét, khoai tây còn được dùng làm cách loại bỏ vết bẩn trên các chất liệu khác, kể cả vải. Bạn hãy mài khoai tây thật mịn và pha cùng nước, sau đó lọc phần bã đi, lấy nước khoai tây chà lên vết bẩn. Đem đồ giặt lại với nước là vết bẩn đã biến mất rồi.

3.3 Làm sạch giày hiệu quả

Bạn có thể cắt đôi củ khoai tây và chà nó lên đôi giày cũ và lau lại bằng khăn mềm sau 5 phút để chúng trở nên sáng bóng trở lại. Bạn đã thấy công dụng của khoai tây trong đời sống thần kỳ chưa nào?

3.4 Làm sáng đồ bạc

Chính nhờ thành phần tinh bột có trong khoai tây mà đồ bạc có thể dễ dàng sáng bóng trở lại, không còn màu xỉn nữa. Bạn có thể nghiền khoai tây lấy nước và ngâm đồ bạc trong nước này 1 giờ đồng hồ. Sau khi ngâm thì rửa sạch và lau bằng khăn mềm.

Chính nhờ thành phần tinh bột có trong khoai tây mà đồ bạc có thể dễ dàng sáng bóng (Nguồn: nhabepvang.com)

4. Một số tác dụng khác của khoai tây

4.1 Dưỡng tóc

Bạn có thể kết hợp khoai tây luộc và nước cốt chanh để làm mặt nạ cho tóc, ủ trong 20 phút sau đó gội lại bằng nước ấm. Mái tóc của bạn sẽ mượt mà và bóng đẹp như sử dụng các sản phẩm tinh dầu dưỡng tóc.

4.2 Hấp thụ lượng muối dư thừa từ thức ăn

Nếu bạn chẳng may nêm nếm quá mặn vào món canh thì hãy nhanh tay xử lý bằng cách cho khoai tây vào nồi và để sôi 10 phút. Khoai tây sẽ giúp hấp thụ bớt phần muối bị dư thừa, giúp cho món ăn của bạn được cân bằng trở lại.

4.3 Giảm đau

Bạn có thể giảm đau bằng khoai tây luộc bằng hai cách. Cách thứ nhất, khi khoai tây còn nóng thì bạn cho nó vào miếng vải sạch và dùng như một miếng chườm, áp vào các vị trí bị đau để nhanh chóng giảm cảm giác đau. Sau khi khoai tây nguội thì bạn áp dụng cách 2, đó là cho vào tủ lạnh và dùng để chườm lạnh khi cần thiết. Cả hai cách này đều rất hiệu quả.

Khoai tây có rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe, tuy nhiên đối với một số bệnh như tim mạch, sỏi thận, huyết áp,…thì bạn nên đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị cụ thể. Khoai tây chỉ là giải pháp bổ sung chứ không thể thay thế được thuốc chữa bệnh bạn nhé.

