24 mẫu thiệp chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam đẹp nhất dễ làm

Những mẫu thiệp chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam dưới đây sẽ giúp bạn gửi gắm lời chúc, những lời động viên, sự biết ơn,… tới bạn bè, người thân của mình đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cùng tham khảo 24 ý tưởng sau nhé.



1. Nguyên tắc chọn thiệp

Thiệp chúc mừng là một trong những món quà tặng ý nghĩa dành cho các doanh nhân Việt Nam nhân ngày 13/10. Cách chọn thiệp chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam là bạn nên lựa chọn những mẫu thiệp hình chữ nhật, họa tiết đơn giản và mực in rõ nét. Ngoài ra, hình in trên thiệp mang ý nghĩa cảm ơn, tri ân, biết ơn, khích lệ, động viên tinh thần các doanh nhân – những cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh không ngừng cố gắng phát triển để đưa nền kinh tế đất nước đi lên.

Tặng thiệp chúc mừng ngày doanh nhân 13/10 là một trong những món quà ý nghĩa để tri ân sự cố gắng của các doanh nhân Việt Nam (Nguồn: nguoilanhdao.vn)

2. Những mẫu thiệp ngày doanh nhân Việt Nam tri ân đối tác

Các bạn nữ khéo tay có thể tự làm những tấm thiệp handmade độc đáo hoặc có thể tham khảo những mẫu thiệp mừng ngày doanh nhân Việt Nam dưới đây:

Tấm thiệp cảm ơn đậm chất handmade giúp bạn gửi gắm điều muốn nói tới đối tác hoặc những người thân yêu của mình (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Photostory Wishing You A Day TK 72 có màu sắc trang nhã, thanh lịch cùng dòng chữ ý nghĩa được in nổi bật thay lời nhắn gửi tới bạn bè, người thân (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Cảm Ơn imFRIDAY TKS7 có thiết kế đơn giản, sang trọng thích hợp để dành tặng cho các doanh nhân (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Cảm Ơn imFRIDAY TKS17 được thiết kế với hình in ngộ nghĩnh, thích hợp để dành tặng nữ doanh nhân. (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Cảm Ơn imFRIDAY TKS10 đơn giản nhưng vô cùng sang trọng (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Giấy Xoắn Việt Net – Thank You Mẫu 2 có thiết kế cách điệu với những cánh hoa nổi bật và vô cùng độc đáo (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Mẫu thiệp chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam với những họa tiết tỉ mỉ, sang trọng (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Photostory Happiness Is Like A Kiss TK 70 với hình in hoa độc đáo, thể hiện sự chân thành cũng như nhắn gửi lời yêu thương tới người nhận (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp cảm ơn imFRIDAY TKS20 với màu xanh chủ đạo cùng những họa tiết đơn giản, tinh tế rất thích hợp để dành tặng cho các nam doanh nhân ngày 13/10 (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp cảm ơn imFRIDAY TKS 18 2 lớp thanh lịch, nhẹ nhàng (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Cảm Ơn imFRIDAY TKS14 sử dụng chất liệu giấy ngoại nhập cứng cáp, họa tiết đơn giản, sang trọng (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Giấy Xoắn Việt Net – Thank You Mẫu 3 với họa tiết hoa tulip nổi bật (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Photostory Toute La Nuit TK 63 được trang trí bởi những đóa hoa nổi bật trên nền đen vô cùng độc đáo, chắc chắn sẽ khiến bạn bè, người thân của bạn thích thú (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Với họa tiết trang trí nổi bật đây chắc chắn sẽ là tấm thiệp được các chị em yêu thích (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Giấy Xoắn Việt Net – Thank You Mẫu 11 là mẫu thiệp cảm ơn được làm thủ công với tạo hình hoa tỉ mỉ, lạ mắt (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Dòng chữ “Thank You” chính giữa thể hiện sự biết ơn chân thành dành cho người nhận (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Với họa tiết hoa cúc chủ đạo cùng cách trang trí nhẹ nhàng tấm thiệp này đặc biệt thích hợp để dành tặng cho cha, mẹ, cấp trên của mình nhân ngày doanh nhân Việt Nam (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp được trang trí tỉ mỉ với các họa tiết nổi bật, rất thích hợp để dành tặng bạn bè hoặc đồng nghiệp (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Với cách trang trí thủ công, tỉ mỉ tấm thiệp này không chỉ đẹp mà còn thể hiện được sự thành ý của người tặng (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp cảm ơn Thank You Mẫu 5 có thiết kế tỉ mỏ với những bông hoa xoắn độc đáo, màu xanh thanh lịch, đơn giản (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Với màu đỏ chủ đạo cùng họa tiết lá phong có ý nghĩa tượng trưng cho những điều tốt đẹp và rực rỡ phía trước (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Thiệp Cảm Ơn imFRIDAY TKS5 được trang trí với hình nền chấm bi cùng cách vẽ đơn giản mang phong cách nhẹ nhàng, thích hợp để dành tặng nữ giới (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Với nền màu xanh mát cùng những họa tiết nhỏ xinh, tấm thiệp Photostory You Are The Reason TK 71 thể hiện niềm tin và hi vọng vào những điều tốt đẹp phía trước (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Với thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, đây là một trong những mẫu thiệp chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam được nhiều người lựa chọn (Nguồn: salt.tikicdn.com)

Cùng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp tới đồng nghiệp của bạn qua những tấm thiệp và những lẵng hoa tươi thắm trong ngày doanh nhân Việt Nam năm nay. Truy cập website Adayroi để đặt mua những tấm thiệp nhiều ý nghĩa và độc đáo nhất, cho ngày doanh nhân trở nên đặc biệt, gắn kết nhé.