25 cách làm sữa hạt cho bé tăng cân giàu chất xơ ngon bổ dễ tiêu hóa

Ngày nay thức uống bổ dưỡng cho trẻ nhỏ ngày càng trở nên đa dạng kể cả hàng nội địa hay nhập khẩu, vì vậy rất nhiều phụ huynh luôn phân vân không biết sữa hạt cho bé loại nào tốt, nên mua của hiệu nào.



1. Các loại sữa hạt cho bé uống có tốt không?

1.1. Lợi ích của sữa hạt đối với trẻ nhỏ

Giàu dinh dưỡng và chất béo

Sữa hạt có tốt không? Các loại hạt luôn có trong mình những chất dinh dưỡng nhất định có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là chất đạm và chất béo. Trong các loại đậu, chất đạm luôn chiếm một lượng khá cao khoảng từ 7 – 35%. Trong các loại hạt cũng chứa nhiều chất béo không no, ít chất bột đường, rất có lợi cho sức khỏe.

Hỗ trợ tăng cân

Nhờ vào thành phần chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như đạm, chất béo, chất xơ, các loại vitamin và chất chống oxy hóa, các chất dinh dưỡng có lợi này rất tốt trong việc hỗ trợ tăng cân dành cho người gầy.

Bổ sung năng lượng

Đối với các loại sữa hạt, bạn hoàn toàn có thể xem nó là một loại thực phẩm giúp bổ sung năng lượng ngay tức thì nếu phải làm việc hay hoạt động thời gian dài. Bạn có thể dùng nó để uống trực tiếp để bổ sung dưỡng chất mà không cần nhai nuốt như ăn các loại hạt thông thường, vì vậy các loại sữa hạt cho bé rất phù hợp cho trẻ nhỏ ăn dặm.

Giúp ổn định đường huyết và tim mạch

Các dưỡng chất có trong các loại hạt như hạt óc chó có tác dụng tốt trong việc ổn định đường huyết và tim mạch. Ngoài ra, nó còn có thể ngăn ngừa lão hóa một cách hiệu quả. Sữa hạt hạnh nhân cũng rất giàu năng lượng (527 calo), chất xơ (12,20g), protein (21,22g), carbohydrates (21,67g), vitamin và khoáng chất (A, E, niacin, folate, riboflavin, thiamin, canxi, sắt, mangan, phốt pho, magie, selen), chất điện giải (natri, kali) trong 100g có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, kiểm soát cholesterol, giúp hệ cơ xương chắc khỏe và cải thiện hệ miễn dịch. Vậy mua sữa hạt cho bé ở đâu? Sữa hạt rất dễ làm, bạn có thể tự làm ở nhà hoặc mua các loại sữa hạt nhập khẩu chất lượng trên thị trường.

Giàu Protein và Omega 3

Các loại hạt, đặc biệt là hạt óc chó trong sữa hạt rất giàu vitamin và omega3. Đây là 2 loại dưỡng chất giúp ổn định đường huyết và tim mạch rất hiệu quả, được chứng minh và khuyên dùng. Ngoài ra các dưỡng chất này còn rất có lợi cho phát triển trí não và cải thiện trí nhớ.

1.2. Những lưu ý khi cho trẻ uống sữa hạt

Không nên dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi

Các loại hạt dù rất giàu dưỡng chất nhưng lại thường không có sự cân đối axit amin, điều này khiến cho trẻ nhỏ nếu chỉ dùng sữa hạt cho bé mà không uống các loại sữa khác sẽ bị thiếu dưỡng chất. Ngoài ra, trẻ nhỏ rất khó hấp thu canxi trong các loại hạt, nên rất dễ bị còi xương, thiếu sắt, các loại axit amin cần thiết.

Không cho trẻ uống sữa hạt hoàn toàn thay sữa bột công thức và sữa mẹ

Như đã nói ở trên, các loại hạt dù giàu dưỡng chất nhưng chỉ có một số dưỡng chất nhất định, không thể đầy đủ hết các dưỡng chất cần thiết cho bé. Vì vậy, nếu mẹ tự làm sữa hạt cho bé tại nhà sẽ rất dễ gây ra mất cân bằng, thiếu chất dinh dưỡng cần thiết cho bé trong giai đoạn phát triển. Mẹ có thể cân nhắc mua sữa hạt nhập khẩu cho bé dùng bởi chất lượng của các loại sữa này đều đã được kiểm chứng.

2. 25 công thức sữa hạt cho bé giải khát giàu dinh dưỡng

2.1. Sữa hạnh nhân

Sữa hạnh nhân là loại sữa hạt được biết đến với lượng canxi dồi dào, rất dễ uống và giàu dinh dưỡng, nên trả lời câu hỏi sữa hạt có tốt không, thì các chất dinh dưỡng có trong hạnh nhân chính là câu trả lời. Tuy so với hạnh nhân hạt, sữa hạnh nhân sẽ bị loãng hơn, nhưng bù lại rất dễ uống, dễ dùng trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Hạt hạnh nhân được ngâm qua đêm, sau đó bóc lớp vỏ lụa, lấy hạt trắng bên trong đem xay nhuyễn cùng lượng nước sạch vừa phải. Đem hỗn hợp vắt lấy nước, bỏ bã là bạn đã có được món sữa hạnh nhân nguyên chất thơm ngon và bổ dưỡng.

2.2. Sữa dừa ngô nếp

Sữa dừa được biết đến là có khả năng kích thích sự phát triển của não bộ, giúp trẻ phát triển trí não và tăng sức đề kháng. Các dưỡng chất trong dừa được cho là gần giống với sữa mẹ, vậy nên rất tốt cho bé.

Dừa đem nạo thành sợi, xay nhuyễn sợi dừa cùng nước nóng. Sau đó đem hỗn hợp đã xay nhuyễn lọc lấy nước cốt, đem đun sôi nước cốt bằng lửa nhỏ. Tương tự với ngô, hạt ngô đem luộc chín rồi đem cả ngô đã luộc và nước luộc cho vào cối xay nhuyễn, lọc lấy nước, bỏ bã. Đem nước cốt dừa và sữa ngô hòa với nhau, cho thêm đường là có thể thưởng thức.

2.3. Sữa chuối yến mạch

Yến mạch có tác dụng rất tốt trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các bé giai đoạn phát triển, giúp bé có được nguồn năng lượng dồi dào để vui chơi, học tập lành mạnh. Bên cạnh đó, yến mạch còn là loại hạt rất tiện lợi bởi có thể dùng trực tiếp mà không cần sơ chế, hơn thế dù chế biến thế nào yến mạch cũng vẫn giữ được dinh dưỡng.

Kết hợp sữa, chuối và yến mạch là công thức giúp bổ sung năng lượng, dinh dưỡng hiệu quả bởi sự kết hợp này đem lại đủ các dưỡng chất cần thiết cho bé.

2.4. Sữa yến mạch bơ chuối

Ngoài yến mạch được biết đến là loại hạt giàu dinh dưỡng, bơ cũng là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao. Bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh giúp giảm mỡ xấu, sản sinh cholesterol, ngoài ra còn rất hiệu quả trong việc giảm cân.

Kết hợp yến mạch, bơ, chuối và sữa giúp cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, hoàn toàn có lợi cho sức khỏe cả trẻ em và người lớn.

2.5. Bánh chuối hấp

Chuối là một loại quả rất gần gũi với người dân Việt Nam, không chỉ có giá thành rẻ mà chuối còn rất giàu dinh dưỡng, nhiều vitamin và khoáng chất hơn nhiều loại trái cây khác, rất có lợi cho sức khỏe. Nhiều món ăn làm từ chuối rất thơm ngon và giàu dưỡng chất, trong đó có thể kể đến bánh chuối hấp.

Bánh chuối hấp là món ăn vặt rất ngon miệng của làng quê Việt, nhưng ít ai biết rằng món ăn này rất giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho các bé ăn dặm, bổ sung dưỡng chất. Bạn có thể làm món bánh chuối hấp bằng nhiều loại chuối khác nhau được bán trên thị trường mà vẫn không ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

2.6. Sữa yến mạch khoai lang, kỷ tử

Yến mạch được biết đến là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, được nhiều bà mẹ chế biến thành các món sữa hạt cho bé thơm ngon mà vẫn đảm bảo dưỡng chất đầy đủ. Một số dưỡng chất có trong yến mạch như đạm, chất xơ, protein, canxi, vitamin E, vitamin K, vitamin nhóm B,… Đặc biệt, yến mạch còn tăng hệ miễn dịch, và cung cấp các vi chất cần thiết giúp trẻ phát triển.

Bạn có thể kết hợp sữa, yến mạch, khoai lang và kỷ tử để làm thành món sữa hạt đầy dinh dưỡng cho bé, và cho cả người lớn bởi đây là loại sữa hạt được kết hợp giữa các loại thực phẩm dinh dưỡng, bổ sung và cân bằng dưỡng chất cho nhau.

2.7. Sữa đậu gà hạt điều

Đậu gà là loại đậu thường được sử dụng nhiều ở khu vực Trung Đông. Trong đậu gà chứa nhiều khoáng chất cùng vitamin rất tốt cho cơ thể, có tác dụng phòng chống ung thư, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, có công dụng giảm viêm, giảm cân, hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa trơn tru.

Với hạt điều, đây là loại hạt được nhiều người yêu thích không chỉ bởi sự thơm ngon, ngầy ngậy mà nhân điều còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa omega 3, 6 cùng nhiều dưỡng chất rất tốt cho cơ thể. Sự kết hợp giữa đậu gà và hạt điều tạo nên loại sữa hạt công thức cực thơm ngon, bổ dưỡng cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho bé phát triển toàn diện nhất.

2.8. Sữa óc chó hạnh nhân

Óc chó vẫn luôn là loại hạt được các mẹ tin dùng bởi có hàm lượng dinh dưỡng cực kì cao, gấp đôi các loại hạt thông thường. Các chất dinh dưỡng có trong hạt óc chó cung cấp protein, chất béo, chất chống oxy hóa, đặc biệt là hàm lượng omega3 cao giúp cung cấp cho bé nguồn năng lượng cao để hoạt động và phát triển khỏe mạnh.

Cùng với óc chó, hạnh nhân cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như chất béo không no giúp bé tăng sức đề kháng, cung cấp năng lượng. Kết hợp óc chó và hạnh nhân thành sữa hạt óc chó tốt nhất giúp các dưỡng chất này bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, mang lại nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe của bé.

2.9. Sữa óc chó mè đen

Các chuyên gia đã khuyên phụ nữ mang thai có thể dùng hạt óc chó và các sản phẩm sữa hạt khác của hạt óc chó để bổ sung chất dinh dưỡng cho mẹ và bé. Các chất dinh dưỡng như axit béo, omega 3, axit amin,… giúp ích rất lớn cho việc phát triển trí não của thai nhi và trẻ nhỏ.

Sữa óc chó mè đen kết hợp giữa 2 loại hạt có hàm lượng dinh dưỡng cao là óc chó và mè đen giúp cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho bé trong suốt thai kỳ và giai đoạn phát triển. Loại sữa hạt này còn có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa ung thư, giả độc, mát gan, hỗ trợ người ăn kiêng và cho một làn da khỏe mạnh. Vì vậy, việc mua sữa óc chó cho bé uống bổ sung dinh dưỡng thiết yếu sẽ giúp con yêu có được nguồn dưỡng chất tốt nhất để luôn khỏe mạnh, thoải mái vui chơi cho mẹ yên tâm nhé!

2.10. Sữa hạt sen bí ngô

Lấy hạt sen tươi đem tách bỏ tâm sen để không bị đắng, nếu dùng sen khô cần phải ngâm nước để hạt sen khô nở mềm. Đem hạt sen thêm nước nấu tới khi chín mềm. Bí đỏ gọt sạch vỏ, thái miếng nhỏ. Khi hạt sen chín, cho bí đỏ vào nấu cùng tới khi cả 2 đều chín mềm thì được.

Cho cả 2 vào xay nhuyễn, sau đó lọc lấy sữa, bỏ bã, sữa lọc ra là hỗn hợp sánh mịn là được. Nếu muốn sữa bí đỏ hạt sen thơm hơn, bạn có thể cho hỗn hợp sữa vừa thu được cùng một bó lá dứa vào nấu cùng, khuấy đều đến khi sôi là được. Sữa bí đỏ hạt sen có thể uống ngọt, hay uống lạnh đều được.

2.11. Sữa đậu đỏ hạt sen

Đậu đỏ mua về, nhặt bỏ các hạt hỏng, hạt lép, sau đó đem ngâm khoảng 14 tiếng. Sau 14, tiếng, lấy ra rửa sạch với nước, để ráo. Hạt sen bỏ tâm đắng, chuẩn bị thêm lá dứa để nấu cùng để sữa có mùi thơm, cả 2 đem rửa sạch, để ráo nước.

Đậu đỏ đem xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã, lấy nước cốt. Ray nước cốt một lần nữa rồi cho vào nồi nấu với lửa nhỏ cùng hạt sen và lá dứa. Trong khi nấu, thường xuyên khuấy đều để không bị khét, nấu 30 phút, cho đường và sữa đặc vào theo khẩu vị, nấu đến khi hạt sen nhừ là được.

2.12. Sữa yến mạch

Yến mạch rất giàu dinh dưỡng nên được chế biến thành rất nhiều món ăn như bánh yến mạch, cháo yến mạch và cả sữa yến mạch. Bạn có thể dùng hạt yến mạch hoặc bột yến mạch để làm các món ăn hàng ngày, bổ sung chất dinh dưỡng rất hiệu quả. Sữa yến mạch là loại sữa hạt Việt Nam rất tốt cho bé nhờ vào lượng dưỡng chất cao và rất dễ thực hiện.

Lấy hạt yến mạch ngâm vào nước lạnh cùng một ít muối trong vòng 2 – 3 tiếng, sau đó đem yến mạch đã ngâm đi rây mịn, xả nước thật sạch. Đem yến mạch xay nhuyễn cùng nước ấm, xay thật nhuyễn rồi lọc bỏ bã, bạn đã có được sữa yến mạch nguyên chất thơm ngon.

2.13. Sữa hạt sen

Hạt sen từ lâu đã là một loại hạt rất bổ dưỡng, có trong nhiều bài thuốc đông y từ ngày xưa, tác dụng lớn nhất của hạt sen là có thể giúp an thần, ngủ sâu, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật.

Sữa hạt sen có thể được làm từ hạt sen tươi, nguyên chất hoặc dùng hạt sen khô đã ngâm qua nước ấm cho nở. Đem hạt sen bỏ hết tâm sen, rửa sạch, sau đó đem xay nhuyễn với nước sạch. Bạn có thể chia hạt sen làm các phần nhỏ để xay thật kỹ, sau đó lọc thật khô để không sót dưỡng chất trong hạt sen. Đem sữa hạt sen đã xay kĩ này nấu cùng sữa tươi, sữa đặc, đường, nấu đến khi sôi là được.

2.14. Sữa hạt đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là một trong những loại đậu giàu dinh dưỡng nhất trong các cây họ đậu. Đậu Hà Lan có các chất dinh dưỡng có lợi như ngăn ngừa lão hóa, ung thư, chống viêm,… Đậu Hà Lan còn có rất nhiều chất xơ. Đây là điểm đặc biệt của đậu Hà Lan mà nhiều người có thể chưa biết. Chất xơ giúp tăng lượng đường trong máu, giữ cho lượng đường trong máu được ổn định, ngoài ra còn giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, tăng cường sức khỏe đường ruột hiệu quả. Dùng sữa hạt Việt Nam đậu Hà Lan mỗi ngày có thể giúp cho bạn có một hệ tiêu hóa tốt và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.

2.15. Sữa đậu lăng tử kỷ

Đậu lăng tử kỷ có nhiều chất dinh dưỡng cũng như có nhiều lợi ích cho cơ thể nên được dùng làm các món ăn vặt và sữa đậu lăng kỷ tử cho người lớn và trẻ nhỏ dùng. Đậu lăng kỷ tử có thể giúp làm giảm Cholesterol trong máu, giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Đậu lăng kỷ tử cũng rất tốt cho bệnh tim bởi folat và magie trong đậu giúp giảm các yếu tố bệnh tim, duy trì sức khỏe tim và cải thiện lưu thông máu hiệu quả. Ngoài ra đậu lăng kỷ tử cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

2.16. Sữa mè đen kỷ tử bổ máu

Với những chất dinh dưỡng có trong hai loại mè đen và kỷ tử, sữa mè đen kỷ tử có tác dụng bổ máu rất tốt. Cách làm sữa mè đen kỷ tử cũng rất đơn giản, dễ làm tại nhà.

Đem mè đen rửa sạch, rang chín với lửa nhỏ rồi ngâm với nước lạnh trong khoảng 4 giờ. Kỷ tử đem ngâm nở, sau đó đem mè đen và kỷ tử đi xay nhuyễn, lọc sạch bã rồi đun sôi. Chỉ nên nấu sữa mè đen kỷ tử đến khi hơi sôi là được, cho thêm đường nếu bạn muốn uống ngọt.

2.17. Sữa đậu phộng mè trắng

Protein thực vật có trong đậu phộng có thể thay thế protein động vật, đặc biệt protein thực vật của đậu phộng giúp giảm lượng cholesterol trong máu, giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt. Hàm lượng axit folic trong đậu phộng cũng có tác dụng rất lớn giúp giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh cho em bé sau khi sinh.

Mè trắng có tác dụng trong việc giải độc, giải nhiệt, nhiều canxi giúp chắc xương, giảm sỏi thận. Kết hợp đậu phộng và mè trắng sẽ cho ra sữa đậu phộng mè trắng thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho sức khỏe.

2.18. Sữa đậu lăng khoai lang mật chà là

Đậu lăng, khoai lang mật đều là các loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, chà là loại quả rất tốt trong việc giảm viêm khớp, tốt cho tim mạch, hỗ trợ hệ thống chức năng thần kinh. Lượng kali và magie có trong quả chà là có tác dụng rất tốt trong việc nuôi dưỡng, duy trì sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ bị viêm khớp cho người lớn và trẻ nhỏ. Dùng sữa đậu lăng khoai lang mật chà là đúng cách sẽ cho bạn một sức khỏe tốt, ít nguy cơ mắc bệnh.

2.19. Sữa yến mạch Quinoa mè đen

Quinoa hay còn gọi là diêm mạch, là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng có thể còn rất xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên hạt quinoa lại là loại vô cùng quý bởi lượng dưỡng chất có trong hạt quinoa là rất cao. Hạt quinoa giàu canxi, lượng protein cao, sắt, vitamin, các axitamin thiết yếu khác,… Nhờ đó, hạt quinoa có tác dụng rất tốt trong hỗ trợ tim mạch, giàu canxi nên rất tốt cho sự phát triển của xương và răng. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở đi được khuyến khích dùng hạt quinoa để ăn dặm.

Sữa yến mạch quinoa mè đen kết hợp các dưỡng chất của 3 loại thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, mẹ có thể dùng sữa yến mạch quinoa mè đen để giúp bé có sức đề kháng cao, phát triển hệ miễn dịch tốt.

2.20. Sữa dừa non hương cốm

Dừa mua về, lấy phần cơm dừa, nhớ bỏ hết các phần vỏ nâu bên ngoài để không bị đắng chát sau khi nấu xong. Dùng dao xắt cơm dừa đã nạo ra thành từng miếng nhỏ, càng nhỏ thì xay càng nhanh, cành mịn hơn.

Cho cơm dừa vào xay cùng nước sôi để nguội, xay mịn đến khi cơm dừa đã hoàn toàn tan trong nước. Sau đó đem hỗn hợp này vắt lấy nước bằng vải mỏng, vắt nhiều lần để lấy sạch nước cốt trong dừa. Phần nước cốt thu được chính là sữa dừa nguyên chất và rất giàu dinh dưỡng.

2.21. Sữa hạt bí ngô nếp

Rất ít người dùng hạt bí ngô để chế biến món ăn mà không biết rằng trong hạt bí ngô có chứa rất nhiều chất khoáng tốt cho sức khỏe như magie, photpho, kẽm, sắt, mangan,… Các axit amin thiết yếu có trong hạt bí ngô cũng sẽ rất tốt cho cơ thể. Thêm vào đó, hạt bí ngô có giá thành rẻ nhưng dưỡng chất có trong nó lại không hề thấp hơn các loại hạt như hạnh nhân.

Sữa hạt bí ngô nếp có lợi cho sức khỏe nhờ vào chất dinh dưỡng có trong hạt bí ngô nếp. Loại sữa này chứa các chất béo không bão hòa, chất xơ, chất đạm, rất hiệu quả cho những người muốn giảm cân bởi nó giúp hạn chế sự thèm ăn, giúp bạn có một đường ruột khỏe mạnh.

2.22. Sữa bí đỏ đậu phộng

Đậu phộng đem ngâm nước khoảng 3 4 tiếng rồi rửa sạch, để ráo. Bí đỏ cũng đem gọt vỏ, rửa sạch, để ráo. Đem bí đỏ và đậu phộng vào nồi, nấu đến khi đậu phộng và bí đỏ chín đều là được.

Đem bí đỏ, đậu phộng đã nấu chín vào xay nhuyễn với nước,

Đậu phộng ngâm trong khoảng 3 hoặc 4 tiếng. Rửa sạch, đổ nước ngâm. Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, sau đó lọc bỏ bã. Lấy nước cốt xay thêm lần nữa cùng sữa đặc và một ít nước sôi, vậy là bạn đã có được món sữa bí đỏ đậu phộng thơm ngon cho bé rồi.

2.23. Sữa hạnh nhân ca cao

Bột ca cao được coi như các vitamin mới bởi có tác động tích cực đến tim và tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, trong cacao còn chứa nhiều hợp chất phenolic giúp chống lại các mầm bệnh trong cơ thể một cách hiệu quả. Kết hợp cacao cùng hạt hạnh nhân sẽ giúp bạn có được loại sữa giàu dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe mà không cần lo ngại về các tác dụng phụ như khi dùng các thực phẩm khác.

2.24. Sữa hạt gai dầu chà là

Quả chà là có hàm lượng protein cao và lipit thấp, ngoài ra quả chà là cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng với hàm lượng cực kỳ cao, rất tốt cho sức khỏe như chất xơ, vitamin và hàng loạt các chất chống oxy hóa,…

Dùng sữa hạt gai dầu chà là chính là một món ăn giúp ngăn ngừa các loại bệnh về tim mạch, xương khớp cực kì hiệu quả mà giá thấp, dễ làm tại nhà.

2.25. Sữa đậu gà Quinoa

Đậu gà là loại hạt giàu dinh dưỡng, gồm các dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin, chất xơ, nhiều khoáng chất. Đậu gà được coi là loại thực phẩm mang 2 chất xơ và đạm, là 2 dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, duy trì sức khỏe. Loại đậu này cũng có tác dụng rất tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Sữa đậu gà Quinoa kết hợp 2 loại thực phẩm giàu năng lượng và chất dinh dưỡng thiết yếu sẽ giúp bạn có một sức khỏe và sức đề kháng tốt, giúp ngăn ngừa các mầm bệnh từ bên trong và các loại bệnh nguy hiểm như tim mạch, ung thư.

3. Đánh giá các loại sữa hạt nhập khẩu

3.1. Sữa hạt Hàn Quốc

Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với các loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe một cách an toàn và nhanh chóng như hồng sâm, tiếp đến là các loại sữa hạt xuất xứ từ Hàn Quốc cho bà bầu và trẻ em. Kể từ khi chất lượng cuộc sống được tăng lên, người dân trong nước luôn tìm kiếm các loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, và kể từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, các loại sữa hạt Hàn Quốc đã được các bà mẹ tin tưởng và sử dụng lâu dài. Hàn Quốc cũng là đất nước nổi tiếng với nền nông nghiệp sạch nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các loại sữa hạt nhập khẩu từ đất nước này. Một số thương hiệu sữa hạt Hàn Quốc được tin dùng trên thị trường hiện nay là Ligaro, Namyang,…

3.2. Sữa hạt Thái Lan

Sữa hạt Thái Lan được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, nhưng bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi các loại hạt dùng trong công nghệ sản xuất sữa hạt đều được nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo chất lượng hạt hoàn toàn thơm ngon và an toàn với sức khỏe. Một số thương hiệu nổi bật của sữa hạt Thái Lan – 137 Degrees với các sản phẩm nhiều vị thơm ngon như hạnh nhân, óc chó, hạt macca,…

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng là đất nước có nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng nổi tiếng quốc tế, sữa hạt Thái Lan là sản phẩm mới của thị trường này nhưng vẫn rất được tin dùng bởi chất lượng được đảm bảo.

3.3. Sữa hạt của Úc

Ngoài các loại sữa bột nhập khẩu từ Úc, thì sữa hạt của Úc cũng là sản phẩm được các bà mẹ tin tưởng mua dùng. Các sản phẩm sữa của Úc vẫn luôn có chất lượng cao, người tiêu dùng trong nước rất tin dùng sản phẩm sữa của Úc bởi chất lượng và sự an toàn có thể thấy được chỉ qua một lần sử dụng.

Các loại sữa hạt của Úc nổi tiếng có thể kể đến như sữa hạt chia, sữa hạt macca,… Đây là các loại hạt đặc trưng của Úc nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng hạt được sử dụng trong sữa hạt.

Bạn có thể mua sữa hạt cho bé ở đâu? So với các loại sữa hạt mà bạn có thể tự làm ở nhà, thì các loại sữa hạt nhập khẩu phải trải qua các quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, thông qua các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và bé, cũng như hoàn toàn không có các chất gây hại hay tác dụng phụ. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi liều lượng cũng như chất lượng của các loại sữa hạt nhập khẩu đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, không có nguy cơ thừa chất hay thiếu chất như khi tự làm các loại sữa hạt ở nhà.

Trên đây là một số loại sữa hạt giàu dinh dưỡng mà bạn có thể tự làm, cùng với đánh giá các loại sữa hạt nhập khẩu từ các thương hiệu và quốc gia nổi tiếng.