25 điều mùng 1 Tết nên làm để tránh điều xui, may mắn cả năm 2019

Tết là thời khắc thiêng liêng nhất trong một năm của người Á Đông. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu những phong tục, tập quán những điều mùng 1 tết nên làm gì để may mắn và những điều không nên trong những ngày Tết của dân tộc ta.



1. Đi chùa cầu may

Mùng 1 tết nên làm gì để may mắn? Book tour du lịch tết hành hương ngày đầu năm cầu lộc, cầu bình an cho cả năm là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Đặc biệt mùng 1 Tết đi Chùa thắp một nén hương cầu những điều may mắn cho bản thân và gia đình là thói quen đi vào tâm thức của người Việt. Đi chùa vừa là đi cầu Phật vừa là đi tham quan, vãn cảnh, tìm về những phút lắng đọng tâm linh, bỏ đằng sau những lo toan bộn bề trong cuộc sống.

Đi chùa cầu may ngày mùng 1 (Nguồn: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn)

2. Mua muối

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là một phong tục có từ ngàn đời nay của người dân Việt Nam chúng ta. Muối không chỉ gia vị nấu ăn cần thiết trong mọi gia đình mà còn có ý nghĩa là cầu mong một năm mới mặn mà, hòa thuận trong gia đình, đậm đà trong các quan hệ làm ăn. Ngoài ra, vị mặn của muối còn có ý nghĩa là xua đuổi những điềm xấu, tà ma đem đến sự ấm no trong cuộc sống.

Mùng 1 mua gì cho may mắn – Mua một chút muối đựng trong một chiếc túi nhỏ, được mua ở cổng đình, chùa mang về để trên bàn thờ gia tiên cầu một năm mới thuận hòa là một nét đẹp tâm linh đã in hằn trong tâm trí không ít người dân.

Mua muối đem lại rất nhiều may mắn (Nguồn: media.laodong.vn)

3. Lì xì

Phong bao lì xì không chỉ là một món quà lưu niệm ý nghĩa mà còn thể hiện tập quán của người Việt trong ngày tết. Người lớn lì xì cho con cháu mong các cháu khỏe mạnh, chăm ngoan, hiếu thảo, vâng lời ông bà bố mẹ. Con cháu mừng tuổi bố mẹ, ông bà, cao niên là cầu chúc cho những bậc bề trên của mình một năm mới mạnh khỏe, trường thọ. Lì xì còn có nghĩa nữa là cầu chúc may mắn, phát đạt. Nên mỗi khi Tết đến đi đâu cũng thấy trên dưới mừng tuổi nhau nghĩa là mong những gì tốt đẹp nhất đến với nhau trong cuộc sống.

Tiền lì xì thường được bỏ trong một phong bao đỏ vì với người Á Đông màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tài lộc. Mùng 1 bỏ gì vào ví cho may mắn – đó không phải là những phong bao lì xì đỏ sao.

Lì xì đầu năm thêm may mắn (Nguồn: baomoi.com)

4. Mặc trang phục màu sáng

Tết đến, từ già đến trẻ trên khắp đất nước đều diện cho mình những bộ quần áo mới nhất để mong cho 1 năm mới tràn đầy những điều mới mẻ, tốt đẹp sẽ đến. Khi chọn những trang phục cho ngày Tết người Việt xưa thường chọn những trang phục màu sắc sặc sỡ đỏ, hồng, xanh, vàng… vì theo quan niệm xưa những màu sắc tươi vui này sẽ mang lại sự may mắn, bình an.

Để may mắn nên mặc trang phục màu sáng (Nguồn: cdn.explus.vn)

5. Viết 3 điều ước

Đi chùa cầu Phật, viết lên 3 điều ước của mình trong năm mới gắn lên tượng Phật, lên cây trong chùa và nó sẽ thành sự thật là quan niệm của người Việt xưa. Những điều ước được nhiều người cầu mong và viết nhất là bình an, hạnh phúc và tài lộc đến cho mình và gia đình.

Viết 3 điều ước gắn lên cây trong chùa (Nguồn: kenh14.vn)

6. Tinh thần thoải mái, cười nhiều

Tết đến, xuân về, mọi người Việt Nam chúng ta như muốn gạt bỏ tất cả mọi lo toan, vất vả sau một năm làm việc vất vả để nghỉ ngơi, đoàn tụ bên người thân và gia đình. Năm mới phải luôn giữ không khí vui vẻ, thoải mái để mong vận may sẽ đến với bản thân, gia đình. Mang niềm vui tránh xa nỗi buồn là mong muốn của bất cứ ai khi tết đến.

Ngày tết thì không nên cau có mà luôn vui tươi (Nguồn: dantri.com)

7. Ăn những món ăn may mắn

Những món ăn truyền thống để lên bàn thờ gia tiên, để mọi người ăn trong ngày tết thường là những món ăn tết ngon, không chỉ là những món ăn cổ truyền Việt Nam mà có thể là món ăn ngon ngày tết mang phong cách Hàn Quốc mang ý nghĩa may mắn. Mùng 1 ăn gì cho may mắn: Bánh chưng, bánh giầy, giò lụa,… là những món ăn truyền thống như là một cách để người Việt hướng về nguồn cội, hướng lòng thành kính cầu mong tiên tổ phù hộ cho một năm mới bình an.

Các loại trái cây tươi ngon, cúng và ăn trong ngày tết mang màu sắc sặc sỡ cũng thể hiện sự may mắn, đủ đầy.

Ăn những món ăn may mắn trong ngày tết (Nguồn: doanxuan.com)

8. Hái lộc

Mùng 1 tết nên làm gì để may mắn? Hái lộc đầu năm là tập tục từ xa xưa của dân tộc. Giao thừa đi chùa, hái lộc với mong muốn mang sự sinh sôi, phát triển về với gia đình mình. Hiện nay dù có nhiều biến tướng, nhưng phong tục hái lộc đầu năm vẫn là một nét đẹp văn hóa đáng giữ gìn của dân tộc ta.

Hái lộc ngày tết cho cả năm may mắn (Nguồn: photo-2-baomoi.zadn.vn)

9. Chúc Tết họ hàng

Năm mới chúc Tết nhau đã thành thông lệ của người Việt. Mùng 1 đập đất, xông nhà và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất mong một năm mới đầy hạnh phúc, tài lộc cho nhau. Những lời chúc tốt đẹp dành cho gia đình, anh em, bạn bè trong ngày tết luôn khiến chúng ta vui vẻ, ấm áp.

Con cháu chúc tết ông bà, cha mẹ ngày đầu năm (Nguồn: abbaka.com.vn)

10. Tảo mộ

Tết là hướng về nguồn cội, dù ở đâu, tết đến ai cũng mong trở về quê hương, ăn một cái tết đầm ấm bên gia đình. Tết là dịp mà chúng ta nhớ về tổ tiên nhớ về công lao của những người đã khuất đối với chúng ta. Đi tảo mộ là hành động thể hiện lòng kính trọng, thành kính của người Việt đối với tổ tiên và mời tổ tiên, ông bà về ăn tết cùng gia đình.

Tảo mộ là việc cần làm trong ngày tết (Nguồn: photo-1-baomoi.zadn.vn)

11. Uống nước cam

Cam màu vàng, tượng trưng cho may mắn, cho những điều tốt đẹp trong tín ngưỡng người Việt xưa. Màu vàng của cam tượng trưng cho đất đai màu mỡ, cho kim tiền, uống các loại nước trái cây thơm ngon, bổ dưỡng vào ngày mùng 1 đầu năm là mong nhiều phú quý, tài lộc đến với mình trong năm mới.

Uống nước cam mang ý nghĩa nhiều tài lộc (Nguồn: minhthaojsc.com)

12. Hoa nở trong nhà

Tết đến, ở miền bắc gia đình nào cũng phải có một cành đào, cây quất. Miền nam là chậu mai vàng thăm trong mỗi nhà. Tết đến hoa đào, hoa mai nở rộ được xem là điềm lành cho năm mới.

Đào, mai khoe sắc là lòng mỗi người con đất Việt lại rộn ràng chuẩn bị đón một năm mới về với nhiều ước vọng tốt đẹp.

Ngày tết thì nên có hoa nở trong nhà (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

13. Ăn 12 quả nho

Mùng 1 tết nên làm gì để may mắn? Theo sự du nhập của văn hóa phương Tây, hiện nay nhiều người tin rằng ăn trái cây là 12 quả nho trong ngày mùng 1 Tết sẽ đem lại cả năm may mắn. 12 quả nho tượng trưng cho các tháng trong năm, ăn 12 quả may mắn sẽ đến với người ăn suốt cả năm.

Ăn 12 quả nho để mong may mắn cả năm (Nguồn: hellobacsi.com)

14. Kiêng cho lửa

Lửa đỏ tượng trưng cho sự đầm ấm, may mắn. Nên mùng 1 Tết người Việt rất kiêng cho lửa, vì cho lửa tức là cho đi sự ấm áp, may mắn trong cả một năm. Cho lửa mùng 1 thì gia đinh sẽ chỉ còn lại sự không may mắn, gặp những điều xui xẻo trong năm đó. Vì vậy, chúng ta đừng dại dột mà xin lửa nếu không muốn mất lòng gia chủ trong ngày mùng 1 Tết nhé.

Ngày tết thì nên kiêng lửa (Nguồn: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn)

15. Tránh để người nặng vía xông đất

Người Việt chúng ta rất coi trọng người đầu tiên vào xông đất đầu năm cho gia đình mình. Họ thường chọn lựa kỹ càng, người đến chúc tết đầu tiên. Vì vậy, trong sáng sớm ngày mùng 1 nhiều người rất ngại đi chúc tết vì sợ không may xông đất lại không hợp tuổi với gia chủ và làm ảnh hưởng đến gia đình khác trong năm đó. Vì vậy, thường ngày mùng 1 người Việt chỉ đi thăm họ hàng, người trong gia đình là chủ yếu.

16. Không quét nhà

Theo tích xưa của người Việt thì quét nhà trong ngày tết là điều đại kỵ, nhất là quét nhà trong ngày mùng 1. Quét nhà, hót rác đổ đi tức là đổ đi cả tài lộc, may mắn trong cả 1 năm của gia đình mình. Vì vậy, nên dọn nhà để đón tết và nếu nhà có bẩn lắm vì khách khứa đến chúc tết thì các gia đình Việt cũng chỉ dọn gọn vào 1 góc chứ không bao giờ quét sạch và đổ rác đi.

Nên kiêng quét nhà trong ngày tết (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

17. Không cắt tóc

Không nên cắt bỏ bất cứ thứ gì thuộc về cơ thể mình trong dịp tết là quan niệm có từ xưa. Theo quan niệm của người Việt xưa cắt tóc, móng tay chân vào mùng 1 sẽ đem lại điềm xui xẻo cho cả năm. Dù tin hay không nhưng người Việt ta cũng có câu “có kiêng có lành” tốt nhất không nên đụng vào tóc tai mình ngày Tết phải không nào.

Không nên cắt tóc ngày đầu năm (Nguồn: bestie.com)

18. Kiêng một số món ăn tránh vận đen

Có một số món ăn đem lại may mắn thì cũng có những món ăn đem lại sự xui xẻo. Người Việt chúng ta kiêng ăn một số món vào đầu tháng và càng đặc biệt kiêng ăn vào ngày tết, nhất là mùng 1 như thịt chó, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè, mực.

Các món ăn kiêng này lại cũng còn tùy vào quan niệm từng vùng miền, như thủy hải sản tươi sống ở những vùng đồng bằng rất kiêng ăn vào mùng 1 vì tên của nó gắn với sự đen đủi nhưng vùng ven biển thì nó lại là món ăn bình thường không cần phải kiêng.

Kiêng một số món ăn tránh vận đen (Nguồn: giainhan.vn)

19. Kiêng cho nước

Tài lộc như nước, nước gắn với sự trù phú của nông nghiệp, cho nước đi khác gì cho tài lộc trong năm của mình cho người khác. Vì vậy, với người Việt trong những ngày đầu năm không ai đi xin và cho nước cả.

20. Cẩn thận với những đồ dễ vỡ

Mùng 1 tết nên làm gì để may mắn. Ngày tết với người Việt Nam cực kỳ kiêng sự đổ vỡ, vì đổ vỡ đầu năm báo hiệu sự bất an, chia lìa, không may trong cả 1 năm sau đó. Vì vậy, trong những ngày tết, người Việt chúng ta rất cẩn thận, tránh rơi vỡ trong việc sử dụng những đồ dễ vỡ như đồ dùng gia đình.

Cẩn thận với những đồ dễ vỡ (Nguồn:photo-2-baomoi.zadn.vn)

21. Không mặc quần áo màu đen, trắng

Đồ đen, trắng xưa kia người Việt chỉ sử dụng trong những sự kiện tang tóc, ma chay. Ngày nay, đồ trắng đen đã trở nên thông dụng trong trang phục hàng ngày của chúng ta. Nhưng vào ngày tết trong nhiều gia đình vẫn kiêng mặc những đồ thời trang có màu sắc này, để tránh sự không ngay trong năm mới.

22. Không cho vay hoặc đi vay tiền

Đi vay và cho vay tiền là một trong những kiêng kỵ ngày tết của người Việt. Tết là no đủ, sung túc đi vay mượn trong những ngày này báo hiệu một năm thất bát, thua lỗ trong cả năm, còn cho vay nghĩa là phát tán tài lộc của mình nên không một ai muốn thực hiện điều này trong những ngày đầu năm mới.

Kiêng vay tiền mùng 1 Tết (Nguồn: topbank.vn)

23. Kiêng tang

Ngày tết là ngày vui không chỉ của riêng một người mà là ngày vui của cả dân tộc. Vì vậy, nếu gia đình nào có người mất vào 30 tết sẽ làm tang luôn trong ngày và sau đó cất khăn tang trong 3 ngày tết, nếu nhà ai có người mất vào đúng mùng 1 tết thì gia đình sẽ không phát tang mà để đến những ngày hôm sau 3 ngày tết. Những gia đình nào đang có tang thì sẽ không đi chúc tết gia đình khác tránh những điều không may cho gia đình được đến thăm hỏi.

24. Kiêng nói điều gở

Tết chỉ nói điều tốt, may mắn, tốt đẹp và tránh nói những điều gở. Đó là cách người Việt chúng ta mong muốn chỉ những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, những điều xấu sẽ tránh xa mình và gia đình trong cả năm.

25. Tránh tranh cãi, bất hòa

Người Việt luôn muốn giữ hòa khí, bình yên trong ngày tết nên chúng ta thấy Tết, nụ cười thường luôn giữ trên môi mọi người. Những tranh cãi, nóng giận đều cố gắng bị gạt bỏ trong những ngày này. Hòa khí sinh tài lộc, đó là quan niệm của mọi người trong mỗi dịp Tết.

Tránh tranh cãi, bất hòa (Nguồn: alobacsi.vn)

