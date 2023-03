25 món ăn ngon lạ miệng đãi khách cuối tuần dễ làm lại rất đưa cơm

Bữa cơm gia đình sẽ thơm ngon và hấp dẫn hơn nếu bạn xây dựng thực đơn phong phú, thường xuyên linh động thay đổi món ăn. Một món ăn lạ miệng sẽ vừa chống ngán, giúp cả nhà bạn ăn ngon miệng hơn. Nếu bạn không biết món ăn ngon lạ miệng nào thì hãy tham khảo những gợi ý sau nhé!



1. Salad trái bơ thịt cua

Ngoài những món ngon từ thanh cua ngon miệng dễ làm ở nhà thì salad trái bơ thịt cua lại khiến nhiều cảm thấy lạ lẫm, tuy nhiên không chỉ lạ mà món ăn này còn cực kỳ hấp dẫn và bổ dưỡng nữa đấy. Để chế biến món salad trái bơ thịt cua bạn cần chuẩn bị quả bơ, hành tây tím, cải bó xôi, thịt cua và gia vị đi kèm.

Tất cả các nguyên liệu đem sơ chế và rửa sạch, quả bơ và hành tây đem cắt hạt lựu, cải bó xôi cắt khúc ngắn vừa ăn. Làm nước sốt salad bằng cách trộn mù tạt hạt vào dầu oliu và đánh đều, tiếp đến cho nước cốt chanh, tiêu, muối vào đánh đều lên.

Thịt cua tươi sạch mua tại siêu thị VinMart đem xào chín với tỏi băm và dầu oliu sau đó bỏ bơ, hành và cải bó xôi vào trộn đều. Bày lên đĩa, rưới sốt lên và thưởng thức. Salad trái bơ thịt cua là món ăn ngon lạ miệng dễ làm, các bà nội trợ nên trổ tài để cả gia đình cùng thưởng thức.

Salad bơ thịt cua (Nguồn: photo-2-baomoi.zadn.vn)

2. Thăn bò cuộn nấm kim châm

Thay đổi thực đơn hằng ngày bằng cách thêm vào món thăn bò cuộn nấm kim châm cũng là một gợi ý tuyệt vời để bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn. Thăn bò cuộn nấm kim châm rất dễ làm, bạn cần chuẩn bị thăn bò, bacon, nấm kim châm tươi sạch, sốt bò, mù tạt và gia vị đi kèm. Thịt thăn bò thái lát mỏng, đem ướp với một chút gia vị cho vừa ăn, khi thịt ngấm gia vị thì đem cuộn với nấm kim châm. Cuốn bên ngoài miếng bò cuộn kim châm một lớp bacon, áp chảo hoặc nướng tùy sở thích. Trình bày ra dĩa, đổ sốt bò trộn với mù tạt lên trên.

3. Gỏi xoài mực khô

Gỏi xoài mực khô chua chua, cay cay sẽ khiến bạn cảm thấy mát miệng và đỡ ngán hơn rất nhiều. Gỏi xoài kết hợp với mực khô rất dễ chế biến, bạn chỉ cần chuẩn bị xoài sống, mực khô, rau mùi, chanh, tỏi, ớt, hành phi và một số loại gia vị đi kèm tăng vị đậm đà món ăn. Xoài xanh rửa sạch và bào sợi mỏng.

Mực khô đem nướng vàng và xé sợi mỏng. Làm nước sốt trộn gỏi với nước mắm, chanh, tỏi, ớt và đường, nêm nếm lại cho vừa ăn. Cho lần lượt mực, rau húng, lạc rang, xoài vào trộn đều lên với nước sốt. Món này nên ăn vội, thưởng thức ngay sau khi chế biến để giữ được độ ngon.

Gỏi xoài mực khô (Nguồn:media.cooky.vn )

4. Salad cải xoong và tôm

Salad cải xoong và tôm thơm ngon, mát miệng sẽ khiến bữa cơm gia đình bạn hấp dẫn và ngon miệng hơn rất nhiều. Để chế biến salad cải xoong và tôm bạn cần chuẩn bị rau cải xoong, tôm, cà rốt, hành tây, sốt ớt gà, mù tạt xanh, giấm và một số loại gia vị đi kèm khác. Các loại nguyên liệu sau khi sơ chế sạch thì cải xoong đem ngắt nhỏ, cà rốt và hành tây thái chỉ.

Tôm sau khi làm sạch thì bóc vỏ và ướp với sốt ớt gà, một chút gia vị rồi đem đi áp chảo. Làm sốt salad bằng cách trộn mù tạt xanh với giấm, nước cốt chanh, cùng một số gia vị rồi đánh đều. Bày rau cải xoong, cà rốt, hành tây và tôm ra dĩa, sau đó rưới nước sốt lên và thưởng thức.

5. Tôm hấp nước dừa

Tôm hấp nước dừa ngon ngọt, bổ dưỡng sẽ là món ăn lạ miệng cuối tuần vô cùng tuyệt vời bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày của gia đình mình. Để chế biến món tôm hấp nước dừa các bạn cần chuẩn bị tôm, dừa xiêm, xà lách, cà chua và gia vị đi kèm. Tất cả các nguyên đem sơ chế sạch và để ráo.

Đầu tiên mở miệng quả dừa thành hình tròn, chắt lấy nước nước. Tiếp theo cho nước dừa vào xoong cùng hành tím đập dập và nước đem đun sôi lên. Cho một ít muối vào nồi sau đó cho tôm vào luộc chín đều. Tôm tươi sạch giàu canxi sau khi luộc chín thì xếp quanh miệng quả dừa, phần nước luộc tôm đổ vào quả dừa là hoàn thành.

Tôm hấp nước dừa (Nguồn: dammeamthuc.com)

6. Cá nướng lá chuối

Cá nướng lá chuối thơm là món ăn ngon lạ miệng lừng, béo ngọt sẽ khiến cả nhà bạn thích thú và ăn rất ngon miệng cho mà xem. Để có thể làm được cá nướng lá chuối các bạn cần chuẩn bị cá diêu hồng thịt vẫn tươi ngon, khoai môn, lá chuối và gia vị đi kèm. Cá diêu hồng đem phi lê rồi ướp gia vị. Khoai sơ chế sạch, gọt sạch vỏ, hấp chín và nghiền nát.

Lá chuối cần rửa sạch và hơ qua lửa để mềm. Cá đã thấm đều gia vị thì đem gói trong lá chuối và nướng chín. Món cá nướng với lá chuối thường được ăn kèm với khoai môn nghiền. Ngoài cách này bạn có thể xem thêm 2 cách nướng cá bằng lò nướng ngon với công thức ướp gia vị đặc biệt để thay đổi.

7. Thịt bò cuốn ngô non

Thơm ngon và lạ miệng, thịt bò cuộn bắp non là món ăn tuyệt vời mà bạn nên trổ tài để chiêu đãi cả gia đình. Thịt bò cuộn bắp non rất dễ làm, bạn cần chuẩn bị thịt bò hữu cơ tươi không chất bảo quản, bắp non, bột chiên giòn, bột chiên xù, trứng gà, giò sống và một số gia vị đi kèm. Thịt bò thái lát mỏng hình chữ nhật. Trải thịt bò ra, quét lên bề mặt một lớp giò sống, cho bắp non lên và cuộn tròn lại.

Đánh tan trứng, lăn miếng bò cuộn qua bột chiên giòn, trứng gà và bột chiên xù, rồi đem chiên ngập dầu cho chín vàng đều. Cắt đôi cuộn bò cuốn bắp ra và trình bày lên dĩa, món này thường được ăn chung với tương ớt và sốt mayonnaise.

Thịt bò cuộn bắp non (Nguồn: media.cooky.vn)

8. Gà sốt chanh dây

Gà sốt chanh dây lạ miệng sẽ khiến cả bạn phát cuồng với độ thơm ngon của gà cùng vị sốt chanh dây hòa quyện tuyệt vời. Để chế biến món gà sốt chanh dây bạn cần chuẩn bị thịt gà, chanh dây, bơ lạt, rượu vang trắng, tỏi, hành và gia vị đi kèm. Gà sơ chế sạch, cắt miếng vừa ăn, tẩm ướp gia vị. Chanh dây đem chắt lấy nước cốt. Gà ướp thấm đều gia vị thì đem áp chảo cho vàng đều. Làm nước sốt chanh dây bằng cách bỏ bơ nhạt lên chảo nóng cho tan chảy thì cho hành tím băm, rượu vang vào nấu cô lại, khi thấy hỗn hợp sánh lại thì cho nước cốt chanh vào, nêm nếm gia vị cho vưa ăn và đun sệt lại. Cho gà áp chảo trình bày ra dĩa và rưới nước sốt chanh dây lên là hoàn thành.

9. Gà xào tiêu

Gà xào tiêu đơn giản nhưng thơm ngon sẽ là món ăn ngon lạ miệng tạo điểm nhấn thú vị cho mâm cơm gia đình bạn thêm phần hấp dẫn. Để chế biến món gà xào tiêu bạn chỉ cần chuẩn bị thịt gà sạch hữu cơ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ,tiêu đen, gừng, hành và gia vị đi kèm. Cánh gà rau khi sơ chế sạch thì đem ướp với một ít muối và rượu trắng. Đầu tiên cho tiêu vào chảo có một chút dầu, đảo đều cho tiêu dậy mùi thì vớt ra. Tiếp đến cho thịt gà vào chảo dầu trên để gà tiết hết mỡ thì cho nước tương vào. Tiếp đến cho gừng và hành thái sợi, tiêu hạt vào và trộn đều. Để lửa nhỏ cho gà chín đều, vàng thơm thì có thể tắt bếp,trình bày và thưởng thức.

Gà xào tiêu (Nguồn: media.cooky.vn)

10. Miến gà om coca

Miến gà om coca lạ miệng theo phong cách Hàn Quốc cực kỳ hấp dẫn và ngon miệng, nếu các bà nội trợ chưa biết cách làm, hãy tham khảo nhé! Các bạn cần chuẩn bị thịt gà, miến, khoai tây, cà rốt, hành tây, coca, xì dầu, rượu trắng và nhiều gia vị đi kèm khác. Miến đem ngâm nước cho mềm, thịt gà đem cắt miếng vừa ăn, sau đó đem luộc sơ.

Cho coca, nước tương, rượu trắng, gừng, tỏi và gia vị vào một nồi sâu lòng rồi đun sôi lên. Tiếp theo, cho phần thịt gà vào và nấu chín, sau đó cho khoai tây và cà rốt cắt miếng vào, đậy nắp và nấu chín. Khi thịt gà và các loại củ chín mềm thì cho miến vào, nấu thêm 1 chút là hoàn thành.

11. Lươn chiên giòn sốt tiêu xanh

Lươn chiên giòn sốt tiêu xanh không chỉ là món ăn ngon lạ miệng mà nó còn rất tốt cho sức khỏe, đây là món ăn được nhiều người rất yêu thích. Các bạn cần chuẩn bị thịt lươn, tiêu xanh, hành, tỏi, sả, bột chiên giòn, giấm gạo, cùng nhiều loại gia vị khác. Lươn sơ chế sạch bằng giấm và nước ấm, cắt bỏ xương, cắt khúc và ướp gia vị. Tiêu xanh tách lấy hạt rồi đem đập dập.

Thịt lươn thấm gia vị thì đem áo một lớp bột chiên giòn rồi đem chiên vàng đều. Làm sốt tiêu xanh bằng cách cho nước dừa xiêm, hạt nêm, đường, dầu hào, tương ớt, bột bắp trộn thành một hỗn hợp. Sau đó cho hỗn hợp lên chảo phi thơm sả băm, hành tỏi băm và tiêu xanh, đun cho đến khi nào hỗn hợp sệt lại. Cho lươn chiên giòn ra dĩa, rưới sốt tiêu xanh lên là hoàn thành.

Lươn chiên giòn sốt tiêu xanh (Nguồn: khoahocphattrien.vn)

12. Súp kim chi đậu phụ

Súp kim chi đậu phụ thơm ngon, lạ miệng sẽ góp phần làm thực đơn bữa cơm hằng ngày của gia đình bạn thêm phong phú và hấp dẫn hơn. Súp kim chi đậu phụ không khó chế biến, bạn chỉ cần chuẩn bị kim chi cải thảo cắt lát cay cay ngọt ngọt, đậu phụ non ngon thơm bổ dưỡng, thịt gà, cải thảo, sốt Gochujang và gia vị đi kèm. Thịt gà sơ chế sạch, cắt nhỏ vừa ăn rồi đem xào xơ với tỏi băm và dầu mè cho săn lại.

Tiếp đến cho kimchi, sốt Gochujang vào để trộn đều và cho nước vào xấp xấp nguyên liệu. Nấu cho hỗn hợp kim chi, thịt gà sôi thì cho cải thảo tươi và đun chín. Cuối cùng cho đậu phụ non và đun khoảng 5 phút, nêm nếm gia vị vừa ăn và tắt bếp. Súp kim chi đậu phụ thơm ngon món ngon lạ miệng đãi khách mà bạn có thể áp dụng để chiêu đãi mọi người.

Súp kim chi đậu phụ thơm ngon (Nguồn: thucthan.com)

13. Cơm rang ghẹ

14. Thịt bò băm sốt kem

15. Đậu hũ hấp hải sản

17. Mực sữa chiên nước mắm

18. Mực muối cay

19. Kimbap nhân miến và trứng

20. Ếch chiên trứng muối

21. Súp tôm chua cay kiểu Thái

22. Lòng non trộn mắm

23. Đậu phụ kho coca

24. Salad củ đậu mực khô

25. Cá hấp ngao

Giữa thực trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo chất lượng tràn lan trên thị trường nên để chọn thực phẩm tươi ngon, đảm bảo chất lượng là điều vô cùng khó khăn. Thay vì phải mất thời gian ra chợ để chọn lựa thực phẩm mà không biết chắc được chất lượng thì bạn nên tìm đến hai địa chỉ chuyên cung cấp thực phẩm uy tín nhất hiện nay là VinMart và Adayroi.

Đây được xem là hai địa chỉ uy tín hiện nay, thực phẩm được bày bán tại đây luôn đảm bảo về cả độ tươi ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với mục tiêu mang đến người tiêu dùng sản phẩm sạch và tươi ngon nhất, thực phẩm tại VinMart và Adayroi đều được lấy từ những nguồn nguyên liệu rõ ràng và uy tín.

Mọi quy trình từ sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản đều được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, người dùng hoàn toàn yên tâm. Không chỉ vậy, hiện trên Adayroi còn có combo các món ăn ngon lạ miệng cả tuần giúp bạn chẳng lo suy nghĩ tìm mua nguyên liệu.

Thêm vào thực đơn những món ăn ngon lạ miệng sẽ khiến bữa cơm gia đình bạn thêm phần hấp dẫn và ngon miệng. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các bà nội trợ trong việc xây dựng thực đơn bữa cơm gia đình, thêm vào những món ăn lạ miệng để mỗi bữa ăn là một sự thay đổi đầy hấp dẫn.