27 lời chúc ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tặng mẹ, bạn gái, nữ đồng nghiệp

Nếu ví trái đất may mắn vì đã có được mặt trời chiếu sáng để hình thành nên sự sống, những con thuyền được may mắn vì đã có đại dương để tha hồ được vùng vẫy, cỏ cây may mắn có mặt đất để có thể sinh tồn… thì phải nói rằng anh là một người rất may mắn vì đã có được em sánh đôi trong cuộc đời này. Nhân ngày 20.10 anh muốn gửi lời chúc ngày phụ nữ Việt Nam, chúc em luôn đẹp, trẻ, vui tươi và ngập tràn hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.