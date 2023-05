28 cuốn sách hay về thành công trong cuộc sống cần nhất khi thất bại

1.13. The Most Powerful Idea in the World (Ý tưởng tuyệt vời nhất thế giới) – William Rosen

1.11. Where Good Ideas Come From (Những ý tưởng tốt đến từ đâu) – Steven Johnson

1.9. Life is What You Make It (Cuộc sống là do bạn tạo nên) – Peter Buffett



Thành công có lẽ là một ước mơ, khát vọng của nhiều bạn trẻ trên nấc thang sự nghiệp ngày nay. Tất nhiên, thành công không bao giờ là dễ dàng cả! Hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu về những tựa sách hay về thành công, giúp trang bị những hành trang thiết thực.



1. Sách hay về thành công trong cuộc sống

1.1. Những Kẻ Xuất Chúng – Malcolm Gladwell

Cuốn sách về thành công “Những kẻ xuất chúng” được ra đời dựa trên các phân tích về xã hội, văn hóa và thế hệ của những nhân vật trên. Con đường dẫn đến thành công rất phức tạp, không phải thiên tài nào cũng có thể đạt được. Chỉ một vài người xứng đáng khi biết nắm bắt cơ hội vô hình và nhờ đó vươn tới đỉnh cao không ai đạt được.

Cuốn sách hay về thành công này sẽ cho bạn kinh nghiệm nhận ra cơ hội vô hình đó, cách tận dụng nó thành công.

Những Kẻ Xuất Chúng – Malcolm Gladwell (Nguồn: amazonaws.com)

1.2. Kinh Điển Về Khởi Nghiệp – Bill Aulet

Có phải chỉ những thiên tài mới được trao cơ hội thành công? Một sách để thành công trong cuộc sống “Kinh điển về khởi nghiệp” cho chúng ta biết quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Thành công không còn là ước mơ khi bạn biết vận dụng 24 Bước hành động tạo sự khác biệt được tác giả đề cập đến trong cuốn sách.

Cuốn sách trang bị những kiến thức nền tảng cần thiết nhất, những chỉ dẫn cụ thể nhất để tạo lập một doanh nghiệp bền vững, bảo đảm cho thành công của bạn.

1.3. Trí Tuệ Do Thái – Eran Katz

Không còn là một cuốn sách hay về thành công mang tính kỹ năng hay triết lý, “Trí tuệ Do Thái đơn giản là những trải nghiệm của một kẻ lông bông mang tên Jerome và hành trình khám phá trí tuệ của người Do Thái, để từ đó giúp độc giả khơi gợi chính niềm tin về trí tuệ của bản thân.

Bằng cách khép lại với một cái kết mở, tác giả càng muốn nhấn mạnh hơn nữa trí tuệ của con người là vô hạn, thúc đẩy sự tự tin cho các bạn trẻ vươn tới thành công của bản thân.

1.4. Những nguyên tắc thành công – Jack Canfield

Nếu bạn cần những nguyên tắc để thiết lập lại bản thân theo một chuẩn mực mới, thì Jack Canfield đã hệ thống lại 64 nguyên tắc đã được nhiều người thành công áp dụng.

“Những nguyên tắc thành công” chính là cuốn sách về thành công chiếc la bàn dẫn lối bạn từng bước từng bước đến với thành công, đạt được mục tiêu của mình. Đừng quên một cuốn tay bìa cứng hay cây bút nhỏ xinh đầy mực để ghi chép lại những nguyên tắc này nhé!

Những nguyên tắc thành công – Jack Canfield – Giá bán: 105.000 đồng (Nguồn: webtietkiem.com)

1.5. Cách nghĩ để thành công – Napoleon Hill

Muốn thành công, trước hết phải thay đổi suy nghĩ của bản thân. Andrew Carnegie – tác giả của cuốn sách “Cách nghĩ để thành công” – một trong những cuốn sách cần có ở mọi thời đại đã rất dày công tập hợp những bí quyết thành công được kiểm chứng bởi hàng ngàn người ở tất cả các ngành nghề. Đó cũng là những bí quyết giúp Andrew Carnegie đạt được thành công như ngày hôm nay.

Ý nghĩa đích thực của cuốn sách sẽ chỉ thật hữu dụng với ai thật sự sẵn sàng và quyết tâm tìm kiếm thành công cho riêng mình.

1.6. Tinh hoa thành công – Stephen R. Covey

Đúng như tên gọi của nó, đây chính là cuốn sách chứa đựng những tinh hoa thành công đến từ Tiến sĩ Stephen R. Covey. Những tinh hoa thành công không chỉ bao gồm những kỹ năng cần thiết, mà còn được sắp xếp theo độ quan trọng để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Những bài học bất hủ mà Tiến sĩ Covey đã truyền tải chắc chắn sẽ giúp bạn nhận ra những chân lý cuộc sống, và rằng bạn không thể lãng phí chúng cho những thứ tầm thường.

1.7. Business Adventures (Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh) – John Brooks

Hẳn ai trong chúng ta cũng nghe câu nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Tuy nhiên, thất bại có vẻ chẳng hề dễ chịu chút nào, và ai trong chúng ta cũng muốn tránh những điều dẫn tới thất bại đó. Và cuốn sách để thành công trong cuộc sống “Business Adventures” sẽ mang đến cho bạn góc nhìn về kinh nghiệm và những thất bại của các doanh nghiệp đi trước, làm nền tảng để xây dựng đế chế của riêng mình.

Đây cũng là một trong những cuốn sách được rất nhiều nhân vật thành công yêu thích.

Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh (Nguồn: product.hstatic.net)

1.8. Tap Dancing to Work – Carol Loomis

Nếu bạn muốn học hỏi về bí quyết thành công của tỷ phú Warren Buffett, thì đừng bỏ qua cuốn sách hay về thành công này vì nó chính là đứa con do chính Warren viết và được biên soạn bởi nhà báo Carol Loomis. Những phân tích và hiểu biết của ông về kinh doanh cũng như thị trường là không gì có thể sánh nổi đối với người từng trải như ông ấy.

Đó cũng là lý do để Tap Dancing to Work trở thành một trong những cuốn sách ngoại văn được yêu thích bán chạy nhất thế giới.

1.9. Life is What You Make It (Cuộc sống là do bạn tạo nên) – Peter Buffett

Peter Buffett chính là con trai của tỷ phú Warren Buffett, nhưng lại có một sự nghiệp thành công không dựa vào tài sản hay tên tuổi của cha anh ấy. Peter Buffett thấm nhuần tư tưởng của cha mình, chính là cuộc sống là do bạn tạo nên, từ đó có một hướng đi riêng và thành công trong cả sự nghiệp âm nhạc lẫn từ thiện. Đây hẳn là một tấm gương rất đáng học hỏi từ cuốn sách này.

1.10. Awakening Joy (Đánh thức niềm vui) – James Baraz

Đường đi đến thành công rất chông gai, nhưng vẫn có thể nhiều niềm vui nếu bạn biết cách kiểm soát nó. Cuốn sách sẽ giúp bạn định hướng tinh thần, loại bỏ muộn phiền và lo lắng, hướng tới niềm vui mỗi ngày trên con đường thành công. Đừng bỏ quên niềm vui của mình trên con đường thành công, bạn nhé?

1.11. Where Good Ideas Come From (Những ý tưởng tốt đến từ đâu) – Steven Johnson

Where Good Ideas Come From (Những ý tưởng tốt đến từ đâu) – Steven Johnson – Giá bán: khoảng 300.000 đồng (Nguồn: amazonaws.com )

1.12. Moonwalking with Einstein (Đi dạo mặt trăng với Einstein) – Joshua Foer

Moonwalking with Einstein – Giá: 230.000 đồng (Nguồn: medium.com)

1.13. The Most Powerful Idea in the World (Ý tưởng tuyệt vời nhất thế giới) – William Rosen

The Most Powerful Idea in the World – Giá bán: khoảng 300.000 đồng ( Nguồn: gatesnotes.com )

1.14. 7 bước đến thành công – Nguyễn Hiến Lê

7 bước đến thành công – Giá bán: 80.000 đồng ( Nguồn: i2.wp.com )

1.15. Thành công không còn là bí mật – Noah St. John

Thành công không còn là bí mật -Giá bán: 80.000 đồng ( Nguồn: i.ytimg.com )

1.16. Vươn lên từ thất bại – Brene Brown

Vươn lên từ thất bại _ Giá bán: 119.000 đồng (Nguồn: i.pinimg.com )

1.17. Đắc nhân tâm – Dale Carnegie

Đắc nhân tâm – Giá bán: 47.000 đồng (Nguồn: esmart.vn )

1.18. Trí tuệ cảm xúc – Daniel Goleman

Trí tuệ cảm xúc – Giá bán: 80.000 đồng (Nguồn: readacity.com )

1.19. 7 thói quen của người thành đạt, tác giả Stephen Covey

7 thói quen của người thành đạt – Giá bán: 69.000 đồng ( Nguồn: i.imgur.com )

1.20. Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế – Inamori Kazuo

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế – Giá bán: 54.000 đồng ( Nguồn: i.pinimg.com )

1.21. Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – John Grinder và Richard Bandler

Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – Giá bán: 81.000 đồng ( Nguồn: tamly.blog )

2. Người thành công đọc sách gì

2.1. Warren Buffett, nhà sáng lập Berkshire Hathaway

The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) của Benjamin Graham

Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất Phố Wall là một người rất thích đọc sách. Để trả lời cho câu hỏi người thành công đọc sách gì của người hâm mộ, Warren đã chọn ra tác phẩm yêu thích nhất của ông là The Intelligent Investor (Nhà đầu tư thông minh) của Benjamin Graham.

Cuốn sách nói về phương pháp đầu tư rất có giá trị, là một trong những sách hay về thành công dạy ông với những quyết định đúng đắn hơn trong công việc và trở thành nhà đầu tư vĩ đại như ngày hôm nay.

2.2. Jeff Bezos, CEO Amazon

The Remains of the Day (Phần còn lại trong ngày), Kazuo Ishiguro

Jeff Bezos được biết đến là ông tổ của Amazon. Ông cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về cuốn sách yêu thích, có sự ảnh hưởng nhất, nhưng đối với Jeff Bezos, ông học hỏi được nhiều từ tiểu thuyết hơn là sách báo do sự đơn giản nhưng tinh tế và dễ tiếp thu qua mỗi câu chuyện. Cuốn sách yêu thích của ông là The Remains of the Day (Phần còn lại trong ngày) của tác giả Kazuo Ishiguro.

The Remains of the Day giúp chúng ta tỉnh táo hơn trước những lựa chọn mang tính quyết định, không sống một cuộc đời của người khác mà bứt phá tìm ra ý nghĩa cuộc sống của bản thân.

The Remains of the Day, Kazuo Ishiguro (Nguồn: blogspot.com)

2.3. Sheryl Sandberg, COO (giám đốc vận hành) của Facebook

A Wrinkle in Time (Một nếp nhăn thời gian), Madeleine L’Engle

Còn đối với Sheryl Sandberg, COO – Giám đốc vận hành của Facebook, cuốn sách yêu thích nhất của bà là A Wrinkle in Time (Một nếp nhăn thời gian) của Madeleine L’Engle.

Chính nhờ sự kiên cường của Meg Murry trong câu chuyện đó, sẵn sàng bất chấp tất cả, hợp sức với mọi người để chiến đấu cứu gia đình, chống lại chế độ không công bằng đã làm cho Sheryl rất ngưỡng mộ.

2.4. Mark Zuckerberg, CEO Facebook

The New Jim Crow – Michelle Alexander – Giá bán: khoảng 200.000 đồng ( Nguồn: wordpress.com )

2.5. Satya Nadella, CEO Microsoft

Cuốn sách Mindset: The New Psychology of Success (Tư duy: Tâm lý mới của thành công), Carol Dweck

The New Psychology of Success (Tư duy: Tâm lý mới của thành công), Carol Dweck – Giá bán: khoảng 250.000 đồng ( Nguồn: gatesnotes.com)

2.6. Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft

The Better Angels of Our Nature (Những thiên thần tốt đẹp hơn trong bản chất tự nhiên của chúng ta) – Steven Pinker – Giá bán: khoảng 250.000 đồng ( Nguồn: pbs.twimg.com )

2.7. Steve Jobs, cố CEO Apple

Autobiography of a Yogi (Tự truyện của một người tập Yoga)

Tự truyện của một người tập Yoga (Nguồn: etsystatic.com) – Giá bán: 87.600 đồng.

Muốn thành công, mỗi người đều phải trang bị nền tảng kiến thức vững chắc cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước thông qua việc đọc những cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống hữu ích. Chính vì thế, việc tìm tòi và học hỏi qua sách vở, áp dụng thực tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp tri thức thành công trên các chặng đường tương lai.