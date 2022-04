28 thực đơn cơm trưa mang đi làm trong 1 tháng thơm ngon bổ dễ làm

Công việc bận bịu, chỉ có hơn tiếng nghỉ ăn trưa là vấn đề thường gặp ở những người đi làm. Giải quyết điều ấy, bạn hãy lưu nhanh thực đơn cơm trưa mang đi làm trong 1 tháng được gợi ý dưới đây để mỗi ngày đều ăn ngon, bổ mà tiết kiệm và nhanh gọn nhé!



1. Thực đơn cơm trưa số 1

Cơm – Thịt rang – Canh cải thảo thịt bằm

Một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng cung cấp năng lượng cho bạn sau giờ làm việc để chuẩn bị cho công việc chiều. Đây là thực đơn khá đơn giản, dễ chuẩn bị tại nhà lại đủ dinh dưỡng bao gồm cả cơm, thức ăn mặn và canh rau. Thịt thái miếng nhỏ, rang gừng, độ mặn vừa phải. Chuẩn bị rau cải thảo tươi, cắt chéo nấu cùng thịt băm sẵn, vừa mát lại đủ chất dinh dưỡng.

2. Thực đơn cơm trưa văn phòng số 2

Cơm – Sườn xào chua ngọt – Bí luộc

Món cơm trắng quen thuộc là thành phần không thể thiếu cho một bữa ăn dinh dưỡng đủ tinh bột. Món sườn xào chua ngọt là món ngon kích thích vị giác, ăn không hay ăn kèm cơm đều được. Trước tiên, chuẩn bị sườn non tươi sạch, ướp gia vị rồi rán cho ngả vàng. Phi thơm tỏi, xào cà chua cho mềm rồi cho sườn vào, nhớ thêm chút nước, gia vị rồi đun cho gia vị ngấm đều cho đến khi sốt sệt là đã hoàn thành. Thêm bí luộc bổ sung cho thực đơn giàu chất xơ và vitamin nhé!

3. Gợi ý thực đơn cơm trưa văn phòng số 3

Cơm- Trứng rán – Rau muống xào tỏi – Nước canh rau muống vắt chanh

Làm trứng chiên thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng là món dễ thực hiện và phổ biến nhất, rất phù hợp cho những ngày mùa hè. Bạn có thể đánh 2-3 quả trứng với hành và gia vị tùy sức ăn của mình, đợi chảo dầu sôi thì đổ trứng vào rán vàng, thơm, có thể cuộn trứng trên chảo và cắt thành những miếng nhỏ. Rau muống nhặt sạch, bỏ bớt lá, luộc qua để lấy nước rau, sau đó vớt rau ra để ráo nước. Phi thơm tỏi trên chảo, đổ rau muống vào, nêm gia vị vừa ăn và đảo vài lần. Rau chín và ngấm gia vị thì lấy ra đĩa, chú ý không để rau nát quá.

4. Thực đơn cơm văn phòng dễ làm số 4

Cơm – Trứng luộc – Canh rau ngót thịt bằm

Thực đơn cực kì dễ chuẩn bị với cơm trắng, trứng luộc (có thể luộc chín hoặc lòng đào tùy sở thích từng người). Chuẩn bị món canh rau ngót thịt băm, phi hành, cho thịt nạc đã băm, xào qua một lúc thì đổ rau ngót đã nhặt và rửa sạch vào nồi, cho thêm gia vị (mắm, bột canh, mì chính,…) sau đó đổ nước sôi vào đun chín gần nhừ thì tắt bếp. Đây là thực đơn khá đơn giản, thực hiện nhanh chóng mà vẫn ngon miệng, đủ dinh dưỡng, rất phù hợp cho những ngày vội vàng không có nhiều thời gian chuẩn bị.

5. Thực đơn cơm văn phòng đơn giản số 5

Cơm – rau củ luộc – giò

Để thực hiện một thực đơn cơm trưa mang đi làm đơn giản, bạn nên tham khảo thực đơn này. Cơm trắng ăn cùng với giò có thể mua sẵn ở chợ gần nhà. Luộc rau củ ăn kèm để bổ sung chất xơ cho cơ thể thanh mát như súp lơ, bí luộc, đậu bắp, cà rốt,…

6. Thực đơn cơm văn phòng ngon số 6

Cơm- thịt bò xào ngó sen- canh bí đỏ nấu tôm

Đôi khi, bạn cũng nên cải thiện thực đơn cơm trưa mang đi làm bằng những món bổ dưỡng và phức tạp hơn một chút. Ăn kèm với cơm là món xào và món canh. Thịt bò có nhiều đạm, bổ cơ, xào kèm với ngó sen thanh mát, giải nhiệt. Canh bí đỏ nấu tôm là sự kết hợp rất tuyệt, độ ngọt hòa quyện và đậm đà, đặc biệt tốt cho những người muốn cải thiện cân nặng của mình.

7. Thực đơn cơm văn phòng mùa hè số 7

Cơm- cá rán- canh cua mồng tơi- cà pháo

Để bổ sung thực đơn mùa hè thanh mát, ngon miệng, Blog Adayroi gợi ý cho bạn thực đơn số 7 này. Cơm vẫn luôn là món ăn không thể thiếu. Chuẩn bị một con cá tươi sống giàu protein để làm sạch, rán vàng 2 mặt sao cho lớp da ngoài giòn, bên trong mềm, ngọt, thơm ngon. Món canh cua cần chuẩn bị kỹ hơn. Nhặt sạch và thái nhỏ rau đay, rau mồng tơi, thái mướp thành những miếng nhỏ. Lọc cua lấy nước và đun sôi, cho gia vị và khuấy nhẹ tay để gạch cua không bị vỡ mà hợp thành từng mảng. Nước sôi bắt đầu cho rau đã thái, gần chín cho mướp đợi một lúc rồi tắt bếp là đã hoàn thành món canh cua ngon tuyệt kết hợp với cà pháo muối chua chua ngọt ngọt, giòn sật thì không còn gì bằng!

8. Thực đơn cho cơm trưa văn phòng số 8

Cơm-cánh gà sốt me-rau cải ngọt luộc

Để thay đổi khẩu vị một chút, nhất là với những cô nàng công sở thì sẽ đặc biệt yêu thích món cánh gà sốt me. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 20 phút để chế biến món ăn này với những nguyên liệu sẵn có như chọn cánh gà tươi sạch đảm bảo 100% an toàn vệ sinh và sốt me mua tại các siêu thị. Việc của bạn là hòa sốt me với nước, nêm thêm gia vị cho vừa ăn, khi sôi đổ cánh gà vào đun nhỏ lửa cho ngấm sốt rồi tắt bếp. Món cánh gà sốt me ngon tuyệt có thể ăn kèm với cơm hoặc ăn không đều được.

9. Thực đơn mang cơm văn phòng số 9

Cơm-tôm rang-ngọn bí xào-canh rau ngót

Tôm tươi bổ sung canxi tốt cho xương, cung cấp chất dinh dưỡng rất tốt. Do đó tôm rang trở thành món ăn vô cùng quen thuộc trong các bữa cơm gia đình. Tôm phải mẩy, sốt sánh quyện bóng trên lớp vỏ tôm, bên trong mềm và ngọt thịt. Ngọn bí khá mất thời gian để làm sạch, do đó bạn có thể chuẩn bị từ tối hôm trước hoặc nhờ người bán làm sạch hộ, xào với tỏi rất ngon. Canh rau ngót có thể nấu không hoặc tận dụng một ít tôm băm nhỏ nấu cùng cho ngọt nước. Đây là những món ăn mang theo khi đi làm rất phù hợp, giàu dinh dưỡng.

10. Thực đơn cơm văn phòng giảm cân số 10

Khoai lang luộc- salad- táo

Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân, muốn có một thực đơn cơm trưa mang đi làm hợp lý hãy thử tham khảo thực đơn gồm khoai lang luộc, salad và táo. Khoai lang cung cấp tinh bột, chứa nhiều chất xơ thay thế hoàn hảo cho cơm, no bụng mà không sợ béo. Thực đơn giảm cân thường không thể thiếu món salad trộn. Chỉ cần thái nhỏ các loại rau xà lách, bắp cải, dưa chuột, cà chua,… trộn với giấm salad. Bạn nên bổ sung thêm cho mình một chút hoa quả, táo là lựa chọn khá hoàn hảo để bổ sung vitamin tốt cho cơ thể.

11. Thực đơn cơm văn phòng cao cấp số 11

Cơm- mực nhồi thịt hấp- gà rán- canh cải thịt bằm

Thực đơn cơm trưa mang đi làm chất lượng cao và kỹ thuật phức tạp hơn bạn nên thử đó là thực đơn số 11 này. Mực nhồi thịt hấp cần chọn mực tươi ngon, cùng chút khéo léo để nhồi thịt chắc chắn là có ngay một món ăn ngon không kém nhà hàng cao cấp cho bữa trưa văn phòng. Gà rán là món ăn hấp dẫn, có thể dễ dàng mua gà tại các siêu thị, đem tẩm bột rồi rán ngập dầu nóng, chấm cùng tương ớt cho tăng vị, kích thích vị giác. Cuối cùng là một món canh rau cải thanh mát nấu cùng thịt bằm giúp cân bằng lượng thức ăn dầu mỡ vừa hấp thụ.

12. Thực đơn số 12

Cơm-khoai tây xào- đậu sốt cà chua

Để chuẩn bị thực đơn hấp dẫn này, trước hết bạn chuẩn bị khoai tây gọt vỏ, thái lát mỏng vừa phải để khi xào không bị nát, xào xong khoai bở, thơm, ngọt và ngấm gia vị. Đậu sốt cà chua cũng là món dễ nấu và được yêu thích. Chỉ việc rán sơ qua đậu cho vàng, làm sốt cà chua rồi đổ đậu đã rán, nêm gia vị, đun nhỏ lửa cho sốt hơi sệt, ngấm vào đậu, thêm hành lá cho thơm rồi tắt bếp. Chỉ vài bước đơn giản bạn đã hoàn thiện được những món ăn mang theo đi làm rất “xịn xò” rồi.

13. Thực đơn số 13

Cơm- Chả lá lốt- canh kim chi

Chả lá lốt thơm lừng chắc chắn là món ai cũng mong chờ được thưởng thức cho bữa trưa của mình tại văn phòng. Thịt băm nhuyễn lẫn nạc lẫn mỡ, trộn với mộc nhĩ, nấm hương và gia vị, thêm chút tiêu cho cay nhẹ, thơm nhẹ, bao bọc bên ngoài là lá lốt rồi rán trong dầu cho chín, săn lại, thơm là có thể dùng. Thêm canh kim chi ăn kèm với cơm trắng, bạn chỉ việc mua sẵn một hộp kim chi cay cay thơm ngon chuẩn vị Hàn (nếu có kim chi đã tự muối càng tốt), thêm một bát nước, cho gia vị vừa ăn rồi đun sôi là được.

14. Thực đơn số 14

Bánh mì- Thịt bò xào- dưa chuột trộn

Đôi khi, bạn có thể thay đổi thực đơn cơm trưa mang đi làm bằng những món nhẹ nhàng mà không kém phần hấp dẫn. Việc thay cơm trắng bằng mua bánh mì thơm ngon giàu chất xơ giúp bạn có sự mới mẻ trong bữa ăn của mình, bạn cũng dễ dàng nướng lại bánh mì trong lò vi sóng ở văn phòng. Thịt bò thái mỏng, ướp gia vị (muối, dầu, tiêu,…) rồi xào chín vừa với tỏi, giữ được độ mọng nước, thịt bò mềm, thơm. Dưa chuột trộn chua ngọt ăn kèm giúp kích thích vị giác, bạn có thể trộn dưa chuột với đường, mắm, chanh và tỏi ớt. Thịt bò và dưa chuột ăn riêng hoặc kẹp vào bánh mì đều ngon.

15. Thực đơn số 15

Cơm – salad bắp cải – trứng rán – canh rau cải

Một thực đơn tốt cho sức khỏe, thanh mát bao gồm trứng rán đơn giản, dễ làm. Canh rau cải có thể nấu chung với thịt hoặc nấu không. Để làm salad bắp cải, bạn có thể chuẩn bị thêm bắp cải xanh, bắp cải tím, giá đỗ, ngô, dứa,… trộn đều cùng các gia vị (dầu ô-liu hoặc giấm chuyên dùng trộn salad, đường, chanh, …) là bạn đã có ngay những món ăn mang theo khi đi làm thanh mát, không ngấy, không béo, tốt cho sức khỏe rồi.

16. Thực đơn số 16

Cơm – thịt gà rang – ngọn bí luộc – dứa

17. Thực đơn số 17

Cơm- thịt kho trứng- canh rau muống

18. Thực đơn số 18

Cơm- canh mồng tơi nấu ngao- lạc- đậu rán

19. Thực đơn số 19

Cơm- giá đỗ xào mướp- trứng cuộn- chuối

20. Thực đơn số 20

Miến xào- canh rau củ

21. Thực đơn số 21

Cơm- thịt lợn luộc- dưa muối- canh kim chi- nho

22. Thực đơn số 22

Cơm- chả giò- đậu bắp luộc- canh củ cải

23. Thực đơn số 23

Cơm cuộn rong biển- kim chi muối- trứng luộc- bưởi

24. Thực đơn số 24

Cơm- canh bí nấu sườn- cá hồi áp chảo- dưa vàng

25. Thực đơn số 25

Khoai lang luộc- salad ức gà rau củ- bưởi

26. Thực đơn số 26

Cơm- mực xào hành tây- súp lơ luộc

27. Thực đơn số 27

Cơm- thịt kho trứng- bí luộc- canh chua

28. Thực đơn số 28

Cơm- cá kho- canh rau ngót- táo

Với những người làm văn phòng bận bịu, lại lo ngại đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, bạn có thể tự tay chuẩn bị cho mình những thực đơn cơm trưa mang đi làm đơn giản, dễ chuẩn bị mà còn chất lượng và ngon miệng. Trên đây, Blog Adayroi đã gợi ý 28 thực đơn cơm trưa mang đi làm giúp bạn có thể dễ dàng thực hiện, thay đổi mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Mỗi thực đơn đều đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, dễ làm, dễ ăn và đảm bảo đồng nghiệp sẽ ghen tị với suất cơm trưa của bạn đấy!

