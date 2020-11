29 loại rau củ quả cho bé ăn dặm từ 6 tháng ngon bổ giàu dinh dưỡng

Rau củ quả là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn ăn dặm của trẻ. Dưới đây là 29 loại rau củ quả cho bé ăn dặm và nấu canh rau lý tưởng cho bé mà các mẹ không nên bỏ qua.



1. Khoai tây

Khi trẻ khoảng 6 tháng tuổi, ngoài lựa chọn sữa dinh dưỡng tốt cho giai đoạn phát triển của bé thì mẹ nên có một lịch ăn dặm phù hợp để cho bé tập làm quen với thực phẩm cũng như bổ sung những dưỡng chất thiếu yếu cho sự phát triển của trẻ. Trong đó, khoai tây chính là một trong những loại rau củ quả tốt cho trẻ ăn dặm.

Loại rau ăn củ dễ ăn, dễ tiêu hóa và rất dồi dào chất dinh dưỡng (vitamin C, B1, B2, B5, B12, đồng, sắt, canxi,…) chính là 3 lý do để mẹ lựa chọn cho con. Khoai tây còn dễ chế biến và không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Chỉ cần luộc/ hấp chín, đem nghiền nhỏ hoặc cắt nhỏ nấu cháo khoai tây là mẹ đã có 2 món ăn dặm cho con rồi đấy!

Súp khoai tây hoặc cháo khoai tây + cà rốt (xay nhuyễn) rất tốt cho bé ăn dặm. (Nguồn: cookpad.com)

2. Cà rốt

Một trong những loại rau củ quả cho bé ăn dặm mà mẹ nên lưu ý sử dụng đó là cà rốt. Ngoài lượng vitamin A, C dồi dào, cà rốt còn chứa nhiều dưỡng chất và khoáng chất quan trọng gồm canxi, sắt, kali – là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển trí não, chiều cao và sức đề kháng của trẻ. Để đổi khẩu vị cho trẻ mỗi ngày, mẹ có thể nấu cà rốt theo nhiều cách khác nhau, ví dụ nấu cháo cà rốt + thịt bò tươi ngon xay mềm nhuyễn (mẹ nên xay nhỏ trước khi cho trẻ ăn) hoặc làm nước ép trái cây rau củ nguyên chất (khoảng 30-50g cho mỗi lần ép).

3. Đậu cove

Đậu cove hay đậu que cung cấp hàm lượng vitamin A, K và chất xơ khá dồi dào giúp tăng cường sức đề kháng còn non nớt của trẻ, đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ ngày càng hoàn thiện. Đây cũng là loại thực phẩm tươi xanh mà mẹ nên tập cho bé làm quen ngay từ đầu để tiến tới những loại rau xanh ăn lá giàu dưỡng chất khác (rau chân vịt, rau mùi tây,…). Món ăn dặm thích hợp khi dùng đậu cove đó là làm món cháo đậu cove thịt bằm – lưu ý: mẹ nên xay nhuyễn cháo trước khi cho bé ăn.

Đậu xanh là thực phẩm xanh mẹ nên bổ sung trong thực đơn ăn dặm của bé. (Nguồn: baomoi.com)

4. Các loại hạt đậu

Đậu nành, đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ,… là những loại hạt mẹ nên bổ sung vào thực đơn ăn dặm cho bé. Các loại thực phẩm họ đậu này chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào gồm chất béo lành mạnh, protein, vitamin và các khoáng chất thiết yếu rất tốt cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ. Đồng thời, mẹ cũng có thể chế biến nhiều món ăn từ các loại đậu, điển hình như cháo đậu hoặc kết hợp làm bột ngũ cốc cho bé.

5. Bông cải xanh

Hàm lượng vitamin A, C, canxi, sắt, chất xơ, nước có trong bông cải xanh vừa dễ hấp thụ, vừa tốt cho mắt, xương và hệ tiêu hóa của trẻ. Để mua bông cải xanh an toàn, mẹ nên chọn mua ở những địa chỉ có nguồn cung cấp rau sạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé.

Súp bông cải xanh rất tốt cho bé ăn dặm (Nguồn: baomoi.com)

6. Súp lơ

Trong khoảng thời gian mới cho bé tập ăn dặm (khoảng từ 6 tháng tuổi), súp lơ chính là thực phẩm mẹ nên bổ sung trong khẩu phần ăn dặm của trẻ. Ngoài bổ sung vitamin C, K, súp lơ còn cung cấp hàm lượng chất xơ, sắt, kali, magie cần thiết cho sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ.

Với thực phẩm này, mẹ chỉ cần hấp (hoặc luộc), nghiền nhỏ làm thành chén súp lơ nghiền thanh mát; hoặc mẹ áp dụng cách nấu rau củ quả cho bé ăn dặm gồm súp hỗn hợp táo + bí ngòi + súp lơ (tất cả đã được hấp chín).

Súp lơ nghiền hoặc kết hợp với một số nguyên liệu khác sẽ rất tốt cho bé. (Nguồn: youtube.com)

7. Củ cải vàng

Củ cải vàng là thực phẩm chứa hàm lượng vitamin, chất xơ, khoáng chất thiết yếu dồi dào rất tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Đặc biệt vitamin C trong củ cải vàng giúp hỗ trợ chức năng hệ miễn dịch. Với vị ngọt thanh, mát khác giống cà rốt, mẹ có thể làm nước ép củ cải vàng cho bé.

8. Cà tím

Những dưỡng chất trong cà tím rất tốt cho trẻ, trong đó phải kể đến vitamin A, B6 – giúp mắt trẻ sáng, khỏe; folate và chất xơ – cải thiện hệ tiêu hóa, đặc biệt là giúp bé có nhu động ruột tốt hơn; kali, canxi rất cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ.

9. Bí ngô hồ lô

Một trong những loại rau củ quả cho bé ăn dặm dễ mua, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng mà mẹ không nên bỏ qua đó là bí ngô hồ lô. So với những loại bí thông thường, bí ngô hồ lô cung cấp hàm lượng dưỡng chất vitamin A, C, canxi, sắt,… dồi dào hơn hẳn, từ đó giúp bé có một hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Vì bí ngô lô hồ dẻo, thơm ngon nên mẹ có thể làm món súp bí hoặc cháo bí thơm ngon, giàu dưỡng chất cho con yêu.

Bí ngô hồ lô thơm, dẻo, dùng để làm súp bí hoặc cháo bí giàu dinh dưỡng cho bé ăn dặm. (Nguồn: vuonrauquaantam.com)

10. Đu đủ

Ngoài những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ gồm vitamin C, B1, B2 và các khoáng chất (canxi, kali, sắt, kẽm, magie), đu đủ còn giàu beta-carotene, enzyme và chất xơ hòa tan giúp trẻ tăng sức đề kháng và cải thiện hệ tiêu hóa. Khi cho bé ăn dặm, mẹ nên chọn những quả đu đủ chín, xay nhuyễn để bé dễ ăn hơn.

11. Rau mùi tây

Rau mùi tây rất tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng vitamin C, chất xơ, protein dồi dào. Tuy nhiên, loại rau này lại có mùi khá đặc trưng và bạn nên tập cho bé ăn ngay từ những ngày đầu ăn dặm (khoảng 6 đến 8 tháng tuổi).

Rau cần tây có mùi khá đặc trưng, do đó mẹ có thể cho bé tập ăn ngay giai đoạn mới ăn dặm. (Nguồn: thespruceeats.com)

12. Khoai lang

Nếu được hỏi loại rau củ quả nào tốt cho bé ăn dặm thì câu trả lời đó là khoai lang. Trong đó, những dưỡng chất vitamin A, C, canxi, chất xơ, sắt,… có trong khoai lang giúp tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch cũng như hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ.

Về cách nấu rau củ quả cho bé ăn dặm, cháo khoai lang thịt gà/cá lóc hầm thật nhừ hoặc súp khoai lang là một số món dễ làm mà mẹ có thể áp dụng vào thực đơn ăn dặm mỗi tuần cho con.

13. Táo

Táo là thực phẩm tuyệt vời dành cho trẻ ăn dặm với hàm lượng vitamin C, chất xơ,… giàu có, rất tốt cho hệ tiêu hóa cũng như hệ miễn dịch mỏng manh của trẻ. Mẹ có thể bổ sung món táo đã hấp chín rồi xay nhuyễn trong thực đơn ăn dặm cho bé.

Món táo nghiền sẽ rất tốt cho hệ miễn dịch của bé. (Nguồn:kidandlove.com)

14. Lê

Lê có vị ngọt thanh, giàu nước, chất xơ, vitamin và một số khoáng chất thiết yếu (kali, đồng) rất tốt cho hệ tiêu hoá cũng như sự phát triển của trẻ. Một chút nước ép lê hoặc xay nhuyễn cùng một số loại trái cây ngọt thanh khác (đào, táo) rất phù hợp cho bé trong giai đoạn ăn dặm khoảng 6 – 12 tháng tuổi.

15. Chuối

Chuối rất giàu kali giúp ngăn ngừa một số loại bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột như táo bón, tiêu chảy và làm dịu dạ dày. Bên cạnh đó, chuối còn khá giàu năng lượng, kết hợp với một số thực phẩm giàu chất xơ hòa tan và tinh bột như khoai lang, khoai tây sẽ giúp bé tăng cân đáng kể.

Làm món chuối nghiền hoặc kết hợp một số thực phẩm khác sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. (Nguồn: youtube.com)

16. Mận

Mận chứa hàm lượng vitamin A, C, chất xơ, chất chống oxy hóa cùng một số nguyên tố vi lượng khác giúp trẻ có một hệ miễn dịch và tiêu hóa khỏe mạnh. Khi cho bé ăn, mẹ nên kết hợp mận với một số loại rau củ khác như khoai lang, lê, chuối để kích thích vị giác và giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

17. Đào

Một trong những loại rau củ quả cho bé ăn dặm mẹ nên bổ sung đó là đào. Những dưỡng chất như đường (glucose, saccarose), hợp chất beta-carotene, chất xơ, vitamin các loại (B1, B2, C, PP) và các khoáng chất thiết yếu (sắt, kali, canxi,…) có trong quả đào giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của bé hiệu quả. Về cách chế biến, ngoài làm đào hấp chín + sữa xay nhuyễn thì mẹ có thể kết hợp món súp gồm bí đỏ + khoai tây + cà rốt + đào, hấp (luộc) chín rồi xay nhuyễn cho bé.

Một trong những thực phẩm dành cho bé ăn dặm không thể bỏ qua đó là đào. (Nguồn: baomoi.com)

18. Mơ

Vitamin A,C, chất chống oxy hóa, chất xơ, hợp chất beta-carotene hay lycopene có trong quả mơ không chỉ giúp cải thiện hệ miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh về đường tiêu hóa (táo bón, tiêu chảy), mà còn rất tốt cho hệ tim mạch và thị giác của trẻ. Tuy vậy, trong mơ có chứa một lượng axit nhất định nên khi chế biến thức ăn dặm cho trẻ, mẹ nên làm giảm vị chua cũng như hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều trong một tuần.

19. Bơ

Có thể nói, bơ là loại trái cây cực kỳ tốt cho trẻ bắt đầu ăn dặm. Bơ cung cấp một hàm lượng chất béo lành mạnh, các loại vitamin, omega 3, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí não.

Bơ dẻo, béo ngậy nên mẹ chỉ cần tán nhuyễn, trộn thêm ít sữa là xong. Hoặc áp dụng công thức kết hợp rau củ quả cho bé ăn dặm gồm bơ + sữa chua thơm ngon + xoài; bơ + kiwi + khoai tây để giúp bé ăn ngon miệng hơn.



Làm bơ nghiền sữa cho bé sẽ rất tốt trong thời gian ăn dặm (Nguồn: youtube.com)

20. Rau bina

Rau bina chứa một hàm lượng dưỡng chất thiết yếu như chất béo, carbohydrate, chất xơ, protein, canxi, phốt pho, vitamin B1, C, E và beta-carotene giúp trẻ phát triển toàn diện, cả trí não lẫn thể chất. Đây cũng là nguyên liệu tuyệt vời để mẹ nấu canh rau cho bé trong khoảng thời gian bé mới tập ăn dặm.

21. Đậu xanh

Hàm lượng dưỡng chất đa dạng như chất xơ, omega 3 lành mạnh, vitamin C, B, E, K, acid folic, protein và các khoáng chất (canxi, magie, kali, sắt,…) trong đậu xanh sẽ giúp bé phát triển toàn diện, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Mẹ có thể nấu cháo đậu xanh hoặc kết hợp cháo đậu xanh với một số thực phẩm giàu đạm như cá tươi, thịt gà, hải sản tươi ngon sạch đảm bảo,…

Đậu xanh dùng nấu cháo cho bé ăn dặm rất tốt (Nguồn: tinmoi.vn)

22. Bí đao

Khi bắt đầu cho bé tập ăn dặm, mẹ nên sử dụng bí đao với hàm lượng canxi, chất xơ và vitamin dồi dào. Bí đao cũng là thực phẩm tính mát, mềm và chế biến đa dạng nhiều món khác nhau. Ví dụ hỗn hợp bí đao + bí ngô hấp chín rồi xay nhuyễn hoặc nấu canh bí đao cho trẻ.

23. Bí ngòi

Với hàm lượng nước, vitamin C, B, A, chất xơ và khoáng chất thiết yếu (canxi, kali, magie…) vô cùng dồi dào, bí ngòi không chỉ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch non nớt của trẻ, mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và trí não. Một số cách chế biến mẹ có thể tham khảo như súp bí ngòi + bơ + cà chua; súp bí ngòi + súp lơ xanh + cà rốt hoặc cháo khoai lang + bí ngòi.

Bí ngòi là một trong những thực phẩm mẹ không nên bỏ qua khi nấu thức ăn dặm cho bé. (Nguồn: monicastable.com)

24. Khoai mỡ

Loại rau củ quả tốt cho bé ăn dặm mà mẹ cần ưu tiên lựa chọn đó là khoai mỡ. Với vitamin B6, chất xơ và các khoáng chất dồi dào, khoai mỡ còn thơm ngon, dễ ăn và dễ dễ biến. Canh khoai mỡ + tôm (xay nhuyễn trước khi cho bé ăn), cháo khoai mỡ thịt bằm, khoai mỡ nghiền + sữa là một số món mẹ có thể tham khảo.

25. Đậu hà lan

Chất xơ, vitamin A, C, sắt, canxi… có trong đậu Hà Lan thực sự là món quà rau củ quả cho bé ăn dặm vô giá mà mẹ không thể bỏ qua. Bởi đậu Hà Lan có tác dụng cải thiện thị lực, chống táo bón và giúp hệ miễn dịch của bé phát triển. Mẹ có thể kết hợp nấu cháo đậu Hà Lan + thịt heo tươi sạch giết mổ nhân đạo, hầm thật mềm rồi xay nhuyễn (dạng súp sệt).

26. Cà chua

Cà chua cũng là một trong những loại thực phẩm cho bé ăn dặm tuyệt vời nhờ hàm lượng khoáng chất (canxi, kali, sắt), vitamin A, C dồi dào. Để biến tấu món ăn dặm của trẻ thêm phần hấp dẫn và ngon miệng, mẹ có thể nấu cháo cà chua + thịt bò rồi xay nhuyễn; hoặc hấp chín cà chua, nghiền nhỏ và trộn với cháo cho bé ăn.

Súp cà chua cho bé hoặc kết hợp nấu cháo cà chua với thịt bò, xay nhuyễn cho bé nhé (Nguồn: haynhat.com.vn)

27. Bắp cải

Bắp cải chứa hàm lượng chất xơ, vitamin A, C và một số khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, phốt pho rất tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Một khẩu phần canh rau cải mát lành (chỉ dùng nước hoặc xay nhuyễn cả rau và nước) sẽ rất tốt cho trẻ đấy!

28. Rau đay

Với hàm lượng vitamin A, C, chất xơ và các khoáng chất (sắt, canxi) dồi dào, rau đay là sự lựa chọn hàng đầu trong thực đơn ăn dặm của trẻ. Canh rau đay hoặc nấu cháo rau đay + cua là hai cách chế biến mẹ có thể áp dụng.

Cháo rau đay mùng tơi (Nguồn: squarespace.com)

Vâng, đó là tất cả 29 loại rau củ quả nên có trong thực đơn ăn dặm của trẻ. Chúng đều là thực phẩm vô cùng quen thuộc và dễ dàng tìm mua được ở bất cứ đâu, từ chợ truyền thống, cửa hàng rau sạch cho đến siêu thị.

Lời khuyên dành cho các mẹ khi chọn rau củ quả cho con, đó là phải chọn mua ở những địa chỉ chất lượng, uy tín và có nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rõ ràng. Đặc biệt là kênh mua sắm trực tuyến Saigon-Gpdaily.com hoặc hệ thống siêu thị VinMart – nơi cung cấp thực phẩm sạch đa dạng với nguồn rau tươi luôn được thay mới mỗi ngày lấy trực tiếp chủ yếu từ thương hiệu nông sản Việt quy mô lớn, nổi tiếng VinEco nên đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng và giá bán lại cực kỳ phải chăng.

Truy cập Saigon-Gpdaily.com để tìm chọn ngay thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng và an toàn cho con yêu bạn nhé! Ngoài ra, bạn có thể mua gói combo chọn thực đơn món ăn mỗi ngày ngon, rẻ sạch cho cả gia đình với sự tiện lợi đáng kể, giao hàng nhanh chỉ trong 2h thôi nhé!