3 bước để trở thành “nữ hoàng vạn người mê” ngày 20/10

20/10 là ngày để tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Vậy tại sao không yêu thương bản thân mình trước khi chờ được người khác yêu thương, phải không các “nữ hoàng” của Saigon-Gpdaily Blog?



Xã hội ngày càng phát triển, nhiều quan niệm xưa cũ đã dần lùi xa vào quá khứ để nhường chỗ cho kỉ nguyên mới của những người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và biết tự yêu thương bản thân. Trong đó, việc yêu thương và được yêu thương vào những dịp lễ đặc biệt, hay cụ thể là 20/10 đã dần thay đổi. Đã qua rồi cái thời phụ nữ chờ đợi đàn ông mang đến cho mình những món quà trong ngày phụ nữ Việt Nam. Đã qua rồi những ngày lễ mong mỏi có một cành hoa, một món đồ bé bé xinh xinh là đã đủ vui cả ngày. Mọi chuyện đã khác. “Không ai yêu mình hơn chính bản thân mình”. Phụ nữ thời nay biết tự yêu thương, tự chăm sóc và tự thưởng cho bản thân trong những ngày đặc biệt quan trọng (dù được tặng thì vẫn nhận vẫn thích chứ chẳng hề gì).

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không cùng Saigon-Gpdaily Blog khám phá 3 bước tự yêu thương bản thân, biến mình thành “nữ hoàng vạn người mê” trong mắt phái mạnh ngày 20/10 này thôi nào.

1. Chăm sóc da

Những ngày đầu tháng 10, Sài Gòn bất chợt đổ những cơn mưa tầm tã, người Sài Gòn cũng cảm thấy dễ chịu hơn bởi bầu không khí dần dịu nhẹ, không còn cái nóng gay gắt của những ngày hè. Tuy nhiên, mùa mưa với bầu không khí ẩm ướt lại là một kẻ đồng hành không mấy dễ chịu đối với làn da của chị em phụ nữ. Vào mùa mưa, độ ẩm trong không khí tăng cao làm cho làn da của phái đẹp thường xuất hiện tình trạng bị khô, nổi mụn vô cùng đau nhức. Ngay lúc này, đừng chủ quan mà hãy chăm sóc cho làn da của mình thật khỏe mạnh bằng những phương pháp sau:

– Làm sạch lớp dầu trên da

Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để có một làn da hoàn hảo là phải giữ làn da luôn sạch sẽ. Dù bạn sở hữu làn da khô, da thường hay da dầu thì bên ngoài làn da luôn có một lớp dầu rất mỏng. Đây là lớp màng ngăn cách da và các chất ô nhiễm bên ngoài môi trường như khói, bụi, vi khuẩn,… Nếu không làm sạch da bằng cách tẩy trang với sữa rửa mặt/sữa tẩy trang mỗi ngày, các lỗ chân lông sẽ bị bịt kín, dẫn đến tắt nghẽn, da sẽ xuất hiện tình trạng mụn và thô ráp. Tuy nhiên, lưu ý khi chọn sữa rửa mặt, nên chọn những loại không có nhiều chất tẩy, ít tạo bọt và được làm từ nguyên liệu tự nhiên.

– Tẩy tế bào chết

Hầu hết các chuyên gia tư vấn làm đẹp, nhân viên bán mỹ phẩm và nhà sản xuất đều khuyến cáo chị em nên tẩy tế bào chết cho da đều đặn từ 1 – 2 lần/tuần. Theo quy luật tự nhiên, mỗi ngày làn da của chúng ta sản xuất ra khoảng 5 tỷ tế bào mới và những tế bào cũ hay còn gọi là tế bào chết sẽ tự động bong tróc rồi rơi ra ngoài. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà tế bào chết đó không rơi được mà bám vào bề mặt da, lâu dần thành một lớp sừng dày làm cho bụi bẩn dễ dàng bám vào, gây hại cho da. Vậy nên, việc tẩy tế bào chết đều đặn còn có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mụn rất hữu hiệu. Bởi vì, tế bào chết tích tụ quá nhiều, cùng với đó là bụi bẩn, bã nhờn làm lỗ chân lông bị bịt kín, da không có khoảng “thở” cần thiết. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và hoạt động mạnh mẽ, gây ra mụn.

– Đắp mặt nạ dưỡng ẩm, dưỡng trắng cho da

Ánh nắng mặt trời và độ ẩm tăng cao trong không khí vào mùa mưa sẽ làm làn da của bạn xuất hiện cảm giác khó chịu, đôi lúc ngứa ngáy và thô ráp. Lúc này, bạn cần dưỡng ẩm và dưỡng trắng để loại bỏ làn da thô ráp, đen sần. Phương pháp dưỡng ẩm hiệu quả nhất phải kể đến việc sử dụng các loại thảo mộc. Với chiết xuất thiên nhiên, các loại thảo mộc quý có khả năng làm trắng da, chống viêm da, giúp loại bỏ bụi bẩn, làm da mềm mại và tươi mới hơn. Liệu trình này giúp làm sạch làn da, làm da mềm mại, mang đến cho bạn một làn da tươi mới. Đặc biệt có thể làm sáng các vùng da hay bị thâm đen như đầu gối, khuỷu tay, gót chân, nếp gấp cánh tay,… Đặc biệt, thỏa mộc tự nhiên còn thích hợp cả với các làn da cực kỳ nhạy cảm, da bị mụn viêm.

– Trị mụn

Không ai lại không mong muốn mình có được một làn da trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh. Thế nhưng, vì nhiều lí do dẫn đến việc mất cân bằng hormone, tích tụ độc tố trong cơ thể, thiếu chất dinh dưỡng, stress, thiếu ngủ hoặc do vấn đề di truyền khiến mụn xuất hiện. Từ đó gây nên hàng loạt các vấn đề về da mà nếu bạn không chủ động xử lí kịp thời sẽ để lại những hậu quả khó kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng về thẩm mỹ.

2. F5 bản thân

– Thay đổi kiểu tóc:

Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ là một gương mặt đẹp, một làn da trắng sáng hay một vóc dáng hoàn hảo mà còn nằm ở mái tóc mượt mà và phù hợp với khuôn mặt. Việc chọn được một mái tóc phù hợp sẽ giảm bớt những khuyết điểm trên khuôn mặt, đồng thời, khiến bạn trở nên xinh đẹp, rạng rỡ và tự tin hơn. Nếu bạn sở hữu khuôn mặt tròn bầu bĩnh thì những lọn tóc xoăn gợn sóng mềm mại sẽ giúp cho khuôn mặt tròn của bạn trở nên thon gọn và tôn lên vẻ đẹp đầy nữ tính và ngọt ngào. Trong khi đó, mái tóc dài với những lọn tóc uốn setting nhẹ nhàng kết hợp với những màu nhuộm đang “hot” theo xu hướng hiện nay lại rất phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt dài.

Trong khi đó, mái tóc ép sẽ là “cứu cánh” hoàn hảo cho những khuôn mặt vuông cá tính. Một mái tóc dài cắt so le, tỉa mái và duỗi ép sẽ ôm lấy những đường nét vuông vắn, khiến khuôn mặt trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Hay đối với những bạn nữ cá tính mạnh, mái tóc ngắn bob thời thượng là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Một mái tóc được ép thẳng, suôn, mượt, cắt ngắn ôm sát sườn mặt, sau đó nhuộm những tông màu sáng hoặc highlight một vài sợi tóc sẽ tạo cảm giác mạnh mẽ, phóng khoáng cho khuôn mặt. Kiểu tóc này đặc biệt thích hợp cho các bạn nữa có khuôn mặt nhọn, gầy.

– Thay đổi phong cách trang phục:

Trang phục là một trong những yếu tố không thể thiếu để tạo nên vẻ ngoài tự tin, rạng rỡ dành cho các bạn gái. Vậy nên, lựa chọn một bộ quần áo thời thượng, đi kèm với những bộ trang sức, phụ kiện phù hợp không chỉ giúp chị em phụ nữ xinh đẹp hơn trong mắt người khác mà còn góp phần khẳng định cá tính và phong cách thẩm mĩ của chủ nhân. Nếu thường ngày bạn vẫn hay đóng khung mình trong hình tượng một cô nhân viên công sở dịu dàng, nền nã thì trong ngày 20/10 này, đừng ngại tỏa sáng với những bộ váy, đầm có màu sắc trẻ trung, tươi sáng và đặc biệt là họa tiết floral – hot trend của năm 2016.

Cũng đừng quên phá cách và bùng nổ bản thân cùng những mẫu váy sexy, quyến rũ với các đường nét cut – out táo bạo, có thể khoe khéo hết những nét đẹp hình thể và đường cong chết người của bạn nhé. Mách nhỏ cho bạn gái: Đừng quên lựa chọn những mẫu áo, váy có chất liệu nền 100% cotton để thấm hút mồ hôi tốt, có khả năng co dãn, giúp bạn thoải mái vui chơi và tỏa sáng suốt cả ngày nha!

– Chăm sóc răng miệng cho nụ cười xinh:

Hàm răng trắng bóng luôn là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, do chế độ chăm sóc và vệ sinh không hợp lí, cùng với sự bám dính của các loại thức ăn lên răng, khiến răng trở nên ố vàng, thậm chí bị sâu răng,… Những vấn đề về răng miệng này, không những gây hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm bạn mất tự tin khi giao tiếp. Một trong những việc bạn cần làm để giữ hàm răng luôn sáng đẹp là phải thường xuyên đánh bóng, cạo vôi răng. Bởi mặc cho bạn có đánh răng kĩ lưỡng đến như thế nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi tình trạng tích tụ các mảng bám không mong muốn trên bề mặt, gọi là vôi răng. Vôi răng không chỉ gây nên sự phản cảm mà còn là nơi cư ngụ của nhiều loại vi khuẩn gây hại cho răng, dẫn đến viêm nướu, viêm nha chu đau đớn hoặc khiến hơi thở nặng mùi. Do đó, ngoài việc đánh răng kỹ lưỡng, lấy vôi răng theo định kỳ 6 tháng 1 lần là việc vô cùng cần thiết, giúp hàm răng luôn chắc khỏe và sáng bóng.

3. Thoải mái vui chơi cùng hội bạn thân

– Cafe chém gió cùng hội chị em bạn dì

Sài Gòn bước vào tháng 10 cũng là lúc những trận mưa nặng hạt xuất hiện. Thật phiền phức khi bạn đã chăm sóc da, F5 bản thân, diện đồ thật đẹp và trang điểm lộng lẫy bước ra đường mà cả thế giới cứ như chống lại bạn khi từng hạt mưa to tướng cứ thi nhau gõ lộp bộp. Đừng lo, những quán cafe từ ấm cúng thân tình kiểu chị em đến những không gian sang chảnh bao hot, bao câu like để bạn check in đang chào đón bước chân các nàng. Cafe ngắm mưa không chỉ là thú vui được “đo ni đóng giày” cho các cặp đôi mà cũng rất hợp để bạn tụ tập tám chuyện cùng hội bạn thân. Chắc hẳn các bạn sẽ không muốn một buổi hẹn hò, thư giãn cùng hội chiến hữu lại phải kết thúc bằng cảnh ai nấy phải mặc áo mưa và ngậm ngùi về nhà đúng không nào? Cứ chọn một quán cafe thật dễ thương với những chiếc sofa dài êm ái, thả mình vào hương cafe thơm, cái hơi ẩm ướt của mưa đầu mùa và những câu chuyện phím không đầu cuối. Để khi chia tay ra về, bạn và hội chiến hữu lại mong chờ thêm những cuộc “hẹn hò nhóm” cực thú vị như vậy nữa đó.

– Đón đầu những bộ phim/vở kịch mới nhất

Sau cafe thì rạp chiếu phim là một trong những lựa chọn cực “hút” các bạn trẻ khi không biết phải đi đâu giữa lúc “ngoài trời đang mưa rơi, tui thì cô đơn nơi góc tối”. Giữa lúc mưa gió ầm ào, bạn đã yên vị trên những chiếc ghế êm ái trong rạp phim mát lạnh, thong thả ăn bắp rang, uống nước ngọt và nghẹt thở với những pha hành động gay cấn, xúc động với những phân đoạn tình cảm lãng mạn hay cười thả ga với những câu thoại không đỡ nổi trên màn hình lớn. Bên cạnh đó, bước vào mùa mưa gió, những rạp chiếu phim rất biết chiều lòng thượng đế bằng cách liên tục mang về những bộ phim nổi đình nổi đám nhất hiện nay trên thế giới và cả ở Việt Nam.

