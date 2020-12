3 cách chữa loạn thị ở trẻ em hiệu quả an toàn lành tính

Loạn thị là một trong những bệnh tật về mắt xảy ra phổ biến ở nhiều đối tượng, nhất là trẻ nhỏ. Vậy theo bạn loạn thị có gây nguy hiểm gì đối với sức khỏe không và cách chữa loạn thị ở trẻ em như thế nào cho hiệu quả? Theo dõi bài viết dưới đây của Saigon-Gpdaily để có câu trả lời bạn nhé.



1. Loạn thị là gì

Thông thường, hình ảnh được tạo ra bằng cách phản xạ ánh sáng từ vật xuyên qua giác mạc và thủy tinh thể, sau đó sẽ hội tụ tại một điểm trên võng mạc mắt. Lúc này các tế bào cảm thụ bắt đầu truyền tín hiệu ánh sáng lên não thông qua hệ thần kinh thị giác và người bình thường có thể nhìn thấy hình ảnh não truyền tới. Tuy nhiên đối với những người bị loạn thị, các tia hình ảnh có xu hướng hội tụ tại nhiều điểm trên võng mạc, khiến cho hình ảnh tạo ra bị thay đổi đáng kể.

Loạn thị là khái niệm khi các tia ảnh không hội tụ cùng một điểm, khiến não phân tích ảnh sai lệch so với người bình thường (Nguồn: matquoctehoanmy.com)

2. Nguyên nhân gây loạn thị ở trẻ

Loạn thị xảy ra có thể là do một số nguyên nhân sau:

Gia đình đã có người mắc bệnh loạn thị hoặc các tình trạng gây rối loạn ở mắt. Đặc biệt nếu cả bố mẹ đều bị loạn thị thì người con cũng không tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh.

Trẻ nhỏ bị cận hoặc viễn thị quá nặng, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới loạn thị.

Trẻ nhỏ đã từng thực hiện các phẫu thuật về mắt như phẫu thuật đục thủy tinh thể, sẹo giác mạc… vẫn có nguy cơ loạn thị cao.

3. Dấu hiệu loạn thị ở trẻ

Khi trẻ bị loạn bị sẽ xuất hiện các triệu chứng như:

Tầm nhìn bị mờ dù ở khoảng cách gần hay xa, hình ảnh méo mó.

Khó nhìn rõ vật vào ban đêm.

Thường xuyên mỏi mắt, nheo mắt.

Mắt trở nên nhạy cảm dễ bị kích ứng.

Nhức đầu.

4. Loạn thị có chữa được không

Loạn thị tuy là bệnh lý bất thường xảy ra ở giác mạc tuy nhiên bạn vẫn có thể điều trị cho trẻ bằng các phương pháp như tập thể dục cho mắt, sử dụng kính thuốc, hoặc phẫu thuật. Việc đưa ra cách chữa loạn thị ở trẻ em sẽ phụ thuộc vào tình trạng mắt đang ở mức độ loạn nặng hay nhẹ. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến từ các bác sĩ khám chuyên khoa toàn diện uy tín.

Nhức đầu gần mang tai cũng là một trong những dấu hiệu loạn thị bạn không nên chủ quan (Nguồn: kidsonline.edu.vn)

5. Các phương pháp chữa loạn thị

5.1 Chữa loạn thị bằng phương pháp tự nhiên

Bên cạnh một chế độ bổ sung đầy đủ các thực phẩm giàu dinh dưỡng tăng cường thị lực, bạn có thể hướng dẫn trẻ thực hiện một số bài tập thể dục cho mắt dưới đây trong trường hợp loạn thị mức độ nhẹ:

Bài 1: Thư giãn mắt

Đầu tiên nhắm mắt lại, úp 2 lòng bàn tay vào mắt sao cho che được toàn bộ hốc mắt, các ngón tay đan xen vào nhau. Lưu ý, tay phải đặt lên tay trái. Sau đó, giữ tư thế này và bắt đầu thư giãn trong 10-15 phút, càng lâu càng tốt, nên áp dụng nhiều lần trong ngày.

Bài 2: Massage mắt

Đóng mắt lại, lấy cùng lúc 2 ngón tay trỏ và giữa đặt lên mắt, xoa nhẹ nhàng xung quanh mắt, chú ý không đè mạnh tay vào mắt. Thực hiện động tác massage này khoảng 1 tiếng/lần để mắt được giảm áp lực cũng như tăng cường lưu thông máu.

Bài 3: Dùng khăn ấm đắp mắt

Bạn cần chuẩn bị 2 chiếc khăn, 1 ấm và 1 lạnh. Nên dùng khăn dày để giữ nhiệt lâu hơn. Thực hiện động tác như sau: Đặt trẻ nằm xuống, nhắm mắt, đắp khăn ấm lên trước giữ trong 2 phút, đến khi hết ấm thì thay bằng khăn lạnh lên. Cứ như vậy làm liên tục trong khoảng 10-15 phút.

Bài 4: Thư giãn mắt bằng động tác vẽ mũi

Theo các chuyên gia, mắt sẽ trong trạng thái thư giãn khi được nhìn ở khoảng cách từ 2 mét, sau là động tác luyện mắt bằng cách vẽ hình mũi: Hãy tưởng tượng trước mặt bạn là một chiếc cốc xa hơn 2 mét, và trên mũi bạn là chiếc bút chì để vẽ. Bắt đầu di chuyển mũi sao cho sát với hình thù của cái ly rồi tô màu.

Bài 5: Chớp mắt thường xuyên

Bài tập này tương đối dễ như cách bạn vẫn chớp mắt. Tuy nhiên đừng quá để tâm vào bất cứ vật gì, hãy thả lỏng và thực hiện các động tác chớp mắt chầm chậm nhịp nhàng, tránh không làm căng các cơ mắt xung quanh.

Bài 6: Luyện tập với màu sắc

Thông thường màu đỏ, cam, vàng có khả năng tác động lên bán cầu não trái tốt và rõ ràng nhất, trong khi bán cầu não phải nhìn rõ các màu xanh dương, tím và tím nhạt. Còn màu xanh lá cây có thể hợp nhất cả hai bán cầu não trái và phải hỗ trợ tầm nhìn tốt hơn. Chính vì lẽ đó, bạn nên để các vật dụng có màu xanh lá cây xung quanh bé để cải thiện tầm nhìn của mắt từng ngày.

5.2 Kính áp tròng chữa loạn thị

Sử dụng kính áp tròng (còn có tên khác là Kính Ortho-K) cũng được đánh giá là cách chữa loạn thị ở trẻ em khá hữu hiệu. Đây là loại kính chuyên dụng nhằm đẩy lùi các tật khúc xạ giúp cải thiện tầm nhìn của mắt mỗi ngày.

Với thiết kế đặc biệt có dạng cong theo giác mạc, bạn dễ dàng gắn nó vào mắt trẻ trước khi đi ngủ vào ban đêm. Việc này có thể giúp tạo ra một lực đẩy nhẹ lên lớp nước mắt giữa kính và mắt, với mục đích nắn chỉnh từ từ lớp tế bào bề mặt của giác mạc. Lâu dần có thể thay đổi độ hội tụ của mắt một cách tạm thời.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, bạn có thể tháo chúng ra khỏi mắt trẻ. Khi đó mắt được đưa về trạng thái bình thường mà không cần đeo kính thường xuyên. Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bạn nên áp dụng đều đặn mỗi đêm cho tới khi trẻ đủ 18 tuổi, có thể thực hiện phẫu thuật để điều trị triệt để loạn thị.

Kính Ortho-K đã được cho phép sử dụng rộng rãi bởi FDA – Cục quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ do đó có độ an toàn cao, đảm bảo không gây hại hoặc để lại biến chứng xấu cho đôi mắt con trẻ. Hiện nay bạn có thể đặt mua gói Ortho K – Kính Premium của Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc để an tâm về chất lượng.

5.3 Phẫu thuật

Hiện nay, khám mắt phẫu thuật các tật khúc xạ, giúp phục hồi thị lực bằng Lasik đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới nhờ tính an toàn cao, ít tái phát và thời gian phục hồi nhanh chóng. Phẫu thuật Lasik là hình thức phẫu thuật tân tiến bậc nhất sử dụng tia laser excimer để điều chỉnh bề mặt cong của giác mạc, qua đó xử lý hiệu quả các vấn đề về mắt như cận thị, viễn thị và loạn thị.

Thời gian thực hiện phẫu thuật Lasik rất nhanh chỉ trong khoảng 2-5 phút cho mỗi mắt. Sau khi phẫu thuật xong bạn có thể cho trẻ trở lại ngay với việc học tập mà không mất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên cần lưu ý các vấn đề sau:

Hạn chế để mắt hoạt động nhiều vào các ngày đầu sau khi phẫu thuật.

Nhỏ thuốc mắt nhân tạo đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tránh để nước rơi vào mắt trong tuần đầu tiên kể từ ngày mổ. Nên đeo kính bảo hộ khi ra ngoài để tránh bụi bẩn bay vào mắt.

Nên tái khám định kỳ: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.

Kính Ortho-K – giải pháp điều trị loạn thị an toàn cho trẻ và không để lại biến chứng trong tương lai (Nguồn: phunutoday.vn)

Hy vọng với những thông tin hữu ích về các cách chữa loạn thị ở trẻ em đã trình bày ở bài viết trên đã phần nào giúp trẻ nhà bạn tìm được hướng giải quyết tốt nhất, phù hợp nhất nhé.