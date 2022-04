3 cách reset iPad đơn giản khi quên mật khẩu mà không làm mất dữ liệu

Trong quá trình sử dụng, iPad có thể bị đơ, treo màn hình, cảm ứng chậm. Những lúc này, người dùng thường sử dụng cách reset iPad để làm mới thiết bị. Tuy nhiên, với những người chưa có kinh nghiệm rất có thể làm mất dữ liệu sau khi reset. Vậy reset iPad thế nào là chuẩn?



1. Tìm hiểu về tính năng reset trên Ipad

1.1. Reset máy tính là gì?

Reset iPad hay còn gọi là restore, restore factory. Là cách thức đưa thiết bị trở về với trạng thái ban đầu khi mới xuất xưởng. Nghĩa là mọi dữ liệu (hình ảnh, file, video,…) của người dùng sẽ bị xóa toàn bộ sau khi reset. Tuy nhiên, quan tâm đến người dùng, hãng công nghệ nổi tiếng Apple đã hỗ trợ nhiều chế độ Reset: reset cài đặt, reset và xóa toàn bộ dữ liệu, reset lại cài đặt mạng. Trong toàn bộ quá trình reset iPad chỉ tác động đến phần mềm, phần cứng không liên quan và không bị ảnh hưởng.

Reset lại iPad giúp người dùng sử dụng mượt mà hơn (Nguồn: fptshop.com.vn)

1.2. Khi nào bạn nên Reset iPad?

Thông thường, bất cứ ai khi sau khi mua và sử dụng dòng sản phẩm iPad chính hãng cũng đã từng tiến hành khôi phục cài đặt gốc iPad một lần. Đặc biệt sẽ rơi trong những trường hợp sau:

iPad bị trục trặc về phần mềm: Biểu hiện như máy không nhận sim, không khởi động được các ứng dụng, xung đột phần mềm, không kích hoạt được ứng dụng. Với những người hay sử dụng iPad hoặc khám phá hơi “quá đà” thì rất dễ dẫn đến việc làm phần mềm bị lỗi. Khi đó, reset lại iPad sẽ giải quyết được khoảng 50% các lỗi trên.

Khi máy chạy chậm, ì ạch: Điều này có thể nhận thấy đối với những dòng máy iPad đã sử dụng lâu, bị xuống cấp. Ban đầu dấu hiệu nhận biết là: khởi động ứng dụng lâu, truy cập mạng kém, load chậm. Lúc này reset iPad giúp máy được “bảo dưỡng” máy tại nhà, tốc độ sẽ nhanh hơn

Khi máy bị treo, bị đơ: Nhận thấy máy bật không lên nguồn, màn hình cảm ứng không nhạy hoặc bị treo. Lúc này reset lại iPad cũng sẽ giải quyết được vấn đề.

Khi muốn nâng cấp hoặc hạ cấp iPad: Khi bạn muốn iPad sử dụng nhiều tính năng hơn thì nên nâng cấp, nếu cảm thấy iPad đang chạy nhiều tính năng gây nặng máy thì hạ cấp hệ điều hành xuống là điều nên làm. Có thể thấy rằng, để nâng hay hạ cấp bạn cũng cần thực hiện cách reset iPad về ban đầu.

Khi muốn làm mới, dọn dẹp thiết bị: Thay vì tiêu tốn thời gian xóa ứng dụng không dùng đến, xóa thùng rác thì bạn chỉ cần reset lại vừa nhanh, vừa hiệu quả. Đồng nghĩa sau khi reset máy cũng sẽ chạy nhanh và mượt mà hơn.

Khi chuyển máy cho người khác sử dụng, bạn không muốn người sau biết dữ liệu trước đó của mình thì hãy reset lại để dữ liệu được xóa hoàn toàn.

Tránh mất máy hoặc người khác lấy trộm thông tin: Khi bạn reset lại iPad thì dù bị mất máy hoặc người khác muốn lấy thông tin của bạn cũng sẽ không còn nữa.

2. Tổng hợp 3 cách reset iPad không mất dữ liệu chi tiết nhất

2.1. Reset trực tiếp trên iPad

Cho dù chiếc iPad nhà bạn thuộc dòng iPad mini nhỏ gọn phổ biến hay iPad air xử lý đồ họa mạnh hoặc sản phẩm iPad Pro thế hệ mới,… thì cách làm cũng tương tự. Đơn giản là bạn reset ngay trên phần cài đặt của iPad. Cụ thể các bước trên máy như sau:

Bước 1: Vào phần Cài đặt

Vào mục Cài đặt để tiến hành reset iPad (Nguồn: thegioididong.com)

Bước 2: Chọn Cài đặt chung

Vào Cài đặt chung/general rồi chọn Reset/Đặt lại để reset cho iPad (Nguồn: thegioididong.com)

Bước 3: Chọn Reset/Đặt lại

Bước 4: Chọn chế độ cài đặt lại mà bạn mong muốn. Trong đó có các chế độ sau:

Đặt lại tất cả cài đặt: Nghĩa là xóa toàn bộ các cài đặt đã được thiết lập trên iPad nhưng không xóa dữ liệu.

Chọn chế độ bạn cần cài đặt lại trên iPad (Nguồn: tapchimobile.net)

Xóa tất cả nội dung và cài đặt: Nghĩa là xóa hết cài đặt đã được thiết lập và cả dữ liệu ở trên máy về trạng thái ban đầu.

Đặt lại cài đặt mạng: Nghĩa là cài đặt mạng 3G, 4G hay wifi về trạng thái ban đầu, còn dữ liệu và các cài đặt khác không bị mất sau khi thực hiện cách restore iPad.

Đặt lại từ điển bàn phím: Đưa cài đặt bàn phím về ban đầu, không ảnh hưởng đến các cài đặt khác và dữ liệu.

Đặt lại bố cục màn hình chính: Đổi lại bố cục màn hình sao cho hợp lý, tránh rối rắm khi trải nghiệm.

Đặt lại vị trí và quyền riêng tư: Chỉ cài đặt lại vị trí của bạn cũng như các quyền riêng tư máy.

Lưu ý rằng bạn nên xác định nhu cầu của mình là gì để chọn chế độ reset lại cho hợp lý. Sau đó bấm Restore để xác nhận và kết thúc cách reset iPad.

2.2. Reset iPad qua iTunes

Thông qua iTunes bạn có thể đưa iPad trở về trạng thái xuất xưởng ban đầu. Các bước thực hiện:

Bước 1: Khởi động iTunes. Nếu chưa có iTunes thì bạn cần tải về máy tính. Sau đó kết nối iPad với máy tính bằng cable, chọn biểu tượng iPad trong Summary.

Kết nối iPad với máy tính để cài đặt lại iPad qua iTunes (Nguồn: thuthuatios.com)

Bước 2: Lựa chọn các chế độ khôi phục lại iPad như: trở về trạng thái xuất xưởng, xóa cài đặt và dữ liệu, xóa cài đặt giữ dữ liệu, ứng dụng. Nếu là máy tính Windows bạn bấm Shift+Restore iPad, với dòng Mac bạn bấm Option+Restore iPad để lựa chọn các cách khôi phục này.

Bước 3: Sau khi lựa chọn chế độ khôi phục cài đặt gốc iPad thì sẽ có thông báo về việc iTunes sẽ tiến hành reset. Nếu đồng ý, bạn bấm Restore. Đợi thông báo sẽ bấm OK để kết thúc.

2.3. Reset iPad qua icloud

Ngoài các cách khôi phục lại cài đặt của iPad như đã nêu trên thì bạn còn có thể tiến hành qua iCloud. Điều này rất tiện lợi trong trường hợp bạn bị mất iPad và bạn không muốn người kia lấy được thông tin của mình.

Bạn có thể khôi phục cài đặt cho iPad qua iCloud (Nguồn: icloud.net.vn)

Các bước reset lại iPad qua iCloud:

Bước 1: Bấm vào phần Tất cả các thiết bị. Sau đó bạn chọn các thiết bị mà bạn muốn xóa

Bước 2: Trong cửa sổ thông tin được mở ra, bạn chọn Xóa thiết bị

Bước 3: Đối với iOS hoặc Apple watch bạn Nhập ID Apple của máy iPad. Sau đó, nếu thiết bị mà bạn muốn xóa chạy phiên bản iOS 8 trở lên, thì hãy nhập số điện thoại và thông điệp. Đối với Mac bạn nhập ID Apple của bạn hoặc của các thành viên trong gia đình. Nhập mật mã để khóa máy tính Mac (điều này là bắt buộc) sau đó nhập thông điệp.

Sau khi thực hiện theo Hướng dẫn restore iPad qua iCloud này, mọi thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của iPad hoặc Apple Pay cũng sẽ bị xóa. Người dùng có thể an tâm không lo tài khoản của mình bị truy cập và sử dụng trái phép nữa.

3. Lưu ý trước khi reset iPad để không bị mất dữ liệu

Một lưu ý quan trọng khi reset iPad là thực hiện đúng kỹ thuật để không bị mất dữ liệu ngoài ý muốn. Để làm được điều này, bạn cần ghi nhớ:

Đăng xuất tài khoản iCloud: Điều này tránh bị mất iCloud, đặc biệt với những người dùng không nhớ iCloud của mình, nếu không đăng xuất sẽ rất khó hoặc không thể lấy lại. Trường hợp không đăng xuất thì phải nhớ tài khoản iCloud là gì và tắt tính năng Find my iPad.

Sao lưu dữ liệu cá nhân từ iPad qua iCloud hoặc iTunes.

Để sao lưu lên iCloud, bạn thực hiện theo các bước: Vào ứng dụng Settings/Cài đặt → iCloud → Backup/Sao lưu → Gạt công tắc tùy chọn sang chế độ ON → Hộp thông báo hiện ra nhấn OK → Back Up Now/Sao lưu Bây giờ.

Để sao lưu dữ liệu qua iTunes bạn thực hiện theo các bước: Kết nối iPad với máy tính qua dây cáp USB → Khởi động iTunes lên → Chọn vào biểu tượng chiếc Điện thoại → Chọn mục Backups → Chọn This computer → Nhấn vào Back Up Now → Cuối cùng chọn bản sao lưu gần nhấn và nhấn Restore.

Sạc đủ pin cho iPad đến 70% vì quá trình thực hiện sẽ tốn nhiều pin cũng như thời gian tùy thuộc vào lựa chọn reset của bạn.

Nếu thực hiện khôi phục qua iTunes hãy đảm bảo dây nối Cable được giữ trong suốt quá trình. Không tháo dây nối khi đang thực hiện cài đặt lại vì có thể làm quá trình gián đoạn hoặc mất dữ liệu không mong muốn.

Với 3 cách reset iPad như đã giới thiệu ở trên, giờ đây bạn đã có thể chủ động cài đặt như “khoác tấm áo mới” lại iPad của mình rồi. Hi vọng bạn sẽ thực hiện thành công và trải nghiệm mọi tính năng hữu ích một cách nhanh chóng và mượt mà như ý.