3 cách sửa nồi áp suất điện Supor và 13 địa chỉ bảo hành chất lượng

Trong quá trình sử dụng đôi khi sẽ không thể tránh khỏi những sự cố bất ngờ xảy ra, mà nếu không có cách khắc phục kịp thời có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hãy cùng tự trang bị cho bạn những kiến thức về nguyên nhân cũng như cách sửa nồi áp suất điện Supor trong bài viết sau đây.



1. Cách sửa nồi áp suất Supor nhanh chóng

1.1 Hở nắp nồi, xuất hiện tình trạng xì hơi

Khi bạn khởi động nồi áp suất điện tử Supor, đôi lúc sẽ xuất hiện tình trạng đột nhiên nắp nồi xì hơi mà trong khi thân nồi vẫn chưa đạt được đến độ nóng nhất định. Nguyên nhân của tình trạng này là do có thể vòng đệm cao su trong nắp nồi bị lắp sai cách hoặc đang bị bám thức ăn dẫn đến nắp nồi chưa được đóng khít.

Lúc này, cách sửa nồi áp suất điện Supor nhanh nhất là bạn cần phải rút ngay phích nồi áp suất ra khỏi nguồn điện và kiểm tra lại vòng đệm cao su của nồi xem có bị lỏng hay không. Nếu phát hiện ra có chỗ bị cong vênh thì hãy tháo ra và lắp cho vừa lại. Còn trường hợp nếu vòng đệm cao su bị bám thức ăn thì bạn nên vệ sinh sạch sẽ nồi áp suất sau đó lắp lại. Còn nếu vì đóng nắp chưa khít, thì bạn chỉ cần phải chỉnh sao cho ổn định và tiếp tục nấu ăn.

Cần phải kiểm tra vòng đệm cao su kỹ khi bị tình trạng hở nắp nồi ( Nguồn: tieudunghiendai.com)

1.2 Khó đóng, mở nắp

Khi phát hiện ra nồi áp suất điện Supor khó đóng nắp lại do vòng cao su lắp không đúng vị trí thì bạn chỉ cần lắp lại là ổn. Nếu do càn đẩy để có thể đóng nắp bị chặn bởi van xả áp thì lúc này bạn hãy đẩy nhẹ cho càn hoạt động một cách bình thường lúc này nắp nồi sẽ được đóng lại một cách dễ dàng hơn.

Với trường hợp nồi áp suất không mở được dù bạn đã làm đúng các bước tắt nồi, xả van, để nguội, thì có thể lúc này van xả áp của nồi đã không tự hạ xuống khi xả áp. Lúc này, cách sửa nồi áp suất Supor đơn giản nhất là bạn cần dùng một chiếc đũa mỏng rồi đẩy nhẹ van xả áp để nó có thể hạ xuống, và lúc đó nắp nồi sẽ mở được ngay.

1.3 Van xả áp không nổi

Van xả áp không nổi thường do nguyên nhân là do lượng thực phẩm và nước trong nồi không đủ để nấu, lúc này bạn cần cho thêm thực phẩm và nước vào để khắc phục được tình trạng này. Ngoài ra, có thể do van an toàn hoặc nắp nồi đang có hiện tượng xì hơi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng nên người dùng không thể tự giải quyết, lúc này cách sửa nồi áp suất điện Supor tốt nhất là hãy mang ra ngay trung tâm bảo hành để được sửa chữa nhanh chóng hơn.

1.4 Van xả áp hở, có hiện tượng xì hơi

Nếu nồi áp suất bị tình trạng hở van xả áp và xuất hiện xì hơi dù bạn chỉ mới bắt đầu quá trình nấu ăn và theo thời gian, tiếng xì hơi càng ngày càng lớn hơn. Thì nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do vòng đệm cao su bị bám thức ăn hoặc không được lắp một cách đúng cách. Cách sửa chữa nồi áp suất điện bị hư van xả áp lúc này là cần phải vệ sinh vòng đệm cao su hoặc gắn lại cho khớp với vị trí.

Kiểm tra kỹ các bộ phận khi nồi gặp sự cố ( Nguồn : tieudunghiendai.com)

2. Tổng hợp địa chỉ bảo hành của nồi áp suất Supor

Để thuận tiện cho người sử dụng trong trường hợp những cách sửa nồi áp suất điện Supor trên không thực hiện được, bạn có thể đem sản phẩm ra những trung tâm bảo hành tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh sau để được sửa chữa sản phẩm nhanh chóng hơn :

31 Phạm Hồng Thái – TX Sơn Tây – Hà Nội

25 Ngõ 295, Bạch Mai-Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội

18 Ngõ 97 đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đống Đa – Hà Nội

244 Vũ Hữu – Thanh Xuân – Hà Nội

761 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội

122 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

149 Xuân Hồng, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

397 Quang Trung – P10 – Gò Vấp – Tp HCM

170D Triệu Quang Phục, P11, Q5, TP HCM

150 Nguyễn Khoái – P2 – Q4 – Tp HCM

7 Lê Lợi – Q9 – TP HCM

699 Tỉnh lộ 10 – Bình Tân – Tp HCM

23/1C đường Tô Ký, ấp Tam Đông, Tp HCM

Ngoài ra nhiều trung tâm bảo hành sửa nồi áp suất Supor khác trên toàn quốc, bạn có thể vào website của hãng để cập nhập thêm thông tin chi tiết. Thời gian bảo hành của hãng rất nhanh chóng và chế độ bảo hành và bảo trì sản phẩm cũng khá tốt nên bạn cứ yên tâm khi mang sản phẩm đi bảo hành.

Sản phẩm nồi áp suất Supor được sửa chữa ở nhiều trung tâm bảo hành của hãng (Nguồn : websosanh.vn)

Với những thông tin về nguyên nhân và cách sửa nồi áp suất điện Supor trên, chắc chắn bạn sẽ tự khắc phục được những vấn đề cơ bản của khi chiếc nồi áp suất của nhà mình gặp sự cố. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa những lỗi thường gặp trên nồi áp suất, ngoài dòng sản phẩm nồi áp suất của thương hiệu Supor chất lượng, giá bình dân bạn nên tham khảo và chọn mua nồi áp suất điện cao cấp chính hãng đang được nhiều người nội trợ yêu thích để đảm bảo chất lượng tốt nhất như: nồi áp suất điện Comet, nồi áp suất Sunhouse, nồi áp suất hãng Osaka. Với nhiều mẫu mã, thương hiệu đa dạng, chất lượng tốt và những ưu điểm vượt trội chắc hẳn sẽ mang đến cho bạn nhiều lựa chọn và nhanh chóng rinh sản phẩm phù hợp cho gia đình.