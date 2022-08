3 gói bảo hiểm dưới 5 triệu dành cho trẻ mọi bậc phụ huynh đều nên tham khảo

Với mức ngân sách 5 triệu, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một gói bảo hiểm hấp dẫn với mức bồi hoàn lên đến 500 triệu đồng.



Mua bảo hiểm sức khỏe cho con là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cha mẹ hiện đại. Tuy nhiên, đứng trước nhiều lựa chọn, đa phần phụ huynh đều sẽ lúng túng không biết đâu mới là sản phẩm phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế của gia đình mình. Nếu bạn đã chuẩn bị ngân sách khoảng 5 triệu đồng cho việc mua bảo hiểm thì dưới đây là ba gói hấp dẫn nhất định phải tham khảo.

1. VBI Care Toàn diện – Mức giá 4.757.500đ /Năm

Với gói này, trẻ em từ 1 tuổi đã có thể mua bảo hiểm sức khỏe độc lập mà không cần bắt buộc bố mẹ phải mua kèm, nhất là nếu bố mẹ đã có bảo hiểm sẽ tiết kiệm được một khoản chi đáng kể.

Các quyền lợi chính của gói này bao gồm: Nằm viện do ốm, bệnh: Giới hạn 6,25 triệu/ngày (tiền giường tối đa 1,875 triệu/ngày), 125 triệu/năm. Chi phí phẫu thuật: 125 triệu/năm. Khám và điều trị trước và sau khi nhập viện: 12,5 triệu/năm. Và nhiều dịch vụ khác gồm dịch vụ xe cứu thương, trợ cấp nằm viện, phí bảo hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn; bảo hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật; chi phí y tế do tai nạn,… với mức bồi hoàn tối đa có thể lên đến 500 triệu đồng/người/năm.

Gói VBI Care – Toàn diện cho phép trẻ em trên 1 tuổi đã có thể mua độc lập mà không cần bắt buộc bố mẹ phải mua kèm (Nguồn ảnh: internet)

Bạn cũng có thể lựa chọn thêm các quyền lợi bổ sung gồm: Gói ngoại trú, Nha khoa và gói trợ cấp nằm viện khi tai nạn.

Với những ưu điểm như tiết kiệm được thời gian, không cần nhiều giấy tờ khi khám bệnh, bảo lãnh viện phí chỉ bằng Căn cước công dân/CMND hay Giấy khai sinh đối với trẻ em cùng với phạm vi bảo hiểm toàn diện bao quát hơn 200 cơ sở y tế được VBI bảo lãnh trên toàn quốc (Bệnh viện Vinmec, Hồng Ngọc, Hạnh Phúc,…), có thể nói VBI Care của Vietinbank là một trong những gói bảo hiểm xứng đáng lựa chọn ở tầm giá này.

2. MediCare M3 – Mức giá 4.790.500đ /Năm

Đây cũng là một trong những gói bảo hiểm ưu việt với mức bồi hoàn lên đến 500 triệu đồng. Các quyền lợi tiêu biểu của gói này có thể kể đến: Tiền phòng và ăn uống: 2,5 triệu/ngày. Phòng săn sóc đặc biệt: 6 triệu/ngày. Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện: 10 triệu/lần nằm viện. Điều trị tại khoa cấp cứu: 15 triệu. Điều trị nha khoa khẩn cấp: 20 triệu.

Ngoài ra, gói bảo hiểm này còn vượt trội hơn các gói bảo hiểm cùng loại ở chỗ hỗ trợ chi phí điều trị ung thư lên tới 250 triệu và hỗ trợ chi phí cấy ghép thận, tim, gan, tủy xương: 500 triệu/năm.

Gói Medical Care M3 hỗ trợ cả chi phí điều trị ung thư và không giới hạn số lần khám bệnh, điều trị (Nguồn ảnh: internet)

Gói bảo hiểm M3 cũng không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí nằm viện được chi trả lên đến toàn bộ hạn mức trách nhiệm và không giới hạn số ngày điều trị, tối ưu hơn các gói khác.

Tuy vậy, gói quyền lợi này không hỗ trợ mua bảo hiểm sức khỏe độc lập cho trẻ em dưới 1 tuổi.

3. Bảo Việt An Gia – Bạc, mức giá 4.055.000đ /Năm

Nếu bạn có nhu cầu mua bảo hiểm cho con ngay sau sinh, bảo hiểm Bảo Việt An Gia hạng mức Bạc là sự lựa chọn hàng đầu bởi gói bảo hiểm này áp dụng cho từ trẻ sơ sinh 15 ngày tuổi đến đối tượng 65 tuổi.

Với gói bảo hiểm này, khách hàng sẽ được hưởng tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính lên đến 377,6 triệu/người/năm cho việc điều trị nội trú do ốm bệnh, tại nạn, bao gồm chi phí nằm viện, chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện, chi phí phẫu thuật, chi phí tái khám và điều trị phục hồi chức năng.

Gói bảo hiểm của Bảo Việt hỗ trợ cả bệnh viện công và độ tuổi tham gia từ 15 ngày tuổi (Nguồn ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, khách hàng được chủ động lựa chọn bệnh viện, phòng khám hợp pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với các bệnh viện công, trợ cấp bệnh viện là 120.000/ngày, tối đa 60 ngày/năm. Ngoài ra, với gói này, bạn cũng có thể mua thêm các gói quyền lợi khác như gói ngoại trú và gói nha khoa tùy thuộc nhu cầu của gia đình.

Ngoài ba gói bảo hiểm trên, bạn có thể tham khảo thêm nhiều gói bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em khác như: Bảo Việt An Gia – Vàng (6.254.000đ /Năm), MediCare – M2 (3.354.000đ /Năm), hoặc VBI Care – Tiêu chuẩn (2.328.000đ /Năm),…

