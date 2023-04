3 khách sạn gần phố cổ Hội An view đẹp thuận tiện di chuyển nhất

3. Khách Sạn Golden Sunset Hội An

2. Khách Sạn Sunset Hội An



Nếu bạn đang muốn đi du lịch thành phố Hội An nhất định bạn sẽ đặt câu hỏi khách sạn nào gần phố cổ Hội An nhất. Chọn được một nơi nghỉ chân gần điểm tham quan sẽ giúp ích rất nhiều trong suốt chuyến đi. Bạn không chỉ tiết kiệm được chi phí đi lại mà còn tiết kiệm được thời gian, công sức đáng kể kh



1. Vaia Boutique Hotel

Là một địa điểm du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế, hiện có rất nhiều lựa chọn những khách sạn giá tốt tại Hội An. Thế nhưng khách sạn đạt đầy đủ tiêu chuẩn đẹp, sang trọng, tiện nghi và vị trí tuyệt vời thì không có nhiều như Vaia Boutique Hotel.

Nơi đây được xây theo lối cổ điển, có 18 phòng trang bị các tiện nghi đầy đủ. Diện tích không lớn vì nằm ở trung tâm phố Hội nhưng Vaia Boutique vẫn có đủ bể bơi, sân vườn tuyệt đẹp.

Khi nhắc đến các khách sạn gần phố cổ Hội An, không thể thiếu tên Vaia Boutique Hotel (Nguồn: tripadvisor.com)

2. Khách Sạn Sunset Hội An

Khách sạn Sunset Hội An cách trung tâm phố cổ chưa đầy 5 phút đi bộ, nằm tại địa chỉ 69 Nguyễn Phúc Chu. Không cần tốn tiền thuê xe ô tô hay xe máy, chỉ cần bước chân khỏi cổng khách sạn là bạn đã có thể đi dạo bên sông Thu Bồn dù là sáng, chiều hay tối.

Du khách cũng có thể dễ dàng tìm được các quán ăn nhà hàng bán món ngon Hội An trong khu vực. Đây được coi là khách sạn gần phố cổ Hội An nhất. Sunset Hội An đạt tiêu chuẩn 3 sao – vừa đủ để bạn có được các tiện nghi, dịch vụ cần thiết lại không quá đắt đỏ. Khách sạn thiết kế theo kiến trúc thời thuộc địa.

Điều này rất hòa hợp với kiến trúc chung Hội An, mang đến cảm giác hoài cổ, thơ mộng. Bạn yên tâm là bên trong các phòng vẫn được trang bị các thiết bị tivi, điều hòa, nội thất hiện đại để khách được nghỉ ngơi thoải mái nhất.

Sunset Hotel – khách sạn gần khu phố cổ Hội An nhất, chỉ cách vài phút đi bộ (Nguồn: sana24h.com)

3. Khách Sạn Golden Sunset Hội An

Du khách đừng nhầm khi tìm hiểu và chọn Golden Sunset Hội An với Sunset Hotel kể trên. Không chỉ khá giống nhau về cái tên, 2 khách sạn này cùng có vị trí thuận tiện và đạt tiêu chuẩn 3 sao. Khách sạn gồm 35 phòng nghỉ phong cách Châu Âu sang trọng, lịch thiệp. Cửa sổ ban công các phòng đều có hướng nhìn ra sân vườn

Tại Golden Sunset Hội An, tất cả các dịch vụ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên thân thiện, sự thoải mái và hiếu khách, giúp Golden Sunset vượt xa các khách sạn khác trong khu vực Hội An, cung cấp các trải nghiệm du lịch vượt mong đợi của du khách.

Golden Sunset Hotel cũng là một khách sạn gần khu phố cổ Hội An được biết đến nhiều (Nguồn: agoda.net)

Một điểm cộng nữa khi bạn ở trong các khách sạn gần phố cổ Hội An là du khách sẽ được sống trong môi trường phố Hội. Xung quanh các khách sạn này chính là các hộ dân bản địa với nhịp sống đậm sắc phố cổ Hội An nhất.

Hòa mình vào đó, bạn sẽ cảm nhận được rõ nhất về văn hóa, con người nơi đây. Đây là điều mà không có tiền hay dịch vụ nào mang lại được. Nếu đã may mắn có cơ hội sống ở khách sạn gần phố cổ Hội An, đừng quên danh sách những việc nhất định phải làm khi ghé phố Hội nhé.

Tìm được khách sạn gần phố cổ Hội An không phải chuyện dễ dàng vì quanh năm bốn mùa, Hội An đều thu hút lượng lớn khách cả trong và ngoài nước. Không có gì ngạc nhiên vì Hội An luôn được mệnh danh là nơi khiến du khách quay lại nhiều nhất Việt Nam.

Một giải pháp hữu hiệu và thông minh để bạn đặt được trước phòng khách sạn tại đây là mua voucher khách sạn hay voucher resort Hội An tiện lợi như Adayroi.com. Trước hết, bạn tránh được tình trạng hết phòng dù cho chọn khách sạn nào gần phố cổ Hội An đi chăng nữa. Thứ hai, du khách còn tiết kiệm được khá nhiều chi phí so với thông thường. Một công đôi việc, chắc chắn bạn không nên bỏ qua những cơ hội này khi du lịch!