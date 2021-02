3 loại bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam quan trọng nhất

Đã được bổ sung vào luật hiện hành minh bạch, chặt chẽ, bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam hướng đến yếu tố an toàn trong chuyến đi và san sẻ nỗi lo trước những rủi ro khôn lường trong suốt hành trình dài. Với gói dịch vụ bảo hiểm này, bạn có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn niềm vui sống.



1. Các loại bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam

1.1. Bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bất kể khám phá các điểm đến trong nước hay quốc tế, các bạn đều cần có bảo hiểm du lịch với nhiều quyền lợi thỏa đáng, mức phí hấp dẫn. Với khách hàng là người nước ngoài đang có kế hoạch du lịch Việt Nam hoặc sang nước ta công tác thì bắt buộc phải có loại hình bảo hiểm này.

Sau khi hợp đồng bảo hiểm, có sự đồng thuận giữa đôi bên: bên mua – bên bán, khi bạn gặp bất cứ sự cố nào nằm trong điều khoản sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường. Chẳng hạn như bị thương tật về thân thể, tử vong do tai nạn, ốm đau, mất mát hành lý, vật dụng riêng cho các nguyên nhân như cháy nổ, phương tiện di chuyển va chạm, lật đổ, rơi chìm.

Người nước ngoài đi du lịch thường mua bảo hiểm du lịch (Nguồn: english4u.com.vn)

1.2. Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trong số các loại bảo hiểm dịch vụ chuyên nghiệp đáng tin cậy, bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại Việt Nam được đánh giá cao hơn cả. Bởi lẽ đây là quy định bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh như giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề do cơ quan thẩm quyền ở Việt Nam cấp phép. Quyền lợi được thừa hưởng sẽ tương tự như công dân Việt Nam đó là an tâm khi không may mắc bệnh, tai nạn, thất nghiệp, sinh đẻ hay thậm chí là tử vong.

1.3. Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giống với bảo hiểm sức khỏe toàn diện, giá ưu đãi của công dân Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc từ 3 tháng trở lên, quản lý công ty hưởng lương thì đều phải nộp loại hình bảo hiểm này. Tỷ lệ phí bảo hiểm thường rơi vào khoảng 0,005 – 0,015%.

Nhóm du khách nước ngoài (Nguồn: ibaoviet.vn)

2. Quy định về bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam

2.1. Đối tượng được sử dụng

Trong Điều 2 Nghị định 143 của Chính Phủ năm 2018 cho thấy, đối tượng bảo hiểm cho người nước ngoài ở Việt Nam bao gồm: bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc khi:

– Người lao động sinh sống, làm việc tại Việt theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đủ từ 01 năm trở lên.

– Người lao động có đầy đủ giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề do các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép.

– Lưu ý: Các trường hợp không được tham gia bảo hiểm bao gồm: quản lý, giám đốc, chuyên gia, kỹ thuật của công ty nước ngoài di chuyển tạm thời, hoặc đã được cấp phép hiện diện thương mại tại nước ta. Ngoài ra, với những ai đã đến tuổi nghỉ hưu cũng không được phép tham gia bảo hiểm đối với người nước ngoài.

2.2. Điều kiện sử dụng

Không phải sự kiện bảo hiểm người nước ngoài du lịch tại Việt Nam nào cũng sẽ được bên bán bảo hiểm bồi thường, chi trả các chi phí thiệt hại mà thực chất chúng phải nằm trong phạm vi ghi rõ trong hợp đồng đã ký kết. Cụ thể như: người nước ngoài bị tổn thương về thân thể, chết do tai nạn hay ốm đau trong thời hạn bảo hiểm; mất mát hành lý, phụ kiện hay vật dụng riêng do nhiều nguyên nhân hợp lý.

Một số trường hợp công ty bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường nếu gặp sự cố khi vi phạm pháp luật, quy định của địa phương, hành động cố ý để được hưởng thừa kế hợp pháp. Ngoài ra, bên mua gây tai nạn do rượu, bia, chất kích thích hay bị thương, tử vong do chiến tranh.

2.3. Thời gian sử dụng

Thời hạn sử dụng bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ khi người lao động hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho đến khi kết thúc xuất cảnh để rời khỏi Việt Nam.

Người tham gia bảo hiểm phải có các loại giấy tờ chứng nhận hành nghề (Nguồn: kosshop.vn)

3. Các gói bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài tại Việt Nam

3.1. Bảo hiểm Bảo Minh

Luôn lấy tiêu chí an toàn, ổn định nền kinh tế là kim chỉ nam cho mọi hành động, Bảo hiểm Bảo Minh với thị phần đứng thứ 4 trong tổng số 29 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm trong nước. Với đội ngũ nhân sự tài năng, thiện tâm, nhiệt tình, công ty đã ngày càng lớn mạnh, phục vụ tối đa mọi lợi ích thiết thực cho bên mua. Gói bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam của Bảo Minh phí bảo hiểm hợp lý, bồi thường chi phí về thương tật, tử vong, chi phí hành lý, vật dụng bị mất trong suốt hành trình di chuyển. Dĩ nhiên, cũng có một số trường hợp sẽ không được công ty chi trả như trên.

3.2. Bảo hiểm BIC

Dựa trên tiềm lực tài chính mạnh mẽ, chiến lược kinh doanh siêu việt, Bảo hiểm BIC là sự lựa chọn tuyệt vời cho những công dân nước ngoài chuẩn bị dấn thân vào thị trường lao động Việt được đảm bảo mọi mặt quyền lợi. Hãng bảo hiểm này mang đến những giải pháp toàn diện quản lý rủi ro tài chính, duy trì ổn định lợi ích cho khách hàng. Với mức phí không quá cao nhưng số tiền bảo hiểm nhận được trong phạm vi điều khoản cho phép lên đến 2,5 tỷ đồng.

3.3. Bảo hiểm Liberty Travelcare

Chỉ từ 23.000 đồng/ngày, bảo hiểm cho người nước ngoài ở Việt Nam sẽ bảo vệ cho bản thân và các thành viên trong gia đình bạn về mọi mặt một cách tối ưu nhất khi đi tour du lịch với lịch trình hấp dẫn, thú vị. Tùy vào nhu cầu tài chính, bạn có thể thoải mái chọn lựa quyền lợi riêng, ví dụ như chi trả phí điều trị bệnh hay thương tật ở Việt Nam và nước ngoài, phí thăm bệnh ở nước ngoài, hỗ trợ hủy/hoãn chuyến đi, thất lạc giấy tờ, mất mát hành lý, tiền bạc, thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Có bảo hiểm, cuộc sống gia đình bạn trở nên an yên, nhẹ nhàng hơn (Nguồn: thebank.vn)

Ngoài ra, bạn cũng nên bỏ túi 20 công ty bảo hiểm tốt nhất nước gia tăng ưu đãi cho khách hàng để có sự lựa chọn thích hợp nhé! Trên đây là những kiến thức tổng quan về các loại bảo hiểm cho người nước ngoài tại Việt Nam quyền lợi đảm bảo, phí bảo hiểm đa dạng, phù hợp với mọi điều kiện tài chính.