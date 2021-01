3 loại sim du lịch Đài Loan 4G tốt nhất tốc độ cao giá tiết kiệm

Để có một chuyến du lịch Đài Loan trọn vẹn, bạn cần chuẩn bị cho mình ít nhất một chiếc sim du lịch đảm bảo kết nối internet và đường truyền ổn định. Sau đây là một vài kinh nghiệm mua và sử dụng sim du lịch Đài Loan mà bạn không nên bỏ qua.



1. Các loại sim du lịch Đài Loan

1.1. Sim du lịch Đài Loan 7 ngày Xplori

Sim data du lịch Đài Loan nào tốt nhất? Câu trả lời là sim do Xplori cung cấp. Tuy là mẫu sim du lịch giới hạn dung lượng 5GB và thời gian 7 ngày nhưng sim du lịch 7 ngày Đài Loan của Xplori vẫn được nhiều khách du lịch lựa chọn. Lý do thứ nhất là dễ mua, đặc biệt là dễ dàng đặt mua tại Việt Nam với mức giá khoảng 260.000đ. Lý do thứ hai là nhiều kích cỡ khác nhau (tiêu chuẩn, nano hoặc micro). Cuối cùng là sự tiện lợi, bạn có thể mua và kích hoạt sử dụng ngay mà không cần đăng ký nhà mạng.

Bạn nên mua sim du lịch tại Việt Nam để tiết kiệm chi phí và thời gian (Nguồn: xplori.vn)

1.2. Sim 4G của hãng Chunghwa Telecom Đài Loan

Với dòng sim chất lượng cao đến từ hãng Chunghwa Telecom này, bạn dễ dàng kết nối internet 4G tốc độ cao khắp lãnh thổ Đài Loan cũng như nhắn tin, gọi điện thoải mái. Hiện có nhiều gói sim 4G của hãng Chunghwa Telecom để bạn lựa chọn như: gói 3 ngày, gói 7 ngày, gói 10 ngày, gói 15 ngày hay gói 30 ngày. Địa điểm nhận sim là tại các sân bay Đài Loan.

1.3. Taiwan tourist sim card – Sim 4G cho 5 ngày

Một trong các loại sim 4G du lịch Đài Loan phải kể đến Taiwan tourist sim card – Sim 4G cho 5 ngày. Loại sim du lịch đi Đài Loan này có dung lượng lên đến 100GB, tốc độ kết nối 4G và thời gian sử dụng là 5 ngày.

Bạn nên mua sim du lịch trước khi thực hiện chuyến đi đến Đài Loan (Nguồn: nanoweb.vn)

2. Mua sim du lịch Đài Loan ở đâu?

Theo kinh nghiệm du lịch Đài Loan chi tiết nhất, việc mua sim data Đài Loan khá dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể đặt mua trên các kênh online hoặc đại lý, cửa hàng cung cấp sim du lịch quốc tế. Tuy vậy, bạn nên lưu ý là có một số loại sim có thể mua và nhận liền ở Việt Nam, nhưng cũng có loại sim chỉ nhận tại các sân bay Đài Loan (điển hình là sim 4G của hãng Chunghwa Telecom).

3. Hướng dẫn cách sử dụng

Là mẫu sim toàn cầu dùng để đi du lịch, bạn nên biết cách mua, kích hoạt và sử dụng sim du lịch Đài Loan.

Đối với sim 4G do Chunghwa Telecom cung cấp, do đây là loại sim nhận ở sân bay và cần có passport để đăng ký sử dụng, tốt nhất bạn nên để nhân viên hướng dẫn cài đặt và kích hoạt.

Theo hướng dẫn sử dụng sim Xplori đầy đủ từ trước, trong và sau khi du lịch đối với sim Đài Loan 7 ngày Xplori, cách dùng như sau: Đầu tiên đưa SIM vào điện thoại di động >> chọn “Your SIM” tại ứng dụng Xplori >> chọn “Change SIM update” >> Scan mã vạch in ở mặt sau của SIM hoặc nhập số ICCID >> Bấm tiếp tục để ứng dụng Xplori nhận số ICCID và số điện thoại là xong.

Đối với sim 4G du lịch Đài Loan 5 ngày, cách sử dụng như sau: Sau khi mua (nên mua ở Việt Nam), bạn chỉ cần lắp sim vào thiết bị, sau đó mở phần Cài đặt >> chọn bật “Dữ liệu di động” (Cellular Data) >> chọn tiếp “Chuyển vùng di động” là đã có thể sử dụng.

Mỗi loại sim du lịch sẽ có cách kích hoạt và sử dụng khác nhau (Nguồn: klool.com)

Trên đây là một số thông tin về sim du lịch Đài Loan quan trọng mà bạn nên 'bỏ túi' để có một chuyến đi thuận lợi nhất.