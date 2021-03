3 mẹo giúp duy trì lớp trang điểm suốt ngày dài

Các chuyên gia trang điểm của Sephora – thương hiệu sở hữu chuỗi cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Pháp đã “mách nước” 3 bí kíp đơn giản giúp lớp trang điểm bền màu, tự nhiên suốt ngày dài.



Hầu hết các bạn nữ sau khi trang điểm đều lo sợ lớp trang điểm bị trôi, bay màu hoặc không còn rạng rỡ như ban đầu sau khoảng vài giờ do tác động của thời tiết, mồ hôi… Nhất là trong mùa hè, nỗi lo về làn da bết dính và lớp trang điểm lem màu là những trăn trở có thật của bất kỳ cô gái nào. Các chuyên gia trang điểm của Sephora – thương hiệu sở hữu chuỗi cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Pháp đã “mách nước” 3 bí kíp đơn giản giúp bạn quẳng đi nỗi lo này và thoải mái tận hưởng lớp trang điểm bền màu, tự nhiên suốt ngày dài.

1. Chọn đúng loại kem dưỡng ẩm

Điều quan trọng nhất khi dùng kem dưỡng ẩm da chính là lựa chọn loại kem phù hợp. Tốt nhất bạn nên chọn các loại kem dưỡng ẩm ban ngày. Vì sao ư? Vì để dưỡng ẩm mạnh hơn, dài hơn, hầu hết các loại kem dưỡng ẩm ban đêm đều có công thức khá mỏng, nhẹ như dạng sữa hoặc dạng gel nên có khả năng khiến lớp trang điểm khó bám da và dễ trôi hơn. Trong trường hợp đó, kem dưỡng ban ngày là lựa chọn lý tưởng để sử dụng khi trang điểm.

Nên chọn dùng kem dưỡng ẩm ban ngày khi trang điểm

Thông thường, bạn chỉ cần chọn loại kem dưỡng có khả năng cấp ẩm và giữ nước tốt. Với làn da dầu hoặc thiên dầu, hãy chọn sản phẩm dưỡng ẩm dạng gel có thành phần chứa dầu bởi dạng này sẽ thẩm thấu vào da nhanh hơn hẳn các sản phẩm dạng kem. Nếu muốn sử dụng kem dưỡng ẩm để tăng cường hiệu quả chăm sóc da, bạn cũng có thể lựa chọn các sản phẩm có chứa chất chống nắng, chất làm trắng… để “nhân tiện” cải thiện làn da bất cứ khi nào có thể.

Hãy nhớ luôn áp dụng quy tắc “less is more” – càng ít càng tốt khi thoa kem dưỡng ẩm. Kết hợp massage nhẹ nhàng khi thoa kem để tăng cường khả năng hấp thu của da và tạo điều kiện để các chất dưỡng ẩm có thể thẩm thấu hoàn toàn trước khi thoa kem lót. Không nên thoa kem lót khi kem dưỡng chưa tan hết bởi điều này sẽ dẫn đến các lớp trang điểm khó kết dính và dễ trôi, bết hơn.

2. Đừng quên dùng kem lót

Chức năng chính của kem lót là tạo lớp che phủ mịn trên bề mặt da đồng thời giúp các bước trang điểm sau đó bám da tốt hơn. Điều này khiến kem lót là bước quan trọng giúp bạn có được lớp trang điểm bền màu trong nhiều giờ. Một số loại kem lót trang điểm còn có khả năng dưỡng ẩm, làm se khít lỗ chân lông, làm mịn kết cấu da… Bạn có thể thoải mái lựa chọn các loại kem lót tùy theo mục đích sử dụng. Chú ý thoa một lượng nhỏ kem lót lên da, dùng ngón tay tán đều để tạo thành lớp kem thật mỏng để làn da trông mềm mịn tự nhiên.



Kem lót KMA Secret Poreless Skin Primer có khả năng làm se khít lỗ chân lông, giúp da láng mịn

Bạn cần chú ý nhiều hơn tới vùng mắt. Vùng da quanh mắt có chút khác biệt với da ở các phần còn lại trên mặt. Nếu có thể, bạn nên dùng các loại kem lót dành riêng cho vùng mắt để lớp trang điểm ở khu vực này được duy trì tốt nhất. Tương tự với vùng môi, một lớp son lót chuyên dụng sẽ giúp lớp son môi bám màu lâu hơn.

3. Kết thúc quy trình trang điểm bằng Setting Powder và Setting Spray

Một bước có vai trò chủ chốt trong việc quyết định độ bám của các lớp trang điểm trên mặt chính là bước dùng phấn phủ. Phấn phủ dạng bột, hay còn gọi là Setting Powder thường có màu sáng nhưng chúng không hề khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên trắng một cách thiếu tự nhiên như nhiều người lo sợ. Chức năng chính của phấn phủ dạng bột chính là tìm kiếm và hút toàn bộ các chất ẩm trên khuôn mặt, tạo lớp màng khóa chặt các tầng trang điểm phía dưới, ngăn chặn nguy cơ lem, bết và trôi màu.



Phấn phủ e.l.f. High Defenition Setting Powder

Ngoài Setting Powder, nếu muốn tăng tông màu da, tạo hiệu ứng cho khuôn mặt hoặc muốn có một lớp phủ bóng mịn, ánh nhũ…, bạn có thể tán thêm một lớp phấn phủ Finishing Powder. Tuy nhiên, Finishing Powder không có khả năng giữ lớp trang điểm bám da như Setting Powder.

Nếu bạn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tác dụng giữ màu mỹ phẩm của kem dưỡng ẩm, kem lót và phấn phủ Setting Powder, hãy kết thúc bằng một sản phẩm xịt sau trang điểm Setting Spray. Sau đó, mọi hoạt động hàng ngày, mọi kiểu thời tiết, môi trường… đều không còn là mối bận tâm của bạn nữa.