3 phương pháp giúp người ADHD kiểm soát cuộc sống hằng ngày

Rèn luyện là một phương thức có thể kết hợp với sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị bệnh tăng động giảm chú ý (ADHD) khác để tổ chức, sắp xếp và kiểm soát cuộc sống của mình.



Huấn luyện viên ADHD là những chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp, giúp xử lý những công việc và hoạt động mà bạn gặp khó khăn do triệu chứng ADHD gây ra.

1. Rèn luyện ADHD

Đây là 1 trong 5 cách điều trị ADHD đem lại hiệu quả tích cực, là hình thức tập trung vào các cách thức thực tế để giải quyết các công việc hàng ngày, những công việc mà bạn có thể gặp khó khăn do ảnh hưởng của ADHD. Quá trình này rất giống với liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), một loại trị liệu tâm lý có tác dụng thay đổi cách phản ứng của bạn với các tình huống.

Cả hai cách trị liệu đều sử dụng các phương thức như:

● Đặt ra các mục tiêu

● Sắp xếp dựa trên sự ưu tiên

● Động lực

● Kỹ năng tổ chức

● Lập kế hoạch và đặt lịch

● Giải quyết vấn đề

● Kiểm soát căng thẳng

● Kiểm soát ham muốn

● Xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng

● Kỹ năng quan hệ và giao tiếp

● Cải thiện trí nhớ

● Hoạt động tập luyện tại nhà

Nhưng nếu như liệu pháp CBT chỉ tập trung vào những suy nghĩ và cảm xúc thì liệu pháp rèn luyện ADHD hướng dẫn cách áp dụng các hành vi tích cực để xử lý vấn đề. Huấn luyện viên ADHD sẽ làm việc để xác định chứng ADHD đã gây ảnh hưởng đến như thế nào. Sau đó, họ sẽ giúp tìm các cách giải quyết và xử lý khi xảy ra vấn đề.

Huấn luyện viên cũng có thể là một người bạn hoặc một đối tác chuyên nghiệp có trách nhiệm, luôn khuyến khích bạn cố gắng thay đổi những thói quen của mình, giúp bạn học cách:

● Giữ sự tập trung lâu dài để thực hiện kế hoạch

● Chỉ ra các hành động cụ thể cần làm để đạt mục tiêu

● Tìm ra nguồn động lực để giúp đạt được mục tiêu

Liệu pháp này cũng liên quan đến thói quen hàng ngày và giúp hình thành các thói quen lành mạnh hơn. Ví dụ, có thể tập trung vào ghi lại tiền nong hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa, chế độ dinh dưỡng, tập thể dục, ngủ,…

Huấn luyện viên ADHD có thể giúp rèn luyện một – một (thông qua gặp trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến) hoặc theo nhóm trong khoảng 30 đến 60 phút/một lần. Bạn và huấn luyện viên sẽ quyết định thời gian cần được hướng dẫn dựa trên sự cải thiện của bạn.

2. Rèn luyện ADHD phù hợp với ai?

Phương pháp này có hiệu quả nhất đối với những người nhận thức được rằng họ cần sự giúp đỡ và sẵn sàng để thay đổi và đặc biệt có hiệu quả đối với sinh viên. Lý do bởi vì việc huấn luyện có thể tập trung vào quản lý thời gian và hoàn thành bài tập được giao.

Trẻ em mắc chứng ADHD có thể tham gia rèn luyện cùng cha mẹ. Hoặc cha mẹ của trẻ cũng có thể tham gia đào tạo riêng. Huấn luyện viên sẽ giúp cả đứa trẻ và cha mẹ hiểu thêm về căn bệnh và tiếp cận, xử lý các ảnh hưởng của bệnh trong cuộc sống.

3. Tìm kiếm một huấn luyện viên ADHD

Nhiều chuyên gia có thể cung cấp dịch vụ rèn luyện ADHD. Nhưng một huấn luyện viên ADHD chưa chắc đã được đào tạo chuyên nghiệp về sức khỏe tâm thần. Nếu đang tìm kiếm sự giúp đỡ về các vấn đề tâm thần hoặc tâm lý như trầm cảm, lo âu hoặc lạm dụng chất gây nghiện, bạn nên gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần chuyên môn cao.

Họ có thể là:

● Bác sĩ sức khỏe tâm thần được cấp phép chỉ tập trung vào huấn luyện ADHD hoặc chuyên gia mà phương pháp rèn luyện này là một phần trong công việc của họ.

● Giáo viên hoặc chuyên gia được cấp chứng chỉ để hỗ trợ rèn luyện cho người mắc chứng ADHD tại các trường học hoặc cao đẳng.

● Huấn luyện viên ADHD không được cấp phép về sức khỏe tâm thần

Các huấn luyện viên ADHD thường được chứng nhận bởi Liên đoàn Huấn luyện viên Quốc tế (ICF), nhưng bất kỳ ai cũng có thể giúp rèn luyện sống chung với chứng ADHD. Bạn nên tìm hiểu kỹ và chắc chắn rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ phù hợp thông qua một số câu hỏi như:

● Nền tảng giáo dục của họ là gì?

● Họ có được chứng nhận hoặc cấp phép trong việc huấn luyện ADHD không?

● Họ có bao nhiêu năm kinh nghiệm?

● Họ đã có bao nhiêu khách hàng?

● Họ có phải là thành viên của bất kỳ tổ chức huấn luyện ADHD chuyên nghiệp nào không?

● Họ có phải là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần được cấp phép?

● Các khoản chi phí liên quan?

Tùy thuộc dịch vụ sử dụng, bảo hiểm có thể chi trả một phần phí hoặc không. Nhiều huấn luyện viên ADHD cung cấp các dịch vụ bảo hiểm không chi trả.

Để tìm kiếm một chuyên gia phù hợp, bạn có thể liên hệ với các phòng khám tâm lý, bệnh viện tâm thần uy tín hoặc tìm trực tuyến trên Internet thông qua các tổ chức như Tổ chức Trẻ em và Người lớn bị Rối loạn tăng động giảm chú ý (CHADD), Tổ chức ICF hoặc Tổ chức Huấn luyện viên ADHD.

