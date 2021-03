3 quán cafe đẹp ở Sài Gòn view chất lừ checkin sống ảo cực ăn hình

Sẽ thật tuyệt vời nếu được nhâm nhi những ly cà phê thơm ngon trong một không gian đẹp, sang chảnh tại Sài Gòn. Hãy cùng Saigon-Gpdaily tìm hiểu xem đâu là những quán cafe đẹp ở Sài Gòn trong bài viết bên dưới.



1. The Dome Kaffee

The Dome Kaffee thuộc top những quán cafe đẹp ở Sài Gòn bởi nhiều ưu điểm cực chất, khiến các bạn trẻ say “như điếu đổ”. Nếu có dịp đăng ký đặt tour du lịch Sài Gòn vào bất kỳ thời gian nào trong năm, các bạn không nên bỏ qua địa điểm này.

Đầu tiên là không gian rộng, view thoáng cho bạn trải tầm nhìn ra xa xa, diễn những cảnh cực so deep mà hợp thời không bị “ảo”. Hơn nữa ánh sáng luôn chan hòa, tràn ngập nên đủ sáng cho các bạn “diễn”,đồng thời tận hưởng thanh cảnh cùng ly cafe. Thậm chí nếu không thích náo nhiệt ồn ào, quán vẫn thích hợp cho những ai cần sự thanh tịnh để ôn bài, hay buông thả đầu óc, tâm trí.

Tiếp đến là tông màu chủ đạo mà Dome chọn sự nền nã của trắng kem, nhưng không có nghĩa chúng đơn điệu đâu nhé. Với màu sắc này chúng vẫn được nằm trong top những quán cà phê đẹp Sài Gòn vì gam màu lên ảnh vô cùng ảo diệu, sang chảnh và cực chất đấy nhé. Đảm bảo cho bạn những bức hình đầy tính nghệ thuật.

Về menu đồ uống thì tương tự các quán cafe đẹp ở TPHCM khác, bao gồm một số món quen thuộc như: Cafe đen, nâu sữa, kèm trà sữa, macchiato, hay bánh tráng miệng cookie cực ngon. Thậm chí món bánh ngọt kèm theo ly cafe còn được các tín đồ đánh giá luôn nằm hàng đầu trong list must-try.

Hình ảnh của the Dome Kaffee (Nguồn: foody.vn)

2. Heritage Concept Chill Hub

Lại thêm một quán cà phê đẹp ở Sài Gòn nữa nằm ở Quận 1, Heritage Concept Chill Hub chọn nơi phồn hoa để đắc địa nhưng lại đi theo phong cách thanh tịnh. Sự đối lập này sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm thú vị.

Lần đầu tiên bước vào, bạn sẽ choáng ngợp bởi không gian rộng, thoáng đãng, tầm nhìn tốt. Tiếp đến, bạn thật sự lóa mắt bởi gam màu chủ đạo là trắng muốt cộng với trang trí nội thất tối giản. Vì thế bàn ghế không bị kê san sát nhau, tạo ra được sự riêng tư rất thư thái cho người đến thưởng thức đồ uống.

Tuy chi tiết không cầu kỳ nhưng cũng không vì thế mà các thánh sống ảo lo lắng không có những bức hình siêu lung linh. Bởi đơn giản chính là nghệ thuật đỉnh cao nhất, khi mà tràn ngập ánh nắng và cây xanh cộng với cách sử dụng vật trang trí cực độc đáo “hiếm có khó tìm” ở nơi khác.

Kinh điển có cả dùng bồn tắm trắng sứ làm vật dụng trang trí nhưng bạn lại khá bất ngờ khi diễn sâu cùng chúng, lên hình tuyệt đẹp như cảnh tại xứ Hàn. Heritage Concept xứng đáng là một chốn để tìm đến những lúc muốn thư thả, yên tĩnh.

Hình ảnh trắng muốt tại Heritage Concept Chill Hub (Nguồn:elle.vn)

3. Almacen Café

Tiếp theo trong list những quán cafe đẹp ở Sài Gòn phải nhắc đến ngôi nhà nhỏ giữa lòng quận 7 mang tên Almacen Café.

Chúng được tạo ra có lẽ theo nguồn cảm hứng sau khi xem bộ phim “những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” cộng với ý tưởng mang cả Hội An về đến Sài Gòn. Vì chúng có hình dáng 1 ngôi nhà nhỏ màu vàng, cửa pha xanh hết sức vintage.

Không giống phong cách của các quán trà sữa, Almacen mang đậm phong cách truyền thống giống như Little Hội An ở Sài Gòn (Hội An thu nhỏ). Vì nếu bạn đã từng ghé Hội An, chắc hẳn cũng sẽ được nhìn thấy những căn nhà nhỏ, thấp thoáng mang màu sắc đơn sơ, cổ kính, bao phủ thêm giàn hoa giấy trắng hồng mang lại cho du khách cảm giác thật lãng mạn.

Vì thế nhìn những gam màu vàng trầm tại quán, bạn sẽ tự biến chuyển tâm trạng, thả hồn xa xa, cộng chút trầm ngâm sâu lắng, giúp có ngay cho mình bức hình tuyệt đẹp và đậm nét cổ điển.

Khung cảnh Hội An tại Almacen Café (Nguồn: blog.traveloka.com)

Trên đây là những quán cafe đẹp ở Sài Gòn khiến các tín đồ sống ảo có thể thoải mái check-in. Tại đây, bạn không chỉ được thưởng thức cafe, đồ uống siêu ngon mà còn được tận hưởng không gian đầy thần thái. Do đó, hãy nhớ rủ ngay đám bạn cùng gu của mình mua voucher café và đến đây bạn nhé.