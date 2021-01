3 tháng giữa thai kỳ nên uống thuốc gì bổ sung đầy đủ 10 dưỡng chất thiết yếu

1.5. Thuốc bổ sung vitamin C



Trong 3 tháng giữa là giai đoạn quan trọng nhất trong mỗi thai kỳ. Ở giai đoạn này, người mẹ cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Vậy 3 tháng giữa thai kỳ nên uống thuốc gì? Tất tần tật thông tin sẽ có trong bài viết sau.



1. Các mẹ bầu 3 tháng giữa thai kỳ nên uống thuốc gì

Giai đoạn 3 tháng giữa là lúc em bé bắt đầu phát triển dần hoàn thiện và đòi hỏi lượng dưỡng chất cao. Lúc này mẹ cần tăng cường bổ sung các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và ăn uống nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng giúp con phát triển khỏe mạnh.

1.1. Thuốc bổ sung Protein

Protein có nhiều trong các thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, củ quả chín. Protein là chất dinh dưỡng quan trọng cho mọi người chứ không riêng gì phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai đòi hỏi nhu cầu bổ sung protein gấp đôi người bình thường vì sự phát triển của cả mẹ và con. Protein có thể được tổng hợp tốt hơn nếu được bổ sung thêm kẽm. Để đảm bảo sức khỏe, cần lưu ý khi mang thai 3 tháng đầu cho mẹ và bé đều đầy đủ dưỡng chất, phát triển toàn diện.

Protein có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa (Nguồn: rd.com)

1.2. Thuốc bổ sung chất sắt và kẽm

Đây là thời điểm em bé bắt đầu hình thành đầy đủ các khớp xương, khuôn mặt và chân tay. Bà mẹ cần bổ sung thêm sắt và kẽm để hỗ trợ quá trình này cho con. Bổ sung sắt giúp người mẹ không bị thiếu máu khi mang thai, giúp con tránh bị các dị tật không mong muốn. Sắt và kẽm có thể được bổ sung qua các thực phẩm thịt, cá, tim, gan, các loại đậu, ngũ cốc. Nên ưu tiên bổ sung chất bằng thực phẩm, nếu muốn bổ sung bằng thuốc thì phải được thông qua ý kiến của bác sĩ tại bệnh viện uy tín cho cả mẹ và bé.

1.3. Thuốc bổ sung Acid Folic

Trong 3 tháng giữa thai kỳ nên bổ sung chất gì thì Acid Folic là chất bắt buộc phải được bổ sung thường xuyên trong suốt giai đoạn thai kỳ. Phụ nữ trong quá trình mang thai không được bổ sung Acid Folic có thể dẫn tới thiếu hồng cầu, dễ sảy thai, tăng khả năng sinh non, bé sinh ra nhẹ cân, đặc biệt, Acid Folic hỗ trợ quá trình cấu tạo xương của bé, thiếu chất này có thể khiến bé bị khuyết tật ống thần kinh như nứt đốt sống hoặc não úng thủy rất nguy hiểm. Tại nhiều bệnh viện hiện nay có cung cấp dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn hiện đại, chữa nhiều bệnh trong tương lai giúp xử lý và lưu trữ để chữa được nhiều bệnh như bệnh về xương tủy và máu. Khi mang thai, người mẹ cần cung cấp lượng Acid Folic gấp đôi nhu cầu của người bình thường, ít nhất 400cmg trong bữa ăn hàng ngày. Lượng chất này được bổ sung càng đầy đủ thì sự phân chia tế bào của thai nhi và kích thước tử cung phát triển càng cao. Thời điểm bổ sung quan trọng nhất là trước khi mang thai, phụ nữ khi có ý định có con cần đến gặp bác sĩ để được tư vấn sử dụng Acid Folic từ 2 tới 3 tháng trước khi mang thai. Liều lượng và cách dùng cần làm theo đúng chỉ định của bác sĩ để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Khi tham khảo top 5 bệnh viện khám thai uy tín, chất lượng, bạn có thể đến hệ thống bệnh viện Vinmec đạt tiêu chuẩn quốc tế, để được chỉ định bổ sung Acid Folic sao cho phù hợp nhất cho sức khỏe của mẹ và con. Acid Folic cần được tiếp tục bổ sung trong giai đoạn thai kỳ. Đây là chất có nhiều trong các thực phẩm như gan động vật, rau củ quả có màu xanh đậm, chứa vitamin, khoáng chất.

Acid Folic cần được bổ sung để tránh thiếu máu cho bà bầu (Nguồn: fohemtop.vn)

1.4. Thuốc bổ sung vitamin D

Vitamin D được bổ sung thường xuyên và đầy đủ có thể giúp duy trì mức độ canxi, photpho trong xương và răng cho thai nhi. Người mẹ trong quá trình mang thai mà chưa rõ 3 tháng giữa thai kỳ nên bổ sung chất gì thì cần được bổ sung vitamin D đầy đủ qua thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày như các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám, dinh dưỡng, bơ, sữa, và tự tổng hợp được qua hấp thụ ánh sáng mặt trời. Trong giai đoạn thai kỳ nếu người mẹ không được bổ sung đầy đủ vitamin D cho cả mẹ và thai nhi, thai nhi có thể lấy vitamin D từ mẹ, khiến người mẹ sau này có nguy cơ cao bị loãng xương, rụng tóc, răng yếu. Thiếu vitamin D còn có thể dẫn tới dị dạng xương ở thai nhi và tiền sản giật ở mẹ.

Vitamin D có nhiều trong nấm, trứng, bơ, sữa, các loại hạt (Nguồn: jacksonsun.com)

1.5. Thuốc bổ sung vitamin C

Vitamin C có thể được bổ sung qua các loại trái cây đa dạng vitamin như cam, quýt, bưởi. Vitamin C cần thiết cho sức khỏe của mẹ trong suốt thai kỳ, sự phát triển của bào thai cũng cần để hình thành các tế bào, ngoài ra chất này còn giúp loại bỏ những khuyết điểm về vẻ đẹp của cả mẹ và bé. Khi muốn bổ sung vitamin C qua đường uống hoặc tiêm, nhất định không được tự ý quyết định mà cần phải qua tư vấn và làm theo đúng chỉ định của bác sĩ.

1.6. Thuốc bổ sung DHA

DHA chiếm 20% ở não nên thực sự là chất dinh dưỡng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Trong các sản phẩm sữa dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú hiện nay có bổ sung lượng DHA rất cao để cung cấp cho não bộ của bé. Bổ sung DHA cũng là điều cần thiết giúp con thông minh và phát triển thần kinh và não bộ tốt hơn ngay từ trong giai đoạn thai kỳ. Bổ sung chất này trong giai đoạn thai kỳ còn giúp kích thích cơ thể mẹ sản xuất nhiều hồng cầu, truyền được nhiều dinh dưỡng cho thai nhi hơn.

1.7. Thuốc bổ sung Omega 3

Nếu không biết 3 tháng giữa thai kỳ nên uống thuốc gì thì mua dầu cá bổ sung Omega 3 là cách nhanh nhất. Ngoài ra thì mẹ bầu cũng có thể bổ sung Omega 3 qua loại hạt như hạt dẻ, hạt óc chó, hạnh nhân, giúp tăng cường hệ miễn dịch và phát triển não bộ của thai nhi. Khi thăm khám, bác sĩ đều tư vấn, hướng dẫn bổ sung cho mẹ bầu Omega 3 đầy đủ trong quá trình mang thai.

Trong viên dầu cá có chứa nhiều omega 3 (Nguồn: baocantho.com.vn)

1.8. Thuốc bổ sung Omega 9

Tương tự như Omega 3, Omega 9 được bổ sung trong các loại hạt, các loại dầu cá, dầu đậu nành. Trong bữa ăn hàng ngày của người mẹ cần được bổ sung đầy đủ các tất cả các loại dưỡng chất vì sự phát triển của cả mẹ và thai nhi.

1.9. Thuốc bổ sung canxi

Mẹ bầu đang ở trong 3 tháng giữa thai kỳ được xem là giai đoạn quan trọng để phát triển xương, răng, mặt, chân tay. Do đó bổ sung canxi vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp bé xây dựng một nền tảng vững chắc ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Không chỉ giúp thai nhi được khỏe mạnh về cơ và xương, bổ sung canxi còn giúp bà mẹ tránh hiện tượng loãng xương sau sinh.

Canxi là chất quan trọng trong sự phát triển của xương (Nguồn: hellobacsi.com)

1.10. Thuốc bổ sung vitamin A

Vitamin A có nhiều trong các loại củ quả màu đỏ, cam, tím và rau màu xanh đậm. Vitamin A không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mắt như chúng ta đã biết, mà còn giúp thai nhi phát triển toàn diện các bộ phận khác từ tim, gan, phổi, xương và hệ thần kinh. Một vai trò quan trọng khác của chất này chính là ngăn ngừa nguy cơ bị hen suyễn, tăng cường hệ miễn dịch của bé và hỗ trợ mẹ phục hồi mổ sau khi sinh.

Vitamin A có nhiều trong các thực phẩm có màu đỏ, cam, xanh đậm (Nguồn: procarevn.vn)

2. Khám thai 3 tháng giữa kỳ ở đâu yên tâm

Phụ nữ có thai ở tháng thứ 4 trở đi cần được đến bác sĩ thăm khám và theo dõi tình trạng thai nhi thường xuyên. Hiện nay, nhiều bệnh viện lớn đều cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bảo hiểm chất lượng cao bao gồm cả theo dõi sức khỏe thai kỳ. Đi cùng với sự phát triển đó, bệnh viện đa khoa chuẩn quốc tế Vinmec cũng cung cấp các dịch vụ khám thai 3 tháng giữa thai kỳ với tiêu chuẩn quốc tế bậc nhất và hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Gói theo dõi thai sản của bệnh viện Vinmec có hai gói cơ bản dành cho thai đơn và thai đôi. Khi tham gia dịch vụ, mẹ và bé sẽ được theo dõi, chăm sóc kỹ lưỡng và tư vấn nhiệt tình bởi các chuyên gia y tế sản khoa nhiều kinh nghiệm nhất. Tại Vinmec có trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết nên khi nhập viện. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn và chăm sóc của bệnh viện Vinmec nhất định sẽ mang đến những trải nghiệm thoải mái nhất cho người mẹ và con.

Giá của gói khám thai 3 tháng giữa thai kỳ dành cho thai đơn tại bệnh viện Vinmec là 41.100.000 đồng.

Giá của gói khám thai 3 tháng giữa thai kỳ dành cho thai đôi tại bệnh viện Vinmec là 51.400.000 đồng.

Bên cạnh đó, bạn có thể thanh toán gói khám bệnh khi mua tại bệnh viện hoặc thanh toán qua thẻ Vinmec trả trước vô cùng tiện lợi và còn nhận được nhiều ưu đãi.

Nhiều mẹ bầu chọn bệnh viện Vinmec để khám thai 3 tháng giữa thai kỳ (Nguồn: vinhomes2phamhung.com)

Trên đây là lời khuyên của Blog Saigon-Gpdaily dành cho những mẹ bầu đang trong giai đoạn 3 tháng giữa của thai kỳ. Trong 3 tháng giữa thai kỳ nên uống thuốc gì đã được Blog Saigon-Gpdaily giải đáp cho bạn. Giai đoạn mang thai là giai đoạn quan trọng và nhạy cảm, bất cứ khi nào sử dụng thuốc thì đều cần xin ý kiến của bác sĩ để biết rõ được số lượng, cách dùng, liều dùng như thế nào là hợp lý và không tổn hại đến sức khỏe của thai nhi. Mẹ bầu tốt hơn hết là nên bổ sung dưỡng chất thông qua những thực phẩm bổ dưỡng an toàn và phù hợp. Song song đó, sau khi sinh mẹ cũng nên tham khảo các dịch vụ chăm sóc mẹ bầu sau sinh nhanh chóng phục hồi. Hy vọng bài viết trên của Blog Saigon-Gpdaily đã giúp được nhiều cho bạn đọc chăm sóc sức khỏe thật tốt, đặc biệt là các mẹ bầu luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.