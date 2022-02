30 cách làm khoai tây chiên giòn rụm vàng ruộm không thâm ngon bổ rẻ

Khoai tây chiên là món ăn vặt được rất nhiều người yêu thích, nguyên liệu để làm cũng rất đơn giản nhưng làm sao để ngon như ngoài hàng thì không phải chị em nội trợ nào cũng biết. Dưới đây là 30 cách làm khoai tây chiên giúp bạn chiên khoai tây vừa giòn vừa ngon hơn đứt ngoài hàng.



1. Cách chiên khoai tây giòn rụm

1.1 Bí quyết chiên khoai giòn

Nên chiên khoai tây 2 lần

Cách chiên khoai tây giòn rụm phổ biến là chiên khoai hai lần để khoai giữ được độ giòn mà không bị ngấm dầu ăn. Khi chiên bằng cách này thì bạn hãy chú ý, lần đầu chỉ chiên sơ thật nhanh rồi vớt ra để ráo dầu. Khoảng 10 phút sau thì cho vào dầu sôi chiên lại với lửa hơi lớn một chút, khi khoai vàng ươm thì vớt ra để ráo dầu là hoàn thành. Khi chiên khoai, bạn cũng nên sử dụng những loại dầu ăn chất lượng tốt để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Bí quyết chiên khoai giòn

Nên chần khoai tây sơ qua nước sôi

Bí quyết chiên khoai tây giòn nằm ở đây. Bạn không nên cho khoai sống vào chiên, khoai rất lâu chín và sẽ bị ngấm dầu ăn khiến cho khoai bị ỉu, không được giòn. Bạn chần qua nước sôi sau đó xả lại bằng nước lạnh, để ráo rồi mới đem chiên.

Sử dụng nước bột gạo

Bạn có thể nhúng khoai tây qua một lớp bột gạo thật loãng để lớp bột này tạo cho khoai một lớp vỏ thật giòn.

Ngâm khoai vào nước có pha giấm và muối

Sau khi cắt khoai tây thì bạn ngâm với nước có pha một chút giấm ăn nguyên chất lên men tự nhiên và muối khoảng 30 phút rồi vớt ra. Sau đó mới cho khoai vào chần nước sôi, đem xả lại nước lạnh rồi để ráo. Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi thả khoai tây vào chiên.

1.2 Cách chiên

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành thanh dài. Ngâm khoai trong nước có một chút giấm và muối, vớt ra rửa lại bằng nước sạch rồi cho khoai vào ngăn đá 30 phút. Bạn cho nhiều dầu ăn vào chảo, chờ sôi rồi thả khoai vào chiên vàng, có thể cho thêm bơ nếu thích. Vớt khoai ra rổ có lót giấy thấm dầu để khoai không bị ỉu.

Cách làm khoai tây chiên giòn rụm

2. Khoai tây chiên bơ thơm ngon giòn tan

Khoai sơ chế, ngâm nước muối rồi luộc sơ, rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo. Bạn cho nóng dầu ăn rồi cho khoai vào chiên nhanh cho khoai hơi vàng thì vớt ra để ráo dầu ăn, chờ nguội thì cho vào tủ lạnh 15 phút. Sau đó lấy ra chiên lần 2, bạn cho bơ vào chảo, một chút đường và tỏi đập dập để bơ đường tan ra và tỏi có mùi thơm. Cho khoai tây vào đảo nhẹ để bơ phủ đều rồi để ráo dầu là có thể thưởng thức.

Khoai tây chiên bơ thơm ngon giòn tan

3. Làm món khoai tây chiên xù đẹp mắt ngon miệng

Khoai tây luộc chín, bỏ vỏ rồi nghiền nát khoai cho thật mịn. Viên thành từng viên nhỏ rồi lăn qua bột chiên giòn, nhúng qua trứng sau đó lăn qua bột chiên xù. Đem chiên ngập dầu đến khi viên khoai tây vàng ruộm thì vớt ra thấm dầu và thưởng thức.

4. Khoai tây chiên bột mì

Cách làm món ngon từ khoai tây này cực kỳ dễ. Khoai tây thái thành từng thanh rồi ngâm nước muối loãng, vớt ra cho vào tủ lạnh 1 tiếng. Tiếp theo trộn bột mì, bột chiên giòn với một chút vừng, sau đó trộn khoai tây với hỗn hợp bột này rồi đem chiên ngập dầu. Khi khoai chín vàng là có thể vớt ra được.

Khoai tây chiên bột mì

5. Khoai tây chiên nước mắm

Khoai tây thái lát mỏng, ngâm nước muối rồi vớt ra để ráo. Khi dầu ăn sôi thì cho khoai vào chiên. Bạn pha nước mắm tinh cá cơm nguyên chất với gia vị, tỏi băm nhuyễn. Bắc chảo phi thơm tỏi rồi cho phần khoai đã chiên vào, cho hỗn hợp nước mắm vào trộn đều. Nên dùng ngay sau khi làm để món ăn được ngon nhất.

6. Khoai tây chiên lắc phô mai

Khoai tây sơ chế, cắt thanh dài. Cho dầu ăn nóng già thì cho khoai tây vào chiên. Khoai chín vàng thì vớt ra cho vào bát tô có nắp, cho bột phô mai vào lắc đều là có thể thưởng thức được.

Khoai tây chiên lắc phô mai

7. Cách làm khoai tây chiên mật ong

Khoai tây sơ chế, thái lát mỏng. Chờ dầu ăn nóng già thì cho khoai vào chiên, vớt ra đĩa cho ráo dầu. Cho bơ vào chảo cho tan rồi thêm mật ong sạch tự nhiên cùng chút đường quấy cho tan đều, để nguội bớt rồi rưới lên khoai tây đã chiên, đảo đều và thưởng thức thôi.

8. Khoai tây chiên rong biển

Khoai tây sơ chế, thái lát mỏng rồi để ráo nước. Làm nóng dầu rồi cho khoai vào chiên vàng thì vớt ra, lắc với rong biển có tẩm sẵn gia vị. Cách làm khoai tây này khá lạ miệng và rất ngon.

Khoai tây chiên rong biển

9. Khoai tây chiên bọc hot dog

Khoai tây luộc chín, bỏ vỏ rồi nghiền nhuyễn cùng một chút muối, tiêu xay. Chia khoai tây thành nhiều phần, ấn dẹt rồi cho xúc xích vào giữa rồi bọc lại cho kín. Cho bột chiên xù ra đĩa rồi lăn các cây khoai tây xúc xích qua cho phủ kín bột. Cho dầu ăn nóng già rồi thả khoai tây vào chiên ngập trong dầu, đến khi các mặt đều vàng thì cho ra ngoài để ráo dầu. Ăn cùng tương cà hoặc tương ớt đều ngon.

Khoai tây chiên bọc hot dog

10. Khoai tây chiên chấm bơ đường

Sơ chế khoai tây, cắt thành từng thanh hoặc lát mỏng tùy ý. Chiên trong dầu ăn đến khi chín vàng thì vớt ra để ráo dầu. Bạn cho bơ và đường vào chảo đun tan ra rồi để hơi nguội, dùng làm sốt chấm khoai tây rất ngon và ngậy.

11. Khoai tây chiên trứng muối

Khoai sơ chế, thái miếng tùy sở thích rồi chiên trong chảo ngập dầu. Khoai chín thì vớt ra lắc cùng gia vị trứng muối rồi thưởng thức.

12. Cách làm xúc xích khoai tây chiên kiểu Hàn

Khoai tây hấp chín, bỏ vỏ rồi nghiền nhuyễn. Trứng gà cho ra bát, thêm bột nếp, sữa tươi bổ dưỡng, ít béo và đường vào trộn đều. Trộn hỗn hợp trứng gà cùng với khoai tây nghiền. Vo bột thành từng viên tròn, ấn dẹt rồi cho xúc xích vào giữa rồi bọc kín lại. Rắc hành lá thái nhỏ lên mặt bánh, chiên trong ngập dầu. Khi xúc xích khoai tây chiên vàng đều thì cho ra, để ráo mỡ và thưởng thức.

Xúc xích khoai tây chiên kiểu Hàn

13. Cách làm khoai tây chiên sữa

Rắc một chút muối ăn sạch nguyên hạt vào luộc chín khoai. Khoai chín thì bỏ vỏ và nghiền nhuyễn, cho thêm lòng đỏ trứng gà vào đánh đều lên, thêm sữa, bột mì và tiêu xay. Bạn đập thêm quả trứng gà vào bát khác, đánh tan. Cho bột mì và bột chiên xù các các đĩa khác nhau. Vo viên khoai tây thành hình tùy ý, nhúng trứng, lăn qua bột mì và bột chiên xù. Thả viên khoai vào chiên ngập dầu đến khi chín vàng thì vớt ra.

14. Cách làm món khoai tây chiên xào thịt bò

Mua thịt bò tươi ngon hữu cơ về bạn đem sơ chế rồi thái mỏng, ướp cùng gia vị khoảng 15 phút. Khoai tây gọt bỏ, cắt thành các thanh dài đem chiên vàng. Bạn cho hành tây và cà chua bổ múi cau vào xào nhanh tay với lửa lớn cùng tỏi băm, sau đó cho thịt bò vào xào cùng. Tiếp theo, bạn cho khoai tây đã chiên vào xào chung với tất cả, nêm 1 thìa dầu hào để giúp món ăn thơm ngon dậy mùi hơn rồi đảo nhanh tay. Nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi cho chút tiêu xay vào, tắt bếp và trình bày món ăn ra đĩa.

Khoai tây chiên xào thịt bò

15. Khoai tây viên chiên

Khoai tây luộc chín, bóc vỏ rồi nghiền nhuyễn, trộn cùng một chút muối. Viên khoai thành các viên tròn rồi lăn qua bột chiên xù. Làm nóng dầu ăn rồi thả khoai tây vào chiên vàng là được.

16. Khoai tây chiên cay

Khoai tây sơ chế, thái miếng tùy ý. Cho khoai vào chảo chiên ngập dầu cho vàng giòn thì vớt ra. Rắc bột ớt cay nồng của Hàn Quốc, hành lá thái nhỏ và lắc đều với khoai tây là có thể thưởng thức. Cách làm món khoai tây chiên này cho những ai đặc biệt thích ăn cay.

17. Cách làm khoai tây chiên mặt cười

Khoai tây luộc chín, bóc vỏ và nghiền nhuyễn, trộn cùng trứng gà, bột năng và một chút muối cho thật mịn. Dùng cây cán bột cán mỏng hỗn hợp khoai tây rồi lấy khuôn tròn cắt khoai tây, lấy ống hút ấn vào để làm mắt và dùng thìa vẽ miệng cười. Vậy là tạo hình đã xong rồi. Chờ dầu ăn nóng già thì bạn thả khoai tây vào chiên đến khi vàng giòn cả hai mặt.

18. Khoai tây chiên sợi

Đây là cách để chiên khoai tây giòn lâu mà ăn cực kỳ ngon miệng. Khoai tây sơ chế, thái sợi dài và mỏng rồi ngâm vào nước khoảng 3 tiếng trước khi chiên. Bạn cho nhiều dầu ăn, chờ sôi già thì cho khoai đã ráo nước vào chiên nhanh lần 1, vớt ra cho ráo dầu rồi 15 phút sau cho vào chiên lần 2 cho vàng hẳn thì vớt ra. Rắc một chút muối lên khoai tây rồi lắc nhẹ là ăn được rồi.

Khoai tây chiên sợi

19. Khoai tây chiên trong suốt

Khoai tây rửa sạch, khứa 1 đường sâu 1cm rồi trộn với chút muối và dầu ăn. Cho khoai tây vào lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong 25 phút. Khoai tây nướng xong thì cho vào bát tô cùng nước sôi đậy kín nắp trong 2 tiếng. Vớt khoai tây ra và lọc lấy nước ngâm khoai, để ở nơi thoáng mát qua đêm. Cho nước ngâm khoai tây và bột khoai tây vào nồi, bắc lên bếp nấu nhỏ lửa. Vừa nấu vừa khuấy nhẹ tay. Lót giấy nến vào khay nướng, múc hỗn hợp tạo thành hình bầu dục, độ dày vừa phải. Cho vào lò nướng làm nóng đều và hiện đại 5 phút với nhiệt độ 50 độ C lúc đầu và tăng dần lên 120 độ C. Cuối cùng, đem khoai tây nướng xong chiên với dầu ăn rồi vớt ra cho ráo dầu. Cách này tuy khá cầu kỳ nhưng kết quả vô cùng tuyệt vời đấy nhé.

20. Khoai tây chiên giòn lát mỏng

Khoai tây rửa sạch, gọt bỏ rồi bào thành lát mỏng, ngâm với nước muối loãng. Ngâm xong thì rửa nhiều lần với nước rồi để ráo. Cho dầu ăn ngập chảo, nóng già thì cho khoai vào chiên vàng. Vớt ra để ráo dầu rồi lắc cùng bột phô mai, bột tỏi, rong biển tùy thích. Đây cũng là một món nhậu lai rai vừa ngon lại dễ làm để thưởng thức cùng bạn bè đấy nhé.

21. Cách làm khoai tây chiên phồng

Khoai tây gọt vỏ, bào sợi nhỏ rồi ngâm nước muối loãng. Hành tây xay nhuyễn cho vào vào khăn sạch, vắt bỏ hết nước. Khoai tây làm tương tự. Đổ khoai tây và hành vào tô, trộn đều với bột khoai tây, trứng, muối và tiêu xay. Vo thành từng viên nhỏ rồi lăn qua bột chiên xù an toàn cho sức khỏe. Đun nóng dầu ăn rồi thả khoai tây vào chiên vàng. Vớt khoai ra để ráo dầu ăn là có thể ăn được rồi.

22. Cách làm khoai tây nghiền chiên

Khoai tây luộc chín, bóc vỏ rồi nghiền nhuyễn, trộn cùng một chút mùi tây và sốt mayonnaise rồi cho vào tủ lạnh 15 phút. Lấy khoai ra nắm thành từng viên, cho dầu ăn nóng già rồi thả khoai tây vào chiên vàng. Khi khoai chín đều các mặt thì vớt ra để ráo dầu. Ăn cùng sốt cà chua và tương ớt rất ngon.

23. Khoai tây chiên tẩm vừng

Khoai tây sơ chế, cắt khúc tùy ý, ngâm với nước muối loãng rồi vớt ra để ráo. Cho khoai vào bát to, sau đó cho mật ong vào trộn thật đều. Khi khoai ngấm mật ong thì trộn vừng vào. Trước khi chiên thì bạn xóc nhẹ khoai với bột bắp nhé. Dầu ăn nóng già thì cho khoai vào chiên, khoai chuyển sang màu vàng thì vớt ra, vậy là hoàn thành món khoai tây chiên tẩm vừng.

24. Hướng dẫn cách làm bánh khoai tây chiên

Khoai tây gọt vỏ đem hấp chín rồi nghiền mịn, trộn cùng mayonnaise béo ngậy chua ngon rồi viên lại thành hình tùy ý. Chờ dầu ăn nóng già thì cho khoai vào chiên, khoai chín vàng các mặt là được.

25. Cách làm khoai tây chiên lốc xoáy

Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ rồi lấy que tre xiên vào giữa củ khoai. Xoay tròn que tre và cắt từ từ để tạo hình lốc xoáy. Khi cắt xong kéo cho khoai giãn ra rồi ngâm vào nước muối 15 phút. Cho dầu ăn vào chảo sâu lòng, chờ nóng già thì cho khoai vào chiên cho vàng giòn là được.

Khoai tây chiên lốc xoáy

26. Khoai tây chiên bột bắp

Khoai tây sơ chế, cắt thành que dài rồi ngâm với nước muối. Ngâm xong thì vớt ra, đem luộc sơ rồi vớt ra để ráo. Đem khoai tây lắc đều một lớp bột bắp rồi thả vào dầu nóng chiên vàng. Vớt khoai tây ra để ráo dầu là có thể ăn ngay.

26. Khoai tây chiên bơ mật ong

Khoai tây sơ chế, thái khúc tùy ý. Cho khoai tây, nước sốt cà chua, bột ngô, một chút muối, tỏi băm vào tô rồi trộn đều. Cho dầu ăn nóng già rồi cho khoai tây vào chiên thật giòn thì vớt ra. Sau đó bạn cho hành tây, bơ và tỏi vào chảo đun tan bơ rồi thêm mật ong nguyên chất từ thiên nhiên, sốt cà chua vào khuấy đều để làm nước sốt. Rưới nước sốt vào khoai tây đã chiên rồi rắc thêm vừng vào trộn đều là có thể thưởng thức được rồi.

Khoai tây chiên bơ mật ong

27. Khoai tây chiên bơ tỏi

Khoai tây thái khúc, xóc đều với bột mì, muối, tiêu xay, lá mùi tây rồi cho vào chảo dầu chiên vàng. Tỏi băm nhỏ, cho vào chảo cùng với bơ giàu vitamin, mùi vị tự nhiên, bơ tan ra và tỏi có mùi thơm thì cho khoai tây vào đảo đều thật nhanh tay sau đó cho ra đĩa.

28. Khoai tây chiên lắc xí muội

Khoai tây thái miếng tùy ý, trộn cùng một lớp bột mì rồi cho vào dầu ăn chiên vàng, vớt ra để ráo rồi lắc cùng với xí muội. Vậy là có món khoai tây chiên lắc xí muội thơm ngon, lạ miệng rồi đấy.

Khoai tây chiên lắc xí muội

29. Khoai tây chiên kén

Khoai tây luộc chín, nghiền nhuyễn rồi cho đường, muối và nước cốt dừa vào trộn đều. Sau đó thêm bột gạo, bột năng và bột nở vào nhồi thật mịn. Nhồi xong thì viên thành từng viên vừa ăn, cho vào dầu nóng chiên vàng rồi gắp ra rổ có lót giấy thấm dầu. Vậy là món khoai tây chiên kén đã hoàn thành rồi. Bạn có thể dùng nồi chiên không dầu tốt cho sức khỏe để món ăn không gây béo nhiều và không bị ngán.

Chiên khoai tây dạng kén ngon miệng lại đẹp mắt

30. Cách làm khoai tây chiên cọng

Khoai tây sơ chế, thái cọng nhỏ và dài, ngâm nước muối pha loãng. Đem khoai tây chần qua với nước sôi rồi rửa lại với nước lạnh. Cho dầu ăn nóng già thì thả khoai vào chảo chiên chống dính bền và đảo nhanh tay. Khi khoai chín vàng thì vớt ra cho ráo dầu ăn rồi thưởng thức nhé.

Khoai tây chiên ngon và dễ chế biến

