30 dấu hiệu stress nhẹ dẫn tới nguy cơ căng thẳng thần kinh kéo dài

Bận rộn và áp lực khiến cho con người ta trở nên căng thẳng, từ đó dẫn đến stress lúc nào không hay. Sau đây là những dấu hiệu stress nhẹ bạn nên biết để có giải pháp tốt chữa trị kịp thời.



1. Các bệnh về da là dấu hiệu stress nhẹ bạn có thể đang mắc phải

Các thí nghiệm trên chuột đã đưa ra kết quả rằng thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng cũng dễ bị nhiễm trùng cho làn da hơn thông thường.

Mắc các bệnh về da liễu (Nguồn: giadinhmoi.vn)

2. Thay đổi trọng lượng

Thường xuyên căng thẳng sẽ sản sinh nhiều hormone cortisol trong cơ thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ ăn nhiều hơn, từ đó sản xuất ít testosterone cũng như cơ thể đốt calo ít hơn. Không những thế, việc adrenaline tăng trong máu cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, làm trì hoãn sự bài tiết của chất béo nên dẫn đến giảm cân.

3. Rối loạn tiêu hóa

Hormone serotonin nằm bên trong hệ tiêu hóa và có chức năng kiểm soát tâm trạng, vì thế căng thẳng cũng tác động tiêu cực cũng như làm rối loạn tiêu hóa, hơn nữa các loại thuốc hỗ trợ cũng không giúp ích được. Ngoài ra, bị stress nhẹ còn khiến bạn chảy máu tiêu hóa, viêm loét dạ dày, tiêu chảy, chán ăn,…

Rối loạn tiêu hóa do căng thẳng gây ra (Nguồn: vneconomy.vn)

4. Khó tập trung

Nếu nhận thấy bản thân khó tập trung thì hãy dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, bởi bạn có khả năng đang căng thẳng về thần kinh. Thêm vào đó, những đối tượng bị căng thẳng dài thường không thể tập trung làm việc, hậu quả gây nên chứng suy nhược thần kinh, chóng mặt, đau đầu âm ỉ, tính tình dễ phản ứng mạnh, nặng có thể dẫn đến trầm cảm.

5. Rụng tóc

Rụng tóc từ nhẹ đến nặng cũng là một biểu hiện thường thấy ở người bị stress. Theo các chuyên gia, cytokine và chất dẫn truyền hệ thần kinh sản xuất trong chu trình cơ thể đang căng thẳng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

Hơn nữa, khi căng thẳng thì glucocorticoids có thể kích thích apoptosis (sự rụng chết của tế bào) gây nên sự suy thoái nang lông dẫn đến rụng tóc. Vì thế, nếu uống các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin tốt cho sự phát triển của tóc mà chẳng thấy khá hơn thì nguyên nhân chính yếu là do căng thẳng.

6. Nhức đầu

Chứng nhức đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, chẳng hạn như: ngủ sai tư thế, viêm xoang, huyết áp tăng giảm thất thường hay do nhiều bệnh liên quan khác. Tuy nhiên, nhức đầu còn có thể do cảm xúc căng thẳng gây ra sự co thắt của những lớp cơ bao vây xung quanh sọ não. Theo đó, những lớp cơ bị co thắt hay bị viêm đột ngột khi cơ thể căng thẳng khiến bạn đau nhức đầu.

Stress dẫn đến sự co thắt cơ xung quanh sọ (Nguồn: cungdepxinh.vn)

7. Suy giảm ham muốn tình dục

Theo một nghiên cứu, người có dấu hiệu stress nhẹ thường mệt mỏi và bị suy giảm ham muốn quan hệ tình dục. Nguyên nhân là do sự tăng hormone cortisol khiến cơ thể stress. Vậy nên, tìm cách thư giãn bằng nhiều phương pháp như đăng ký tập yoga lấy lại sức sống mới cho cơ thể hay tham khảo các bài tập thể dục cải thiện và phục hồi thể chất để cân bằng được tâm trạng.

8. Rối loạn giấc ngủ

Bị stress nhẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ của bạn. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là một triệu chứng nghiêm trọng nếu bạn không phát hiện bản thân bị stress sớm.

9. Mắc bệnh tim mạch

Khoa học đã chứng minh rằng bị stress mãn tính có nguy cơ mắc các bệnh xấu về tim mạch. Vì lẽ đó, bạn nên giải tỏa stress và giảm sự căng thẳng để giữ sức khỏe tốt cho trái tim của mình nhé. Nên thực hiện khám chuyên sâu định kỳ để biết nguyên nhân chính gây bệnh và có cách điều trị đúng đắn.

10. Thường xuyên cảm lạnh và ho

Như đã trình bày ở trên, có dấu hiệu stress nhẹ thường xuyên sẽ sản sinh nhiều cortisol có thể hỗ trợ ngăn chặn tình trạng viêm. Nhưng nếu một đối tượng đang căng thẳng thì hệ miễn dịch sẽ không thể nhạy với cortisol, từ đó có nguy cơ bị ho và cảm lạnh.

Không nên xem thường khi hệ miễn dịch suy yếu (Nguồn: bloganchoi.com)

11. Không quan tâm đến ngoại hình

12. Đổi khẩu vị ăn uống

13. Cô lập bản thân, ít tương tác xã hội

14. Tức giận và dễ cáu gắt

15. Sử dụng rượu bia và chất kích thích

16. Phản ứng thái quá trước bất kỳ vấn đề gì

17. Nói dối hoặc ngụy biện

18. Có hành vi mang tính ám ảnh cưỡng chế

19. Hành vi của sự lo lắng

20. Nói không lưu loát

21. Trì hoãn hoặc làm ngơ với công việc

22. Thường xuyên mắc lỗi

23. Liên tục lo âu

24. Liên tục gặp ác mộng

25. Mất khả năng tập trung

26. Giảm trí nhớ

27. Giảm khả năng phán đoán

28. Có cảm giác tội lỗi

29. Chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của vấn đề

30. Khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin mới

Ngoài ra, để có thể chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật thì bạn nên tìm hiểu gói thăm khám chuyên khoa tâm thần, trị liệu tâm lý để ngăn ngừa triệu chứng stress càng sớm càng tốt, kết hợp với các gói khám sức khỏe tổng quát đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Với các dấu hiệu stress nhẹ mà Blog Adayroi đề cập trong bài viết sẽ có thể giúp bạn đọc có giải pháp đúng cách, đúng thời điểm để giúp chữa trị dứt điểm và mang lại sự yên tâm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.