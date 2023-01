30 lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam ý nghĩa nhất tri ân thầy cô

Những lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà còn giúp bạn gửi gắm lòng thành kính, sự biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo. Cùng tham khảo 30 lời chúc dành tặng thầy cô hay, độc đáo, ý nghĩa nhé.



20/11 là ngày lễ đặc biệt để tri ân các thầy cô giáo, những người hoạt động và làm việc trong ngành giáo dục. Bất kỳ ai cũng từng là học trò, cũng từng có những kỷ niệm đẹp về những người thầy, người cô đã chỉ bảo, dạy dỗ trong những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhân lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hãy dành tặng những lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam cho cô giáo, thầy giáo như lời cảm ơn thể hiện sự biết ơn chân thành trước công lao dìu dắt trên con đường học tập.

Những lời chúc mừng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là món quà ý nghĩa dành cho thầy cô (Nguồn: cdn.vietnammoi.vn)

1. 10 lời chúc mừng ngày nhà giáo việt nam hay nhất dành cho học sinh

1.1 Ngày lễ 20/11 đã cận kề, em xin gửi tới thầy cô những điều tốt đẹp nhất, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người.

1.2 “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, cảm ơn thầy cô đã luôn yêu thương và dìu dắt chúng em nên người. Nhân ngày nhà giáo 20/11 em kính chúc thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, công tác tốt để tiếp tục dìu dắt chúng em trên con đường chinh phục tri thức.

1.3 Nhân ngày 20/11, kính chúc các thầy cô trong ban lãnh đạo cùng toàn thể các thầy cô giáo luôn đủ tâm – trí – lực để đạt được nhiều thành công hơn. Chúc thầy cô có một ngày 20/11 ý nghĩa và có thật nhiều niềm vui.

1.4 Kính chúc các thầy cô giáo lời chúc ý nghĩa ngày 20/11. Cảm ơn các thầy cô đã luôn tận tụy, dìu dắt chúng em nên người để chúng em có được ngày hôm nay.

1.5 Năm nay là năm cuối cấp, chúng em sắp phải xa trường, xa thầy. Một lời cảm ơn ngắn ngủi có lẽ không thể đủ đền đáp công ơn của thầy đối với chúng em. Chúc thầy luôn mạnh khỏe, trẻ trung và luôn vui tính như bây giờ thầy nhé. Chúng em yêu thầy nhiều!

1.6 Cảm ơn thầy cô vì đã chắp cánh cho chúng em được như ngày hôm nay. Nhân ngày nhà giáo em có món quà nho nhỏ dành tặng thầy cô và kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và gặt hái được nhiều thành công trên con đường giảng dạy.

1.7 Cô không chỉ là người thầy mà còn giống như người mẹ thứ hai của em, cô đã luôn chỉ bảo tận tình khi em mắc lỗi, hướng dẫn em tiến bộ hơn từng ngày. Nhân ngày 20/11 em tặng bộ áo dài cách tân họa tiết đẹp, đường may khéo léo, chúc cô luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, luôn vững bước để chèo lái những con thuyền tri thức.

1.8 Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em xin được thành kính tri ân các thầy cô giáo, những người đã dạy dỗ chúng em, để chúng em có được ngày hôm nay. Kính chúc các thầy cô sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

1.9 Nhân ngày 20/11 em xin kính chúc các thầy cô giáo, những người đã từng ngày tận tụy dìu dắt chúng em trên còn đường chinh phục tri thức, sức khỏe dồi dào, chúc thầy cô luôn vui vẻ và hạnh phúc để hoàn thành sứ mệnh trồng người của mình.

1.10 Gửi cô giáo kính mến của em! Đối với em được trở thành học trò của cô là một niềm may mắn trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cũng nhờ sự dìu dắt tận tình và ân cần của cô nên em mới có được ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 20/11 em xin gửi tặng món quà chạm khắc độc đáo Golden Gift và lời cảm ơn chân thành tới cô và chúc cô luôn mạnh khỏe để dõi bước chúng em trên những con đường phía trước. Kính yêu cô nhiều!

Lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam hay và ý nghĩa cho học sinh (Nguồn: camnang24h.net)

2. 10 lời chúc ngày nhà giáo Việt Nam hài hước nhất

2.1 Trong ngày nhà giáo 20/11 em xin gửi tới cô bó hoa tươi thắm rực rỡ và những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cô luôn dồi dào về khỏe, tươi trẻ trong tâm hồn và ôn tồn trong giảng dạy để dẫn dắt được nhiều thế hệ học trò trong tương lai.

2.2 “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” không sai cô nhỉ? Nhân ngày 20/11 em chúc cô luôn xinh đẹp, rạng ngời và đặc biệt là có sức khỏe thật tốt để xử lý được những đứa học trò nghịch như “quỷ sứ” giống tụi em.

2.4 Cô ơi! không phải chỉ có ngày 20/11 con mới nhớ tới cô mà cả 365 ngày trong năm con đều nhớ tới cô. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt hơn xíu nên con nhớ cô nhiều hơn, chúc cô mãi mãi xinh đẹp, trẻ trung và rạng ngời như bây giờ cô nhé!

2.5 Công ơn thầy cô bằng trời bằng bể, công ơn thầy cô như nghĩa nặng tình sâu, nhân ngày nhà giáo em xin gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp từ đáy lòng sâu thẳm của em. Kính chúc thầy cô sức khỏe dồi dào để hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người của mình.

2.6 Nếu như hình tròn chẳng có điểm đầu, điểm cuối thì tình cảm của em dành cho thầy cô cũng mãi mãi không có điểm dừng như vậy. Nhân ngày 20/11 em xin gửi tới thầy cô những lời chúc thầy cô ngày nhà giáo Việt Nam tốt đẹp nhất, chúc cho những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với những người thầy, người cô của em.

2.7 Cũng giống như người lái đò Sông Đà phải vượt qua bao nhiêu ngọn thác khó khăn để đến bờ thì thầy cô cũng vậy. Chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành tới thầy cô, những người đã không quản khó khăn, vất vả để dạy dỗ chúng em nên người như ngày hôm nay.

2.8 Cô thương em vì em cá biệt, cô thương em vì chưa ngoan, cả lớp ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười. Cảm ơn cô, người mẹ thứ hai của em, cô đã luôn yêu thương, chỉ bảo em tận tâm dù em luôn là đứa học sinh cá biệt của lớp và khiến cô phải bận lòng. Nhân ngày nhà giáo em xin gửi ngàn lời chúc thân thương nhất tới người mẹ thứ hai của em. Chúc cô luôn mạnh khỏe, vững tin trên con đường sự nghiệp của mình.

2.9 Nếu như mặt trời chiếu rọi nguồn sống cho trái đất thì thầy chính là ánh mặt trời sáng rực soi bước chúng em trên con đường tri thức. 20/11 là ngày tri ân các thầy cô giáo, em xin gửi tới thầy lời cảm ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe để có thể dẫn bước nhiều thế hệ tương lai của đất nước thầy nhé!

2.10 Thầy ơi, nhân ngày 20/11 em chỉ muốn nói với thầy một điều duy nhất là: Em yêu thầy, dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì thầy vẫn mãi là người thầy đáng kính của chúng em. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe để còn chơi đá cầu cùng chúng em thầy nhé!

Lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 độc đáo (Nguồn: indiatimes.com)

3. 10 lời chúc ngày nhà giáo Việt Nam bằng Tiếng Anh ý nghĩa nhất

3.1 Thank you, my dear teacher. You always give wings to my dreams, so that I can grow up as I am now. Happy Vietnam Teacher’s Day!

3.2 You are my shine, my strong support. You are a guide and a lighthouse of our generation. Thank you for being my dear teacher.

3.3 Thank you for making my life better and brighter.

3.4 On occasion of Vietnam Teacher’s Day, I send you my best wishes, wish you healthy and get more achievement in teaching.

3.5 The good teacher always open the door and let your children get in by themselves. Happy Vietnam Teacher’s Day!

3.6 We are always grateful to the teachers, who devote the heart and soul to teach. On occasion of Vietnam Teacher’s Day, wish you the best wishes.

3.7 Thank you for teaching me reading and writing, you teach me to know whether it’s right or wrong. Especially, you let me know what is dream and how to get it. Thank you for being my teacher, my guide, and even my dear friend.

3.8 The words “ Thank you” cannot be enough to show my sincere gratitude to your support. Wish you a good health, happiness and success in your life

3.9 Person who gives me the direction in my life is you. And who brings me knowledge is you too. On occasion of Vietnam Teacher’s day, Grateful thank you.

3.10 The teacher who inspires thousands of students and make my life become more meaning. On occasion of Vietnam Teacher’s Day, I wish you a good health and happiness.

Lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng anh (Nguồn: www.askideas.com)

Trên đây là 30 gợi ý về lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 để bạn tham khảo. Tùy thuộc vào điều mà bạn muốn gửi gắm tới thầy cô của mình mà có thể những lời chúc mang nhiều ý nghĩa, lời chúc hài hước hay những lời chúc bằng Tiếng Anh sao cho phù hợp nhất kèm những món quà mừng ngày 20/11 gửi gắm tình cảm và thể hiện được sự thành kính với thầy cô.

Bên cạnh việc gửi gắm những lời chúc qua tấm thiệp thì bạn cũng có thể dành cho thầy cô đáng kính của mình nhiều quà tặng 20/11 ý nghĩa như các cuốn sách kỹ năng sống của NXB Tri thức trẻ books, đồ dùng văn phòng phẩm, mỹ phẩm hay những bó hoa tươi thắm để chúc mừng thầy cô vào ngày tri ân ngày nhà giáo Việt Nam.

Hoa tươi được nhiều người lựa chọn để dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11 vì mỗi bó hoa sẽ mang một ý nghĩa khác nhau giúp bạn gửi gắm điều muốn nói tới những người đã có công dưỡng dục. Ngày 20/11 đang đến rất gần, hãy thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn của mình tới thầy cô trong ngày lễ vui chơi quan trọng này nhé.