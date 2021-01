30 lời chúc Tết ông bà hay, ý nghĩa, ấm lòng nhất năm Kỷ Hợi 2019

Năm hết Tết đến, người người nhà nhà dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, chuẩn bị quà tặng người thân. Điều không thể thiếu là lời chúc thật ý nghĩa dành tặng mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là ông bà, cầu mong một năm an khang, thịnh vượng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về các lời chúc Tết ông bà nh



1. 20 lời chúc Tết ông bà hay nhất năm Kỷ Hợi 2019

1.1. Sang năm mới Kỷ Hợi, cháu kính chúc ông bà sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi, thật nhiều may mắn, tài lộc gõ cửa. Mong năm nay gia đình mình có thêm nhiều thành viên mới, niềm vui mới, tình cảm thêm bền chặt, gắn bó.

Cháu chúc ông bà sống lâu trăm tuổi và gặp nhiều may mắn (Nguồn: vietnammoi.vn)

1.2. Con kính chúc ông năm mới xuân sang thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Tuy chúng con không được ở cạnh ông bà nhưng trái tim con luôn vô cùng yêu ông bà, mong gia đình đình mình luôn đủ đầy, mạnh khỏe, bình an.

1.3. Năm hết Tết đến, chúng con lại lớn thêm một tuổi thì tóc ông bà bạc thêm. Con chẳng mong gì hơn chúc ông bà luôn mạnh giỏi, vui vẻ, bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cháu mang theo món quà bộ ấm pha trà đẹp tặng ông bà.

1.4. Năm nay gia đình đình có thêm thành viên mới, cậu út đã lập gia đình, ông bà chuẩn bị đón cháu. Năm mới gặp nhiều điều tốt lành, con chúc ông bà luôn vui vẻ, trẻ khỏe, an nhiên bên con cháu. Cháu xin gửi lời chúc Tết ông bà công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc.

1.5. Lại mùa xuân nữa lại đến, tóc của ông bà lại điểm thêm màu trắng. Năm nay các cháu đã lớn khôn, sẽ cố gắng chăm chỉ trong học tập và công việc, dành các thành tích đem tặng ông bà. Kính chúc ông bà sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền vào như nước, sớm tối quây quần bên nhau.

1.6. Rời xa vòng tay ông bà, năm nay ku Tí đã bắt đầu lên cấp 2. Cháu Tí chúc Tết ông bà nhân dịp năm mới sức khỏe thật tốt, công việc thuận lợi, tinh thần lạc quan, bớt lo nghĩ, hạnh phúc bên con cháu thật lâu. Tuy là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, con tặng ông bà món quà túi chườm nóng thảo mộc giữ ấm và bảo vệ sức khỏe ạ.

1.7. Bà ơi, năm nay cháu không được về quê ăn Tết cùng gia đình, phải ở lại trực, nhớ mọi người, nhớ món canh cua bà nấu, cả nhà quây quần gói bánh chưng ngày Tết. Con chúc ông bà thọ tỷ nam sơn, bách niên giai lão, hồng phúc tề thiên ạ! Sang năm con sẽ về chơi với ông bà thật lâu nhé.

Tết đến cháu cùng ba mẹ về thăm và sum họp cùng ông bà (Nguồn: vforum.vn)

1.8. Năm mới 2019 con xin chúc ông bà một năm phát tài phát lộc, gặp người người quý, làm việc gì cũng thành công. Cháu gửi lời chúc Tết ông bà chân thành nhất từ đáy lòng. Chúc ông sức khỏe dồi dài, dẻo dai, phong độ, chúc bà giữ mãi nét trẻ đẹp, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Gia đình mình luôn sum vầy, hòa thuận chung sống với nhau.

1.9. Chúng con lớn lên ở quê, bố mẹ làm việc ở xa nên cháu được ở gần ông bà. Tình cảm dành cho ông bà luôn đong đầy, nhiều như trời bể. Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, mãi thương yêu con cháu, ông bà phải thật mạnh khỏe, vui vẻ, bình an nhé. Cháu sẽ luôn không giờ quên công ơn dưỡng dạy mà ông bà dành cho cháu. Lớn lên cháu hứa sẽ trở thành người có ích, đạt nhiều thành công để ông bà hãnh diện. Ông bà luôn bên cháu thật lâu, chờ cháu trưởng thành để dạy dỗ cháu điều hay lẽ phải ạ.

1.10. Năm cũ bước qua, năm mới lại sang, hôm nay con tới chúc Tết ông bà một năm an khang, thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, niềm vui không ngớt. Ông bà luôn là điểm tựa vững chắc, là tấm gương sáng cho chúng cháu noi theo. Chỉ cần ông bà luôn khỏe mạnh, cháu hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích tốt là món quà tặng ông bà.

1.11. Cháu lớn lên trong vòng tay bà, ăn cơm bà nấu, nghe lời bà ru ngủ ngon giấc. Giờ đã lớn khôn, lập gia đình ở xa, chỉ mong tới dịp Tết sum vầy được gặp đông đủ thành viên trong nhà. Cháu nhớ và thương bà rất nhiều, kính chúc bà sang năm luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tinh thần phấn chấn, hạnh phúc bên con cháu.

Kèm theo đó, có thể mang biếu tặng các thực phẩm dinh dưỡng chính hãng hoặc thiết bị chăm sóc người lớn tuổi đa tính năng cho ông bà kèm lời chúc Tết hay và ý nghĩa.

1.12. Cháu không được may mắn như bao bạn khác có đầy đủ bố mẹ bên cạnh nhưng lại được nhận tình yêu thương vô bờ bến của ông bà. Nhờ có ông sớm tối làm lụng vất vả, bà tần tảo chuyện đồng áng nuôi cháu lớn từng ngày. Giờ cháu đã sắp học xong cấp 3, bước vào cánh cửa đại học, chuẩn bị rời xa vòng tay gia đình.

Cháu sẽ nhớ và thương ông bà nhiều lắm. Sang năm mới cháu kính chúc ông bà mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, bớt phiền lo, chú trọng nghỉ dưỡng. Con cháu lớn rồi sẽ đỡ đần công việc để ông bà nghỉ ngơi, bà đừng lo lắng quá nhiều về cháu nữa nhé. Yêu ông bà bằng cả trái tim.

1.14. Năm mới Kỷ Hợi, cháu chúc ông bà hồng phúc tề thiên, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Gia đình ta cùng đón chào một năm mọi người gặt hái được nhiều thành công, niềm vui, đón chào các thành viên mới. Năm nay ông bà xây nhà mới, con kính biếu tranh phong thủy đẹp và ý nghĩa này, chúc công việc thuận buồm xuôi gió, có nơi ở mới mang nhiều may mắn, bình an.

Con cháu đông đủ đón Tết bên ông bà (Nguồn: lh3.googleusercontent.com)

1.13. Năm mới xuân sang, hoa đào nở, chúng cháu sang chúc Tết ông bà năm mới an khang, thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn. Cháu chúc ông có có nhiều thành tựu lớn trong công việc, chúc bà luôn tươi trẻ, khỏe đẹp. Ông bà luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập.

Ngoài các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì các bậc phụ huynh có thể tự làm mứt dừa viên hoặc các loại hoa quả sấy khô dinh dưỡng biếu Tết ông bà. Sang chúc Tết ông bà có kèm theo món quà nhỏ chắc chắn sẽ khiến ông bà vui và cảm động.

1.15. Vậy là năm mới nữa lại đến, bắt đầu những cố gắng mới để đạt được các mục tiêu đề ra. Hôm nay chúng cháu đến chúc Tết ông bà, mang theo những hy vọng về gia đình ta luôn hòa thuận, sum vầy. Chúc ông bà năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, vui vẻ và hạnh phúc có nhau.

1.16. Cháu kính chúc ông bà sang năm mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như cà phê phin nhỏ giọt. Mong ông bà luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc cho con cháu nhờ cậy.

1.17. Ông bà sinh thành nên bố mẹ của cháu, để cháu cho được hạnh phúc và mái ấm như ngày hôm nay. Cháu vô cùng biết ơn ông bà luôn cố gắng sớm hôm nuôi dưỡng gia đình sung túc như bây giờ. Chúc ông chúc bà năm mới an khang, thịnh vượng, bình an, may mắn và tình cảm thêm bền chặt.

1.18. Cháu chẳng có gì ngoài tấm lòng biết ơn và tình cảm yêu thương vô bờ bến dành tặng ông bà. Chúc ông bà năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, con cháu đông đủ, gia đình hạnh phúc.

1.19. Năm Kỷ Hợi mở ra trang sử mới của gia đình ta, chúng cháu sẽ luôn phấn đấu gặt hái nhiều thành công. Kính chúc ông bà nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi bên con cháu. Cháu kính biếu ông bà chiếc máy đo huyết áp tốt, bền và máy đo đường huyết đa năng này, ông bà bà có thể sử dụng để đảm bảo sức khỏe ạ.

1.20. Đầu xuân năm mới, cháu xin gửi lời chúc Tết ông bà luôn mạnh khỏe, sống lâu và lúc nào cũng vui tươi như bây giờ nhé. Cháu yêu ông bà nhiều lắm.

Dành cho ông bà những lời chúc hay và ý nghãi nhất (Nguồn: saostar.vn)

2. 10 bài thơ bé chúc Tết ông bà cảm xúc nhất mẹ nên dạy cho bé

Sau đây là những câu chúc Tết ông bà hay nhất làm bằng thơ, mẹ nên dạy các bé dành tặng người thân thương quan trọng. Bố mẹ có thể mua các món quà ý nghĩa như dụng cụ thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe ông bà, nấm linh chi sạch, dinh dưỡng hoặc hồng sâm bồi bổ nguyên khí… Cùng tham khảo để sử dụng nhân dịp Tết Kỷ Hợi sắp tới nhé.

2.1.

Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ

Cành mai vàng, bên cành đào tươi

Tết năm nay, Bé thêm 1 tuổi

Chúc ông bà sức khỏe nhiều nhiều

Nay Bé lớn rồi Bé không thích “lì xì”

Rộn ràng ngày Tết sang chúc ông bà năm mới an khang (Nguồn: bloglamcha.com)

2.2.

Chúc ông bà một tô như ý,

Chúc cô chú một chén an khang,

Chúc anh chị một dĩa tài lộc.

Con cháu chúc Tết ông bà nhân dịp xuân Kỷ Hợi (Nguồn: onkiti.com)

2.3.

Năm cũ vừa qua

Bước sang năm mới

Hôm nay con tới

Kính chúc Ông Bà

Sống lâu thật khỏe,

Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa

Cửa nhà sung túc

Hạnh phúc khang an

Ơn trên thương ban

Suốt năm may mắn

Làm ăn phấn chấn

Phúc, lộc, thọ, tài

Ông bà hưởng trọn

Đôi lời con mọn

Xin kính dâng lên

Ông Bà đừng quên

Lì xì cho con

Năm mới lấy hên

Con xin cám ơn Ông Bà.

Cháu nhận lì xì của ông bà (Nguồn: youtube.com)

2.4.

Năm cũ đã qua năm mới lại đến

Hôm nay con đến kính chúc Ông Bà có là sức khỏe

Nhà cửa sung túc, hạnh phúc khang an, ơn trên thương bang

Phúc Lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn.

Cháu mong năm mới ông bà luôn vui vẻ và sống hạnh phúc (Nguồn: babi.vn)

2.5.

Mùa xuân Kỷ Hợi đã sang

Kính chúc ông bà An Khang Thịnh Vượng

Năm mới giảm bớt lo toan

Giữ gìn sức khỏe hân hoan tuổi già

Cháu làm thơ chúc ông bà xuân Kỷ Hợi 2019 (Nguồn: baomoi.com)

2.6.

Con vui khi thấy ông bà

Năm mới thêm tuổi nhưng rất yêu đời

Chúc ông chúc bà vui tươi

Sống mãi đời đời con cháu ấm no

Các cháu chúc thơ Tết ông bà nội ngoại (Nguồn: baomoi.com)

2.7.

Mậu Tuất dừng bước Kỷ Hợi lên ngôi

Bệnh tật đẩy lùi vui cùng con cháu

Sáu bảy chục niên hiền hòa, vui, khỏe

Phúc lộc thọ hưởng an nhiên tuổi già

Mong ông bà luôn khỏe mạnh để sống thật lâu cùng chúng cháu (Nguồn: phongcachsao.com)

2.8.

Hoa bên nhà nở rộ,

Báo rằng Tết đã sang

Mang theo nhiều suy nghĩ.

Ông bà tuy lớn tuổi

Nhưng vẫn vui với đời,

Lòng con ơn nặng trĩu

Công lao lớn như trời.

Năm mới thật mạnh khỏe,

Hạnh phúc luôn ngời ngời

Con xin nguyện với đời

Chăm sóc mãi không thôi.

Cháu làm thơ chúc Tết ông bà những lời ý nghĩa (Nguồn: youtube.com)

2.9.

Ngày năm mới là ngày con cháu đoàn tụ bên bên ông bà

Hôm nay con đến kính chúc Ông Bà có là sức khỏe

Nhà cửa sung túc, hạnh phúc khang an, ơn trên thương bang

Phúc Lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn.

Ông bà hạnh phúc luôn là điều mong ước của con cháu (Nguồn: baomoi.com)

10.

Ông khỏe, bà vui năm hòa thuận

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài

An nhàn, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

Các cháu tự tay chuẩn bị những bài thơ chúc Tết cho ông bà (Nguồn: gocnhosantruong.com)

Bên cạnh câu thơ chúc Tết ông bà trong năm mới, bạn có thể chọn kèm những món quà dành tặng những người thân thương trong gia đình như giỏ quà Tết ý nghĩa may mắn, trường thọ. Hệ thống Saigon-Gpdaily.com có cung cấp nhiều mặt hàng Tết, thoải mái cho bạn lựa chọn theo sở thích.

Một giỏ quà Tết cao cấp và ý nghĩa dành tặng cho ông bà (Nguồn: gioquaxuan.com)

Như vậy, bài viết trên đây đã gửi tới các bạn top những lời chúc Tết ông bà hay và ý nghĩa nhất rồi nhé. Hy vọng những chia sẻ hữu ích này sẽ giúp các bạn không phải lo nghĩ nhiều về cách chúc nhân dịp Tết. Mong rằng các bậc cha mẹ sẽ giúp bé lựa chọn những món quà Tết cao cấp, tốt cho sức khỏe và ưng ý để dành tặng ông bà năm mới Kỷ Hợi!