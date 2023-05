30 món ăn ngon Hội An đẹp mắt lạ miệng thử là ghiền giá lại rẻ

22. Bánh xoài Hội An

Bạn đang đi du lịch Hội An nhưng không biết nên ăn những món gì? Với 30 món ăn ngon Hội An dưới đây, bạn sẽ được ăn no căng rốn mà giá lại rất phải chăng. Chắc chắn chuyến du lịch của bạn sẽ vô cùng hoàn hảo!



1. Bánh mì Hội An bà Phượng hay Madam Khanh

Đây là hai thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại Hội An. Nhân của bánh mì Madam Khanh có hơn 10 nguyên liệu khác nhau như thịt nướng, thịt quay, trứng chiên, pate, phô mai, dưa góp, sốt, nộm… Tất cả đều được làm bởi bà Khánh và hương vị rất riêng.

Bánh mì bà Phượng thì phong phú hơn với hàng chục loại nhân khác nhau, từ các món VIệt như giò chả, lạp xưởng đến các món “Tây” như pate, xúc xích, giăm bông, thịt xông khói… Điểm cuốn hút và riêng biệt nhất tạo nên thương hiệu bánh mì bà Phượng là nước sốt rất đậm đà. Ngoài các điểm du lịch Hội An hấp dẫn thì chắc chắn khi đến đây bạn không nên bỏ qua món ăn ngon Hội An nức tiếng này.

Đến Hội An nhất định phải ăn bánh mì Phượng và Madam Khánh (Nguồn: dulichkhampha24.com)

2. Cơm gà Hội An bà Ty

Không khó để tìm được quán cơm gà ở Hội An nhưng nói ngon và vị độc đáo nhất phải kể đến cơm gà bà Ty. Cơm gà ở đây có màu vàng ươm, sánh mỡ gà và nước canh ăn cùng cũng rất ngon. Nếu muốn thưởng thức bạn hãy đến 23 Phan Chu Trinh, Hội An nhé.

Cơm gà Hội An thơm ngon, màu sắc khó cưỡng (Nguồn: fantasea.vn)

3. Cao Lầu Thanh Thái Phiên

Cao Lầu là món nên ăn ở Hội An mà nhất định bạn phải thử một lần. Mà nói Cao Lầu ở đâu ngon phải nhắc đến quán Thanh Cao Lầu. Đây là quán ăn nhỏ nhưng quán cơm bình dân nhưng lại được nhiều du khách đánh giá rất cao về độ thơm ngon và khác biệt. Trong một bát cao lầu gồm có sợi cao lầu to, thịt thái to ướp gia vị, tóp mỡ, đu đủ nộm, rau sống. Khi ăn, các nguyên liệu hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi vị không thể thay thế được.

Muốn ăn Cao lầu ngon đến quán Thanh Cao Lầu ngay bạn nhé (Nguồn: i-dulich.vnecdn.net)

4. Bánh xèo ở trung tâm chợ Hội An

Bánh xèo là món ăn ngon đặc trưng ở Hội An xứng danh “Thánh địa Ẩm thực”. Nếu bạn đến Hội An mà trời mưa thì ăn bánh xèo đúng chuẩn luôn. Bánh xèo nóng hổi, thơm phức sẽ hòa cùng cái se se lạnh của ngày mưa khiến khung cảnh ăn nhập đến ngỡ ngàng.

Bánh xèo được làm từ bột gạo xay ra rồi trộn với nước. Nhân bánh thì có thịt nạc, tôm đất, trứng… Nước chấm được làm từ nước tương, đậu phộng xay, gan heo, pha với bột gạo và gia vị. Giá mỗi chiếc bánh xèo chỉ 10.000 VNĐ mà thôi.

Những chiếc bánh xèo vàng giòn rụm với đầy đủ nguyên liệu thơm ngon (Nguồn: phuongnamstar.vn)

5. Phở chú Tùng

Phở chú Tùng ở Hội An chỉ mở đến 9-10 giờ sáng. Quán đông khách nên cũng hết rất nhanh. Mùi vị phở ở đây có lẽ không giống ở nơi nào vì không cho mì chính. Vị ngọt của nước phở là ngọt tự nhiên từ xương và thịt.

Phở chú Tùng ngọt thanh tự nhiên, không mì chính (Nguồn: foody.vn)

6. Bún mắm nêm cô Xuân – Chợ Hội An

Nhắc đến món ăn ngon Hội An nhất định phải thử mà không nói đến bún mắm nêm cô Xuân ở chợ Hội An thì quả là sự thiếu sót lớn. Mắm nêm được làm từ cá tươi nguyên chất pha với tỏi, ớt, dứa, gia vị và một ít chanh. Khi ăn, chan mắm nêm này vào tô bún có ít thịt luộc, mít non và đậu phụ thì ngon hết sảy.

Bạn có thể cho thêm ít dầu ăn phi hành và trộn đều. Sau đó cho thêm rau sống vào là hoàn hảo. Bún mắm có mùi vị đặc biệt, thơm thanh, không nồng như mắm tôm. Bạn sẽ cảm thấy sự mặn mòi của cá nhưng không bị gắt. Vị cay cay của ớt, chua chua của chanh sẽ khiến vị đậm của mắm được trung hòa trở thành một mùi vị không thể cưỡng lại được.

Bún mắm ăn đậm đà, kích thích vị giác ngay ở miếng đầu tiên (Nguồn: chudu24.com)

7. Bánh ướt thịt nướng trước Yaly

Món bánh ướt thường gặp ở nhiều nơi nhưng khi đến Hội An nó trở thành đặc sản và là một món ăn khó quên. Bánh ướt ở đây được ăn cùng với thịt nướng thơm ngon gây nghiện. Từ những nguyên liệu thường gặp khi qua bàn tay chế biến của các đầu bếp trở nên hòa quyện và là món ăn ấn tượng với biết bao du khách.

8. Bê thui Ba Dũng

Nếu là team nghiện thịt thì nhất định nên thử menu ở quán bê thui anh Dũng. Bê thui ở đây ăn không bị dai, thơm ngon và được chế biến thành nhiều món khác nhau. Quán rộng rãi, thoải mái, phù hợp với nhiều đối tượng du lịch.

Bê thui ba Dũng có sức hấp dẫn không thể chối từ (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

9. Mì quảng bà Minh

Nếu bạn chưa biết đi Hội An ăn gì thì chắc chắn bạn sẽ không hối hận khi ăn món mì quảng bà Minh. Ở đây có nhiều loại mì quảng khác nhau như mì quảng tôm, mì quảng gà, mì quảng ếch, mì quảng trứng…Tất cả các nguyên liệu được chọn lọc tỉ mỉ, chế biến với công thức riêng của quán để từng miếng thịt thơm, đẫm gia vị và ăn nhập với sợi mì. Đi du lịch Hội An mà không thưởng thức qua món ngon này thì thật là thiếu sót.

Mì quảng là món ăn ngon Hội An đầu tiên bạn nên thử (Nguồn: chudu24.com)

10. Hải sản ở biển Cửa Đại, An Bàng

Nhiều bạn nghĩ đi Hội An chỉ ăn mì quảng, Cao lầu, bánh mì… nhưng lại quên đi ở Hội An có cả hải sản nhé. Hải sản ở biển Cửa Đại đa dạng và ngon không hề thua kém hải sản ở Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Bạn có thể chọn ăn ghẹ, ốc, mực, cơm chiên hải sản… đều có. Còn gì tuyệt vời hơn sau khi no bụng rồi trải nghiệm Hội An về đêm tại phố cổ lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ.

Hải sản ở biển Cửa Đại, Hội An ngon không kém các địa điểm khác (Nguồn: khamphahue.com.vn)

11. Cơm tấm Mộc đường Lý Thường Kiệt

Cơm tấm ở đây có miếng sườn rất ngon và rất to. Các món ăn kèm cũng rất đa dạng, món canh ngọt do được hầm từ xương. Quán bán cả ngày nên bạn có thể đi đến lúc nào cũng được nhé.

Cơm tấm Hội An với đầy đủ nguyên liệu, ăn ngon bá cháy (Nguồn: chudu24.com)

12. Cơm Việt quán Hoài Linh – số 520 Hai Bà Trưng

Rong ruổi nhiều ngày ở Hội An và bạn bỗng thèm một bữa cơm đậm chất Việt Nam thì hãy đến quán Hoài Linh, 520 Hai Bà Trưng nhé. Quán có không gian rộng, thoáng mát và sạch sẽ. Cơm ở đây ngon mà giá lại bình dân, đầy đủ cơm canh, đồ mặn, ngọt, nước uống hay món tráng miệng… Nơi đây tụ hội không ít các món ăn ngon Hội An nên thường xuyên được các du khách ghé đến.

Quán cơm Hoài Linh có thực đơn đa dạng (Nguồn: media-int.vnecdn.net)

13. Thịt xiên nướng công viên Kazik trên đường Trần Phú

Đây là điểm đến của không ít bạn trẻ Hội An và các du khách. Những que thịt xiên nóng hổi và thơm nức mũi khiến ai đi qua cũng phải rẽ tay lái vào. Thịt ở đây được nướng trên than hoa nên rất thơm. Ngoài ra ở đây cũng có rất nhiều món ăn ngon Hội An cực kỳ hấp dẫn khác.

Thịt xiên nướng trên than hoa mang rất thơm (Nguồn: photo-1-baomoi.zadn.vn)

14. Hamburger – Jim’s Burger

Jim’s Burger có một menu đồ ăn phong phú và đa dạng không hề thua kém bất cứ thương hiệu Burger nào. Quán nằm ở đường Trần Cao Vân, với một tour du lịch Hội An hấp dẫn bạn nhất định nên đến thử một lần đấy.

Hamburger ở quán Jim’s Burger làm đa dạng hơn ẩm thực Hội An (Nguồn: happybuffalohoian.com)

15. Bắp hầm đậu đen

Ngoài các món ăn mặn thơm ngon, bổ dưỡng đã nói ở trên thì khi nhắc đến ở Hội An ăn gì ngon không thể không có cái tên bắp hầm đậu đen. Từng hạt bắp được ninh kỹ bung ra như bông hoa trắng nhỏ li ti. Bên cạnh đó là những hạt đậu đen điểm thêm sức hấp dẫn. Khi ăn cho thêm dầu phi và đậu phụ xay nhuyễn. Đặc biệt, món ăn này được gói trong lá chuối nên có thêm mùi vị tự nhiên mà vẫn đảm bảo vệ sinh.

16. Ốc hút ngã tư Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng

Ốc hút nóng hổi, đậm đà làm say mê bao thực khách (Nguồn: dulichhanoi.vn)

17. Bánh tào xá

Bánh tào xá được gói trong lá chuối khô nên mùi rất thơm (Nguồn: baomoi.com)

18. Bánh ram

Những chiếc bánh ram nhỏ xinh đã làm bao thực khách nao lòng (Nguồn: gl.amthuc365.vn)

19. Bánh ít lá gai

Bánh ít lá gai tưởng không ngon mà ngon không tưởng (Nguồn: dacsanvina.net)

20. Bánh đậu xanh Bông

Bánh đậu xanh Bông nức tiếng một vùng (Nguồn: dacsanviet98.com)

21. Bánh da lợn

Bánh da lợn Hội An không chỉ ngon mà còn rất bắt mắt (Nguồn: en.banhdangian.canthopromotion.vn)

22. Bánh xoài Hội An

Những chiếc bánh xoài đơn giản nhưng mùi vị không thể chê vào đâu được (Nguồn: chudu24.com)

23. Bánh vạc, bánh bao Hoa Hồng Trắng

Bánh bao và bánh vạc Hoa Hồng Trắng nhìn là muốn ăn liền (Nguồn: chudu24.com)

24. Bánh đập hến xào quán Bà Già, xã Cẩm Nam

Không gì tuyệt hơn bánh đập ăn cùng hến xào (Nguồn: baomoi.com)

25. Bánh bèo phố Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng

Nuốt ừng ừng nước miếng với bánh bèo Hội An cực hấp dẫn (Nguồn: bloghoian.com)

26. Các loại chè bên Hội quán Phúc Kiến

Các loại chè cũng là món ăn ngon Hội An bạn nên thử một lần (Nguồn: wiki-travel.com.vn)

27. Xí mà đường Nguyễn Trường Tộ

Nhìn đen đen vậy thôi chứ ăn vào là nghiền từ bao giờ không biết (Nguồn: bloghoian.com)

28. Cà phê ven sông Hoài

Ghé các quán cafe view sông Hoài để cảm nhận sự thanh bình và lãng mạn (Nguồn: sgp1.digitaloceanspaces.com)

29. Nước Mót phố cổ

Chắc chắn ai đến Hội An cũng sẽ thử một lần món nước Mót này (Nguồn: static2.yan.vn)

30. Kem ống phố cổ

Vậy là bạn đã có tới 30 món ăn ngon Hội An bỏ túi để thưởng thức rồi đấy. Để thuận tiện cho việc vui chơi, ăn uống, giải trí, bạn có thể đặt phòng khách sạn tại Vinpearl Hội An nhé. Hiện Adayroi còn có cả những voucher tour du lịch trong và ngoài nước vô cùng hấp dẫn. Truy cập ngay để “xê dịch” thôi nào!

Hy vọng, với list món ăn Hội An đường phố có thể làm hài lòng các bạn trẻ có túi tiền không dư giả cho lắm, nhưng nếu bạn là một tín đồ chanh sả thì hãy tham khảo lịch trình, chi phí, chỗ ăn nghỉ ở Vinpearl Nam Hội An để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại Hội An nhé!