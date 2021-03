30 món ngon với lòng gà dai giòn sần sật tốt cho tiêu hóa, gan thận

Lòng gà là một trong nguyên liệu nấu ăn khá phổ biến và chứa nhiều dưỡng chất và có thể chế biến được nhiều món ăn khác nhau trong bữa cơm gia đình. Hãy khám phá ngay cách làm 30 món ngon với lòng gà trong bài viết chi tiết sau.



1. Lòng gà xào bông cải xanh

Một món ăn đơn giản nhất với nguyên liệu lòng gà được nhiều bà nội trợ nấu trong bữa cơm hằng ngày là lòng gà xào bông cải. Nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn này gồm 1 đến 2 bộ lòng gà, bông cải tươi giòn sạch thuốc trừ sâu, hành, ngò cùng các loại gia vị nêm nếm.

Đầu tiên bạn sơ chế và rửa thật sạch sau đó cắt nhỏ thành từng miếng vừa rồi ướp gia vị. Bông cải rửa sạch cắt nhỏ rồi sau đó trụng sơ với nước sôi. Hành tỏi đem băm nhỏ phi thơm cùng dầu ăn, cho lòng gà vào xào nhanh, tiếp đó cho bông cải vào xào chung, nêm nếm gia vị cho vừa ăn xào chín rồi tắt bếp. Cho lòng gà xào bông cải xanh ra đĩa rồi rắc hành ngò lên trên, bạn có thể ăn món ăn này kèm theo cơm trắng.

Món lòng gà xào bông cải chứa rất nhiều dinh dưỡng (Nguồn: cooky.vn)

2. Lòng gà kho tiêu

Lòng gà kho tiêu là một trong những gợi ý không thể bỏ qua của câu hỏi lòng gà làm món gì ngon? Tuy là một nguyên liệu khó chế biến nhưng nếu bạn biết cách khử được mùi lòng gà là có thể nấu được món ăn này.

Sơ chế lòng gà thật kỹ, xát muối, rửa sạch sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn. Gừng cạo vỏ, rửa sạch sau đó cắt thành miếng nhỏ. Ướp lòng với hành khô băm nhuyễn, dầu hào, tiêu, hạt nêm, đường và ướp trong vòng 10 phút. Phi thơm tỏi và gừng trên chảo dầu nóng sau đó cho lòng xà vào xào. Tiếp đó cho thêm 1 ít rượu trắng vào xào chung để khử bớt mùi tanh của lòng. Xào lòng gà đều tay nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, kho lòng gà khoảng 15 phút cho chín đều. Múc lòng xào ra đĩa rồi rắc một ít hành lá tươi cắt nhỏ và tiêu lên trên. Món ăn này ăn với cơm ngày đông thì hết sảy đó.

3. Gỏi lòng gà bắp cải

Nhiều người cứ lầm tưởng là lòng gà sẽ không làm gỏi được, tuy nhiên một trong những món ngon với lòng gà được nhiều người yêu thích đó chính là gỏi lòng gà bắp cải. Lòng gà rửa với muối, gừng và rượu cho thật sạch sau đó rửa lại với nước lạnh. Đem luộc chín lòng gà rồi để nguội và cắt thành từng miếng vừa ăn. Mua rau bắp cải xanh, không chất hóa học rồi rửa sạch đem ngâm muối và vớt ra để ráo. Bào mỏng bắp cải sau đó ngâm vào trong thau nước lạnh. Bạn nên ngâm riêng bắp cải và bắp cải tím để tránh tình trạng lây màu vào nhau. Cà rốt gọt vỏ rửa sạch sau đó bào mỏng. Hành tây gọt vỏ, cắt mỏng ngâm vào nước đá lạnh. Tiếp đó bạn tiến hành làm nước trộn gỏi gồm ớt, tỏi, gừng, xay nhuyễn, cùng đường, nước mắm, cốt chanh và nước lọc. Xếp bắp cải tím, rồi đến bắp cải xanh, hành tây, cà rốt, rồi các loại rau thơm tăng hương vị món ăn lên trên, sau đó cho lòng gà đã cắt vào từ từ đổ nước trộn gỏi vào âu rồi trộn đều tất cả lên. Cuối cùng cho ít lạc rang lên sau khi múc ra đĩa.

Gỏi lòng gà với bắp cải cũng là món ăn được nhiều người ưa thích (Nguồn: vietfoodshop.com)

4. Măng xào lòng gà

Trong các món lòng gà thì măng xào với lòng gà cũng là món ăn cực kỳ quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày. Măng tươi bóc vỏ, cắt nhỏ sau đó rửa sạch cùng với một ít muối, rồi đem luộc khoảng 5 phút. Sau đó vớt măng cho qua một nồi khác luộc với muối khoảng 7 phút, lại vớt ra ngâm với nước lạnh. Lòng gà rửa cùng một ít muối rồi rửa sạch, cắt nhỏ thành miếng vừa ăn. Ướp lòng gà với gừng thái nhỏ cùng bột nêm trong 5 phút. Bắc chảo lên bếp cho một chút dầu ăn thực vật tốt cho sức khỏe cùng hành phi cho thơm rồi cho lòng vào xào hơi săn thì cho măng vào cùng. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi xào trong khoảng 5 phút là chín. Với món ăn này bạn ăn với cơm trắng là ngon nhất.

Măng xào lòng gà sẽ làm bữa ăn của gia đình bạn thêm ngon miệng (Nguồn: cookpad.com)

5. Lòng gà xào mướp

Một món ngon với lòng gà khác được nhiều bà nội trợ biết đến và nấu trong các bữa ăn hằng ngày đó chính là lòng gà xào mướp. Lòng gà rửa sạch với nước muối, sau đó rửa lại với nước lạnh để ráo rồi cắt thành miếng vừa ăn. Ướp lòng gà cùng một ít đường, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu trong vòng 15 phút. Mướp gọt vỏ chẻ đôi và cắt xéo thành miếng vừa ăn. Bắc chảo lên bếp phi hành cho thơm với dầu ăn sau đó cho lòng gà vào xào chín, tiếp đến cho mướp vào xào chung rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau khi cho lòng gà xào mướp ra đĩa thì cho lên trên một ít hành lá, ngò rí và một ít tiêu cay tạo mùi thơm đặc biệt cho món ăn.

6. Lòng gà xào đậu que

Ngoài việc xào lòng gà với mướp thì bạn cũng có thể xào lòng gà với đậu que. Nguyên liệu và cách nấu của món lòng gà xào đậu que giống như với lòng gà xào mướp. Các bà nội trợ có thể nấu ngay tại nhà để đa dạng các món ăn trong thực đơn bữa cơm hằng ngày. Chuẩn bị một chiếc chảo chống dính chất lượng cùng với cách làm như trên là bạn đã có món lòng gà xào đậu que.

7. Su su xào lòng gà

8. Tỏi miến nấu lòng gà

Ngoài cách chế biến là xào thì lòng gà còn có thể dùng để nấu nước dùng để ăn cùng miến. Nguyên liệu chuẩn bị cho món ngon với lòng gà này là lòng gà, nước luộc gà, miếng rong, gừng, hành, tỏi và gia vị.

Chọn loại miến được làm từ nguyên liệu tự nhiên đem ngâm với nước khoảng 7 phút. Sau đó rửa sạch và để ráo nước. Lòng gà rửa sạch, sát một chút muối trắng bóp nhẹ rồi sau đó rửa thật sạch lại với nước lạnh. Ướp lòng gà với hành băm, gừng, bột nêm cùng gia vị. Cho chút dầu vào nồi sau đó phi thơm hành và cho lòng gà vào xào chín rồi bắc xuống. Bắc nước luộc gà lên đun sôi cho miến và lòng gà vào nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn, thêm ít hành lá và củ hành chẻ vào nồi. Món miến nấu lòng gà đã xong và bạn có thể thưởng thức ngay khi còn nóng. Món ăn có tác dụng giảm cân vô cùng hiệu quả cho những ai đang trong quá trình luyện tập, giữ dáng.

Xuýt xoa cùng tô miến lòng gà hấp dẫn (Nguồn: phunutoday.vn)

9. Lòng gà xào giá, đậu que

10. Nui xào lòng gà

Lòng gà cũng là một nguyên liệu dùng để xào với nui, với món nui xào lòng gà này bạn có thể dùng để ăn sáng. Những nguyên liệu bạn nên chuẩn bị để nấu món này là lòng gà, nui, cải ngọt, hành lá, tỏi và gia vị.

Lòng xà đem rửa sạch, dùng một ít muốn xát với lòng gà, sau đó rửa sạch. Cắt lòng gà thành từng miếng vừa ăn. Ướp với hành băm, hạt nêm, đường, muối, bột ngọt và hạt tiêu. Cải ngọt rửa sạch sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn. Chọn nui có sợi dai, giòn đem ngâm với nước lạnh khoảng 1 tiếng sau đó đem vớt và luộc cho chín mềm. Vớt nui ra ngoài để ráo nước và trộn cùng một muỗng dầu ăn. Đun nóng chảo cho ít dầu ăn vào và phi hành thơm, cho lòng gà vào xào chín, thêm ít hành lá vào rồi nếm cho vừa ăn. Cải ngọt đem luộc chín. Xếp cải ra dĩa, tiếp đến là nui và cuối cùng là lòng gà, rắc thêm ít tiêu và cho một ít ngò lên trên. Bạn có thể ăn món ngon với lòng gà này cùng với nước tương.

11. Khổ qua tây xào lòng gà

12. Canh bông cải trắng nấu lòng gà

Bên cạnh các món xào thì lòng gà còn có thể dùng để nấu canh, món canh đơn giản nhất mà các bà có thể tự thực hiện tại căn bếp nhà mình là canh bông cảnh trắng nấu lòng gà. Dùng món canh đơn giản giúp bạn giải nhiệt ngày hè cực tốt. Lòng gà thì bạn cũng tiến hành sơ chế như những món khác ở trên. Bông cải rửa sạch sau đó ngâm qua nước muối khoảng 15 phút rồi rửa lại qua nước lạnh cho sạch,vớt ra để ráo nước. Dùng nước luộc gà nấu sôi lên sau đó cho lòng gà vào nấu chín rồi thêm bông cải vào, nếm lại cho vừa ăn. Múc canh ra tô cho ít hành lá và ngò lên trên.

13. Lòng gà trứng non xào hành tây

Một món ngon với lòng gà bổ dưỡng khác mà bạn có thể nấu cho gia đình của mình đó chính là lòng gà trứng non xào cùng hành tây. Lòng gà rửa sạch cùng với muối hột và chanh, để ráo nước sau đó cắt nhỏ vừa ăn. Ướp lòng gà cùng trứng non với hành băm nhuyễn, muối, hạt nêm, tiêu. Hành tây cắt dọc thành miếng vừa ăn, hành lá cắt khúc. Bắc chảo lên bếp phi thơm hành với dầu ăn chất lượng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe sau đó cho lòng gà và trứng non xào cùng lúc với hành tây cho đến khi chín, bạn cũng có thêm một ít nước luộc gà vào xào chung đến khi chín. Nêm nếm cho vừa ăn và thêm hành cắt khúc vào trước khi tắt bếp.

Lòng gà trứng non xào với hành tây cũng là một lựa chọn khó bỏ qua trong bữa cơm gia đình (Nguồn: cooky.vn)

14. Miến xào lòng gà

Miến khô bạn đem ngâm với nước lạnh hoặc trần qua với nước sôi cho đến khi sợi miến mềm. Lòng gà xát với một ít muối bóp nhẹ rồi sau đó rửa sạch với nước lạnh. Lòng gà để ráo nước sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn. Ướp lòng gà với hành băm nhuyễn cùng gia vị trong vòng 15 phút. Rau cải rửa sạch sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước. Bắc nồi nước lên đun sôi rồi sau đó chần sơ qua rau cải và giá đỗ. Bắc chảo lên bếp phi hành thơm rồi cho lòng gà vào xào chín, sau đó cho miến đã ngâm và rau cải, giá đỗ vào xào chung. Nêm nếm gia vị vừa ăn rồi múc ra đĩa, cho thêm ít hành ngò và rắc ít tiêu lên trên.

Miến xào lòng gà thơm ngon và hấp dẫn (Nguồn: camnangchocuocsong.net)

15. Cải bó xôi xào lòng gà ta

16. Lòng gà ta phá lấu

17. Bún gạo xào lòng gà

18. Giòn tan miến cuộn lòng gà

19. Lòng gà cháy tỏi

20. Lòng gà rôti

21. Lòng gà trứng non xào

22. Đu đủ ương xào lòng gà

23. Bí xanh bắc xào lòng gà

24. Lòng gà xào lá giang

25. Lòng gà xào cay

26. Bông mướp xào lòng gà

27. Lòng gà nấu canh thơm cà

28. Lá ớt nấu lòng gà

29. Bông kèo nèo xào

30. Lòng gà xào mướp hương

