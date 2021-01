30 món quà 8/3 dưới 100k cực độc đáo sáng tạo khiến nàng thích mê mẩn

4.5. Mini Album Fairy Corner Simple Things – Little MA12RE18

1.4. Sơn móng Pretty By Flormar Essential Nail Enamel

1.2. Cọ trang điểm Hello Kitty FAFULA MakeUp Brush No.430



Cùng tham khảo một số gợi ý quà 8/3 dưới 100k ý nghĩa mà không quá tốn kém để đấng mày râu bày tỏ sự yêu thương và tôn vinh giá trị của những người phụ nữ bên cạnh mình.



1. Những món quà 8/3 dưới 100k hấp dẫn

Các sản phẩm làm đẹp luôn là lựa chọn số một mà các chàng nên lựa chọn để dành tặng các nàng. Bởi là phụ nữ ai cũng khao khát làm đẹp và chăm chút cho bản thân mình được xinh đẹp, rạng ngời.

1.1. Phấn má Maybelline Blush Studio Cheeky Glow Creamy Cinnamon

Phấn má Maybelline Blush Studio Cheeky Glow Creamy Cinnamon là một sản phẩm nổi tiếng đến từ thương hiệu Maybelline, đây là thương hiệu rất được chị em yêu thích sử dụng. Nếu bạn muốn mua quà 8/3 online thì hãy vào Saigon-Gpdaily.com để chọn được Phấn má Maybelline Blush Studio Cheeky Glow Creamy Cinnamon chính hãng, giá tốt.

1.2. Cọ trang điểm Hello Kitty FAFULA MakeUp Brush No.430

Bộ cọ trang điểm Hello Kitty FAFULA MakeUp Brush No.430 cũng là một gợi ý tuyệt vời dành cho các chàng trai. Giá thành hợp lý, chất lượng tuyệt vời, lại được các nàng sử dụng thường xuyên và rất cần thiết đối với phái đẹp.

1.3. Kẹp bấm Schoolies vỉ 12 cái (Xanh đậm)

Để mái tóc củ nàng thêm phần cá tính và xinh đẹp thì bộ kẹp bấm Schoolies vỉ 12 cái là lựa chọn hoàn hảo để dành tặng cho nàng. Với bộ sản phẩm này, các nàng sẽ tha hồ biến tấu mái tóc của mình nhiều phong cách khác nhau.

1.4. Sơn móng Pretty By Flormar Essential Nail Enamel

Nước sơn móng của Pretty By Flormar sẽ giúp bộ móng của nàng trở nên lung linh và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Để móng tay của nàng luôn chắc khỏe và rạng rỡ hay dành tặng Pretty By Flormar Essential Nail Enamel.

Sơn móng Pretty By Flormar Essential Nail Enamel (Nguồn: i.pinimg.com)

1.5. Son kem NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream SMLC11 Milan

Dòng sản phẩm son kem NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream SMLC11 Milan hiện nay rất được tín đồ mê son yêu thích. Son giúp bờ môi của nàng luôn rạng ngời, mịn đẹp và bám màu rất tốt. Son kem NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream thực sự là quà 8/3 dưới 100k tuyệt vời dành cho các cô gái.

Son kem NYX Professional Makeup (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Quà 8/3 dưới 100k dành cho cô gái cá tính

Nếu nàng là người yêu công nghệ, thích sở hữu những sản phẩm công nghệ hữu ích thì những món quà sau là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

2.1. Chuột máy tính Logitech B100 Đen

Chuột máy tính Logitech với vẻ ngoài bắt mắt, nhạy bén và bền đẹp là một sản phẩm công nghệ hữu ích mà bạn nên dành tặng cho nàng vào 8/3.

2.2. Bàn phím MOFii L101S

Bàn phím MOFii L101S cũng là một gợi ý tuyệt vời mà các chàng trai có thể lựa chọn để dành tặng cho nàng vào 8/3. Bàn phím nhỏ gọn, mềm mại và nhanh nhạy của MOFii L101S sẽ giúp nàng làm việc dễ dàng và thoải mái hơn. Đây quả thực là món quà tặng 8/3 dưới 100k tuyệt vời.

2.3. USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen

Với một cô nàng yêu công nghệ thì việc được tặng một chiếc USB 3.0 Kingston chính hãng và nhỏ gọn sẽ khiến nàng vô cùng thích thú. Chiếc USB này sẽ giúp nàng rất nhiều trong việc lưu trữ và làm các công việc hàng ngày.

2.4. Ốp lưng điện thoại các loại

Một chiếc ốp điện thoại với hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu cũng là lựa chọn tuyệt vời dành cho các cô gái. Ốp điện thoại không chỉ giúp bảo vệ điện thoại luôn bền đẹp mà còn góp phần giúp chiếc điện thoại thâm phần ấn tượng.

Ốp lưng điện thoại các loại (Nguồn: media.foody.vn)

2.5. Loa vi tính Ruizu 2.0 RZ380

Loa vi tính Ruizu 2.0 RZ380 là lựa chọn hoàn hảo mà bạn nên dành tặng cho nàng dịp 8/3. Với giá thành hợp lý, loa Ruizu 2.0 RZ380 có chất lượng tuyệt vời, mang lại chất lượng âm thanh vô cùng sống động. Tại Saigon-Gpdaily.com có rất nhiều nhà cung cấp uy tín phân phối Loa vi tính Ruizu 2.0 RZ380 chính hãng, giá tốt, các bạn có thể vào tham khảo và chọn mua.

Loa vi tính Ruizu 2.0 RZ380 (Nguồn: shopee.vn)

3. Quà 8/3 dưới 100k là phiếu quà tặng

Ngoài những món quà hiện vật thì tặng cho nàng các voucher dịch vụ, phiếu quà tặng cũng là gợi ý tuyệt vời đấy nhé!

3.1. Voucher chuỗi nhà hàng Food Center

Nếu cô nàng của bạn là một người mê ăn uống, yêu thích hương vị ẩm thực Thái Lan thì quà 8/3 dưới 100k thưởng Thức Tinh Hoa Ẩm Thực Thái Tại Chuỗi Nhà Hàng Food Center là lựa chọn hoàn hảo

3.2 Massage da mặt thải độc 570.000Đ tại Paradise Spa

Đối với các cô nàng yêu thích làm đẹp thì voucher chăm Sóc Da Mặt, Massage Cổ – Vai – Gáy, Hút Chì Thải Độc,… chắc sẽ khiến nàng vô cùng thích thú và hạnh phúc.

3.3. V-sixtyfour Voucher trị giá 300,000VND

Nếu cô nàng của bạn là người thích mua sắm, yêu thời trang thì Voucher mua sắm tại V-sixtyfour – Thời trang Denim cao cấp sẽ khiến cô nàng cực kỳ phấn kích. Đến đây nàng sẽ có thể tìm được vô số mẫu áo quần thời trang đẹp mắt và sành điệu.

3.4. Chăm sóc da mụn tại Ruby Spa

Mọi cô gái đều thích làm đẹp và chăm sóc da nên voucher lấy Nhân Mụn – Chăm Sóc Da Mụn Tại Ruby Spa cũng là một món quà hấp dẫn mà bạn nên dành tặng cho các quý cô dịp 8/3.

Chăm sóc da mụn tại spa (Nguồn: wespa.vn)

3.5. Móng đẹp với sơn CND Vinylux tay hoặc chân

Còn gì tuyệt vời hơn khi được chàng trai bên cạnh tặng voucher Sơn CND Vinylux Tay Hoặc Chân tại LaLa Nail Studio. Đến với LaLa Nail Studio các nàng sẽ sở huuwx ngay một bộ móng cực kỳ ấn tượng.

LaLa Nail Studio (Nguồn: beecow.com)

4. Quà lưu niệm 8/3 dưới 100k

Nếu bạn muốn tặng nàng món quà lưu niệm ý nghĩa và hữu ích thì những gợi ý sau sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

4.1. Decal dán tường

Decal dán tường là món quà vô cùng hữu ích và dài lâu mà bạn có thể dành tặng cho nàng. Decal dán tường sẽ khiến căn phòng của nàng thêm phần lung linh và đẹp mắt, nó rất hữu ích phải không nào.

4.2. Khung hình kèm Postcard Fairy Corner 9 x 6 cm N02

Khung hình kèm Postcard Fairy Corner cũng là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Sản phẩm có thể lưu giữ theo thời gian, là món quà kỷ niệm rất tiện ích, giúp lưu giữ những hình ảnh đẹp.

4.3. Tinh dầu cam Biyokea 10ml – Hàng chính hãng

Tinh dầu cam Biyokea 10ml là món quà vô cùng hữu ích cho mọi cô gái. Hương tinh dầu cam sẽ giúp căn phòng của nàng trở nên dễ chịu, thơm mát hơn. Để mua các loại tinh dầu chính hãng, giá tốt các bạn có thể tìm mua tại Saigon-Gpdaily.com. Saigon-Gpdaily.com sẽ giúp bạn mua quà 8/3 online nhanh chóng, tiện lợi và chất lượng.

4.4. Gấu bông đầu heo Ichigo size 30cm (Vàng)

Một chú gấu bông đầu heo Ichigo size sẽ khiến cô nàng rất thích thú đấy. Mua chú gấu bông dễ thương xinh xắn sẽ được nàng đặt ở đầu giường, đây là món quà kỷ niệm rất tuyệt vời.

4.7. Thiệp các loại

Những tấm thiệp xinh xắn sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho các cô gái. Những tấm thiệp sẽ lưu giữ được lời chúc ý nghĩa, những lời gửi gắm yêu thương mà bạn dành tặng cho nàng.

4.5. Mini Album Fairy Corner Simple Things – Little MA12RE18

Cuốn Mini Album Fairy Corner Simple Things với vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng cho nàng dịp 8/3. Đây sẽ là nơi lưu giữ hình hình ảnh kỷ niệm tuyệt vời qua từng năm tháng.

Mini Album Fairy Corner Simple Things (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4.6. VinID Gift Card 100k

VinID Gift Card cũng là món quà vô cùng tiện ích và hữu dụng mà bạn có thể dành tặng cho nàng. Sở hữu tấm thẻ VinID Gift Card sẽ mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho những cô nàng thích mua sắm.

Thẻ Gift Card Saigon-Gpdaily (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

5. Quà 8/3 dưới 100k tặng cô nàng bận rộn

Đối với các cô nàng bận rộn thì những món quà là vitamin và thực phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất.

5.1. Bột nghệ uống liền Honimore 160g

Những cô nàng bận rộn thường không chú trọng đến việc ăn uống nên rất dễ dẫn đến các bệnh về tiêu hóa. Bột nghệ uống liền Honimore sẽ giúp sức khỏe các nàng luôn khỏe khoắn, giúp bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa.

5.2. Mật ong hoa cà phê Eatu honey 30g

Mật ong hoa cà phê Eatu honey sẽ là món quà lý tưởng cho cô nàng bận rộn. Sự kết hợp của cà phê và mật ong sẽ giúp cô nàng luôn tỉnh táo để làm việc lại không ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh chất mật ong rất tốt cho sức khỏe.

5.3. Thực phẩm chức năng Ginkgo Biloba 30 viên

Suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu và thậm chí là stress. Thực phẩm chức năng Ginkgo Biloba sẽ giúp cải thiện hệ tuần hoàn não, giúp giảm căng thẳng, khiến đầu óc luôn minh mẫn.

Ginkgo Biloba (Nguồn: amazingwellnessmag.com)

5.4. Thực phẩm chức năng Omega 369

Đây là món quà tuyệt vời dành cho các cô gái bận rộn. Omega giúp cho cơ thể luôn thoải mái, giúp bảo vệ làn da, ngăn ngừa lão hóa rất tốt. Để mua được thực phẩm chức năng Omega 369 chất lượng, chính hãng với giá thành hợp lý các bạn tìm đến Saigon-Gpdaily.com để tìm mua.

Thực phẩm chức năng Omega 369 (Nguồn: dntm.vn)

6. Quà 8/3 dưới 100k dành cho cô nàng văn phòng

Đối với các cô nàng văn phòng thì những món quà sau sẽ khiến các nàng vô cùng thích thú,nó vừa ý nghĩa lại rất phù hợp với dân văn phòng.

6.1 Chiếc gối chữ U xinh xắn dưới 100k

Một chiếc gối chữ U xinh xắn sẽ giúp cô nàng giải tỏa mệt mỏi rất hiệu quả sau những giây phút chăm chú vào màn hình vi tính. Gối chữ U là món quà vô cùng hữu ích với dân văn phòng, là quà tặng 8/3 dưới 100k rất ý nghĩa.

6.2. Hộp cơm 3 ngăn Aquatic Paradise 1162AB

Các cô nàng văn phòng thường ở lại buổi trưa nên nếu có hộp cơm 3 ngăn Aquatic Paradise 1162AB thì còn gì tuyệt vời hơn. Các nàng sẽ có thể dễ dàng nấu và mang cơm đến văn phòng vô cùng tiện lợi.

6.3. Chăn văn phòng Ikea VITMOSSA 1,2 x 1,6 m

Để có đủ năng lượng để chiến đấu với công việc thì giấc ngủ trưa rất quan trọng. Chăn văn phòng Ikea VITMOSSA sẽ là vật dụng quan trọng góp phần giúp giấc ngủ trưa thêm thoải mái và ngon giấc hơn.

6.4. Ly nước thủy tinh Herevin 111728 370ml (Xanh lá cây)

Một chiếc ly thủy tinh in hình thú kèm ống hút Herevin sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng cho cô nàng công sở. Sản phẩm vừa đẹp mắt lại rất tiện dụng và an toàn nên bạn hoàn toàn an tâm khi tặng cho nàng.

Ly thủy tinh Herevin 370ml (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

6.5. Bình nước thủy tinh Luminarc G2635 1L

Bình nước thủy tinh Luminarc đẹp mắt lại an toàn với sức khỏe là lựa chọn hoàn hảo để dành tặng cho các quý cô văn phòng. Tại Saigon-Gpdaily.com có rất nhiều nhà cung cấp bình nước thủy tinh Luminarc G2635, các bạn có thể so sánh để lựa chọn được sản phẩm rẻ nhất.

Bình nước thủy tinh Luminarc G2635 (Nguồn: slatic.net)

Còn chờ gì, hãy lên kế hoạch để dành tặng cho những người phụ nữ bên cạnh bạn một món quà ý nghĩa. Nếu bạn chưa biết nên chọn gì thì những quà 8/3 dưới 100k tuy đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa và tiện ích này chính là gợi ý trên sẽ giúp ích cho bạn.