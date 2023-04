30 món quà Valentine cho bạn trai handmade khéo léo đẳng cấp độc lạ

4. Chiếc áo do chính tay bạn may



Tình yêu không chỉ là lời nói suông, lời thề thốt mà cần có những hành động lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Với các bạn nữ khéo tay thì tự tay làm những món quà Valentine cho bạn trai handmade sẽ khiến chàng bất ngờ và cảm động mãi không thôi.



1. Quà valentine cho bạn trai handmade là bữa tối với những món ăn cả hai yêu thích

Nếu còn đang phân vân không biết nên làm sao để dịp Valentine trở nên tuyệt vời, thì hãy tận dụng tài nấu ăn để mang đến một bữa tối thân mật và lãng mạn khiến chàng cảm động mãi không thôi. Hơn nữa, đối với cặp đôi đang yêu thì niềm hạnh phúc nhất là được ở bên nhau trong ngày đặc biệt, khiến chàng trai của bạn nhớ mãi và trở thành một khoảnh khắc vô giá.

Bữa tối lãng mạn trên bãi biển là ý tưởng hay cho cặp đôi (Nguồn: shopee.vn)

2. Gối tựa đôi

Quà Valentine handmade tặng chàng với gối tựa đôi là một ý tưởng hay ho, mà lại dễ thương hết nấc. Các bạn nữ khéo tay cần chuẩn bị các dụng cụ: vải gối, bông cùng các dụng cụ khác liên quan: kéo, kim, chỉ và nút thì bạn đã có thể tự tay hoàn thành món quà gối tựa đôi ý nghĩa cho chàng rồi đấy.

Quà valentine cho bạn trai handmade là gối tựa đôi (Nguồn: amazon.com)

3. Làm ly gốm đôi

Sử dụng đồ đôi đã trở thành xu hướng phổ biến của nhiều cặp đôi, thể hiện sự hạnh phúc và muốn tuyên bố cho nhiều người cùng biết “cả hai là của nhau”. Với ly gốm, bạn có thể đăng ký một suất học làm gốm và để tự mình làm ly đôi tặng chàng ý nghĩa như cả hai có cảm giác thuộc về nhau.

Sử dụng ly đôi là xu hướng của giới trẻ hiện nay (Nguồn: sites.google.com)

4. Chiếc áo do chính tay bạn may

Không chỉ thợ may, nếu bạn chăm chỉ và có chút khéo tay thì chiếc áo do chính bạn may sẽ đặc biệt hơn hẳn. Quà tặng Valentine handmade như vậy, khiến cho bạn trở nên đảm đang hơn trong mắt người bạn trai của mình. Bạn có thể tự may áo sơ mi hay áo thun cho chàng hợp thời trang, hot trend mới hoặc đan các loại áo len giữ ấm cho mùa đông lạnh giá.

Chiếc áo sẽ đặc biệt nếu do chính bạn may (Nguồn: sew4home.com)

5. Mũ len

Đầu năm không khí thường se lạnh, vì thế chiếc mũ len là gợi ý món quà Valentine cho bạn trai handmade bạn không thể bỏ qua. Thay vì mua những chiếc mũ nam đẹp, giữ ấm khác đang được bày bán trên thị trường, các bạn nữ khéo léo có thể đan mũ len và thỏa sức sáng tạo trên sản phẩm của mình dành cho bạn trai điều ý nghĩa nhất.

Mũ len giữ ấm mùa lạnh cho bạn trai (Nguồn: kathmandu.imgix.net)

6. Khăn choàng bằng len

Thể hiện sự quan tâm đến chàng bằng chiếc khăn choàng bằng len do tự tay bạn thực hiện. Đây là món quà Valentine cho bạn trai handmade với ý nghĩa mong muốn mang đến sự ấm áp, chăm sóc cho người mình yêu vào mùa lạnh, hơn nữa khăn choàng cho nam là món quà đặc biệt mà bất cứ bạn gái nào cũng có thể trao tặng chàng vào mùa đông lạnh giá.

Khăn choàng len linh hoạt, nhiều hữu ích khi sử dụng (Nguồn: highsnobiety.com)

7. Khung tranh/ ảnh tình yêu

Nếu người yêu bạn là một chàng trai yêu thích nghệ thuật và có hứng thú với những bức tranh nhiều chủ đề khác nhau, thì khung tranh ảnh nghệ thuật, thiết kế tinh tế phù hợp làm quà Valentine handmade tặng chàng. Để đặc biệt hơn, bạn có thể tham khảo cách làm khung tranh đơn giản đẹp treo tường, các bức ảnh 3D độc đáo và ấn tượng.

Khung tranh ảnh tình yêu độc đáo làm quà tặng handmade (Nguồn: elegantsigns.com)

8. Video kỷ niệm

Bạn là một người thích lưu giữ kỷ niệm, khoảnh khắc trong cuộc sống bằng những tấm hình hay video thì có thể tặng cho chàng một món quà đặc biệt với video kỷ niệm ghi lại những giây phút đáng nhớ nhất của hai người. Ngoài ra, để món quà mang tính bất ngờ thì bạn nên giữ bí mật để tăng tính hiệu ứng cao cho video.

Cầm máy quay và thực hiện đoạn video dành cho người ấy (Nguồn: unsplash.com)

9. Thiệp Valentine đáng yêu

Thiệp giấy hình ảnh đẹp, đa dạng nhiều mẫu mã ngoài thị trường, tuy nhiên nếu bạn có thể gấp một chiếc thiệp của bạn sẽ mang ý nghĩa nhiều hơn. Đây là quà Valentine cho bạn trai handmade được nhiều phái nữ lựa chọn, cũng bởi các dụng cụ dễ tìm mua và giá lại không quá đắt. Nên tặng thiệp handmade kèm theo món quà tự tay làm khác sẽ thực sự gây ấn tượng đến bạn trai của bạn.

Thiệp Valentine với các dòng chữ ngọt ngào dành cho bạn trai (Nguồn: youtube.com)

10. Xúc xắc gỗ hình trái tim

Sau cùng trong các món quà tặng Valentine handmade, chính là xúc xắc gỗ hình trái tim vô cùng sáng tạo và độc đáo mà bạn có thể dễ dàng tự làm để dành sự ngạc nhiên cho người yêu mình trong dịp lễ tình nhân. Xúc xắc gỗ tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa lớn trong tình yêu bạn muốn gửi đến chàng.

Sáng tạo xúc xắc hình trái tim, gửi yêu thương đến chàng (Nguồn: unsplash.com)

Chọn quà Valentine cho bạn trai handmade sẽ không còn là khó khăn khi các bạn gái đã tham khảo gợi ý trong bài viết trên đây