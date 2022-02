31 quà sinh nhật sếp nam giàu ý nghĩa, độc lạ, đẳng cấp, thiết thực

30. Hòn non bộ mini



Tổng hợp 31 món quà tặng sinh nhật sếp nam ý nghĩa và hợp lý nhất. Quà tặng còn dùng cho sếp nam lên chức, về hưu, chuyển công tác.



Tặng vé xem đua xe F1 tại Việt Nam

Đối với sếp nam thì món quà vé xem giải đua F1 tại Việt Nam sẽ tạo được ấn tượng mạnh. Với ý tưởng độc đáo này chắc chắn giúp bạn ghi điểm trong mắt sếp của mình. Còn chần chờ gì nữa mà không book ngay vé F1 với mức giá cực tốt tại Saigon-Gpdaily đi nào.

Mua vé xem đua xe F1 Việt Nam giá tốt tại Saigon-Gpdaily tặng cho sếp (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1. Quà tặng sinh nhật sếp nam rượu vang

Rượu vang món quà sinh nhật ý nghĩa cho sếp nam được nhiều người lựa chọn. Những chai rượu vang thường được đựng trong hộp da, hộp gỗ sang trọng nên món quà này có hình thức rất đẹp, tinh tế. Không những vậy, rượu vang còn có tác dụng tốt đối với sức khỏe cũng như làm đẹp. Rượu vang khá nhẹ, phù hợp với mọi đối tượng nên khi được nhận quà là rượu vang thì sếp có thể mời bạn bè, người thân cùng thưởng thức.

Những hộp rượu vang sang trọng và cao cấp dành tặng sếp (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Rượu Whisky

Nếu sếp bạn là người ưa thích rượu mạnh, có sở thích sưu tầm những chai rượu có kiểu dáng đẹp thì rượu Whisky chính là món quà sinh nhật cho sếp nam thích hợp. Whisky là dòng rượu ngon, có thương hiệu nổi tiếng. Tùy theo từng hãng sẽ có một hương vị và thiết kế chai riêng. Nếu có thể bạn hãy tìm hiểu xem sếp mình thích rượu của hãng nào để chọn mua nhé!

Rượu ngoại sang trọng là món quà được lòng sếp nam (Nguồn: sieuthiruoungoai.com.vn)

3. Bia nhập khẩu

Bia nhập khẩu là một ý tưởng hay mà bạn có thể cân nhắc. Đặc biệt trong dịp Tết thì khi bạn bè đến chúc Tết, các sếp nam thường hay mang bia ra mời. Vì vậy, nếu tặng món quà là một thùng bia, két bia nhập khẩu vị ngon đậm thì chắc chắn sếp bạn sẽ rất ưng ý.

Hãy thử qua những loại bia nhập khẩu nổi tiếng làm quà cho sếp (Nguồn: cungcapbianhapkhauhcm.blogspot.com)

4. Giỏ quà tết

Giỏ quà Tết sẽ là một lựa chọn hay khi bạn vừa có thể tặng quà sinh nhật cho sếp, vừa gửi được cả những lời chúc năm mới ý nghĩa.

Giỏ quà Tết thường đi kèm với các sản phẩm hộp bánh kẹo, rượu vang, cà phê, hoa quả,… được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc giỏ. Giỏ quà Tết hình thức đẹp, nhiều ý nghĩa, lịch sự thể hiện sự sung túc, may mắn. Tặng giỏ quà Tết, sếp có thể cùng thưởng thức với gia đình, người thân, bạn bè trong dịp đầu năm.

Giỏ quà Tết sang trọng và cao cấp với ý nghĩa sung túc, may mắn cho ngày Tết (Nguồn: vingroup.net)

5. Bình đựng rượu đẹp

Nếu phân vân không biết nên mua quà gì tặng sếp nam sinh nhật, bạn hãy tham khảo sản phẩm bình đựng rượu. Có rất nhiều bình rượu có hình thức đẹp, sang trọng, đẳng cấp được bán trên thị trường. Nếu được nhận món quà là bình rượu, người nhận sẽ rất vui mừng vì món quà này thể hiện rõ sự tôn trọng của người tặng với người nhận.

Tặng quà cho sếp với bình đựng rượu cùng bộ ly sang trọng (Nguồn: modernlife.vn)

6. Cây cảnh ngày tết

Nhiều sếp nam thường có sở thích đó là dành thời gian để chăm sóc cây cối. Sinh nhật sếp nam tặng quà là cây cảnh sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa. Cây cảnh độc đáo, thế dáng đẹp mắt. Khi lựa chọn cây cảnh, bạn hãy chọn cây phù hợp với phong thủy theo tuổi của sếp nhé!

Cây cảnh cũng là một món quà để tặng sếp bạn có thể nghĩ tới (Nguồn: baomoi.com)

7. Bộ bàn cờ cao cấp

Nhiều sếp nam rất thích chơi cờ vua, cờ tướng. Đặc biệt với những sếp nam về hưu thì chơi cờ lại là một thú vui tao nhã. Một bàn cờ cao cấp đem tặng sếp nhân ngày sinh nhật chính là một vật trang trí ấn tượng, là món quà sang trọng thể hiện được thành ý của người tặng. Trên thị trường có rất nhiều bộ bàn cờ đẹp được làm bằng các chất liệu gỗ quý hay sừng trâu cao cấp. Những bộ bàn cờ như thế này sẽ là món quà độc đáo, đẳng cấp.

Những bộ bàn cờ gỗ đẹp, cao cấp là một món quà cho sếp hết sức ý nghĩa (Nguồn: vietcotuong.com)

8. Đặc sản quê hương

Quà sinh nhật cho sếp với những đặc sản quê hương, vùng miền là cách để thể hiện sự thân tình cũng như tình cảm quý trọng mà bạn gửi đến sếp. Những món quà quê hương này bạn có thể mua khi về quê hay đặt mua ở những cơ sở uy tín. Đặc biệt khi trong dịp Tết cận kề như hiện nay thì việc chọn mua đặc sản quê hương như trà xanh Tân Cương hay Giò lụa Ước Lễ,… chắc chắn sẽ khiến sếp cảm thấy vui mừng khi được tặng.

Những món đặc sản sẽ là món quà thiết thực cho sếp (Nguồn: kenhhomestay.com)

9. Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ đeo tay cũng là một món quà phù hợp khi bạn chưa biết sinh nhật sếp nam tặng quà gì. Đồng hồ đeo tay là một món quà độc đáo và gây được ấn tượng mạnh. Đồng hồ đeo tay là sản phẩm thể hiện được đẳng cấp, giá trị của người mang. Chính vì vậy, lựa chọn đồng hồ đeo tay làm quà tặng sẽ thể hiện được thành ý lớn. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng khi chọn mua đồng hồ bạn nên tìm hiểu về thương hiệu đồng hồ mà sếp yêu thích. Hãy chọn những chiếc đồng hồ nam cao cấp kiểu dáng hiện đại và có nguồn gốc rõ ràng.

Đồng hồ nam với kiểu dáng thanh lịch và cao cấp cho sếp (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

10. Ví da

Tặng ví là một lời chúc ngầm mong người nhận luôn gặp may mắn, làm ăn phát đạt và tiền bạc rủng rỉnh. Một chiếc ví bóp từ vật liệu da chất lượng cao cấp sẽ là một món quà sinh nhật ý nghĩa cho sếp nam. Nếu bạn muốn thể hiện tâm ý, tình cảm hơn với sếp thì bạn có thể khắc tên sếp lên ví hoặc là khắc lên một câu chúc ý nghĩa.

Mang lời chúc tiền tài, may mắn và phát đạt đến sếp với quà tặng ví da (Nguồn: notonthehighstreet.com)

11. Đồ vật phong thủy

Những đồ vật phong thủy cầu công danh, tài lộc. Những vật phẩm phong thủy từ lâu vẫn là món quà được nhiều người lựa chọn khi chọn mua quà sinh nhật cho sếp. Khi chọn mua, bạn cần chú ý phải chọn hợp theo tuổi vì những người kinh doanh đều rất tin vào phong thủy. Tốt nhất hãy nhờ những người có sự hiểu biết về phong thủy để được họ tư vấn lựa chọn cho đúng.

Với những người kinh doanh thì đồ phong thủy là một sự lựa chọn hoàn hảo (Nguồn: blogqua.com)

12. Cao linh chi

Cao linh chi là sản phẩm được chiết xuất cô đặc từ nấm linh chi quý hiếm. Sử dụng công nghệ hiện đại, cao linh chi vẫn giữ nguyên được những tinh chất quý trong nấm. Sản phẩm cao linh chi rất tốt cho sức khỏe như có thể bổ máu, tráng dương hay phòng chữa bệnh tiểu đường. Chọn quà là cao linh chi sẽ thể hiện thành ý mong muốn người nhận luôn khỏe mạnh.

Mong sếp có được sức khỏe tốt với món quà cao linh chi (Nguồn: nhansamlinhchi.net.vn)

13. Bật lửa độc, đẹp, lạ

Nhiều người có thói quen mang theo bật lửa bên người để mong nhận được sự may mắn và giữ vững được tinh thần ý chí để vượt qua mọi hoàn cảnh. Bật lửa còn được xem là niềm tự hào của đàn ông. Chính vì vậy khi mua quà sinh nhật cho sếp, một chiếc bật lửa đẹp, độc và lạ chính là món quà thích hợp.

Bật lửa thể hiện đẳng cấp của phái mạnh – Quà tặng cho sếp độc đáo (Nguồn: hitechusa.com.vn)

14. Bộ ly tách cao cấp

Trong phong thủy, nước là yếu tố tượng trưng cho sự đầy đủ, thịnh vượng. Vì vậy bộ ly tách cao cấp chính là một món quà được nhiều người lựa chọn.

Bộ ly tách pha lê, thủy tinh mang đến sự thanh khiết, nhẹ nhàng và sang trọng. Đây là món quà thích hợp là vật trang trí trong không gian nhà sếp, khiến sếp mỗi khi nhìn thấy sẽ nhớ đến người tặng là ai.

Bộ ly tách cao cấp giúp cho không gian nhà sếp thêm sang trọng (Nguồn: gomsuminhlong.hanoi.vn)

15. Kính mát

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Khi đi ra đường, với điều kiện khí hậu Việt Nam thì việc che chắn cho đôi mắt là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy sản phẩm kính mát sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện được sự chu đáo, tận tâm của bạn với người nhận. Một cặp kính mát nam với thiết kế góc cạnh, sang trọng chắc chắn sẽ làm sếp hài lòng đấy.

Dành tặng sếp cặp kính mát thanh lịch và vô cùng nam tính (Nguồn: tapchieva.net)

16. Nước hoa

Đối với những người thành đạt, nước hoa là một phụ kiện nhất định phải dùng, đặc biệt là trong các buổi tiệc hay hội họp. Nếu không biết sinh nhật sếp nam tặng quà gì thì bạn có thể tham khảo nước hoa. Lựa chọn này được khá nhiều người ưa thích vì nước hoa cao cấp nam tính thể hiện đẳng cấp phái mạnh.

Nước hoa nam tăng thêm độ quyến rũ và lịch lãm cho sếp (Nguồn: petrotimes.vn)

17. Dụng cụ chơi thể thao

Nhiều sếp nam thường rất thích chơi thể thao. Vì vậy quà tặng là dụng cụ chơi thể thao là một lựa chọn khá hay cho bạn. Khi tặng quà, bạn hãy tìm hiểu xem sếp mình thích chơi môn thể thao nào rồi lựa chọn dụng cụ chơi cho phù hợp. Với việc tặng quà đúng sở thích này sẽ khiến cho người nhận quà thích thú và trân trọng thành ý người tặng.

Lựa chọn những món đồ thể thao phù hợp với sếp (Nguồn: noingoaithat.org)

18. Bút ký sang trọng

Bút ký không chỉ là vật dụng dùng để ký mà nó còn là thứ thể hiện đẳng cấp, giá trị, địa vị xã hội của người sở hữu. Vì lý do này, nhiều người có sở thích đó là sưu tập những chiếc bút ký cao cấp. Bút ký doanh nhân đẹp, sang trọng, kiểu dáng tinh tế chắc chắn sẽ là món quà được sếp yêu thích.

Bút ký sang trọng thể hiện đẳng cấp cho người sở hữu (Nguồn:thegioibutky.com)

19. Bình hoa pha lê

Bình hoa pha lê là sản phẩm thường được sử dụng để trang trí, trưng bày mang đến nét đẹp cho không gian trong gia đình. Bình hoa pha lê là một món quà lưu niệm đẹp, nhiều ý nghĩa.

Khi chọn bình hoa pha lê làm quà tặng sinh nhật sếp nam, bạn có thể đặt khắc riêng lên bình những lời chúc thể hiện thành ý, tình cảm của bản thân.

Bình hoa pha lê sẽ là một món quà trang trí tặng sếp độc đáo (Nguồn: phalecaesar.com)

20. Tranh mạ vàng

Tranh mạ vàng là một món quà sang trọng, thời thượng. Một bức tranh mã vàng muốn làm thành công đòi hỏi nghệ nhân phải vô cùng khéo léo, tỉ mỉ tới từng đường nét nhỏ của tranh. Tranh mạ vàng vô cùng phù hợp để tặng sếp dịp sinh nhật, đặc biệt là sếp nước ngoài. Bạn có thể chọn tặng tranh về danh lam thắng cảnh hay tranh về phong cảnh thiên nhiên, tĩnh vật,…

Tranh mạ vàng sang trọng và mang ý nghĩa phong thủy cho sếp (Nguồn: mavang.vn)

21. Nấm linh chi

Không biết mua quà gì tặng sếp nam sinh nhật, tại sao bạn không thử tặng nấm linh chi nhỉ? Nấm linh chi là một dược liệu quý giá và khá đắt đỏ. Nấm linh chi sẽ món quà ý nghĩa gửi đến lời chúc sức khỏe cho sếp vì nấm linh chi được xem là một thần dược cho sức khỏe với công dụng bảo vệ gan, giúp giải độc, tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống ung thư,…

Nấm linh chi bổ dưỡng tốt cho sức khỏe (Nguồn: vneconomy.vn)

22. Nhân sâm

Nhân sâm Hàn Quốc tăng cường sinh lực phái mạnh. Nhân sâm là món quà ý nghĩa vì sản phẩm có thể giúp người nhận được bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng, mệt mỏi, làm chậm quá trình lão hóa.

Một món quà mang ý nghĩa sức khỏe dành tặng sếp – Nhân sâm Hàn Quốc (Nguồn: dailynhansam.com)

23. Yến sào

Yến sào thực phẩm cao lương mỹ vị bồi bổ sức khỏe. Yến sào từ lâu đã được xem là một món quà quý thích hợp tặng quà sinh nhật cho sếp. Mang nhiều giá trị dinh dưỡng, yến sào gửi đến thông điệp mong cho người nhận luôn có sức khỏe tốt, tràn đầy sinh lực.

Món quà mang ý nghĩa thiết thực tặng sinh nhật sếp (Nguồn: vinawebsite.vn)

24. Tảo Nhật Linaspina

Tảo Nhật Linaspina chính là một thực phẩm chức năng cao cấp, tốt cho sức khỏe, lưu giữ nhan sắc được làm từ nguyên liệu chính là tảo Spirulina giàu dinh dưỡng. Sản phẩm được coi là một món quà quý phù hợp với nhiều đối tượng độ tuổi khác nhau giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm nhiễm.

Mong sếp có được sức khỏe tốt với món quà tảo Nhật Bản (Nguồn: japana.vn)

25. Caravat (cà vạt)

Quà tặng sinh nhật sếp nam là chiếc cà vạt nhiều loại, kiểu dáng tinh tế chắc chắn sẽ khiến sếp yêu thích. Chiếc cà vạt từ lâu đã là phụ kiện giúp thể hiện đẳng cấp của người đeo. Chính vì lý do này, nếu bạn chọn một chiếc cà vạt có kiểu dáng phù hợp với phong cách của sếp nam sẽ giúp bạn ghi điểm.

Cà vạt là một món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của phái mạnh (Nguồn: nazafu.com)

26. Máy massage

Máy massage là một món quà rất ý nghĩa cho sức khỏe. Với tính chất công việc văn phòng ngồi cả ngày, khi có tuổi thì hầu hết mọi người đều gặp phải tình trạng về xương khớp, đau mỏi. Một chiếc máy massage với chức năng giúp thư giãn, giảm đau và mệt mỏi chắc chắn sẽ giúp người nhận thấy được rõ thành ý của người tặng.

Một chiếc máy massage lưng giúp sếp có thể dùng bất cứ lúc nào (Nguồn: giadungviet.vn)

27. Thắt lưng

Thắt lưng được xem là một biểu tượng cho sự bền bỉ và thành công trong công việc. Chọn quà tặng là chiếc thắt lưng sẽ thay cho lời chúc mong người nhận sẽ luôn luôn thành công.

Những chiếc thắt lưng là một lựa chọn làm quà tặng cho sếp ý nghĩa (Nguồn: outletstore.vn)

28. Mô hình xe cổ

Mô hình xe cổ sẽ là một món quà vô cùng độc đáo, ý nghĩa với người nhận. Nam giới thường có niềm đam mê đối với xe cộ, đặc biệt là xe cổ. Chính vì vậy khi được nhận món quà sinh nhật là mô hình xe cổ, người nhận sẽ thấy được sự quan tâm của đối phương dành cho mình.

Mô hình xe cổ phù hợp với sếp có sở thích sưu tầm và yêu xe (Nguồn: lola.vn)

29. Bộ bát đĩa gốm sứ đẹp

Bộ bát đĩa gốm sứ đẹp là một món quà thiết thực, ý nghĩa. Bát đĩa là một vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình Việt. Một bộ bát đĩa đẹp, thiết kế tinh xảo chắc chắn là một món quà vô cùng đặc biệt mà bạn có thể mua tặng sinh nhật cho sếp.

Bộ bát đĩa đẹp sẽ là món quà thiết thực, ý nghĩa (Nguồn: langgombattrang.vn)

30. Hòn non bộ mini

Hòn non bộ mini không chỉ là vật trang trí giúp làm đẹp không gian mà đây còn là một sản phẩm có ý nghĩa về mặt phong thủy. Hòn non bộ giúp cân bằng sự âm dương và đem đến nguồn năng lượng tốt cho căn nhà. Vì vậy bộ non bộ sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa.

Một món quà mang ý nghĩa phong thủy và trang trí độc đáo (Nguồn: nonbo.net.vn)

31. Bể cá đẹp

Bể cá không chỉ là một vật trang trí mà sản phẩm này còn mang đến nhiều tài lộc cho người sở hữu. Bể cá đẹp là một món quà được rất nhiều người lựa chọn khi tìm quà tặng sinh nhật. Bể cá cũng có ý nghĩa về mặt phong thủy nên tốt nhất khi lựa chọn bạn nên tìm hiểu về tuổi của sếp để chọn mua cho thích hợp.

Một bể cá cảnh đẹp sẽ phù hợp với không gian nhà sếp (Nguồn: youtube.com)

Trên đây là gợi ý hơn 30 sản phẩm mà bạn có thể chọn để làm quà tặng sinh nhật sếp nam. Hoặc bạn cũng có thể tặng thẻ quà tặng VinID mua hàng trực tuyến tại Saigon-Gpdaily.com để sếp có thể tự lựa chọn món quà ưng ý nhất cho mình. Chúc bạn thành công!