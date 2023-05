33 cách trang trí Tết văn phòng đẹp độc lạ chiêu lộc đón xuân 2019

Tết đến xuân về nhà nhà đều nô nức dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Còn văn phòng của bạn thì sao? Hãy tham khảo ngay các gợi ý trang trí Tết văn phòng chiêu tài, tài lộc của Blog Adayroi trong bài viết sau đây nhé.



1. 10 mẫu decal trang trí Tết 2019 cực hot cho văn phòng

1.1 Mẫu 1

Decal hoa mai, hoa đào kèm chữ “Chúc mừng năm mới” (Nguồn:sackimltd.com)

1.2 Mẫu 2

Decal hoa mai và số “2019” (Nguồn:media3.scdn.vn)

1.3 Mẫu 3

Decal ghép tranh dân gian ngày Tết (Nguồn: dankinhnhagiare.com)

1.4 Mẫu 4

Decal múa lân rồng (Nguồn: ahshop.net)

1.5 Mẫu 5

Decal hoa mai và ngũ quả trang trí cửa kính ngày Tết (Nguồn: stc.subi.vn)

1.6 Mẫu 6

Decal đôi trai tài gái sắc ngày Tết (Nguồn: stc.subi.vn)

1.7 Mẫu 7

Decal Ông Thần Tài Tặng Túi Vàng (Nguồn: stc.subi.vn)

1.8 Mẫu 8

Decal trang trí cửa kính hoa mai và câu đối ngày Tết (Nguồn: stc.subi.vn)

1.9 Mẫu 9

Decal Bé Viết Thư Pháp (Nguồn: stc.subi.vn)

1.10 Mẫu 10

Decal hoa đào nở Tết (Nguồn: stc.subi.vn)

2. Tham khảo 7 mô hình trang trí Tết Kỷ Hợi 2019

2.1 Mô hình 1

Trang trí màu đỏ rực rỡ (Nguồn: blissvn.com)

2.2 Mô hình 2

Trang trí với hoa mai, hoa đào (Nguồn: xenanghavico.com)

2.3 Mô hình 3

Sử dụng các vật dụng mang màu sắc truyền thống để trang trí (Nguồn: bravo.com.vn)

2.4 Mô hình 4

Trang trí bằng đèn lồng (Nguồn: denlongviet.vn)

2.5 Mô hình 5

Ngập tràn các màu sắc rực rỡ trong không gian (Nguồn: vietnamesports.vn)

2.6 Mô hình 6

Một góc không gian với hoa đào và hoa mai (Nguồn: vietnamesports.vn)

2.7 Mô hình 7

Không gian Tết với hình ảnh đậm chất Việt Nam (Nguồn: vietnamesports.vn)

3. Gợi ý 8 món đồ trang trí Tết văn phòng làm việc

3.1. Hoa đào hay hoa mai

Hoa đào hay hoa mai là những loại hoa thường được người dân Việt sử dụng trong nhà để trưng bày ngày Tết. Mỗi loại hoa lại đặc trưng cho mỗi vùng miền, thường được mọi người yêu thích lựa chọn và sử dụng bởi mang những ý nghĩa riêng.

Hoa Đào thường được người miền Bắc yêu thích lựa chọn hơn. Loại hoa này thường chỉ nở vào dịp Tết đến xuân về, là loại hoa đại diện cho ngày Tết. Trong tâm linh xưa, người dân Việt Nam thường sử dụng hoa đào để xua đuổi ma quỷ phá hoại cuộc sống. Người dân quan niệm chỉ cần nhìn thấy hoa đào là ma quỷ sẽ chạy xa không dám bén mảng đến gần nữa.

Chính bởi vậy mà lựa chọn hoa đào để đặt ở các văn phòng hay công ty, nó vừa giúp xua đuổi những điều không may mắn. Một phần khác là mang đến không khí ngày Tết cho không gian làm việc của bạn. Đây là cách trang trí văn phòng làm việc ngày Tết được nhiều người lựa chọn

Hoa đào là loài hoa ngày Tết của miền Bắc (Nguồn: lamsao.com)

Miền Bắc có hoa đào, thì sắc xuân ở miền Nam lại được đại diện bằng hoa mai. Màu vàng đại diện cho sự phú quý và và giàu sang. Người dân miền Nam thường lựa chọn sử dụng hoa mai với mong muốn là sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Người dân miền nam thường quan niệm, hoa nở càng nhiều thì sẽ càng may mắn và sung túc hơn trong năm mới.

Hoa mai tượng trưng cho sự phú quý và may mắn (Nguồn: tronghoa.vn)

3.2. Hoa văn

Sử dụng các loại hoa văn cũng là một trong những điểm nhấn trong thiết kế văn phòng của nhiều công ty. Hiện nay, có rất nhiều hoa văn được thiết kế với các hoạ tiết khác nhau. Tuỳ thuộc vào không gian văn phòng lớn hay nhỏ, hoặc sở thích hay quan niệm về phong thuỷ để lựa chọn hoạ tiết cũng như màu sắc phù hợp.

Những hoa văn độc đáo đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền (Nguồn: lozi.vn)

3.3. Câu chữ, câu đối treo tường

Văn hoá Việt Nam xưa cũ đã quá quen thuộc với câu chữ, câu đối treo tường. Nó cũng được xem là một trong những biểu tượng của Tết cổ truyền Việt Nam. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hễ cứ nhìn thấy câu đối đỏ là bạn lại thấy không khí xuân đang ùa về.

Gam đỏ chủ đạo của câu đối là đại diện cho sự may mắn, cho chiến thắng và niềm tin. Chính bởi vậy mà trang trí Tết trong văn phòng bằng một mẫu câu đối có ý nghĩa riêng để dán trong văn phòng mình cũng là cách được nhiều văn phòng lựa chọn.

Câu đối luôn là vật trang trí được nhiều văn phòng lựa chọn (Nguồn: dankinhnhagiare.com)

3.4. Vật phẩm nhỏ xinh

Để tăng thêm sự may mắn hoặc làm nổi bật không gian văn phòng, mọi người có thể lựa chọn trang trí bằng các vật phẩm nhỏ xinh. Nhiều người thường sẽ lựa chọn theo sở thích, có người lại lựa chọn theo phong thuỷ hợp với tuổi hoặc mệnh của mình. Ngoài ra những đồ lưu niệm, vật phẩm văn phòng nhỏ xinh còn giúp làm nổi bật cá tính của bạn đấy.

Đồ vật trang trí phong thủy nhỏ cho bàn làm việc (Nguồn: mavang.vn)

3.5. Bùa may mắn

Một lá bùa may mắn nhỏ xinh sẽ được rất nhiều người lựa chọn xin về đầu năm. Người Việt thường quan niệm bùa may mắn sẽ giúp mọi người có thể xua đuổi tà vận và mang đến thật nhiều điều may trong năm mới. Vậy nên bạn có thể đi chùa cầu may và xin về cho mình những lá bùa may mắn để bày trong văn phòng.

Ngày Tết người ta thường cầu may mắn cho một năm thuận lợi (Nguồn: misskick.vn)

3.6 Dây liễng, đĩnh vàng trang trí Tết

Người dân Việt thường có quan niệm dây liễng, đĩnh vàng là đại diện cho tài lộc, cho sự thịnh vượng trong năm mới. Chính bởi vậy mà sử dụng vật này để trang trí cho văn phòng ngày Tết cũng là sự lựa chọn của nhiều công ty. Có rất nhiều thương hiệu sản xuất sản phẩm này. Thương hiệu Golden gift chính là gợi ý mà bạn có thể lựa chọn.

Dây liễng ngập tràn khắp phố khi Tết đến (Nguồn: xenanghavico.com)

3.7 Dây đèn sọc nhí

Để tăng thêm sự lung linh và sắc màu rực rỡ cho văn phòng thì dây đèn sọc nhí chính là sự lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn những dây trang trí này của thương hiệu Lê Hiệp. Với công dụng tiện lợi cùng nhiều màu sắc bắt mắt, bạn có thể trang trí dây đèn sọc nhí ở trên tường, trên các vật trang trí khác hoặc trên các cành đào cành mai để tăng thêm nét đẹp cho nó đều được.

Mua dây đèn sọc nhí để trang trí cho góc văn phòng ngày Tết (Nguồn: adayroi.com)

3.8 Dây đồng tiền tứ quý

Cũng tương tự như dây liễn trang trí Tết đĩnh vàng thì dây đồng tiền tứ quý cũng là một trong những lựa chọn ngày Tết của dân văn phòng. Đây là một trong những sản phẩm quà lưu niệm trang trí ngày Tết. Với nhiều kích thước khác nhau trong thiết kế, bạn có thể lựa chọn để trang trí một mình hoặc kèm theo các vật khác. Người dân Việt thường lựa chọn dây đồng tiền tứ quý để treo lên cây đào, cây mai ngày Tết.

Dây đồng tiền tứ quý được sử dụng để trang trí Tết (Nguồn: sendo.vn)

4. Gợi ý 8 cách trang trí Tết văn phòng

4.1. Trang trí bằng hoa đào hay hoa mai

Có rất nhiều phong trang trí văn phòng ngày Tết cho văn phòng làm việc hoặc công ty của bạn. Việc trang trí như thế nào sẽ tùy thuộc vào con mắt thẩm mỹ của từng người hoặc từng doanh nghiệp.

Tuy nhiên để thể hiện sắc xuân cũng như phù hợp với không gian rộng lớn của từng doanh nghiệp văn phòng ngày Tết thì hoa đào, hoa mai là những loại cây trang trí không thể thiếu. Hoa mai khoe sắc vàng, hoa đào khoe sắc thắm sẽ mang đến cho không gian văn phòng công ty của bạn tràn ngập sắc màu.

Trang trí phòng làm việc bằng hoa đào, hoa mai (Nguồn: choi1biet2.com)

4.2. Cắt dán hoa văn lên cửa kính

Cắt dán hoa văn lên cửa kính cũng là một trong những cách trang trí Tết văn phòng được nhiều người lựa chọn. Đây là cách trang trí vừa tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo mang đến một không gian rực rỡ cho văn phòng của bạn. Bạn có thể sử dụng những loại decal họa tiết hot trend 2019 – một trong những món quà tặng sáng tạo có sẵn hoặc cũng có thể kết hợp với một số loại phụ kiện trang trí khác, góp phần tạo cho không gian văn phòng hoặc công ty bạn thêm nổi bật đấy.

Dán decal là cách trang trí nhanh và tiết kiệm nhất (Nguồn: giaydankinh.info)

4.3. Các loại câu chữ, câu đối treo tường

Mỗi câu đối hoặc câu chữ đều mang một ý nghĩa riêng. Bạn có thể xin cho mình môt câu chữ với ý nghĩa mà mình mong muốn để trưng bày trong không gian văn phòng của mình. Nó sẽ mang đến những điều may mắn vào năm mới.

Xin chữ hoặc câu đối để trang trí cho dịp Tết (Nguồn: thegioidisan.vn)

4.4. Những vật phẩm mang sắc xuân treo trên trần văn phòng

Để không gian văn phòng của bạn thêm ấm cúng và ngập tràn sắc xuân thì sử dụng các vật phẩm được thiết kế để trang trí ngày Tết là một lựa chọn thông minh. Bạn có thể căn cứ vào không gian văn phòng hoặc lựa chọn những vật trang trí, quà tặng theo chủ đề mà mình đang lựa chọn trang trí.

Treo những dây trang trí Tết nho nhỏ mang đến màu sắc mùa xuân (Nguồn: sendo.vn)

4.5. Treo bùa may mắn

Nhiều người quan niệm rằng, treo bùa theo con giáp sẽ mang đến rất nhiều sự may mắn trong năm mới. Bùa may mắn là một vật phẩm có ý nghĩa mang đến sự toàn vẹn, viên mãn. Treo loại bùa này trong văn phòng sẽ giúp cho công việc có thể thực hiện một cách suôn sẻ và thành công hơn. Đây cũng được xem là một cách đơn giản nhưng mang đến cho các nhân viên những giá trị tinh thần to lớn. Hy vọng năm mới sẽ có những sự khởi đầu mới, nhiều tài lộc và may mắn hơn. Bạn có thể xin loại bùa này khi đi chùa ngày Tết.

Treo các loại bùa cầu may mắn cho năm mới (Nguồn: japanhoppers.com)

4.6. Cây trang trí trong văn phòng

Ngoài sử dụng hoa đào, hoa mai trang trí trong văn phòng thì còn rất nhiều loại cây khác mà các văn phòng có thể lựa chọn để sử dụng. Hiện nay có rất nhiều loại cây bonsai nhỏ gọn nhưng có tạo hình rất đẹp. Các bạn có thể lựa chọn để trưng bày trên bàn làm việc của mình. Hoặc bạn cũng có thể trang trí bàn làm việc của bạn bằng các cách cắm những giỏ hoa ngày Tết để bàn đẹp lạ tươi lâu.

Hoa bonsai ngày Tết (Nguồn: afamily.vn)

4.7. Thay đổi đèn, sơn tường

Để không gian văn phòng bạn có sự khác biệt trong năm mới thì có thể nghĩ đến biện pháp thay đổi đèn hoặc chọn mua loại sơn tường bền màu vượt trội. Đây cũng là cách trang trí Tết văn phòng, góp phần làm cho nó mới mẽ hơn để đón Tết đến xuân về đấy.

Trang trí lại không gian nhà với màu sắc của ngày xuân (Nguồn: pinterest.com)

4.8. Cách thiết kế mở cho văn phòng ngày Tết

Ngoài những cách trang trí trên thì bạn cũng có thể lựa chọn phong cách thiết kế mở cho văn phòng của bạn. Hãy để nhân viên tự do sáng tạo để mang đến một phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt nhé.

Cho nhân viên tự do trang trí theo ý thích vào ngày Tết (Nguồn: afamily.vn)

Bài viết trên đây đã giúp bạn tổng hợp một số cách trang trí Tết văn phòng mà bạn có thể áp dụng cho không gian công ty mình. Hy vọng bằng cách trang trí nội thất cho văn phòng độc đáo sẽ gợi mở nhiều cảm hứng và tràn đầy năng lượng mang đến những may mắn và thuận lợi trong năm mới.