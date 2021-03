33 hệ thống Vinpearl toàn quốc kèm voucher đặt phòng giá ưu đãi nhất

1.2.4. Vinpearl Nghệ An

1.2.3. Vinpearl Hội An



Hệ thống Vinpearl toàn quốc với tiêu chuẩn 5 sao và chất lượng hàng đầu luôn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nhiều du khách. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily dõi theo những thông tin hữu ích trong bài viết sau bạn nhé.



1. Hệ thống Vinpearl toàn quốc

Hiện nay, hệ thống Vinpearl toàn quốc được rất nhiều người biết đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Vậy có bao nhiêu Vinpearl và Vinpearl nào đẹp nhất? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu và đánh giá ngay sau đây.

1.1. Có bao nhiêu Vinpearl

Là một hệ thống tích hợp tiện nghi và chất lượng với dịch vụ hàng đầu. Vinpearl đang ngày càng hoàn thiện về chất lượng cũng như quy mô của mình. Hiện tại đã có tất cả 33 Vinpearl trên 16 tỉnh thành cả nước luôn đáp ứng những nhu cầu nghỉ dưỡng của mọi người.

1.2. Vinpearl có ở những đâu

Để hiểu rõ thêm về hệ thống Vinpearl toàn quốc hãy cùng với Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu Vinpearl có ở những đâu sau đây nhé!

1.2.1. Vinpearl Nha Trang

Vinpearl Nha Trang hay còn được biết đến là Hòn Ngọc Việt. Đây là một khu du lịch đạt chuẩn 5 sao quốc tế, tọa lạc tại đảo Hòn Tre. Vinpearl là điểm đến du lịch phức hợp, khu vui chơi giải trí kết hợp với tham quan nghỉ dưỡng. Hiện nay đăng ký dịch Vinpearl Nha Trang trọn gói khoảng mức từ 3.000.000 đồng và mọi người có thể trải nghiệm những dịch vụ tiện ích, hiện đại tại đây.

Thiên đường Vinpearl Nha Trang một trong những hệ thống Vinpearl toàn quốc (Nguồn: duanbien.com)

1.2.2. Vinpearl Huế

Tọa lạc giữa lòng xứ Huế cổ kính với vị trí đắc địa với 33 tầng. Đặt tour đến Vinpearl Hotel Huế giữ trọn nét tinh hoa với thiết kế phòng tinh tế và sang trọng, nhà hàng và bar đa dạng cùng với đó là hệ thống giải trí chất lượng. Hiện nay khách du lịch có thể đặt phòng tại Vinpearl Huế trên Saigon-Gpdaily nhận ưu đãi độc quyền với giá 2.280.000 đồng. Với giá trên mọi người sẽ nhận được 1 bữa ăn sáng dành cho 2 người cùng với đó là những ưu đãi và dịch vụ hấp dẫn khác. Vinpearl Huế chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể thiếu trong lịch trình đi du lịch Huế 2N1Đ của nhiều du khách.

Hệ thống Vinpearl toàn quốc bao gồm cả khách sạn Vinpearl Huế (Nguồn: vinpearl.com)

1.2.3. Vinpearl Hội An

Với địa chỉ nằm dọc trên bãi biển Cửa Đại của tỉnh Quảng Nam. Vinpearl Hội An được thiết kế một cách hiện đại cùng vô cùng sang trọng và không gian phòng ngủ lãng mạn giữa không gian của phố cổ Hội An. Khi book phòng tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An tại Saigon-Gpdaily sẽ nhận được những ưu đãi và đảm bảo uy tín. Dịch vụ bao 01 đêm nghỉ dưỡng villa 03 phòng ngủ dành cho 06 người lớn tại đây hiện nay có giá 13.060.000 đồng.

Toàn cảnh Vinpearl Land Hội An – thuộc hệ thống Vinpearl toàn quốc (Nguồn: avoucher.vn)

1.2.4. Vinpearl Nghệ An

Nằm tại địa chỉ trên bãi biển nổi tiếng Cửa Hội của tỉnh Nghệ An. Vinpearl tiếp giáp với sông Lam và cách trung tâm du lịch Cửa Lò 5km. Đặc biệt, các villa tại khu nghỉ dưỡng đều có view hướng biển, mang đến sự dễ chịu, thoải mái cho du khách. Khi đặt phòng tại Vinpearl Nghệ An chuẩn 5 sao với 01 đêm nghỉ dưỡng phòng Deluxe Garden View dành cho 02 người lớn chỉ với giá 1.114.000 đồng.

Dãy biệt thự tại Vinpearl cửa Hội thuộc hệ thống Vinpearl toàn quốc (Nguồn: vinhomemetropolislieugiai.com)

1.2.5. Vinpearl Cần Thơ

Vinpearl Cần Thơ là khách sạn 5 sao đầu tiên của mảnh đất Tây Đô. Với các tiện ích dịch vụ như bể bơi, quầy bar, trung tâm thương mại, ẩm thực và các hoạt động giải trí chất lượng. Sau khi trải nghiệm dịch vụ của Vinpearl Hotel Cần Thơ được nhiều du khách review tốt đang ngày càng được mở rộng và hoàn thiện hơn nữa. Giá phòng cùng với bữa ăn sáng được bán tại Saigon-Gpdaily có giá 1.270.000 đồng.

Phong cảnh tuyệt đẹp của Vinpearl Cần Thơ – một trong số các hệ thống Vinpearl toàn quốc (Nguồn: booking.com)

1.2.6. Vinpearl Đà Nẵng

Là khu nghỉ dưỡng với 122 căn biệt thự tầm nhìn độc đáo, kiến trúc tân cổ điển, phong cảnh hữu tình cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp,… Vinpearl Đà Nẵng trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi đến với thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, book phòng tại Vinpearl Đà Nẵng giá cực ưu đãi ngày hè giá tham khảo là 2.070.000 đồng với dịch vụ bao gồm 01 đêm nghỉ dưỡng phòng Studio dành cho 02 người lớn tại Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng.

Vinpearl Resort và Spa Đà Nẵng (Nguồn: chudu24.com)

1.2.7. Vinpearl Phú Quốc

Săn voucher khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc bao gồm 4 resort khác trên đảo Phú Quốc, tiện ích sân gôn, khu vui chơi giải trí, công viên bảo tồn động vật lớn nhất tại Việt Nam. Chỉ với giá 5.720.000 đồng khách du lịch sẽ có 01 đêm nghỉ dưỡng dành cho 02 người lớn tại VinOasis Phú Quốc với tiêu chuẩn 5 sao. Đây chắc chắn là một lựa chọn nghỉ ngơi tốt nhất khi tham quan và du lịch đảo ngọc Phú Quốc.

1.2.8. Vinpearl Hà Tĩnh

Vinpearl Hotel Hà Tĩnh thiết kế sang trọng và tinh tế, với sự kết hợp các dịch vụ tích hợp gồm khách sạn, trung tâm thương mại Vincom và khu biệt thự cao cấp, đến đây du khách sẽ đều trọn vẹn với các dịch vụ tiện ích 5 sao. Dịch vụ nghỉ dưỡng 1 đêm 01 villa 02 phòng ngủ hướng biển dành cho 04 người lớn tại Vinpearl Hà Tĩnh có giá 6.220.000 đồng.

Hình ảnh khu biệt thự của Vinpearl Hà Tĩnh (Nguồn: ancu.me)

1.2.9. Vinpearl Hạ Long

Vinpearl Spa Hạ Long nằm trên Đảo Rều của Vịnh Hạ Long, với không gian thiên nhiên đẹp hút hồn với những hòn đảo lớn nhỏ. Khu nghỉ dưỡng với thiết kế hình cánh cung mang lại vẻ quyến rũ độc đáo, hài hòa và trọn vẹn. Dịch vụ hệ thống Vinpearl Hạ Long luôn mang đến trải nghiệm khác biệt, là địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu hiện nay. Giá Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Deluxe Garden View, với 3 bữa ăn hiện nay tại Saigon-Gpdaily chỉ có 3.699.000 đồng.

Toàn cảnh Vinpearl Resort Hạ Long (Nguồn: booking.com)

1.2.10. Vinpearl Hải Phòng

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi, thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, đẳng cấp với 45 tầng cao. Hệ thống Vinpearl Hải Phòng là một trong khu phức hợp cao cấp với hệ thống tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu, mà đây còn là nơi tổ chức các dịch vụ hội họp và tiệc cưới sang trọng và đẳng cấp bậc nhất. Giờ đây, bạn có mua voucher tại Vinpearl Hải Phòng chất lượng 5 sao với giá 3.060.000 đồng.

Toàn cảnh khu Vinpearl Hải Phòng (Nguồn: royalcitynguyentrai.com)

1.2.11. Vinpearl Quảng Bình

Vinpearl Quảng Bình nằm tại trung tâm thành phố Đồng Hới. Đây là điểm đến lý tưởng để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè và người thân và cơ hội thăm quan các danh lam thắng cảnh tại đây. Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp tại Vinpearl Hotel Quảng Bình với khoảng 1.320.000 đồng/phòng/đêm.

Thiết kế sang trọng của Vinpearl Quảng Bình (Nguồn: vinpearl.com)

1.2.12. Vinpearl Lạng Sơn

Nằm ở trung tâm Thành phố Lạng Sơn với 21 tầng cao. Vinpearl Hotel Lạng Sơn có view bao quát thành phố. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên, mang phong cách tân cổ điển hiện đại của Thành phố Lạng Sơn. Với 1 đêm nghỉ dưỡng dành cho 02 người lớn tại Vinpearl Hotel Lạng Sơn chỉ có giá 750.000 đồng.

Một góc Vinpearl hotel Lạng Sơn (Nguồn: fantasea.vn)

1.2.13. Vinpearl Thanh Hóa

Khu phức hợp Vinpearl Thanh Hóa với dịch vụ chất lượng hàng đầu là sự kết hợp của trung tâm thương mại Vincom Plaza và Shophouse hiện đại. Vinpearl Thanh Hóa là một biểu tượng cho sự phát triển của thành phố này. Chỉ với 3.520.000 đồng khách du lịch đã có thể tận hưởng 2 đêm nghỉ dưỡng phòng Deluxe dành cho 02 người lớn theo tiêu chuẩn 5 sao.

View cực đẹp của quần thể Vinpearl Thanh Hóa (Nguồn: samsonbooking.vn)

1.2.14. Vinpearl Tây Ninh

Vinpearl Tây Ninh nằm giữa trung tâm thành phố với 21 tầng cao. Là khách sạn 5 sao đầu tiên tại đây. Khách sạn Vinpearl Tây Ninh với thiết kế sang trọng, tinh tế, cùng các tiện ích như bể bơi, ẩm thực Á – Âu, Spa và hội họp. Khi đặt phòng tại Saigon-Gpdaily, bạn sẽ có nhiều ưu đãi và chỉ với 940.000 đồng cho 01 đêm nghỉ dưỡng dành cho 02 người lớn tại đây.

Thiết kế phòng rất đẹp của Vinpearl Tây Ninh (Nguồn: agoda.net)

1.2.15. Vinpearl Phủ Lý

Hệ thống Vinpearl Phủ Lý nằm giữa trung tâm thành phố cao 27 tầng. nổi bật với phong cách kiến trúc cổ điển đầy tinh tế. Với 180 căn hộ diện tích linh hoạt, sang trọng tích hợp khéo léo đạt chuẩn 5 sao. Đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn nghỉ dưỡng tuyệt vời khi khách du lịch tham gia các tour tham quan Hà Nam. Khi đến với Saigon-Gpdaily mọi người sẽ được cung cấp 1 đêm nghỉ dưỡng dành cho 02 người lớn tại đây với giá 2.370.000 đồng.

Vinpearl Phủ Lý được thiết kế rất ấn tượng (Nguồn: booking.com)

1.2.16. Vinpearl TP. Hồ Chí Minh

Vinpearl Luxury Landmark Hồ Chí Minh là khách sạn đẳng cấp và sang trọng bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nằm tại khu phức hợp lớn nhất cả nước. Với nội thất phòng thượng hạng, không gian sang trọng tuy nhiên dịch vụ nghỉ dưỡng 1 đêm dành cho 02 người lớn tại đây tiêu chuẩn 5 sao chỉ có giá 3.130.000 đồng.

Vinpearl Hồ Chí Minh nằm trên tòa nhà Landmark (Nguồn: vinpearl.com)

1.3. Vinpearl ở đâu đẹp nhất

Rất nhiều người từng đã đưa ra đánh giá cho rằng Vinpearl Nha Trang là nơi có view đẹp nhất và đang để đi nhất trong hệ thống Vinpearl toàn quốc. Tuy nhiên, hãy cùng đến với và trải nghiệm các Vinpearl để nhận được những nét riêng của từng địa điểm nhé!

1.4. Vinpearl ở đâu có nhiều khu vui chơi giải trí nhất

Vinpearl Phú Quốc được đánh giá là địa điểm vui chơi giải trí tuyệt vời nhất, với lâu đài tuyệt đẹp, khu công viên nước có nhiều trò chơi hấp dẫn và rất đa dạng cùng với cảnh quan vô cùng trong lành, thoáng mát.

1.5. Vinpearl ở đâu giá đắt nhất

Cùng với những dịch vụ chất lượng hàng đầu, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao thì hiện nay Vinpearl Nha Trang đang là nơi có phí dịch vụ cũng như phòng đắt nhất. Tuy nhiên chắc chắn các bạn sẽ vô cùng hài lòng khi đến và trải nghiệm các dịch vụ tại đây.

2. Đặt phòng Vinpearl ở đâu nhiều ưu đãi nhất

Khi đến với Saigon-Gpdaily để đặt phòng hoặc các gói dịch vụ tại Vinpearl mọi người sẽ được mua với giá thành rẻ nhất và vô cùng uy tín. Ngoài ra khi đến đây mọi người còn nhận được những lợi ích như giảm giá, khuyến mãi thêm dịch vụ và nhiều ưu đãi bất ngờ khác.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết vừa mang tới những kiến thức hữu ích. Nhanh tay săn ưu đãi từ hệ thống Vinpearl toàn quốc chất lượng đẳng cấp. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trong chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời, điểm đến thi vị của mình vào mùa hè này.