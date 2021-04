35 bệnh nguy hiểm khi mang thai phổ biến thường gặp cần lưu ý kỹ

Các bệnh nguy hiểm khi mang thai ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Do đó việc hiểu về những căn bệnh trên là điều vô cùng cần thiết để mẹ và bé có thể phòng tránh bệnh trong suốt thai kỳ, bảo vệ sức khỏe luôn tốt.



1. Viêm âm đạo do vi khuẩn

Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV) là bệnh nhiễm trùng âm đạo phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nó gây ra bởi sự mất cân bằng vi khuẩn sống trong âm đạo của bạn. Khoảng 1 trong 5 phụ nữ bị nhiễm trùng này tại một số thời điểm trong thai kỳ, mặc dù ước tính rất khác nhau. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mắc BV khi bạn mang thai có liên quan đến việc tăng nguy cơ sinh non và sinh con nhẹ cân, vỡ ối non và nhiễm trùng tử cung sau khi sinh. Một vài nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa BV và sẩy thai trong tam cá nguyệt thứ hai.

Viêm âm đạo do vi khuẩn khi mang thai sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi (Nguồn: baomoi.com)

2. Thủy đậu

Bệnh thủy đậu là bệnh lý truyền nhiễm cấp tính mà nguyên do là virus Herpes zoster gây nên, bệnh có khả năng lây nhiễm cao, lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc gần. Bởi vì người trưởng thành có khả năng miễn dịch với bệnh nên rất ít phụ nữ mang thai bị thủy đậu – ước tính có từ 1 đến 5 trường hợp cho mỗi 10.000 ca mang thai. Nhưng bạn có thể bị bệnh nặng nếu bạn không được miễn dịch và tình cờ mắc bệnh khi đang mang thai. Mắc bệnh khi mang thai sẽ khiến em bé bị ảnh hưởng. Đây là một trong các bệnh nguy hiểm khi mang thai mà bà bầu cần lưu ý.

3. Virus Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) là thành viên của gia đình virus herpes. Đây là loại virus thường được truyền cho trẻ sơ sinh nhất trong thai kỳ. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, khoảng 1 phần trăm trẻ sơ sinh được sinh ra bị nhiễm trùng, một tình trạng gọi là CMV bẩm sinh. Hầu hết các bé bị CMV bẩm sinh không có vấn đề gì từ tình trạng này. Nhưng một số người rất ốm yếu khi sinh và có thể kết thúc với một số vấn đề dài hạn. Những người khác ban đầu có vẻ ổn nhưng phát triển mất thính giác và các biến chứng khác từ các tháng nhiễm trùng hoặc thậm chí nhiều năm sau đó. Bà bầu có thể thử ăn các món từ raucàng cua để giúp an thai, thai khỏe mạnh hơn.

Sốt xuất huyết là một căn bệnh rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai (Nguồn: baomoi.com )

4. Bệnh sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là một căn bệnh gây ra bởi một loại virus truyền sang người bởi một số loài muỗi. Nó thường tồn tại trong thời gian ngắn nhưng các triệu chứng đôi khi có thể nghiêm trọng hoặc gây tử vong. Sốt xuất huyết là một trong số ít bệnh do muỗi truyền, cùng với Zika và chikungunya có thể gây rắc rối hoặc thậm chí nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Sốt xuất huyết đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai vì họ có thể truyền virus cho em bé khi mang thai hoặc trong khi sinh. Điều này có thể dẫn đến thai chết lưu, nhẹ cân hoặc sinh non. Trẻ bị nhiễm sốt xuất huyết có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

5. Bệnh thứ năm (parvovirus)

Bệnh thứ năm là bệnh thời thơ ấu phát ban đỏ, đây là một trong các bệnh nguy hiểm khi mang thai cần tránh mắc phải. Đôi khi nó còn được gọi là “bệnh má bị tát” vì phát ban đỏ mặt. Người lớn cũng có thể mắc bệnh thứ năm. Nó gây ra bởi một loại virus có tên là parvovirus B19, gây ức chế sản xuất hồng cầu. Parvovirus cũng có thể được truyền trong máu, vì vậy nếu bạn bị nhiễm bệnh khi mang thai, nó có thể lây nhiễm cho em bé của bạn qua nhau thai. Trong một tỷ lệ nhỏ các trường hợp, nhiễm trùng kết thúc gây ra vấn đề có thể dẫn đến mất em bé.

Phụ nữ mang thai bị cúm có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng (Nguồn: alobacsi.vn)

6. Cúm

Phụ nữ mang thai bị cúm có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng phải nhập viện. Mối quan tâm lớn nhất là viêm phổi, một căn bệnh có khả năng đe dọa đến tính mạng cũng có thể làm tăng nguy cơ sinh non. Bạn cũng có nguy cơ cao bị biến chứng liên quan đến cúm trong giai đoạn sau sinh. Để tăng cường sức khỏe cho mẹ bầu cũng như thai nhi, cần cho thai phụ ăn đầy đủ các món ăn có đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết dành cho bà bầu.

7. Bệnh lậu

Bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể lây truyền qua quan hệ tình dục bộ phận sinh dục, miệng hoặc hậu môn. Nó cũng có thể lây từ người mẹ bị nhiễm sang em bé trong khi sinh. Thời gian ủ bệnh (thời gian cần thiết để nhiễm trùng phát triển) thường là 2 đến 10 ngày sau khi tiếp xúc. Bệnh lậu rất dễ lây lan, vì vậy nếu bạn quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình bị nhiễm bệnh, có khả năng bạn sẽ bị nhiễm lậu. Bệnh lậu là một trong các bệnh nguy hiểm khi mang thai cần phòng tránh, khả năng lây nhiễm qua thai nhi cao.

8. Liên cầu nhóm B

Liên cầu nhóm B (GBS) là một loại vi khuẩn mà nhiều người tự nhiên có trong đường ruột của họ. Các vi khuẩn cũng có thể cư trú hoặc “xâm chiếm” âm đạo của bạn và được truyền lại cho em bé trong quá trình chuyển dạ và sinh nở. Khoảng 25 % phụ nữ mang thai mang GBS trong âm đạo, trực tràng hoặc khu vực xung quanh. Liên cầu nhóm B có thể lây lan thông qua quan hệ tình dục, nhưng nó không được coi là một bệnh lây truyền thông qua đường tình dục vì khu vực sinh dục của bạn có thể bị nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn bạn mang trong đường tiêu hóa.

Mắc viêm gan B khi mang thai vô cùng nguy hiểm (Nguồn: dongythaiphuong.com)

9. Viêm gan B

Nếu bạn là người mang mầm bệnh viêm gan B (HBV), nguy cơ truyền virus cho em bé của bạn khi sinh là 10 đến 20 %, nếu được điều trị trong vòng 12 giờ sau khi sinh. Nguy cơ thay đổi tùy thuộc vào thời điểm bạn bị nhiễm và lượng HBV trong máu. Có nguy cơ 80 đến 90% nếu bạn bị nhiễm viêm gan B trong tam cá nguyệt thứ ba. Trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh có thể không có bất kỳ triệu chứng nào ngay lập tức nhưng có nhiều khả năng trở thành người mang mầm bệnh mãn tính hơn những đứa trẻ hoặc người lớn khác. Trẻ em bị viêm gan B có nguy cơ phát triển và tử vong cao hơn do bệnh gan hoặc ung thư. Do đó viêm gan B là một trong những bệnh được bác sĩ yêu cầu tiêm phòng cho bà bầu trước khi mang thai.

10. Mụn rộp

Mụn rộp sinh dục là một bệnh lây truyền sinh ra qua đường tình dục có thể do hai loại virus herpes simplex gây ra: loại 1 (HSV-1) hoặc loại 2 (HSV-2). Truyền nhiễm cho em bé của bạn trong quá trình chuyển dạ và sinh nở là mối quan tâm lớn nhất với mụn rộp sinh dục khi mang thai. Nếu điều này xảy ra, em bé của bạn có thể có vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng. Trong một số ít trường hợp, nếu bạn bị nhiễm herpes ban đầu trong ba tháng đầu, virus có thể đi qua nhau thai và gây sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Herpes cũng có thể truyền sang em bé của bạn sau khi sinh, và các biến chứng có thể nghiêm trọng.

11. HIV

Trong các bệnh nguy hiểm khi mang thai thì HIV được xem là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. HIV là viết tắt của virus suy giảm miễn dịch ở người. HIV tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể, dần dần phá hủy khả năng chống lại nhiễm trùng và một số bệnh ung thư. Nó được tìm thấy trong máu và các chất dịch cơ thể khác bao gồm tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ. Để bị nhiễm HIV, chất lỏng từ người bị nhiễm phải xâm nhập vào máu của bạn. Do đó mẹ bị nhiễm HIV khi mang thai thì trẻ cũng sẽ bị nhiễm bệnh.

12. Toxoplasmosis

Toxoplasmosis là một bệnh nhiễm trùng mà bạn có thể mắc phải từ một loại ký sinh trùng siêu nhỏ có tên Toxoplasma gondii. Mặc dù nhiễm trùng thường gây ra một bệnh nhẹ, không có triệu chứng ở những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, nhưng nó có nguy cơ cho phụ nữ mang thai vì ký sinh trùng có thể lây nhiễm qua nhau thai và thai nhi. Trẻ sinh ra bị bệnh toxoplasmosis nghiêm trọng, có thể gây ra thai chết lưu, tổn thương cấu trúc và thần kinh lâu dài.

13. Rubella (sởi Đức)

Nếu mẹ bầu không miễn dịch với rubella và mắc bệnh này trong thời kỳ đầu mang thai, nó có thể làm em bé trong bụng bị tổn thương. Bạn có thể bị hư thai hoặc em bé của bạn có khả năng bị dị tật bẩm sinh và các vấn đề phát triển. Hội chứng rubella bẩm sinh, hay CRS, là tên được đặt cho các vấn đề gây ra khi em bé sinh ra nhiễm virus rubella.

Bệnh Rubella khi mang thai (Nguồn: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net)

14. Bệnh lây truyền qua đường tình dục

Do khả năng lây nhiễm qua thai nhi cao, bệnh lây truyền thông qua con đường tình dục được coi là một trong các bệnh nguy hiểm khi mang thai. Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) được gọi là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). STI có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn và em bé. Một số bệnh nhiễm trùng có thể truyền sang em bé qua nhau thai hoặc lây truyền trong quá trình chuyển dạ và sinh con hoặc khi nước của bạn bị vỡ. Nhiễm trùng sơ sinh có thể rất nghiêm trọng (thậm chí đe dọa đến tính mạng), và một số có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe và phát triển không thể đảo ngược trong thời gian dài. Hơn nữa, một số STI làm tăng nguy cơ sảy thai, vỡ ối non (PPROM), sinh non, nhiễm trùng tử cung và thai chết lưu. Để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh, chị em nên đảm bảo an toàn khi quan hệ tình dục bằng cách yêu cầu đối tác sử dụng bao cao su chất lượng tốt.

15. Bệnh giang mai

Bệnh giang mai lây truyền qua đường tình dục (STI) do một loại vi khuẩn gây ra. Nếu không được điều trị, bệnh giang mai có thể gây hậu quả lâu dài rất nghiêm trọng. Bệnh giang mai có thể truyền sang em bé của bạn thông qua nhau thai trong khi mang thai hoặc do tiếp xúc với vết đau trong khi sinh.

Bệnh giang mai khi mang thai rất nguy hiểm (Nguồn: cuasotinhyeu.vn)

16. Trichomonas

Trichomonas (còn được gọi là trich) là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến (STI) do ký sinh trùng siêu nhỏ gây ra. Nhiễm trùng trich khi mang thai có liên quan đến nguy cơ sinh non cao hơn, vỡ ối non và sinh con nhẹ cân. Trichomonas cũng có thể khiến bạn dễ bị nhiễm HIV hơn nếu bạn tiếp xúc với nó.

17. Virus Zika

Zika là một trong các bệnh nguy hiểm khi mang thai cần phòng tránh, là một loại virus lây lan chủ yếu bởi một số loại muỗi. Virus có thể gây dị tật bẩm sinh, chẳng hạn như microcephaly, ở những em bé có mẹ bị nhiễm bệnh trong thai kỳ. Trẻ trẻ sinh ra nhiễm zika sẽ bị bệnh não nhỏ hoặc các vấn đề sức khỏe khác và một số có thể phát triển các vấn đề sau đó.

18. Listeriosis

Listeriosis là một căn bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng mà bạn có thể mắc phải bằng cách ăn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Phụ nữ mang thai và em bé đang phát triển, cũng như trẻ sơ sinh, những người có hệ miễn dịch yếu và người già đặc biệt nhạy cảm với Listeria, có thể gây nhiễm trùng máu, viêm màng não và các biến chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa đến tính mạng khác. Mối đe dọa chính đối với một phụ nữ mang thai là tác động tàn phá mà căn bệnh này có thể gây ra đối với thai kỳ và em bé. Vì lẽ đó, mỗi người nên khắt khe trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm sạch, chất lượng, an toàn.

19. Nhiễm trùng huyết

20. Thiếu máu

21. Tiền sản giật

22. Tiểu đường

23. Hen suyễn

24. Trầm cảm

25. Cảm cúm

26. Viêm âm đạo do nấm

27. Mụn rộp do virus Herpes simplex

28. Viêm cầu thận

29. Viêm gan siêu vi B

30. Táo bón

31. Chảy máu nướu răng

32. Chứng khó thở

33. Chuột rút

34. Đái rắt

35. Bệnh trĩ

Trên đây là các bệnh nguy hiểm khi mang thai mà các chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu ý để tránh trường hợp mắc phải, bởi nó rất nguy hiểm cho sự phát triển của thai nhi. Để cho mẹ và bé có một sức khỏe tốt, phòng tránh bệnh tật chị em nên xây dựng một lối sống lành mạnh, ăn uống dinh dưỡng, đảm bảo khám thai định kỳ để các được các bác sĩ tư vấn đồng thời kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu và trang bị cho bản thân những kiến thức thai giáo từ sách, Internet,… là rất cần thiết, đồng thời các chị em nên lựa chọn dịch vụ thai sản chất lượng đồng hành cùng mẹ bầu trong suốt thai kỳ để đảm bảo yên tâm tuyệt đối và có hành trình mang thai diễn ra an toàn, thuận lợi.