35 món ngon đãi tiệc tân gia, tiệc cưới sang trọng gắn kết tâm giao

14. Cá quả chiên sốt me



Đơn giản, dễ làm mà lại không kém phần trịnh trọng, cùng điểm qua những món ngon đãi tiệc tân gia mà các “gia chủ phu nhân” có thể tự trổ tài trong ngày trọng đại. Hãy cùng tôi tìm hiểu về 30 món ngon khi đãi tiệc tân gia hấp dẫn này nhé!



1. Súp hải sản

Là một trong những món ngon đãi tiệc tân gia không thể thiếu, súp cua luôn là sự lựa chọn cho những bữa tiệc đầm ấm và không kém phần trang trọng. Với nguyên liệu chính tương đối đơn giản như cua tươi sạch dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị VinMart, trứng gà, giò sống, một ít bột năng cùng với một chút khéo léo tỉ mẩn, bạn sẽ thực hiện thành công món ăn tưởng chừng hơi rối mắt này.

Tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của mình, nước lèo có thể thay thế linh động bằng xương ức gà hoặc xương heo. Bên cạnh đó, nguyên liệu phụ cũng chiếm vai trò quan trọng để món súp trở nên độc đáo và không kém phần đẹp mắt như các loại đậu đỗ bùi bùi giàu dinh dưỡng gồm ngô hạt, đậu Hà Lan, cà rốt, nấm tuyết,…

Nấu súp hải sản đãi tiệc tân gia (Nguồn: i.ytimg.com)

2. Sữa chua nếp cẩm

Một món tráng miệng cho các bữa tiệc, khi mà các món ăn ban đầu đã mang đến cảm giác ngao ngán, sữa chua nếp cẩm đem lại cho bạn hương vị mới lạ, độc đáo giúp bạn giải nhiệt. Gạo nếp cẩm là thực phẩm vô cùng quen thuộc với mọi gia đình, nếp cẩm thường được chế biến thành các món ăn như: xôi nếp cẩm, chè nếp cẩm…

Sữa chua lên men tự nhiên vừa hay là vị thuốc tốt cho hệ tiêu hóa, rất tốt cho da. Chính sự kết hợp độc đáo này đem đến hương vị mới lạ và không kém phần bổ dưỡng nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn ngon – đẹp mắt, thích hợp cho cuối buổi tiệc.

Sữa chua cũng là món ngon khi mừng tiệc tân gia (Nguồn: baomoi.com)

3. Nộm thập cẩm

Nộm thập cẩm luôn là một trong những món ngon đãi tiệc tân gia không thể thiếu. Vị chua nhẹ dễ chịu kết hợp với vị giòn từ các phụ liệu sẽ đánh bay cảm giác ngán ngẩm của những món ăn nhiều đạm khác trong bữa tiệc.

Các món ngon khi đãi tiệc (Nguồn:baomoi.com)

4. Gỏi bò

Tương tự nộm thập cẩm, gỏi bò cũng là món ngon đãi tiệc tân gia có thể tự tay làm tại nhà bởi tính đơn giản trong công đoạn thực hiện. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận được sự kết hợp của thịt bò tươi ngon ngọt thịt với các loại củ quả, rau thơm, gia vị khiến món bò bóp thấu ngon hơn, đậm vị và không hề bị ngán.

Các món ngon khi đãi tân gia (Nguồn: vn.npfamilyrecipes.com)

5. Nộm hoa chuối tai heo

Vẫn cùng trong list danh sách gỏi – nộm, nộm hoa chuối tai heo vẫn mang được những nét đặc trưng dân dã riêng bao gồm nguyên liệu chính là hoa chuối và tai heo. Bên cạnh đó, linh hồn của món nộm chính là các loại nguyên liệu phụ nhưng làm nên hương vị chua cay mặn ngọt như chanh, tỏi, ớt, đường.

6. Nem hải sản

Món nem hải sản rất thích hợp với những bữa tiệc đoàn viên của gia đình nên chẳng có gì ngạc nhiên khi xuất hiện trong danh sách những món ăn trong ngày tân gia. Đừng quên ăn kèm với sốt mayonnaise có pha một chút tương ớt nhé!

Nấu món ngon khi đãi tiệc tân gia (Nguồn: gl.amthuc365.vn)

7. Thịt heo cuộn rau củ

Cái tên đã thể hiện rõ cách thức thực hiện món ăn. À mà đừng vội đánh giá cái tên món ăn có phần đơn giản sẽ ko phù hợp với những buổi tiệc nhé! Món ăn cần sự khéo léo và một chút cầu kì nhưng bạn vẫn có thể hoàn thiện được tại nhà để góp phần bắt mắt thêm cho bữa tiệc.

8. Cá chép om dưa

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, đến khi dầu nóng đều thì cho cá vào rán, rán cho đến khi chín vàng hai mặt cá. Sau đó, thêm dưa chua vào và các loại gia vị nêm vừa miệng. Cá chép om dưa ăn nóng mới ngon, nên món này mọi người thường để cá vào một đĩa inox đặt trên bàn tiệc vừa đun vừa ăn kèm với bún sợi.

9. Cá hấp xì dầu

Món ăn tương đối đơn giản nhưng vẫn được dùng nhiều trong các bữa tiệc. Quan trọng kỹ là ở khâu chọn cá, cá gì? độ tươi ra sao ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng món ăn. Ngoài ra thì các nguyên liệu phụ gia cũng góp phần làm món ăn trở nên độc đáo, lạ miệng hơn.

Nấu cá hấp xì dầu khi mở tiệc tân gia (Nguồn: sotaynauan.com)

10. Tôm chiên xù

Món tôm thường khá phổ biến trong các bữa tiệc, nhà hàng mà ngay cả trong các bữa cơm hàng ngày. Có lẽ đây là món các mẹ nào cũng biết, tuy nhiên cần có một số mẹo nhỏ để đảm bảo về hình thức trưng bày:

Bạn rửa sạch và để ráo tôm trước khi tẩm bột. Hạn chế tẩm ướp các gia vị lỏng như mắm, nước tương. Sau khi lăn bột xong không nên chiên ngay mà đặt vào ngăn mát tủ lạnh trong 30 phút để nhân dính chặt vào bột hơn. Nên chiên ngập dầu phần thực phẩm

Món tôm chiên xù hấp dẫn (Nguồn: cdn.explus.vn)

11. Chè hoa quả

Chè hoa quả hay còn gọi là chè trái cây với vị thơm ngon, thanh mát là món ăn mà các phái đẹp yêu thích. Dù khá đơn giản song đây thực sự là món tráng miệng giàu vitamin. Màu sắc bắt mắt, chè hoa quả luôn được các thực khách yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên

12. Heo quay

Nếu có lò nướng tại nhà, đừng ngần ngại triển ngay món heo quay vàng giòn thơm ngậy. Phần thịt quay nên lựa chọn là ba chỉ để vừa có một lớp da quay giòn rụm, phần mỡ giúp thịt khi quay không bị quá khô và cứng

Món ngon đãi tiệc tân gia heo quay (Nguồn: pinimg.com)

13. Gà hấp lá chanh

Gà là món ăn thuộc vào hàng “kinh điển” quen thuộc không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam. Điểm khác nhau giữa các nhà hàng có lẽ ở nguồn gốc nguyên liệu cũng như cách chế biến vừa vặn, ghi điểm với thực khách. trong đó gà hấp lá chanh luôn được lòng các thực khách khó tính vì dễ thực hiện mà vẫn giữ được vị đặc trưng của thịt gà.

14. Cá quả chiên sốt me

Cá quả là loại cá nhiều thịt, dễ chế biến thành các món khác nhau, các món ăn từ cá quả cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể dồi dào khỏe mạnh. Tuy nhiên, cá quả chiên sốt me là một cách chế biến mới lạ tăng hương vị cho món ngon từ cá

15. Kem

Màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon, và đặc biệt là không tốn nhiều thời gian của các mẹ. Đó là những lý do để bạn vào bếp làm ngay món tráng miệng tuyệt ngon – kem. Với những buổi tiệc tân gia, đây chắc chắn là món khoái khẩu của các bé

Kem tươi tráng miệng tiệc tân gia (Nguồn: stimg.co)

16. Bắp bò xào măng

Thêm một món trong thực đơn món ngon đãi tiệc tân gia mà bạn có thể thực hiện tại nhà. Món măng này vừa giòn, ngọt và khá dễ ăn. Nó còn có thành phần giúp giảm lượng cholesterol trong máu, chống oxy hóa hay phòng ngừa ung thư nữa đấy nên bạn có thể thường xuyên làm món ăn này cho cả nhà

17. Lẩu Thái

Vị chua cay đặc trưng của món lẩu Thái kích thích vị giác của bất kỳ những thực khách khó tính nào. Kết hợp cùng những loại hải sản tươi ngon, lẩu Thái được xem là món phổ biến nhất trong các bữa tiệc gặp mặt, hội nhóm.

Lẩu Thái – Món ngon đãi tiệc tân gia (Nguồn: cloudfront.net)

18. Lẩu riêu

Với lẩu riêu cua, không có chuẩn mực nào về gia vị, các món ăn kèm bởi phong vị mỗi miền lại khác nhau. Tuy nhiên, lẩu riêu cua không thể thiếu vị nồng của cua đồng, vị thơm của lá gừng, màu vàng cam của gạch cua,…tất cả tạo nên hương vị rất riêng, rất đặc trưng mà các loại lẩu khác không thấy được.

19. Chân giò hầm đậu

Lại thêm một món ăn bổ dưỡng mà không kém phần ngon miệng từ thịt heo. Chân giò có tác dụng bổ huyết và các loại vitamin giúp giảm suy nhược thần kinh, ngủ ngon hơn. Chân giò hầm đậu là món ăn chính thường được ăn kèm với bánh mì hoặc bún trong các bữa tiệc.

20. Bò lúc lắc

Bò lúc lắc là món ăn món ăn cực kì lý tưởng để bạn thưởng thức cùng gia đình trong những buổi tiệc mang hơi hướng trang trọng. Phần trình bày đẹp mắt kết hợp với phần thịt bò mềm dai chắc chắn sẽ làm nao lòng các thực khách.

Các món ăn mừng tân gia (Nguồn: 1.bp.blogspot.com)

21. Chả giò

Đứng đầu danh sách các món ăn không thể thiếu trong các buổi tiệc, chả giò vốn được chế biến đơn giản, không cầu kì. Mỗi vùng miền khác nhau sẽ có những nguyên liệu làm nhân khác nhau, tạo ra nét phong phú riêng cho từng vùng.

22. Mực chiên xù

Tương tự món tôm chiên xù, món ăn tưởng chừng đơn giản này cũng cần có sự khéo léo và những những mẹo nhỏ để đảm bảo trưng bày trong các buổi tiệc long trọng.

23. Nem rán

Nem chua rán nóng, chả lụa thái mỏng ăn kèm nước tương tỏi ớt, khai vị cho các món ăn mừng tân gia.

Nem rán (Nguồn: cdninstagram.com)

24. Gà kho gừng

Gà kho gừng được biết đến là một trong những món ăn “đưa cơm” trong tiết trời se lạnh. Đây là món ăn mang đến cho người dùng vị ngọt dai của thịt gà và vị nồng ấm của gừng.

25. Bò sốt tiêu đen bánh bao

Đây là món ăn theo phong cách châu Âu. Bò sốt tiêu đen bánh bao là món ăn có sự hòa quyện giữa thịt bò chín mềm, nước sốt tiêu đen đậm vị và ăn kèm với bánh bao chiên vàng đều.

26. Thịt xiên nướng

Thịt xiên nướng là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ em. Nhưng hiện nay tình trạng heo dịch bệnh tràn lan khiến nhiều bà nội trợ e ngại khi ăn thịt xiên ở hàng quán. Chính vì vậy tự tay làm những xiên thịt bắt mắt từ thịt heo sạch hữu cơ đảm bảo trong ngày trọng đại của gia đình cũng là một ý tưởng hết sức thú vị, vừa được dịp trổ tài lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Món ngon đãi tiệc tân gia – Thịt xiên nướng (Nguồn: cloudfront.net)

27.Thịt quay giòn bì

Món thịt quay giòn bì làm theo cách nào cũng đều thơm ngon, bì giòn tan. Mẹo nhỏ cho món ăn này là nên tẩm ướp chút đường ở lớp bì để đảm bảo màu sắc bắt mắt hơn.

28. Gà bó xôi

Lớp xôi chiên vàng giòn rụm tách ra bên trong là bé gà dai, mùi thơm đặc trưng của nếp xôi kết hợp cùng thịt gà thơm ngon béo ngậy sẽ cuốn hút các thực khách. Món này thường được dùng trong các bữa tiệc lên từng món để đảm bảo xôi còn nóng giòn khi thưởng thức.

Món gà bó xôi mừng tân gia (Nguồn: cloudfront.net)

29. Sườn hầm đậu

Hương vị ngọt bùi từ nước hầm đậu hòa quyện cùng sườn heo tuyển chọn, tạo nên món ăn bổ dưỡng không kém phần độc đáo cho bất kỳ buổi tiệc nào. Để tăng vị ngon cho món này, bạn nhớ cho thêm 1 muỗng canh rượu vang vào sau khi tắt bếp. Đảm bảo, món sườn sẽ vừa mềm dịu vừa thơm.

30. Chân giò hầm

Chân giò hầm mềm kết hợp với các loại rau củ đậu giàu dinh dưỡng khác nhau tạo nên những món ăn mang hương vị khác nhau. Bên cạnh những món giò hầm quen thuộc như chân giò hầm măng, giò hầm đậu, chân giò hầm hạt sen thì cũng có những phá cách như chân giò hầm kiểu Đức, kiểu Thái, nhưng nhìn chung những món ăn từ chân giò đều mang lại giá trị dinh dưỡng nhất định.

Chân giò hầm (Nguồn: mayxaygiochaviendong.com)

31. Bò áp chảo hấp chanh dây

Một món ăn vô cùng độc đáo với sự kết hợp giữa bò và chanh dây. Nước sốt chanh dây ngọt ngọt chua chua kết hợp với vị ngọt béo của thịt bò áp chảo vừa chín tới sẽ mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho bạn. Ưu điểm là khâu chế biến khá đơn giản, ít tốn kém thời gian mà vẫn mang lại sự hài lòng về chất lượng.

32. Mực hấp gừng

Với những món đơn giản dễ thực hiện, lựa chọn nguyên liệu là vấn đề nan giải nhất của các mẹ nội trợ khi thực hiện các món ăn liên quan đến hấp, luộc. Nguyên liệu thực sự tươi ngon phù hợp sẽ quyết định trực tiếp đến sự thành bại của món ăn.

Mực hấp gừng (Nguồn: thaingonngon.jweb.vn)

33. Tào phớ

Tào phớ hay còn gọi là tàu hũ, là món ăn dân dã ở các vùng nông thôn ngày xưa. Tuy nhiên, với sự biến hóa linh hoạt của các nghệ nhân đường phố, tào phớ đã mang trong mình lớp áo mới trẻ trung, hiện đại hơn.

Kết hợp cùng các nguyên liệu khác nhau như hạt sen, dâu tằm, rau câu, dừa sợi,…Tào phớ ngày càng trở thành món ăn vặt được đông đảo người dân yêu thích. Vậy nên chẳng có gì lạ khi tào phớ trở thành tráng miệng trong danh sách món ngon đãi tiệc tân gia

34. Salad Nga

Đây được xem là món ăn khai vị được ưa chuộng ở các quốc gia châu Âu, Salad được kết hợp từ những loại rau củ phổ biến cùng với vị béo lạnh của mayonnaise, sốt vừng món ăn này đã dần trở nên quen thuộc, được người Việt ăn kèm món chính trong các bữa tiệc

Trái cây dầm thơm ngon (Nguồn:thegioinghieng235.com)

35. Hoa quả dầm

Món hoa quả dầm nếu muốn thơm ngon, tươi mát và hấp dẫn. Tùy thuộc vào mùa sẽ lựa chọn những loại trái cây tươi ngon dầm khác nhau để đảm bảo hoa quả tươi sạch, cần chú ý tránh những nhóm hoa quả khi phối hợp với nhau để giữ được vị tự nhiên của trái cây.

Món ngon đãi tiệc tân gia hoa quả dầm (Nguồn: weightwatchers.com.au)

Các món ăn tại gia luôn đặt tiêu chí cao về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thành viên trong gia đình. Đề cập đến bạn những địa điểm uy tín khi mua nguyên vật liệu. VinMart là chuỗi bán lẻ thuộc tập đoàn Vingroup, mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn về hàng hóa và dịch vụ, với các mức giá khác nhau, từ bình dân đến cao cấp. ới Saigon-Gpdaily, hàng hóa luôn được kiểm định nghiêm ngặt và nhập mới hoàn toàn để đảm bảo độ tươi sống mỗi ngày, an toàn nhất cho người tiêu dùng. Không chỉ vậy, hiện Saigon-Gpdaily đang có các combo món ăn ngon, hấp dẫn phù hợp đãi tân gia, giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc phải mua gì và nấu gì. Chúc bạn có một bữa tiệc vui vẻ cùng những người thân yêu!