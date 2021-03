36 tác dụng của kiwi với sức khỏe, làn da, mái tóc, phòng ngừa bệnh

Kiwi là trái cây nhập khẩu, trồng nhiều quốc gia, từ lâu đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng của kiwi với sức khỏe con người trong đó phải kể đến khả năng ngăn ngừa ung thư, kiểm soát tiểu đường, trẻ hóa da, phục hồi tóc… Thế nhưng chưa dừng ở đó, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau bạn nhé.



1. Thành phần dinh dưỡng của quả kiwi

Về thành phần dinh dưỡng, trung bình mỗi 100g kiwi tươi chứa 60kcal, chủ yếu đến từ Carbohydrate, Protein và hàm lượng Vitamin, muối khoáng. Quả kiwi đặc biệt rất giàu Vitamin C, chất khoáng phổ biến nhất là Canxi, Kali và Phốt pho. Dầu làm từ hạt của quả kiwi chứa trung bình 62% alpha-linolenic acid, một acid béo nhóm omega-3. Kiwi là loại quả có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao nên có mặt ở hầu khắp các siêu thị, cửa hàng hoa quả sạch với mức giá dao động trong khoảng 100.000 đồng/kg, tùy từng thời điểm.

2. Tác dụng của quả kiwi với sức khỏe

2.1. Giúp chống lại ung thư

Công dụng của kiwi đầu tiên với sức khỏe con người là khả năng chống lại tế bào ung thư. Hàm lượng Vitamin C cực cao (lên tới 105.4 mg/100g kiwi tươi) sẽ giúp cơ thể đẩy lùi các gốc tự do và ngăn ngừa bệnh ung thư.

2.2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Kiwi rất tốt cho hệ tiêu hóa, cụ thể là cân bằng hệ vi sinh và enzyme đường ruột. Ngoài ra, loại trái cây nhiệt đới này cũng chứa Actinidin, một loại enzyme giúp phá vỡ cấu trúc của protein và hỗ trợ tiêu hóa trở lên tốt hơn. Với gia đình có trẻ nhỏ, mẹ nên cho bé ăn trái cây kèm theo bột ăn dặm dinh dưỡng đa khoáng chất, hương vị thơm ngon trong mỗi bữa ăn nhé.

2.3. Hỗ trợ giảm cân

Trung bình mỗi trái kiwi chỉ chứa khoảng 46 calore, tuy nhiên lại có tới 2,6g chất xơ có tác dụng giảm cân và giữ cho vóc dáng của bạn luôn thon gọn. Kiwi là lựa chọn tuyệt vời cho những khẩu phần ăn bổ dưỡng nhưng cũng rất lành mạnh.

2.4. Ngăn ngừa rối loạn hô hấp

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người mắc phải các vấn đề liên quan tới đường hô hấp như ho và hen suyễn có thể giảm tới 44% tình trạng bệnh nếu thường xuyên ăn kiwi từ 5-7 lần mỗi tuần. Lợi ích này xuất phát từ nguồn Vitamin C cực dồi dào có trong trái Dương đào – Kiwi.

2.5. Kiểm soát tiểu đường

Kiwi là một trong số những thực phẩm ngon, giàu vitamin, ổn định đường huyết tuyệt vời dành cho người bị tiểu đường. Loại trái cây này ngoài ít đường còn chứa Inositol, một loại enzyme đặc hiệu giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

2.6. Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Tác dụng của kiwi mà ít ai biết tới là khả năng ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng. Bởi lẽ loại trái cây này có chứa Vitamin A và Lutein – một chất chống oxy hóa hay Carotene thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe của mắt.

2.7. Sức khỏe tim mạch

Trái kiwi không chứa Cholesterol, là một trong số 15 món ăn tốt cho tim phòng bệnh nguy hiểm, mặt khác còn có Kali giúp ngăn ngừa và phá vỡ các cục máu đông. Bên cạnh đó, Kiwi còn chứa quercetin, một chất chống oxy hóa dạng Polyphenol giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim hiệu quả.

2.8. Ngăn ngừa Hội chứng ruột kích thích (IBS)

Nhờ vào hàm lượng chất xơ và Actinidin cao trong trái kiwi, những người mắc Hội chứng ruột kích thích (IBS) nhận ra rằng ăn hai đến ba quả kiwi mỗi ngày trong một tháng có thể kiểm soát nhu động ruột tới 90%.

2.9. Điều trị táo bón

Kiwi là một trong số rất các rau củ quả dễ tiêu hóa, dành cho trẻ nhỏ và người bị táo bón. Kiwi chứa nhiều Vitamin, chất khoáng đặc biệt là chất xơ giúp thúc đẩy sự hấp thu, nhuận tràng và hỗ trợ điều trị táo bón.

2.10. Bảo vệ hệ gen DNA

Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, hoạt chất Flavonoid và Phytonutrients có trong loại quả tuyệt vời này cũng có thể bảo vệ hệ gen DNA của con người. Bên cạnh đó, Vitamin C và Beta-carotene cũng là những hợp chất có tác dụng chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả.

2.11. Thúc đẩy cảm xúc tích cực

Loại trái cây nhiệt đới này có nhiều Serotonin, giúp tăng cường trí nhớ, học tập và cảm xúc của con người. Thường xuyên ăn kiwi có thể giúp bạn ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Vì vậy tác dụng của kiwi đối với các mẹ bầu giúp giảm stress cũng được nhiều người áp dụng.

2.12. Tăng cường sức khỏe xương khớp

Kiwi có tác dụng không kém gì các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ và tăng sức khỏe xương khớp chính hãng trên thị trường. Loại quả này đặc biệt giàu vitamin K và Canxi – khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương, ngừa loãng xương cực hiệu quả.

2.13. Chống nấm và kháng khuẩn

Actinidin, một loại Protein được tìm thấy trong thịt của trái kiwi vàng có khả năng kháng khuẩn, đặc biệt là nấm ký sinh.

2.14. Giúp điều hòa huyết áp

Hàm lượng Kali trong kiwi giúp cơ thể cân bằng các chất điện giải như Natri dư thừa. Từ đó, quả kiwi rất có lợi cho những người bị huyết áp cao, hay đổ mồ hôi, thân nhiệt nóng.

2.15. Tăng cường miễn dịch

Kiwi chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa như Vitamin C và Vitamin E, giúp tăng số lượng tế bào T của cơ thể, góp phần tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch.

2.16. Tạo cân bằng kiềm trong cơ thể

Hàm lượng khoáng chất có trong kiwi giúp trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày của bạn, từ đó giảm bớt các triệu chứng như khó chịu và buồn nôn. Ngoài ra, việc cân bằng axit/kiềm còn tạo cho bạn một làn da trẻ trung, và nguồn năng lượng dồi dào, hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.

2.17. Tác dụng tốt cho phụ nữ trước và sau mang thai

Kiwi giúp chuyển hóa Vitamin người mẹ tới thai nhi. Điều này có thể ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở trẻ. Ngoài ra, kiwi rất giàu folate, chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của em bé trong bụng mẹ. Kiwi còn lạ loại trái cây góp phần tăng khả năng thụ thai ở người phụ nữ. Do đó kiwi nằm trong danh sách 21 thực phẩm tốt cho bà bầu giúp thai nhi phát triển.

2.18. Tác dụng cho trẻ em

Kiwi có thể cung cấp 230% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho trẻ sơ sinh, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng hấp thu sắt và chữa lành các vết thương. Loại quả này còn giúp ngừa táo bón do hàm lượng chất xơ cao. Bên cạnh đó, hoạt chất chống oxy hóa trong kiwi có thể chống lại bệnh tật, làm giảm thêm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính ở trẻ nhỏ.

2.19. Có lợi cho gan

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ các gốc tự do có hại và giúp tái tạo tế bào, do đó có lợi cho gan của chúng ta. Điều này rất quan trọng vì gan là cơ quan duy nhất có khả năng thay thế các mô bị tổn thương bằng các tế bào mới và khỏe mạnh.

2.20. Điều trị sốt xuất huyết

Những người bổ sung ít nhất hai đến ba quả kiwi mỗi ngày qua kiểm tra sẽ thấy sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tiểu cầu của họ so với những người không hoặc ăn ít kiwi. Người bị sốt xuất huyết có thể bổ sung kiwi trong khẩu phần để phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

2.21. Cải thiện nồng độ Hemoglobin trong máu

Trung bình 100g kiwi chứa tổng cộng 0,56 mg sắt, chiếm 3% nhu cầu sắt hàng ngày được đề xuất cho một phụ nữ bình thường. Theo đó, sắt đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và duy trì các tế bào hồng cầu, chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ phát triển của hệ thần kinh.

2.22. Điều trị nhiệt miệng

Quả Kiwi, với hàm lượng Vitamin C cao, có thể làm dịu mụn nhọt và cải thiện tình trạng nhiệt miệng, viêm lợi trong khoảng thời gian ngắn.

3. Tác dụng của Kiwi với làn da

3.1. Trẻ hóa làn da

Thường xuyên sử dụng nước ép kiwi giúp hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố và chất thải. Từ đó mang đến một làn da khỏe mạnh và trắng mịn.

3.2. Tái tạo tế bào

Hàm lượng vitamin E trong kiwi giúp giữ ẩm cho da đồng thời tái tạo các tế bào da, giữ cho bạn một làn da mềm mại và trẻ trung.

3.3. Giữ cho da săn chắc

Vitamin C là thành phần thiết yếu cho quá trình sản sinh Collagen – loại Protein liên kết quan trọng giữ cho làn da săn chắc và mịn màng.

3.4. Ngăn ngừa các bệnh về da

Các Axit béo Omega-3 có trong kiwi sẽ bảo vệ bạn khỏi các bệnh về da như mụn nhọt, nám, tàn nhang, viêm da…. cũng như ung thư da.

3.5. Kiểm soát sản xuất bã nhờn dư thừa

Không gì tốt hơn bằng loại mặt nạ dưỡng da tự nhiên, giúp kiểm soát bã nhờn dư thừa được làm từ trái kiwi tươi và sữa chua không đường.

3.6. Đặc tính chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa giúp quét sạch các gốc tự do để trì hoãn các dấu hiệu lão hóa như tàn nhang, đốm đồi mồi và nếp nhăn. Bên cạnh sử dụng kem chống lão hóa cải thiện độ đàn hồi thì bổ sung vitamin, khoáng chất từ bên trong cũng nên được chú trọng.

3.7. Đánh bay mụn trứng cá

Quả Kiwi có đặc tính chống viêm, giúp chống lại mụn trứng cá, làm thông thoáng lỗ chân lông để ngăn ngừa mụn phát triển.

3.8. Ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời

Kiwi rất giàu Axit amin và Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tia UV. Ngoài ra, bạn có thể đặt một vài lát kiwi lên vùng da bị cháy nắng để làm dịu da nhanh chóng.

3.9. Làm sáng da

Vitamin C trong quả kiwi cũng có thể giúp làm sáng da khi kết hợp cùng với chanh và yến mạch.

3.10. Làm sáng quầng thâm mắt

Đặt một lát kiwi thái mỏng lên mắt và thư giãn từ 10 đến 15 phút. Sau đó rửa mặt bằng nước bình thường sẽ giúp làm sáng quầng thâm mắt chỉ trong vài ngày.

4. Tác dụng của kiwi với mái tóc

4.1. Chống rụng tóc

Kiwi giàu Vitamin C, E và các khoáng chất như sắt, magiê, kẽm, phốt pho kích thích lưu thông máu, do đó thúc đẩy quá trình mọc tóc, chống rụng tóc.

4.2. Thúc đẩy tái tạo collagen trên da đầu

Vitamin C trong kiwi góp phần vào sự hình thành collagen trên da đầu, tạo điều kiện cho sự hấp thụ các chất dinh dưỡng trên và nuôi dưỡng tóc của bạn.

4.3. Tốt cho tóc khô và xơ

Hàm lượng Omega 3 trong mỗi quả kiwi giúp nuôi dưỡng tóc và tránh khỏi các tình trạng như gàu và xơ rối.

4.4. Ngăn ngừa tóc bạc sớm

Khoáng chất đồng có trong trái kiwi giúp nuôi dưỡng tóc tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm và đem đến cho bạn một mái tóc óng ả.

Hy vọng, với toàn bộ những lợi ích vừa rồi, các bạn đã có thể tự mình trả lời câu hỏi ăn kiwi có tốt không? Những lợi ích tuyệt vời mà loại trái cây này đem lại là gì? Ngoài kiwi, còn rất nhiều loại trái cây tươi, nhập khẩu giàu Vitamin làm đẹp da, tốt cho sức khỏe, cực kỳ bổ dưỡng khác mà bạn không thể bỏ qua. Cùng tìm hiểu và xây dựng thực đơn khoa học, lành mạnh cho gia đình thân yêu của mình nhé!