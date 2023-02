39 lời chúc 8/3 cho người yêu hài hước dễ thương ý nghĩa độc lạ bá đạo

Đôi khi những món quà ý nghĩa nhất lại là những món quà đơn giản, chân thành nhất. Hãy chuẩn bị cho nàng một buổi hẹn hò thật lãng mạn, một món quà kèm với lời chúc 8/3 cho người yêu dễ thương. Hãy cùng Blog Adayroi khám phá ngay trong bài viết nhé.



1. Lời chúc 8/3 cho người yêu dễ thương

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ. Ở nước ta cũng không ngoại lệ. Cứ đến ngày này, các đấng mày râu lại tất bật chuẩn bị những món quà tặng bạn gái ngày 8/3 chân thành và ý nghĩa thật đẹp để dành tặng. Tuy nhiên, đừng quên kèm theo những lời chúc thật hay, thật ý nghĩa và độc đáo để gửi tặng người ấy nhé!

1. Ngày 8/3 là ngày đặc biệt với em và với cả anh.Vì đó là thêm một ngày anh được chăm sóc, được yêu thương em. Anh chúc em luôn rạng ngời, tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào và sẽ luôn cùng anh nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình nhé. Hy vọng rằng ngày một ngày 8/3 không xa anh sẽ được gọi em là bà xã nhé!

2. Ngày 8-3, anh gửi em nỗi nhớ vô bờ bến. Anh nhớ em, nhớ những kỷ niệm được lưu trong chiếc máy quay phim Sony hình ảnh chân thật rất nhiều. Nhớ mái tóc ngang vai, nhớ nụ cười duyên dáng của em. Hôn em và nhớ em thật nhiều.

Anh nhớ em rất nhiều, chúc em 8/3 thật nhiều hạnh phúc (Nguồn: crosswalk.com)

3. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, chúc em thật nhiều tươi vui, hạnh phúc rạng ngời. 365 ngày của em đều là những ngày thật đầm ấm, ngọt ngào với anh. Mãi yêu em.

4. Gửi em, ở nơi xa, em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không. Dù cho anh không được ở cạnh em trong ngày hôm nay nhưng em hãy luôn tin rằng, em luôn ở trong tâm trí anh, trái tim anh. Em là tất cả của anh.

5. Em yêu, anh ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là ngày 8-3 thật đẹp dành cho em! Chúc mừng ngày 8/3 tươi vui của người con gái anh yêu.

6. Hỡi em, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày đặc biệt dành cho em. Anh gửi tới em tất cả trái tim anh, khối óc anh, tấm lòng vẹn tròn của anh. Tất cả là của em. Yêu em và nhớ em thật nhiều.

7. Chúc mừng người tôi yêu nhân ngày 8/3. Chúc em luôn thành đạt, tươi trẻ, mãi hạnh phúc xinh tươi. Anh yêu em thật nhiều. Lúc nào trái tim anh cũng hướng về em, chỉ mình em thôi, em yêu à.

Cùng nửa kia trải nghiệm ngày 8/3 với những món quà, lời chúc thật ý nghĩa (Nguồn: lukasleonte.com)

8. Từ nơi xa này, anh chỉ muốn được về bên em, về với thương yêu, về với hạnh phúc, về với những dấu yêu của anh và em. Chúc em ngày 8/3 thật vui tươi hạnh phúc và tình yêu của chúng ta mãi như những viên kẹo socola ngọt ngào hấp dẫn.

9. Này em, nhân ngày 8-3, anh tặng em ba bông hồng. Bông hồng thứ nhất tượng trưng cho tình cảm của anh. Bông hồng thứ hai tượng trưng cho nhịp thở của anh. Và bông hồng cuối cùng là suy nghĩ của anh. Tặng em ba bông hồng quý giá nhất cuộc đời anh. Tặng em cả cuộc đời anh!

10. Thư gửi từ Thông tấn xã Tình Yêu qua chiếc điện thoại thông minh hiện đại nhất, chủ nhân của thuê bao 09xxx vừa nhận được lời chúc ngày Quốc tế phụ nữ cùng một nụ hôn gió từ thuê bao 09xxxx, “chúc em một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Yêu em”

11. Chúc em luôn trẻ đẹp, rạng ngời sắc xuân. Anh yêu em nhiều, người phụ nữ của cuộc đời anh!

12. Thật khó để thể hiện cảm xúc bồi hồi của anh lúc này. Anh chỉ biết rằng, trái tim anh đang hướng về em, từng nhịp đập cũng hướng về em. Gửi tới em yêu thương chân thành nhất của anh. Chúc mừng em nhân ngày 8/3.

Với những lời chúc đáng yêu này, chắc chắn tình cảm của đôi bạn sẽ được “hâm nóng” và thăng hoa hơn rất nhiều. Vì thế đừng ngại ngùng mà không gửi tặng lời chúc 8/3 hay nhất cho người yêu của mình nhé.

Lời chúc 8/3 cho người yêu dí dỏm qua điện thoại (Nguồn: pixabay.com)

2. Lời chúc 8/3 cho người yêu chân thành ý nghĩa

Bên cạnh những lời chúc độc đáo trên, đừng quên lựa chọn những lời chúc chân thành, ý nghĩa nhé. Vì không có gì quý bằng tình cảm chân thật mà bạn dành cho cô ấy. Đừng quên con gái có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, một lời nói không thật của bạn cũng sẽ bị cô ấy “lật tẩy” một cách dễ dàng. Do đó, để chọn phương án “an toàn”, khá nhiều chàng trai đã chọn cách gửi đến người mình yêu lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa, chân thành sau đây.

1. Em yêu, em biết không, những lúc bên em là lúc anh thấy hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Cảm ơn em vì đã chọn anh. Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh và cùng anh đi khắp nơi với tour du lịch trong và ngoài nước khám phá vùng đất mới. Hãy thật vui trong ngày đặc biệt này em nhé!

2. Anh vẫn thường nghĩ đến em mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút. Anh chúc em luôn luôn xinh đẹp, học thật tốt và yêu anh nhiều hơn nữa nhé. Yêu em!

3. Em yêu, hãy luôn mỉm cười nhé em. Nụ cười của em đẹp hơn tất cả các loài hoa trong ngày 8/3. Chúc em thành công, hạnh phúc trên con đường em chọn và hãy luôn đồng hành cùng anh nhé.

Mong chúng ta sẽ ở bên nhau qua những ngày 8/3 từ lúc này cho đến khi già nua (Nguồn: relateinstitute.com)

4. Đã ba năm chúng ta ở bên nhau trong ngày 8/3 phải không em. Anh cầu chúc cho người phụ nữ anh yêu luôn thành công, vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc.

5. Nếu trái đất may mắn vì có mặt trời, con thuyền may mắn vì có đại dương, cỏ cây may mắn vì có mặt đất, phụ nữ thấy may mắn vì có những loại mỹ phẩm trang điểm đẹp thần kỳ, còn anh may mắn vì có em trong đời. Chúc em ngày 8/3 thật hạnh phúc.

6. Gửi người anh yêu, chúc em ngày 8/3 hạnh phúc và nhiều niềm vui. Anh yêu và nhớ em nhiều!

7. Anh ước một ngày có 25 giờ để anh có một giờ không nhớ em. Yêu em và chúc em ngày 8/3 hạnh phúc ngập tràn.

8. Nhân ngày của một nửa thế giới, anh gửi những lời chúc chân thành nhất, tất cả tình cảm đậm sâu nhất tới người con gái anh yêu. Chúc em hạnh phúc, vui vẻ và ngày nào cũng là ngày 8/3.

Lời chúc 8/3 cho người yêu nhân dịp 8/3 sắp đến (Nguồn: independent.co.uk)

9. Từ nơi xa xôi này anh chỉ muốn được về bên em, về với yêu dấu, về với thương yêu và hạnh phúc. Chúc em yêu ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc.

10. Chúc mừng người tôi yêu nhân ngày 8/3. Chúc em học giỏi, thành đạt và luôn xinh tươi. Anh yêu em rất nhiều, trái tim anh chỉ có hình bóng em.

11. Nhân ngày 8-3, anh chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh cảm ơn em rất nhiều vì đã xuất hiện, biến cuộc đời anh như một cuốn truyện tiểu thuyết hay nhiều người yêu thích. Yêu em thật nhiều và mãi yêu em.

12. Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh luôn mong có em bên cạnh, đồng hành cùng anh trong tất cả những lúc thăng trầm của cuộc sống. Happy Women’s Day!

13. Em mến thương, em đã từng nói với anh, anh là người mang đến cho em những niềm vui nhưng cũng mang đến không ít nỗi buồn. Nếu có một điều ước, anh ước rằng ngày nào cũng là ngày 8-3 thật đặc biệt với em

Anh hứa sẽ dành cho em một tình yêu ấm áp và chân thành (Nguồn: gapyearsite.wpengine.com)

14. Với thế giới em chỉ là một ai đó. Nhưng với anh, em là cả thế giới. Anh biết anh không giàu để cho em một cuộc sống đủ đầy với các thiết bị điện máy, công nghệ cao cấp hiện đại. Nhưng anh có một trái tim nóng, một tình yêu chân thật nhất dành cho em. Chúc mừng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ

15. Vợ yêu, nhân ngày 8/3 anh gửi tới em tình cảm yêu chân thành nhất từ sâu thẳm trái tim. Em là tài sản vô giá nhất của cuộc đời anh. Anh luôn cầu mong cho em có được sức khoẻ, thành công và luôn rạng ngời mọi lúc mọi nơi. Anh yêu em nhiều và chỉ mình em thôi.

Em là tất cả đối với anh, chúc ngày 8/3 của em thật nhiều ý nghĩa (Nguồn: cheatsheet.com)

3. Lời chúc 8/3 cho người yêu hài hước

Trên đây là tổng hợp những lời chúc độc đáo, ý nghĩa nhưng cũng rất chân thành, tình cảm. Bạn đừng quên dẫn cô ấy đến một địa điểm thật lãng mạn nào đó, hoặc nơi có nhiều kỷ niệm của đôi bạn và tặng cô ấy món quà đặc biệt nhé. Đảm bảo nàng nào cũng “đổ gục” trước sự lãng mạn của bạn và ngày càng yêu bạn hơn đấy!

1. Dậy đi cô gái, bây giờ đã là sáng ngày 8/3 rồi đấy. Anh đã nhờ thiên thần gọi em dậy nhưng người đó trả lời thật khó để đánh thức một thiên thần khác đang ngủ. Vì vậy anh sẽ nhận nhiệm vụ cao cả này. Mong được đánh thức em dậy vào mỗi sáng. Chúc mừng em một ngày 8/3 thật đặc biệt!

Em là người anh yêu nhất trên đời (Nguồn: zoosk.com)

2. Gửi cô gái anh yêu. Anh thực sự xin lỗi nếu như lời chúc 8/3 này có làm tắc nghẽn mạng Internet mặc dù nhà em đang dùng bộ phát wifi khỏe và chất lượng bởi vì nó có hàng ngàn nụ hôn của anh. Em sẽ không giận anh chứ?

3. Trên đời có tất cả mười nàng tiên đáng yêu nhất: chín nàng tiên đang trò chuyện, vui đùa rất vui vẻ, duy chỉ có một nàng tiên còn lại đang đọc tin nhắn này. Và đó chính là em. Chúc mừng người con gái anh yêu ngày 8/3.

Lời chúc hài hước cho người ấy ngày 8/3 (Nguồn: gosu.vn)

4. Châu Âu giờ này đang ngủ, còn Châu Mỹ mọi người cũng đang chìm trong những giấc mơ, Châu Á thì bầu trời cũng đang tối dần. Chỉ còn lại đôi mắt đẹp của ai đó đang đọc tin nhắn này của anh. Chúc mừng ngày của em, Honey!

5. Chúc mừng bạn! Bạn là người may mắn nhất của “mở cửa trái tim may mắn trúng thưởng” nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Và quà tặng đặc biệt dành cho bạn sẽ là trái tim của chủ nhân số thuê bao: 03x.xxx.xxx. Đây đúng là một lời chúc 8 3 cho bạn gái siêu đáng yêu đúng không nào?

6. Nếu giọt nước là nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những cái ôm ấm áp anh sẽ tặng em một rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh gửi em cả trời đêm lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể tặng em được, vì nó đã thuộc về em rồi. Chúc mừng em ngày 8/3.

7. Xin chào, bạn có một lời nhắn từ tổng đài tự động. Vui lòng giữ máy và chọn phím số 1 để nhận lời khen. Bấm phím 2 để nhận nụ hôn nồng ấm. Bấm phím 3 để nhận lời chúc dễ thương. Và bạn có thể bấm phím 4 để có một cuộc hẹn lãng mạn. Nếu bạn muốn có tất cả, hãy gọi tới số 03xxxxxxxx

8. Nhân ngày 8/3 Quốc tế Phụ nữ, chúc các bạn ngày một xinh đẹp, có nhiều chàng trai đeo bám như răng bám lợi, như lửa bám xăng, như trời bám mây, như cây bám đất.

9. Chúc toàn thể chị em có ngày 8/3 hạnh phúc, vui vẻ. Chúc các cô gái nhan sắc “quyết liệt” thăng hoa, tình yêu “tưng bừng” bùng nổ, tiền tài ào ào thăng tiến. Tung hoa, tung hoa.

10. Chúc các chị em bay bổng như H2, hay cười như hít phải N2O, thăng hoa như I2, hiền hòa như H2O và bản lĩnh như N2.

11. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, chúc các bạn nữ khỏe như trâu, tỏa hương như nước nước hoa cao cấp, duyên dáng như hoa quỳnh, xinh như Hằng Nga, hạnh phúc như Phật cười, thành công như Thánh Gióng.

12. Nhân dịp 8/3 chúc chị em bốc lửa như heo hơi, trẻ trung như heo sữa, chịu chơi như heo nái, hăng hái như heo con, sắc son như heo đất, đủ chất như heo thịt.

Gửi đến em lời chúc nhân ngày 8/3 thật nhiều tình cảm chân thành của anh (Nguồn: businessmodulehub.com)

Vừa rồi là những lời chúc độc đáo, hài hước nhưng cũng không kém phần chân thành và ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng cho người yêu, phái nữ trong ngày 8/3 sắp đến. Bạn đừng quên dẫn cô ấy đến một địa điểm thật lãng mạn như ăn tối tại nhà hàng sang trọng cho hai người hay đơn giản hơn là bữa ăn ấm cúng tại nhà, hoặc nơi có nhiều kỷ niệm của đôi bạn và tặng cô ấy món quà đặc biệt nhé. Đảm bảo nàng nào cũng “đổ gục” trước sự lãng mạn của bạn và ngày càng yêu bạn hơn đấy!