4 cách chữa đau mắt đỏ nhanh khỏi nhất và 6 lưu ý cần chú ý tại nhà

Đau mắt đỏ là bệnh lý về mắt khá phổ biến, rất nhiều người đã và đang mắc phải. Đau mắt đỏ khiến người bệnh khó chịu và đau nhức mắt, tuy bệnh có cơ chế tự hồi phục nhưng nếu biết cách chữa đau mắt đỏ sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, bảo vệ đôi mắt luôn khỏe mạnh.



1. Các nguyên nhân gây nên bệnh đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là căn bệnh rất phổ biến, nguyên nhân gây bệnh cũng rất đa dạng, chủ yếu là do sự xâm nhập của các virus, vi khuẩn gây bệnh. Biết được nguyên nhân gây bệnh thì các bạn sẽ biết được cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất.

1.1. Do virus

Virus tấn công vào mắt và làm cho mắt trở nên nhạy cảm với ánh sáng. Đau mắt đỏ do virus viral conjunctivitis tấn công rất dễ lây lan và khó điều trị. Để trị bệnh cần nhiều thời gian, thông thường kéo dài lên đến ba tuần. Cách tốt nhất để điều trị đau mắt đỏ do virus hạn chế tối đa các biến chứng có thể phát sinh.

1.2. Do vi khuẩn

Đau mắt đỏ do vi khuẩn thường gây ra ghèn ở mắt, có màu vàng xanh, xuất hiện ở hốc mắt. Vi khuẩn viêm nhiễm nặng sẽ khiến dịch nhầy tiết ra nhiều làm hai mí dính chặt, mắt không mở được. Dịch nhầy này chứa nhiều vi khuẩn nên rất dễ lây nhiễm bệnh. Để có thể điều trị đau mắt đỏ do vi khuẩn tấn công, tốt nhất bạn nên thăm khám tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, người bệnh có thể tự điều trị tại nhà bằng thuốc kháng sinh để rút ngắn thời gian ủ bệnh.

Chăm sóc đôi mắt khỏe đẹp để phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ (Nguồn:greenfield.edu.vn )

1.3. Do dị ứng (môi trường, thời tiết)

Đau mắt đỏ do dị ứng thường đi kèm các biểu hiện như sổ mũi. Khi đau mắt đỏ do dị ứng, cả hai mắt đều sẽ bị nhiễm bệnh. Đau mắt đỏ dạng này thường không lây lan.Đau mắt đỏ do dị ứng có thể chữa trị tại nhà, tuy nhiên nếu nghiêm trọng thì nên đến điều trị chuyên khoa mắt tại các cơ sở y tế chất lượng. Cách chữa đau mắt đỏ do dị ứng cũng khá đơn giản, phục hồi nhanh.

1.4. Do sức đề kháng kém

Bên cạnh các nguyên nhân trên thì đối với những người có thể trạng yếu, sức đề kháng kém cũng rất dễ bị vi khuẩn, virus, các tác nhân xấu bên ngoài môi trường tấn công và gây bệnh cho cơ thể nói chung và mắt nói riêng. Người bệnh nên chú ý sử dụng 30 loại thực phẩm giàu vitamin A tốt cho mắt trong mùa bệnh.

Các triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ (Nguồn: hellobacsi.com)

2. Đau mắt đỏ khi nào cần gặp bác sĩ

Khi thấy mắt có xuất hiện các dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ thì nên đi khám ngay. Khi thấy mắt đau, mắt đục ngầu và đỏ, tầm nhìn bị giảm sút, xuất hiện dịch nhầy ở hốc mắt và các dấu hiệu này không cải thiện sau một thời gian ngắn thì cần đến gặp bác sĩ để thăm khám càng sớm càng tốt.

Cần gặp bác sĩ nếu nghi ngờ rằng mình đang mắc phải đau mắt đỏ do virus siêu vi tấn công, vì đau mắt đỏ do virus rất khó điều trị và nguy hiểm. Nếu đã dùng thuốc kháng sinh tại nhà để điều trị nhưng sau 24h không có dấu hiệu thuyên giảm thì nên đi khám bác sĩ.

Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng tránh bệnh đau mắt đỏ (Nguồn: infographics.vn)

3. Các loại thuốc điều trị đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ có thể điều trị tại nhà bằng các loại thuốc kháng sinh hoặc thuốc kê đơn của bác sĩ, tùy mức độ bệnh mà thuốc điều trị cũng sẽ khác nhau.

3.1. Thuốc trị đau mắt đỏ không kê toa

Nếu mắt bạn chỉ mới xuất hiện các dấu hiệu đau mắt đỏ nhẹ thì có thể sử dụng thuốc không kê toa để điều trị. Sử dụng các dung dịch nhỏ mắt thông thường sẽ giúp mắt được vệ sinh sạch sẽ, giảm các triệu chứng do đau mắt đỏ gây ra. Bên cạnh đó thuốc nhỏ mắt không cần kê đơn còn rất hữu ích trong điều trị đau mắt đỏ, làm bệnh thuyên giảm khá nhanh.

3.2. Dung thuốc nhỏ mắt theo đơn thuốc

Đối với những người đau mắt đỏ nặng thì thuốc không kê đơn sẽ khó lòng khống chế bệnh, thay vào đó phải sử dụng thuốc có kê đơn của bác sĩ, liều lượng mạnh, giúp mắt nhanh hồi phục. các loại thuốc nhỏ mắt có kháng sinh do bác sĩ kê đơn có thể tiêu diệt hết vi khuẩn, virus và các chất gây dị ứng trong mắt. Người bệnh đau mắt đỏ có thể phục hồi nhanh hơn khi sử dụng thuốc nhỏ mắt liều lượng mạnh theo kê đơn để phục hồi bệnh nhanh hơn.

3.3. Thuốc kháng virus

Trường hợp bị đau mắt đỏ do virus tấn công thì bác sĩ thường chỉ định cho người bệnh dùng các loại thuốc kháng virus. Thuốc kháng virus có liều lượng mạnh, giúp tiêu diệt mọi virus, giúp mắt phục hồi nhanh và hiệu quả.

3.4. Thuốc mỡ tra mắt có kháng sinh

Thuốc bôi mắt có kháng sinh cũng là một trong những loại thuốc trị đau mắt đỏ rất tốt. Loại thuốc bôi này thường dùng cho trẻ nhỏ, mặc dù lúc mới bôi thuốc mắt sẽ hơi mờ nhưng sau khoảng 20 phút mắt sẽ khôi phục lại, bệnh cũng hồi phục sau vài ngày.

Không được dụi mắt sẽ dễ gây bệnh đau mắt đỏ (Nguồn:hstatic.net)

4. Cách chữa đau mắt đỏ tại nhà nhanh nhất

Bệnh đau mắt đỏ có thể điều trị tại nhà, chỉ cần làm đúng các lưu ý sau thì bệnh có thể cải thiện tốt, mắt sẽ hồi phục nhanh và hiệu quả hơn.

4.1. Vệ sinh vùng mắt bị nhiễm bệnh đúng cách

Để mắt nhanh khỏi thì ngoài việc dùng thuốc người bệnh cần thường xuyên vệ sinh mắt sạch sẽ. Phải rửa tay sạch sẽ trước khi chạm vào mắt, rửa sạch mắt bằng nước muối sinh lý thường xuyên mỗi ngày, không dùng tay để dụi vào mắt. Nếu chỉ đau mắt đỏ một bên mắt thì cần điểm thuốc vệ sinh cẩn thận để bệnh không lây sang mắt còn lại.

4.2. Chườm lạnh và chườm nóng cho mắt

Đau mắt đỏ thường rất khó chịu, mắt đau nhức. Dùng khăn ấm hoặc khăn lạnh để chườm lên vùng mắt bị đau sẽ giúp mắt trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Những cơn đau mắt đỏ cũng sẽ thuyên giảm rất hiệu quả khi chườm khăn lạnh hoặc khăn ấm.

4.3. Cách dùng thuốc nhỏ mắt đúng cách khi bị đau mắt đỏ

Cách chữa đau mắt đỏ hiệu quả nhất là dùng thuốc điểm mắt thật khoa học, rửa mắt bằng nước muối sinh lý hằng ngày. Khi chỉ bị đỏ một bên mắt thì khi điểm thuốc cần nằm nghiêng một bên để thuốc không chảy sang mắt còn lại. Vệ sinh mắt sạch sẽ, không nhỏ thuốc vào mắt không nhiễm bệnh, điểm thuốc theo đúng chỉ định, không lạm dụng.

4.4. Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Xây dựng cho người bệnh một chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả và rau xanh hữu cơ, hạn chế các loại thực phẩm đóng gói,… Chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với việc ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin C tăng sức đề kháng trong thực đơn giúp người bệnh, nhanh chóng phục hồi và chống chọi với bệnh.

Nguyên nhân gây ra bệnh đau mắt đỏ (Nguồn: congnghe.vn)

5. Các lưu ý khi điều trị đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ điều trị tuy nhiên nếu sơ ý làm tổn thương hoặc điều trị không đúng cách thì sẽ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng và khó điều trị hơn. Dưới đây là các lưu ý về bệnh đau mắt đỏ và cách điều trị.

5.1. Không lạm dụng thuốc nhỏ mắt, kháng sinh

Cách tốt nhất để bệnh đau mắt đỏ nhanh hồi phục là làm đúng theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Khi dùng thuốc điểm hoặc kháng sinh thì sử dụng đúng liều lượng và chỉ định, tránh lạm dụng thuốc. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt, kháng sinh sẽ khiến mắt bị khô, mờ mắt, thậm chí còn dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

5.2. Không tự ý đắp thuốc, xông mắt bằng các bài thuốc dân gian

Vì nôn nóng chữa khỏi bệnh mà nhiều người đã sử dụng các bài thuốc dân gian để điều trị sau mắt đỏ, điều này dẫn đến nhiều hệ lụy vô cùng nguy hiểm, khiến bệnh trở nên trầm trọng, mắt bị tổn thương. Do đó, tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, xông mắt bằng các bài thuốc dân gian mà phải làm đúng phác đồ điều trị viêm kết mạc của bác sĩ.

5.3. Hạn chế làm việc trên máy tính

Khi bị đau mắt đỏ cần nghỉ ngơi thật nhiều, hạn chế để mắt phải tập trung và làm việc cao độ. Ánh sáng xanh ở màn hình máy tính sẽ khiến mắt trở nên yếu và mệt mỏi hơn, đau mắt đỏ cũng vì thế mà càng nặng và lâu phục hồi hơn.

5.4. Tránh lây nhiễm cho người khác

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây nhiễm nên người bệnh khi điều trị hay vệ sinh mắt cần cách ly các vật dung với mọi người trong gia đình để tránh lây lan. Hạn chế tiếp xúc, dùng chung các vật dụng cá nhân, cách ly với mọi người.

5.5. Đeo mắt kính bảo hộ, khẩu trang khi ra đường

mắt khi bị nhiễm bệnh rất yếu, dễ bị tổn thương nên khi đi ra ngoài cần đeo mắt kính bảo hộ có thể dùng kính mát thời trang kết hợp khẩu trang để ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn xâm hại. Giữ mắt luôn sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là cách tốt nhất để điều trị bệnh hiệu quả.

5.6. Không dùng mỹ phẩm, trang điểm, đeo kính sát tròng

Khi bị đau mắt đỏ thì tuyệt đối không sử dụng kính áp tròng hoặc trang điểm.Kính áp tròng sexkhieens mắt khó chịu, niêm mạch bị tổn thương, khiến bệnh trở nên trầm trọng. Sử dụng mỹ phẩm, trang điểm khi đau mắt sẽ khiến mắt tái nhiễm bệnh, rất khó để hồi phục.

Đau mắt đỏ cần điểm thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ (Nguồn: vinmec-prod.s3.amazonaws.com)

Cách chữa đau mắt đỏ không hề khó tuy nhiên nếu không điều trị đúng cách, điều trị kịp thời thì vô cùng nguy hiểm. Để bệnh đau mắt đỏ nhanh chóng hồi phục người bệnh phải làm đúng các hướng dẫn của bác sĩ, vệ sinh mắt sạch sẽ và tránh làm tổn thương đến mắt.