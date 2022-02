4 cách dự phòng tương lai cho con thành đạt hạnh phúc khỏe mạnh

Những đứa con là báu vật, là tương lai tươi sáng của mỗi người làm cha làm mẹ. Do đó các phương pháp dự phòng tương lai cho con đảm bảo con có một nền móng vững chắc để phát triển được cha mẹ đặc biệt quan tâm. Đó là những phương pháp nào cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!



1. Tham gia bảo hiểm

1.1 Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm phải đóng phí kéo dài hàng năm. Đối với người lớn có thể lên đến 99 tuổi. Đối với trẻ em có thể đóng từ lúc sơ sinh đến 21 tuổi.

Mua bảo hiểm nhân thọ cho con là một lựa chọn mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm đầu tư. Đây là hình thức không chỉ tiết kiệm tiền, sinh lợi nhuận chuẩn bị tương lai cho con mà còn đề phòng nhiều rủi ro trong cuộc sống như tai nạn, bệnh tật. Do đó bạn không nên quá đắn đo khi so sánh mua bảo hiểm với việc gửi tiền ngân hàng hay là mua bảo hiểm y tế đơn thuần.

Con cái là tương lai của bố mẹ (Nguồn: experiment.com)

Có nhiều gói bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em để bạn lựa chọn như gói bảo hiểm sức khỏe, gói bảo hiểm đi du học, gói bảo hiểm cho trẻ để an sinh lập nghiệp,…

Các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ có trách nhiệm quản lý số tiền của con bạn nghiêm túc với những điều khoản quy định rõ ràng trong hợp đồng, bạn hoàn toàn yên tâm về điều này. Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực thì nguồn tài chính của con bạn được bảo vệ trọn vẹn, không may nếu có rủi ro xảy ra thì bạn sẽ hoàn toàn chủ động về chi phí vì đã được công ty bảo hiểm hỗ trợ chi trả, thậm chí còn cao hơn cả mức chi phí của viện nếu con bạn phải nằm viện.

Có một điều khẳng định chắc chắn là tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con sau một thời gian con bạn sẽ có một khoản tích lũy khá lớn để chuẩn bị hành trang cho học hành và lập nghiệp. Nếu bạn có con nhỏ dưới 18 tuổi tốt nhất bạn nên tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con trong thời gian sớm nhất để đảm bảo vấn đề bảo vệ, phòng ngừa rủi ro, sinh lời cao hơn.

Nếu thu nhập của bạn khá và ổn định, các công ty bảo hiểm sẽ có phương án tư vấn cho bạn mua bảo hiểm để làm sao vừa có lãi suất cao nhất mà vẫn bảo đảm quyền lợi của bạn. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ vẫn được duy trì có giá trị cho con bạn khi không may nếu bạn gặp tai nạn, bệnh nặng, thậm chí tử vong.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ bạn sẽ không hưởng lãi suất cao như ngân hàng, hình thức rút tiền không linh động, hàng tháng phải đóng một khoản cố định theo hợp đồng. Nhưng chính những điều này lại làm cho nguồn tài chính của con bạn được chắc chắn và tích lũy được dài lâu. Do vậy, cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ cho con là việc làm đúng đắn, cần thiết đạt cả hai yếu tố bảo vệ và sinh lợi nhuận.

1.2 Bảo hiểm sức khỏe

Đây là hình thức đóng tiền tự nguyện theo từng năm, được hưởng quyền lợi trong năm đóng đó. Nếu bạn có nhu cầu đóng tiếp thì sẽ tiếp tục được hưởng trong năm bạn đóng tiếp theo mà không được tích lũy như bảo hiểm nhân thọ. Nhiều bậc phụ huynh chọn mua bảo hiểm sức khỏe uy tín cho con đề phòng trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu, hay ốm đau thường xuyên, đảm bảo tương lai cho con bạn có một sức khỏe tốt nhờ được chăm sóc y tế thường xuyên. Khách hàng sẽ được cấp một thẻ bảo hiểm ở địa chỉ bệnh viện hay phòng khám mà mình đăng ký.

Bảo hiểm sức khỏe do các công ty bảo hiểm được cấp phép hoạt động chịu trách nhiệm chi trả khi người đóng bảo hiểm có vấn đề về sức khỏe như viện phí, khám bệnh, tiền thuốc, phẫu thuật,… trong điều khoản quy định. Trên thực tế, bảo hiểm sức khỏe đã là giải pháp tiết kiệm tài chính hữu hiệu cho nhiều trường hợp có con bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Để có quyết định mua sáng suốt nhất, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu thật kỹ và nằm lòng những lưu ý phải biết khi lựa chọn bảo hiểm sức khỏe cho con nhé!

Một số loại hình bảo hiểm sức khỏe được nhiều người tin dùng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm trợ cấp y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo…

Bảo hiểm là phương pháp dự phòng tương lai cho con sau này (Nguồn: staticbg.com)

2. Lưu trữ máu cuống rốn

Lợi ích của việc lưu trữ máu cuống rốn đã được khoa học và thực tế chứng minh có thể sử dụng để chữa trị hiệu quả nhiều bệnh nan y cho chính đứa trẻ và những người thân trong gia đình. Các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, rối loạn chuyển hóa, tự kỷ, bại não, bỏng, xơ gan…đều có thể hạn chế, chữa khỏi nhờ máu cuống rốn. Theo các chuyên gia, mẫu máu cuống rốn dễ thu thập, không tổn hại đến sức khỏe của mẹ và em bé, có thể lưu trữ đến hơn 20 năm.

Các tế bào trong máu tế bào máu cuống rốn có khả năng biến đổi thần kỳ có thể sản sinh ra tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu có ích lợi to lớn trong quá trình điều trị bệnh. Quy trình lưu trữ được đảm bảo an toàn tối đa cả về mặt chuyên môn và an ninh nên bạn hoàn toàn yên tâm.

Nhờ hội tụ nhiều ưu việt, lựa chọn dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn quy trình chuẩn quốc tế được các chuyên gia y tế vô cùng khuyến khích các gia đình hiện nay khi sinh em bé. Đó sẽ là chiếc bảo hiểm sinh học tuyệt vời cho sức khỏe của con yêu và cả những người thân trong gia đình, là món quà vô cùng ý nghĩa cha mẹ nên dành tặng cho con cái của mình.

Lưu trữ máu cuống rốn bảo vệ cho trẻ và người thân (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Phát triển tâm lý

Quan tâm đến yếu tố phát triển tâm lý là tiền đề tạo nhân cách của trẻ. Tâm lý của trẻ bao gồm nhiều yếu tố nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, kỹ năng… Mỗi trẻ em ở từng độ tuổi khác nhau lại có diễn biến tâm lý khác nhau. Ví dụ, giai đoạn trẻ dưới một tuổi rất cần cảm giác ôm ấp, vỗ về, gần gũi với cha mẹ để trẻ cảm thấy được an toàn.

Trẻ 3 tuổi lại hay khóc, bắt đền, ăn vạ. Lúc này cha mẹ cần nhẹ nhàng giải thích một cách dễ hiểu cho con nguyên nhân của sự việc để trẻ dần hiểu. Giai đoạn trẻ 4 đến 6 tuổi lại nảy sinh tính ích kỷ, coi mình là trung tâm của sự chú ý…

Trong suốt hành trình phát triển tâm lý của con, cha mẹ cần đồng hành, động viên, giáo dục con kịp thời để hoàn thiện dần những kỹ năng của con, phát hiện và phát triển khả năng đặc biệt của con, từng ngày bồi đắp kiến thức, hướng con đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Tìm hiểu kỹ, nắm bắt tâm lý của con giúp bố mẹ biết yêu con đúng cách, giúp con phát triển đúng hướng và xây dựng mối quan hệ gần gũi, yêu thương con hơn.

Cha mẹ luôn đồng hành cùng con trên mỗi giai đoạn phát triển (Nguồn: reading-rewards.com)

Tóm lại có nhiều phương pháp để dự phòng tương lai cho con mà các bậc cha mẹ cần lưu ý, trong đó việc tham gia bảo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng. Tham gia bảo hiểm vừa đảm bảo tích lũy tài chính lại vừa đề phòng rủi ro cho con bạn. Hiện nay, bạn có thể đăng ký mua nhiều gói bảo hiểm phù hợp trên Saigon-Gpdaily. Tại đây cung cấp các gói bảo hiểm của các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp, uy tín với nhiều ưu đãi sẽ mang lại nhiều lợi ích cùng sự yên tâm nhất cho bạn.