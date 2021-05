4 cách tra sim phong thủy hợp tuổi tại nhà kích tài lộc tình duyên

Một dãy số điện thoại di động tưởng chừng như không nói lên điều gì nhưng thực chất nó ẩn chứa rất nhiều nội dung ở bên trong. Hãy cùng tìm hiểu cách tra sim phong thủy để biết liệu số điện thoại bạn đang dùng có đem lại nhiều may mắn cho bạn không nhé!



1. Sim phong thủy là gì?

Sim phong thủy là một loại sim số đẹp mà dãy số của nó chứa các yếu tố phong thủy. Các con số khi sắp xếp theo những nguyên tắc nhất định của cổ học Phương Đông sẽ giúp con người đón nhận thêm năng lượng và vận khí tốt. Những chiếc sim chứa những dãy số có sắp xếp này rất được xem trọng, được coi như là một yếu tố hộ mệnh, đảm bảo cho sự an toàn, thuận lợi và thành công cho người chủ sở hữu nó. Trong các loại sim số đẹp thần tài hiện nay thì sim phong thủy luôn được nhiều người ưa chuộng nhất.

4 dạng tra cứu sim phong thủy

Sim hợp tuổi là loại sim dựa vào năm sinh của chủ nhân mà chọn lọc ra những dãy số phong thủy thích hợp, đem lại nhiều điều tốt đẹp.

Sim hợp mệnh là loại sim dựa vào mệnh của năm sinh để tìm ra dãy số hoàn hảo, hợp ngũ hành tương sinh tương khắc (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) với chủ nhân.

Sim năm sinh thường có đuôi là năm sinh của chủ nhân.

Bên cạnh đó là một số loại sim khác như: sim phong thủy tam hoa, sim phong thủy tứ quý, sim phong thủy ngũ quý, sim lộc phát, sim thần tài, sim gánh đảo, sim tiến lên. Các loại sim này mang ý nghĩa khác nhau nhưng đều là những điều tốt đẹp, mang lại tài vận, may mắn, an lành cho chủ nhân sử dụng chúng.

Sim phong thủy đẹp (Nguồn: blog.muaban.net)

2. Quan niệm hung-cát trong sim phong thủy khi chọn không hợp mệnh

Một chiếc sim có thực sự thay đổi được cuộc đời của bạn hay không điều đó phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng chiếc sim sẽ đem lại may mắn cho mình thì mọi điều tốt xảy ra quanh bạn, tiền tài, công danh, sự nghiệp, gia đình đều sẽ “nhờ” chiếc sim phong thủy hợp tuổi với bạn mà thành. Ngược lại, nếu bạn đang sở hữu một chiếc sim với dãy số “không đẹp”, không hợp với phong thủy của bạn, thì mọi điều không may xảy ra với bạn có lẽ là do chiếc sim tạo nên, hay mọi người thường nói là nó sẽ kéo tài lộc, công danh của bạn đi xuống. Hai chữ “hung” – “cát” được nhắc đến ở trên có thể được hiểu là những xui hay vận may xảy ra với bạn khi bạn sử dụng một chiếc sim phong thủy.

Nhiều người tra phong thủy sim điện thoại cho rằng sim đẹp là phải có số đuôi 9, 8, 6 hoặc bộ 86, 68. Cũng có nhiều người cho rằng sim xấu là sim có số 4 với số 7 tuy nhiên cách nhìn nhận trên chưa hẳn là đúng. Bạn cần phải xem xét dựa trên các yếu tố phong thủy mới được đưa ra kết luận liệu số điện thoại bạn dùng tốt hay xấu đối với bạn. Đôi khi sim đẹp với người này nhưng lại xấu với người khác. Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, sim số phong thủy không hẳn là sim chứa toàn số đẹp mà là sim chứa đầy các yếu tố âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh như vậy mới đem lại vượng khí, may mắn, tốt lành.

Sim hợp phong thủy (Nguồn: tongkhosim.com)

3. Bạn có đang sở hữu một chiếc sim phong thủy

Để kiểm tra sim phong thủy, bạn hãy xem xem nó có hội tụ các yếu tố sau hay không.

3.1 Yếu tố âm dương

Âm dương là yếu tố đầu tiên được các chuyên gia phong thủy xét đến khi xem sim có hợp phong thủy không. Trong cách xem này, các con số từ 0-9 cũng được chia ra là số âm và số dương. Thông thường các số chẵn 0,2,4,6,8 sẽ mang vận âm và các số lẻ 1,3,5,7,9 sẽ mang vận dương. Nếu sim của bạn chỉ toàn số lẻ tức là sim đó vượng dương hoặc chỉ có số chẵn tức là sim vượng âm. Vượng âm hay dương đều không phải là đẹp, chúng ta cần hài hòa, cân bằng giữa âm dương, như vậy mọi vật mới sinh sôi nảy nở, phát triển tốt lành.

3.2 Yếu tố ngũ hành

Các con số được các chuyên gia phong thủy quy ra ngũ hành như sau: 0 là Thuỷ, 1 là Mộc, 2 là Mộc, 3 là Hoả, 4 là Hoả, 5 là Thổ, 6 là Thổ, 7 là Kim, 8 là Kim, 9 là Thuỷ. 5 yếu tố ngũ hành này luôn tương sinh tương khắc nên các con số trong dãy số điện thoại cũng sinh-khắc hỗ trợ nhau tạo nên sự hòa hợp. Thông thường, các chuyên gia sẽ căn cứ vào mệnh của người chủ để lựa chọn ra những con số có ý nghĩa tương sinh, tương hợp, từ ngũ hành của riêng từng con số kết hợp vào tạo thành ngũ hành của sim, khi ngũ hành của sim tương sinh với ngũ hành của chủ nhân thì sim đó là sim phong thủy hợp mệnh.

3.3 Cửu tinh đồ pháp

Theo các chuyên gia về sim phong thủy thì số 8 được coi là vượng khí bởi số 8 được sao Bát Bạch “ngự”. Xem xét cửu tinh đồ pháp chính là xem các số 8 trong số điện thoại, nếu sim không có số 8 trong dãy số tức là sim không được nhận vượng khí tốt.

3.4 Ý nghĩa 4 số đuôi điện thoại

Trong phong thủy sim số thì 4 số cuối cùng của số điện thoại có ý nghĩa rất quan trọng, nói lên điềm hung cát của sim.

3.5 Một số yếu tố khác cũng được xem xét khi xem tra sim phong thủy

Số nút của dãy số, hành quẻ bát quái cũng là yếu tố để dựa vào đó xem sim có hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhân không?

4. Cách giúp bạn tra sim phong thủy để biết sim có hợp mệnh hay không

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách hay nhất để biết sim có hợp mệnh không đó là sử dụng các công cụ trực tuyến. Khi công nghệ càng ngày càng phát triển, cách kiểm tra sim tốt xấu chỉ với một cú nhấp chuột này thường được nhiều người sử dụng nhất. Bạn có thể nhận ngay lập tức kết quả kiểm tra dựa trên những thông tin phong thủy đã được mã hóa, cài đặt trên các công cụ trực tuyến. Bạn có thể tra cứu trên google về “cách tra sim phong thủy” sẽ thấy hàng ngàn kết quả hiện ra. Việc của bạn chỉ là click vào đường link đó và điền thông tin đầy đủ thông tin về năm sinh và số điện thoại hoàn thành thao tác bằng việc ấn nút tra cứu là sẽ cho ra đánh giá nhanh chóng.

Sim phong thủy (Nguồn: simdoanhnhan.vn)

Qua bài viết, hy vọng bạn đã nắm được cách tra sim phong thủy ngay tại nhà mà không phải mất quá nhiều thời gian. Với những thông tin trên bạn sẽ dễ dàng tìm chọn được sim số đẹp hợp tuổi, hợp mạng thu hút nhiều may mắn, mọi sự đều hanh thông.