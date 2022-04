4 gợi ý mũ bảo hiểm “so cute” cho giới trẻ

Dễ thương, độc đáo và nổi bật, những chiếc mũ bảo hiểm này đã trở thành một món phụ kiện thời trang khiến các bạn trẻ vô cùng thích thú.



Mũ bảo hiểm là trang bị không thể thiếu khi đi xe máy. Cuộc sống càng hiện đại, cũng như bất cứ sản phẩm nào khác, chiếc mũ bảo hiểm càng được đầu tư thiết kế nhiều hơn, cho ra đời các mẫu mã đa dạng. Dễ thương, độc đáo và nổi bật, những chiếc mũ bảo hiểm ngoài công dụng bảo vệ, còn dần trở thành một món phụ kiện thời trang khiến người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ vô cùng quan tâm.

1. Họa tiết nhân vật hoạt hình nổi tiếng

Những chiếc mũ được trang trí với họa tiết là các nhân vật hoạt hình nổi tiếng sẽ khiến nhiều người thích thú vì ai cũng nhận ra, gợi nhớ về những gì thân thuộc và trong sáng nhất.

Mèo Hello Kitty quen thuộc với nhiều thế hệ



Nhân vật cậu bé bút chì Shin

Mũ hình nhân vật Kevin trong Minion



Thỏ Cony và gấu Brown “nổi tiếng” trên mạng



Nhân vật hoạt hình Gudetama dễ thương “mới nổi” nhưng được rất nhiều người biết đến

2. Câu chữ ấn tượng

Mũ có in những câu, cụm từ ấn tượng, dễ thương thường tạo cá tính rất lớn cho người sở hữu nên đặc biệt được các bạn trẻ yêu thích.



Chữ trên mũ “so cute”



Trẻ trung, cá tính



Mũ in câu “I love my bike – Catch me if you can”

3. Hình dễ thương, lạ mắt

Cũng là họa tiết hoạt hình nhưng những chiếc mũ này có các hình lạ mắt hơn, tạo ra nét vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho người đội.

Thiết kế sinh động, nổi bật



Hình gấu dễ thương



Hình mặt cười nổi bật

Họa tiết vườn thú

4. Họa tiết bao kín mũ

Thiết kế các họa tiết nhỏ bao kín toàn bộ mũ rất năng động, hiện đại và thời trang. Những chiếc mũ bảo hiểm này vừa “cute” vừa cá tính và sang trọng, rất phù hợp với giới trẻ.



Họa tiết hình các quân bài Poker



Họa tiết biểu tượng các quốc gia trên thế giới

Lựa chọn những mẫu mũ bảo hiểm cute này, các bạn trẻ sẽ luôn an toàn, nổi bật và thời trang trên mọi hành trình cũng như ở bất cứ nơi đâu bạn đến.