4 kinh nghiệm nên ở khách sạn nào ở Hội An uy tín chất lượng thoải mái

5.2. Khách sạn Golden Sunset Hội An

5.1. Khách Sạn Sunset Hội An

5. Sự lựa chọn hoàn hảo nên ở khách sạn nào ở Hội An

3. Tham khảo thêm review kinh nghiệm đến Hội An nên ở khách sạn nào



Nổi bật giữa vô số những điểm đến hấp dẫn tại miền Trung, phố cổ Hội An được ví như bức tranh mộc mạc, giản dị và nên thơ. Bạn đang có ý định thực hiện một chuyến du lịch Hội An hấp dẫn cùng gia đình, bạn bè của mình? Hãy cùng Adayroi tìm hiểu xem nên ở khách sạn nào ở Hội An nhé.



1. Chọn khách sạn uy tín

Tìm hiểu kỹ càng về nơi bạn quan tâm là rất quan trọng giúp bạn biết được đến Hội An nên ở khách sạn nào uy tín, chất lượng. Theo đó, trước khi đi đến quyết định đặt phòng khách sạn tại Hội An, bạn hãy đảm bảo đã nắm rõ các thông tin chính xác như vị trí của khách sạn đó,… tránh khách sạn có các tệ nạn. Bạn có thể xin review từ những du khách thực tế trước đó hoặc lên mạng tham khảo tại các trang du lịch có uy tín sẽ có đánh giá về các khách sạn giúp bạn biết đâu là khách sạn được ưa chuộng, đồng thời đảm bảo về độ an toàn cao.

2. Chọn khách sạn chất lượng

Dù sao đây cũng là một kỳ nghỉ giúp bạn thư giãn, nghỉ ngơi. Vì vậy đừng chú tâm quá đến việc lựa chọn khách sạn giá rẻ nhất mà hãy tìm một nơi có chất lượng phục vụ cũng như chất lượng dịch vụ phòng tốt, phù hợp với dự tính chi tiêu. Hãy thử trải nghiệm không gian đẳng cấp tại Vinpearl Resort Hội An – nơi mà phần nào giúp bạn trả lời được “nên ở khách sạn nào ở Hội An?”.

Hội An – điểm đến du lịch tuyệt vời (Nguồn: mytour.vn)

3. Tham khảo thêm review kinh nghiệm đến Hội An nên ở khách sạn nào

Bạn nên dành thêm chút thời gian để đọc review của những người đã từng ở trước đó, có thể tìm kiếm tên khách sạn rồi xem những chia sẻ kinh nghiệm trên Facebook Fanpage, Tripadvisor,… Từ những thông tin đó bạn sẽ biết mình có phù hợp với khách sạn đó hay không.

4. Tìm kiếm mã voucher của các website đặt phòng online

Để thu hút những người dùng thì các bên đặt phòng cũng thường xuyên tung ra những ưu đãi đánh vào tâm lý nên chọn khách sạn nào ở Hội An. Thế nên khi book phòng bạn đừng bỏ qua các thông tin về khuyến mãi, có các voucher ưu đãi dịch vụ gì không. Điều này cũng giải thích vì sao có sự chênh lệch khi đặt phòng tại các chỗ khác nhau.

5. Sự lựa chọn hoàn hảo nên ở khách sạn nào ở Hội An

5.1. Khách Sạn Sunset Hội An

Địa chỉ : 69 Nguyễn Phúc Chu, An Hội, Minh An, TP. Hội An

Giá phòng: 549.000 VND/phòng/đêm.

Sunset Hoi An Hotel là khách sạn với tiêu chuẩn 3*, cách trung tâm phố cổ chưa đầy 5 phút đi bộ và trong bán kính 0.5km là các địa danh nổi tiếng như chùa Cầu Nhật Bản, Hội Quán Chi Hội Quảng Đông Trung Quốc… Bạn có thể đi dọc theo dòng sông Thu Bồn yên ả và tham quan di sản thế giới, biểu tượng văn hoá độc đáo của phố cổ Hội An hay tự do mua sắm, thưởng thức các món ăn truyền thống nơi phố Hội.

Phòng Superior tại Sunset Hoi An Hotel – gợi ý đi Hội An nên ở khách sạn nào (Nguồn: agoda.net)

Khách sạn được thiết kế theo kiến trúc thời thuộc địa với phong cách hoài cổ, thơ mộng, bao gồm 39 phòng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, nội thất đầy đủ. Phòng Superior (Double/Twin) có diện tích 22m2, 1 giường đôi cỡ lớn hoặc 2 giường đơn, giúp bạn có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Ban công nhìn ra sông Hoài, sẽ mang đến cho bạn và người thân những phút giây thư giãn, tận hưởng cảm giác yên bình. Nên chọn khách sạn nào ở Hội An, Sunset Hoi An Hotel chính là câu trả lời cho bạn.

5.2. Khách sạn Golden Sunset Hội An

Địa chỉ : Số 67 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam

Giá phòng: 599.000 VND/phòng/đêm.

Golden Sunset Hoi An Hotel là một gợi ý tuyệt vời khi bạn không biết đến Hội An thì nên ở khách sạn nào. Golden Sunset với tiêu chuẩn khách sạn 3*, cách phố cổ Hội An khoảng 5 phút đi bộ. Tại đây có 35 phòng nghỉ với thiết kế, nội thất vô cùng hiện đại, tiện nghi và đầy đủ. Phòng Deluxe (Double/Twin) có diện tích khoảng 35m2 với 2 giường đơn hoặc 1 giường đơn cỡ lớn.

Golden Sunset Hoi An Hotel, sự lựa chọn hoàn hảo nên ở khách sạn nào ở Hội An (Nguồn: agoda.net)

Bên cạnh đó, tất cả các phòng đều có ban công hướng nhìn ra sân vườn hoặc hồ bơi. Bạn có thể thoải mái thư giãn, tận hưởng những cơn gió mát lạnh và sự bình yên nơi đây. Ngoài ra, khi bạn lưu trú tại khách sạn sẽ được miễn phí xe đạp tham quan các điểm du lịch.

Tất cả các dịch vụ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên thân thiện, thoải mái và rất hiếu khách. Đây chính là khách sạn tốt nhất giúp bạn có thể nhanh chóng lựa chọn mà không cần quan tâm nhiều đến chuyện khách sạn nào ở Hội An tốt.

Du lịch Hội An đang ngày càng phát triển, cùng với đó là rất nhiều sự lựa chọn nơi ở khách sạn, nhưng theo đánh giá thì hai khách sạn trên vừa đảm bảo sự uy tín, chất lượng, dịch vụ tốt và mức chi phí đặt phòng cũng khá hợp lý. Đây cũng là sự lựa chọn hoàn hảo khi không biết nên ở khách sạn nào ở Hội An.

Nếu bạn đang lên lịch trình cho chuyến đi Hội An sắp tới mà chưa biết nên ở khách sạn nào ở Hội An chắc chắn những kinh nghiệm trên đây sẽ rất hữu ích, bạn hãy lưu lại để dùng nhé! Bên cạnh đó, nếu bạn không có nhiều thời gian cho việc lập kế hoạch chu đáo thì book tour Hội An thời gian linh động, lịch trình cụ thể hấp dẫn chắc chắn là gợi ý không tồi.