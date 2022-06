4 loại thuốc vitamin C cho bé tốt và liều dùng cho trẻ từ 1 tới 9 tuổi

7. Sai lầm hay gặp khi bổ sung vitamin C cho bé

Vitamin C vô cùng quan trọng trong suốt quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Mặc dù cơ thể trẻ chỉ cần một lượng rất nhỏ, nhưng nếu thiếu sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển. Cùng Blog Adayroi tìm hiểu những loại thuốc bổ sung vitamin C cho bé trong bài viết sau.



1. Vitamin C là gì? Công dụng của vitamin C cho trẻ nhỏ

Vitamin C hay còn gọi là Acid Ascorbic. Dưỡng chất này tồn tại trong cơ thể chúng ta dưới hai dạng D và L và tham gia vào các hoạt động khác nhau của cơ thể. Dạng D thì không có hoạt tính sinh học. Còn dạng L khi bị oxy hóa lần đầu chuyển thành axit Dehydroascorbic và vẫn còn hoạt tính sinh học của vitamin C. Nếu tiếp tục oxy hóa lần nữa sẽ thành Diketo Golunat và mất hoạt tính sinh học trước đó.

Vitamin C là một trong dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của bé (Nguồn: nguoiduatin.vn)

Vitamin C rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì dưỡng chất này sẽ tham gia vào sự phát triển của mô, làm lành vết thương và giúp bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh như bệnh về đường hô hấp, ung thư, tim mạch hay viêm khớp.

Vậy nên cho bé uống vitamin C vào lúc nào là hợp lý nhất. Thông thường thì bạn nên bổ sung các loại vitamin cho bé ngay khi còn nhỏ, Vitamin C được trẻ em hấp thụ thông qua sữa, thức ăn hay các loại thuốc bổ sung đặc biệt.

2. Trẻ sẽ thế nào nếu thiếu vitamin C

Thiếu vitamin C có thể khiến cho trẻ chậm vận động, chảy máu lợi, rất dễ bị ốm và bị những bệnh lặt vặt. Ngoài ra chứng còi ở trẻ em cũng có thể do không bổ sung đủ lượng vitamin C cho bé.

3. 11 dấu hiệu cho thấy bé con của bạn đang thiếu vitamin C

Nếu trẻ em thiếu Vitamin C thì sẽ có 11 biểu hiện sau đây mà bạn có thể dễ dàng nhận biết được:

Dễ chảy máu (xuất huyết) dưới da.

Vết thương lâu lành.

Lợi sưng, dễ chảy máu.

Vòm miệng và lưỡi có nhiều mụn nhiệt.

Sún răng

Răng vàng

Dễ ốm vặt.

Còi xương.

Giảm cân.

Đau nhức toàn thân, nhất là khớp và cơ.

Trẻ hay mệt mỏi đặc biệt khi hoạt động.

Kém tập trung

4. Cho bé uống bổ sung vitamin C vào lúc nào là tốt nhất?

Vitamin C ngoài được cơ thể hấp thụ qua thức ăn và sữa mẹ thì bạn còn có thể bổ sung thông qua các loại thuốc có chứa vitamin. Nhưng bạn phải lưu ý cần cho bé uống bổ sung vào những thời điểm sau đây để cơ thể bé hấp thụ tốt nhất:

Nên cho trẻ uống Vitamin C vào buổi sáng vì lúc này cơ thể bé sẽ hấp thu tốt hơn vào những khoảng thời gian khác, hơn nữa nếu cho trẻ uống vào buổi tối sẽ làm cho trẻ khó ngủ.

Bạn cũng lưu ý không cho trẻ uống Vitamin C ngay trước những bữa ăn, vì sẽ dễ gây ra tình trạng đau dạ dày. Đồng thời bạn cũng không nên cho trẻ uống Vitamin C sau ngay bữa ăn vì lúc này cơ thể bé sẽ khó hấp thụ thêm dưỡng chất.

5. Các loại vitamin C cho bé tốt nhất

Với những lợi ích to lớn và quan trọng trên thì những loại vitamin C nào tốt cho bé mà bạn cần bổ sung thêm ngoài thức ăn và sữa.

5.1 Vitamin C dạng viên sủi

Vitamin C dạng sủi hiện nay khá phổ biến trong cuộc sống của người Việt Nam. Viên sủi được sản xuất một cách đặc biệt nhằm tạo ra sự hấp dẫn và vị ngọt dễ chịu không chỉ đưa vào ở thể lượng lớn vitamin mà còn rất nhiều dưỡng chất khác. Bạn có thể mua viên sủi bổ sung Vitamin C và Kẽm Doppelherz. Dạng này bạn sẽ dễ dàng cho bé sử dụng vì vị ngọt dễ uống và dễ hấp thụ.

Vitamin C dạng sủi là loại vitamin được nhiều người dùng sử dụng (Nguồn: trithucvn.net)

5.2. Vitamin C dạng kẹo ngậm

Đây cũng là dạng vitamin C được nhiều trẻ em yêu thích và sử dụng. Được đặc chế và nén trong viên kẹo ngậm có vị ngọt rất dễ sử dụng. Hiện có rất nhiều sản phẩm kẹo chứa vitamin cho trẻ như kẹo mini vitamin C Orion’s 9g, Mini vita,… Tuy nhiên khi bổ sung vitamin C cho bé bằng kẹo ngậm cần phải lưu ý về liều lượng cho phù hợp.

Kẹo vitamin C cho trẻ nhỏ (Nguồn: slatic.net)

5.3 Vitamin C dạng thuốc nước

Với vitamin C dạng này được đặc chế thành các loại thuốc nước và có thể bổ sung cho bé bằng cách uống giống như siro.

Vitamin C có trong siro cho trẻ (Nguồn: aerolet.vn)

5.4 Vitamin C có sẵn trong thực phẩm hàng ngày cho bé

Việc bổ sung vitamin C có sẵn trong thực phẩm hằng ngày là điều rất quan trọng vì những dưỡng chất chứa loại vitamin này tự nhiên sẽ tốt hơn cho bé. Những loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C hiện nay có thể kể đến là súp lơ, các loại rau lá xanh, bông cải xanh, cà chua, đu đủ, xoài, khoai lang…

Thực phẩm giàu vitamin C (Nguồn: calmhappyhealthy.com)

6. Liều dùng Vitamin C cho trẻ em

Cách bổ sung Vitamin C đối với trẻ dưới 1 tuổi

Đối với trẻ em từ 0 đến 6 tháng tuổi nên bổ sung khoảng 40mg/ngày. Còn từ 7 đến 12 tháng tuổi thì nên bổ sung khoảng 50mg/ngày

Cách bổ sung Vitamin C đối với trẻ trên 1 tuổi đến dưới 3 tuổi

Đối với trẻ em trong giai đoạn này bạn cần bổ sung lượng Vitamin C vào khoảng 15mg/ngày.

Cách bổ sung Vitamin C đối với trẻ từ 4 đến 8 tuổi

Ở giai đoạn trẻ từ 4 đến 8 tuổi thì bạn nên bổ sung khoảng 25mg vitamin C trên một ngày.

Cách bổ sung Vitamin C đối với trẻ trên 9 tuổi

Ở độ tuổi này bạn cần cung cấp cho cơ thể bé lượng vitamin C cao nhất khoảng 45mg/ngày.

7. Sai lầm hay gặp khi bổ sung vitamin C cho bé

Việc bổ sung vitamin C thường xuyên với liều lượng hợp lý như hướng dẫn ở trên sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe ở trẻ, vì lượng thừa sẽ nhanh chóng được tế bào các mô nhận về hoặc thải qua nước tiểu, tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến thận và quá trình bài tiết qua thận của bé. Nặng hơn có thể dẫn đến tình trạng bệnh lý sỏi thận. Vì thế cần bổ sung cho bé vitamin C lượng vừa đủ.

Nguồn vitamin C trong các loại trái cây và hoa quả chín nhiều hơn so với quả khi còn xanh hoặc chưa chín hẳn. Còm hoa quả đóng hộp hoặc đông lạnh thường mất lượng lớn vitamin C.

Hấp là cách chế biến thức ăn làm giảm hao hụt vitamin C tốt nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể xào rau với dầu thực vật trong khoảng thời gian ngắn để không ảnh hưởng đến lượng vitamin C có trong đó. Nên cho trẻ dùng luôn cả cái và nước thay vì chỉ lấy nước ép trái cây vì vitamin C cũng có nhiều trong phần cái. Tham khảo thêm cách làm trái cây nghiền cho trẻ ăn dặm cung cấp đủ các loại dinh dưỡng tăng sức đề kháng cơ thể.

Nên bổ sung một lượng vitamin C vừa đủ cho trẻ (Nguồn: alobacsi.vn)

Với những thông tin trên hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn được những kiến thức hữu ích về cách bổ sung đúng cách nhất vitamin C cho trẻ. Ngoài ra bạn cũng nên cân bằng cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng để trẻ phát triển toàn diện.