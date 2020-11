4 lưu ý khi thay bàn phím laptop Asus bị lỗi hỏng do va đập, dùng lâu

Bên cạnh các vấn đề hỏng về màn hình, phần mềm, âm thanh,… thì bàn phím laptop cũng là một bộ phận dễ hỏng hóc. Do đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khi nào nên thay bàn phím laptop Asus để đảm bảo sử dụng laptop an toàn, hiệu quả.



1. Có nên thay bàn phím laptop Asus không?

Đôi khi trong quá trình sử dụng laptop, bàn phím của bạn có thể gặp một vài vấn đề như không gõ được ra chữ, nhảy chữ, loạn chữ, tê liệt bàn phím,… Bất cứ dấu hiệu trục trặc từ đơn giản đến phức tạp đều ảnh hưởng khá nhiều đến việc đánh máy, điều khiển các ứng dụng trong sử dụng máy, tốn thời gian mà công việc lại không đảm bảo hiệu quả. Trong trường hợp ấy, nhiều người phân vân nên có nên sửa hay không, nhiều trường hợp đã sửa nhưng tình trạng vẫn lặp lại, thậm chí nặng hơn. Do đó, cách tốt nhất là bạn nên thay bàn phím laptop Asus của mình.

Lựa chọn thay bàn phím Asus chính hãng (Nguồn: procare24h.vn)

2. Khi nào nên thay bàn phím laptop Asus?

2.1. Bàn phím laptop bị liệt một hoặc tất cả các phím

Sử dụng máy tính với một vài phím bị liệt hoặc đôi khi là liệt toàn bộ bàn phím là cản trở cực lớn đối với người sử dụng laptop. Nếu dùng chuột để thao tác thì cũng có nhiều phím bấm trên bàn phím mà chuột không thay thế được. Đặc biệt là không thể dùng được với những người làm công việc chuyên về đánh máy, viết bài trên laptop thì việc xử lý ngay là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc sửa lại bàn phím nhiều khi không triệt để, cách tốt nhất là thay mới hoàn toàn bàn phím hỏng.

2.2. Phím nhảy loạn xạ

Đây là tình trạng bất ổn của bàn phím laptop thường gặp, dễ nhận biết và cũng gây khó chịu nhất cho người sử dụng. Phím nhảy loạn xạ sẽ khiến bạn phải nhức đầu khi cần thực hiện một thao tác nào đó, các phím sẽ loạn và nhảy phím khác khi ấn phím này. Đặc biệt, khi nhảy phím Delete trên bàn phím có thể xóa sạch tài liệu, dữ liệu trên máy của bạn. Trong trường hợp phím nhảy loạn xạ, bạn sẽ không thể dùng được và bắt buộc cần phải thay bàn phím laptop mới.

2.3. Bị liệt phím

Khi phím bấm của bạn bị liệt và không thể sử dụng được, rất khó thể bạn sử dụng laptop chỉ với chuột. Nếu liệt 1 số phím ít dùng thì không là vấn đề, bạn có thể cố gắng duy trì việc sử dụng bàn phím bị liệt mất phím đó, nhưng nếu đó là liệt toàn bộ phím thì lại là vấn đề khác, tốt nhất bạn nên đi sửa hoặc thay ngay một bàn phím mới tốt hơn.

2.4. Phím bị bong mất phím bấm

Có một tình trạng có thể xảy ra với bàn phím laptop của bạn đó là phím bị bong mất phím bấm. Khả năng này thì ít xảy ra hơn. Tuy nhiên khi phím bong ra thì bạn một phần không thể dùng phím đó, hoặc là sẽ nguy hiểm nếu trẻ con nghịch vào. Trong trường hợp này, bạn có thể đem sửa máy và thay phím mới, nếu may mắn không cần thiết phải thay cả bàn phím.

Bàn phím tê liệt không thể sử dụng (Nguồn: sites.google.com)

3. Hướng dẫn thay bàn phím laptop Asus

Các bước tháo lắp bàn phím laptop phải rất khéo léo và cẩn thận. Bước đầu tiên, bạn phải đảm bảo chắc chắn rằng thiết bị đã được ngắt kết nối điện, rút sạc, tháo pin, dây nguồn nếu bạn không muốn có bất kỳ sự cố về điện nào trong lúc tháo lắp. Ở mặt sau của máy tính, tùy từng dòng Asus mà bạn khéo léo để tháo DVD của máy ra, sau khi lấy DVD ra, bạn để ý dưới ổ DVD có lỗ để đẩy nhẹ bàn phím lên. Lật lại mặt trước bàn phím, dùng dụng cụ bẩy nhẹ nhàng từng điểm cab bàn phím và lấy nó ra khỏi main laptop. Bạn cần phải thực hiện cẩn trọng, nhẹ nhàng vì đây là công việc cần kỹ năng cao, nếu không có thể làm hỏng bàn phím. Lắp lại đúng quy trình cũ.

4. Thay bàn phím laptop Asus chính hãng ở đâu

Khi sửa chữa, thay mới các linh kiện laptop, bạn nên tìm đến các địa chỉ tin cậy, đảm bảo chất lượng, không vì ngại xa, sợ tốn tiền mà tự thực hiện tại nhà hay đến những cửa hàng không uy tín cho tiện. Nhiều khách hàng còn lo ngại thay bàn phím laptop Asus giá bao nhiêu, có đắt không, có tốt không nên còn ngại chưa thay màn hình laptop mới. Khách hàng có thể tham khảo thay màn hình laptop tại Viễn Thông A, địa chỉ phân phối máy tính, phụ kiện chính hãng, chất lượng. Đây là doanh nghiệp lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Do đó, bạn có thể yên tâm thay mới bàn phím laptop chính hãng, sản phẩm chất lượng, nhân viên tay nghề cao, chu đáo thân thiện với khách hàng, với giá ưu đãi, chính sách bảo hành chính hãng cũng nhiều ưu đãi khác…

Thay bàn phím Asus chính hãng (Nguồn: mrlaptop.vn)

5. Phương pháp thay thế khác

Trong trường hợp bàn phím của bạn bị hỏng cần phải thay bàn phím mới, bàn phím thiếu một vài phím tiện lợi, trải nghiệm gõ phím không dễ dàng, sắp xếp và kết cấu các phím rối mắt, khó ấn,… thì bạn có thể có lựa chọn nữa đó là mua bàn phím rời kết nối với laptop. Bằng cách này, bạn có thể làm mới làm phím giúp nó hoạt động hiệu quả hơn. Hơn nữa, với bàn phím rời kết nối với laptop, bạn có thể kết nối với nhiều laptop, truy cập nhiều phương tiện, đồng bộ hóa nhiều thiết bị khác nhau rất tiện lợi

Lỗi bàn phím là tình trạng thường gặp và gây nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng, nhất là loạn phím sẽ khiến các phần mềm không thể truy cập đúng theo ý bạn hoặc sẽ xóa toàn bộ dữ liệu quan trọng khi bạn mở cửa sổ tài liệu đó mà nhảy nhầm nút delete. Do đó, với các bàn phím hư hỏng, bạn nên có cách xử lý hợp lý và cách tốt nhất là thay bàn phím laptop Asus mới tại địa chỉ tin cậy nhất.

Có nhiều cửa hàng thay linh kiện laptop cho khách hàng nhưng do không có chuyên môn và do lợi nhuận nên đã thay bằng các loại linh kiện giá rẻ, kém chất lượng, khiến bàn phím đã thay mới nhưng lại gặp nhiều vấn đề trục trặc, mất thời gian và công sức, tiền bạc. Do đó, để đảm bảo bàn phím của bạn được thay mới hiệu quả, bàn phím chính hãng, chất lượng, khách hàng nên mua các loại phụ kiện laptop và thay tại địa chỉ uy tín.