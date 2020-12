4 lý do dầu hướng dương là loại dầu ăn cần có trong mọi gia đình

Với những lợi ích vàng mà dầu hướng dương mang lại cho sức khỏe, bạn sẽ thấy đây là loại dầu ăn không thể thiếu trong bếp gia đình mình.



1. Giàu dinh dưỡng

Dầu hướng dương là loại dầu thực vật có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất linolenic, axit béo không no (Omega 3-6-9) cùng các loại vitamin A, B, D giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể và trung hòa các gốc tự do phòng chống ung thư.

Dầu hướng dương chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hàng đầu trong thế giới dầu thực vật (Nguồn: Internet)

So với với các loại dầu thực vật được chế biến từ các nguyên liệu khác như mè, oliu, đậu nành… thì dầu hướng dương có chứa hàm lượng vitamin E cao nhất. Vitamin E là dưỡng chất giúp chống oxy, tái tạo các tế bào, bảo vệ làn da dưới tác động xấu của ánh nắng mặt trời. Với thành phần gồm nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, không ít những chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên thường xuyên sử dụng dầu hướng dương trong bếp ăn gia đình.

2. Điểm bốc khói trung bình cao

Dầu hướng dương có điểm khói cao so với các loại dầu khác bao gồm cả dầu thực vật và dầu động vật. Điểm bốc khói là thuật ngữ trong ẩm thực để chỉ nhiệt độ giới hạn của mỗi loại dầu mà nếu qua mốc nhiệt này, dầu sẽ sản sinh độc tố.

Dầu hướng dương có điểm bốc khói cao so với nhiều loại dầu thực vật khác (Nguồn: Internet)

Mỗi một loại dầu/mỡ chịu được một mức nhiệt độ khác nhau. Điểm khói của dầu oliu là 160 – 190 độ C, dầu mè là 210 độ C, dầu đậu nành là 250 độ C… Dầu hướng dương có giới hạn điểm khói cao, khoảng 240 – 255 độ C. Nhờ vậy, việc sử dụng dầu hướng dương trong chế biến thực phẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh việc sử dụng cho các món nguội như rau trộn, salad, bạn cũng có thể xào thực phẩm.

Tuy vậy, cũng giống như các loại dầu thực vật khác, dầu hướng dương được khuyến cáo không nên dùng cho chiên rán.

3. Nguyên liệu giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Dầu hướng dương luôn được giới sành ăn yêu thích bởi hương thơm dịu nhẹ. Vị của dầu hướng dương quá đặc trưng như dầu oliu, dầu dừa hay dầu lạc, vì vậy khi sử dụng để trộn rau hay chế biến các loại salad, dầu hướng dương sẽ giúp cho món ăn của bạn không bị hăng, giữ được cảm giác thanh mát khi thưởng thức. Đặc biệt, khi sử dụng để ướp thịt, cá…dầu hướng dương sẽ nhẹ nhàng khử đi vị tanh của các loại thực phẩm này, giúp cho món ăn trở nên thơm ngon hơn.

Nhờ hương vị dịu nhẹ mà dầu hướng dương giúp các món ăn thêm phần tươi ngon hơn (Nguồn: Internet)

Thêm vào đó, nhờ hương vị không hăng nồng nên nhiều gia đình còn có thói quen sử dụng dầu hướng dương trực tiếp để bổ sung hàm lượng dinh dưỡng tối ưu cho sức khỏe.

4. Phù hợp với mọi đối tượng

Không chỉ giàu dinh dưỡng, dầu hướng dương còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi. Nguyên do bởi hàm lượng chất béo Omega 3, 6, 9 dồi dào trong dầu giúp lượng cholesterol trong máu luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Với trẻ em, dầu hướng dương góp phần bổ sung các khoáng chất và vitamin hỗ trợ sự phát triển về trí não. Đồng thời, hàm lượng protein cao cùng với vitamin B trong dầu hướng dương giúp tái tạo năng lượng, chống lại mệt mỏi, căng thẳng, suy nhược do áp lực của học tập và làm việc gây nên. Thêm vào đó, loại dầu thực vật này còn rất giàu chất sắt, rất tốt cho chị em phụ nữ trong những ngày “đèn đỏ” và người có tiền sử bệnh thiếu máu.

Dầu hướng dương có tốt không? Có thể dùng phù hợp cho mọi lứa tuổi (Nguồn: Internet)

Dầu hướng dương là loại dầu thực vật phù hợp với mọi căn bếp. Khi chọn dầu hướng dương, bạn nên chọn dầu được sản xuất theo phương pháp ướp lạnh như dầu hướng dương Kico, Dầu hướng dương Zachia, dầu hướng dương Sloboda (Nga), … Trong đó, dầu hướng dương Kico là một trong những thương hiệu được nhiều gia đình tin tưởng. Với quy trình sản xuất khắt khe, dầu hướng dương Kico luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, nhằm chăm sóc sức khỏe cho các gia đình Việt Nam.