4 tiêu chí so sánh nệm cao su non và cao su thiên nhiên mua loại nào

Nệm cao su non và cao su thiên nhiên đang là hai mặt hàng vật dụng nội thất phòng ngủ được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và săn đón nhiệt tình. Tuy nhiên, không phải mẹ nội trợ nào cũng hiểu rõ sự tương đồng và khác nhau giữa hai loại nệm cao cấp này. Hãy cùng khám phá ngay sau đây!



1. So sánh nệm cao su non và cao su thiên nhiên

1.1. Nệm cao su thiên nhiên là gì?

Trước khi đi tìm hiểu điểm giống và khác nhau giữa nệm cao su non và cao su thiên nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ khái niệm nệm cao su thiên nhiên là gì? Như đúng cái tên của nó, nệm cao su thiên nhiên được sản xuất trực tiếp từ nguồn nguyên liệu mủ cao su sau khi khai thác xong. Chúng có công thức hóa học là (C5H8)n thuộc loại Polyterpene. Mủ cao su cũng là loại vật liệu được hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất lốp xe, dây thun, các loại đệm, gối sử dụng phổ biến và rộng rãi. Trong số đó, châu Á là “khu vực vàng” trong khai thác và tiêu thụ cao su tự nhiên, chiếm gần 2/3 tổng nhu cầu tiêu thụ của toàn thế giới, tiếp đó là các nước châu Âu và Bắc Mỹ.

Nệm cao su thiên nhiên sở hữu nhiều ưu thế vượt trội (Nguồn: xuongnem.com)

1.2. Nệm cao su non là gì?

Nệm cao su non là gì, nó có đặc điểm cấu trúc gì khác so với nệm cao su thiên nhiên. Cao su non thực tế là một loại vật liệu xuất phát từ Polyurethane, bổ sung thêm phụ gia làm tăng mật độ cũng như độ nhớt của vật liệu. Bởi vậy, chúng có khả năng giữ hình dáng, chống cong vênh, phục hồi kích thước cũ khi vật thể được lấy ra. Chúng cũng là một dạng của cao su tổng hợp kết hợp rất nhiều chất hóa học khác nhau. Vậy liệu rằng nệm cao su non có tốt hay không?

1.3. Điểm tương đồng của nệm cao su non và cao su thiên nhiên

An toàn cho người sử dụng

Một trong những điểm giống nhau đầu tiên của hai loại nệm cao su chất lượng cao này đó là tính an toàn. Nếu như nệm cao su thiên nhiên được làm từ mủ cao su tự nhiên, không hề pha bất cứ tạp chất nào thì nệm cao su non mặc dù là cao su tổng hợp nhưng không chứa thành phần hóa chất độc hại nào. Vì thế, chúng an toàn tuyệt đối với sức khỏe của con người. Hơn thế, cả nệm cao su thiên nhiên và cao su non đều có khả năng kháng khuẩn cực tốt giúp người dùng không gặp phải tình trạng liên quan đến da hay bệnh về hô hấp.

Giúp bạn ngủ ngon hơn

Đặc tính êm ái, độ đàn hồi cao, khi nằm lên bạn sẽ cảm thấy thoải mái, thư giãn tối ưu. Hơn thế, nhờ sự tính toán về quy luật phân bổ trọng lượng cơ thể đều khắp mặt nệm nên không gây cảm giác đau lưng, nhức mỏi. Từ đó, chúng xua tan đi những ưu tư, muộn phiền của cuộc sống thường nhật, cho bạn một giấc ngủ sâu ngon, an lành.

Cho bạn giấc ngủ thư thái, nhẹ nhàng và sâu giấc (Nguồn: vinalatex.com)

Bảo vệ cột sống

Cả hai loại đệm này đều có khả năng nâng đỡ cơ thể hợp lý kết hợp với tính đàn hồi vượt trội góp phần giúp cho cơ thể được co giãn thoải mái, cột sống lưng sẽ được tạo hình trên đường cong tự nhiên.

Quá trình làm đệm không gây ô nhiễm

Mặc dù có rất nhiều tranh cãi về quá trình làm đệm gây ô nhiễm vì chưa xử lý triệt để nguồn nguyên liệu nhưng thực tế quy trình sản xuất nệm cao su được áp dụng công nghệ tân tiến, đảm bảo các công đoạn đạt tiêu chuẩn cao như: tiếp nhận, xử lý nguyên liệu, gia công cơ học, khí nhiệt, cán ép cho đến đóng gói, bảo quản đều được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia. Cùng với đó, nệm cao su có thể tự phân hủy sau khi hết hạn sử dụng nên rất thân thiện với môi trường sống.

Độ bền cao

Tuổi thọ của nệm cao su non và cao su thiên nhiên thường kéo dài từ 5 đến hàng chục năm liền. Vì thế, việc đầu tư sản phẩm làm bằng chất liệu này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề thay mới hay sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Giá sản phẩm cao

Tất nhiên sẽ có sự chênh lệch về mức giá giữa hai loại nệm này nhưng so với thị trường thì chúng đều có giá thành cao.

1.4. Điểm khác biệt

Nệm cao su non hấp thụ nhiệt kém hơn nệm cao su thiên nhiên

Đây là nhược điểm cố hữu không thể chối cãi của nệm cao su non, đây cũng là lý do khiến nhiều người không lựa chọn vật dụng này cho phòng ngủ của mình. Nếu nằm trên nệm cao su non lâu dài, bạn sẽ dễ bị bí lưng mặc dù đã có sự cải tiến về lỗ thông hơi trên bề mặt. Một số sản phẩm nệm cao su giá rẻ lại xuất hiện mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dùng.

Giá thành nệm cao su thiên nhiên đắt hơn nhiều so với cao su non:

Trên thực tế, tuy đều có điểm chung là giá cao trên thị trường nhưng giá cao su thiên nhiên luôn đắt hơn gấp nhiều lần so với cao su non. Nệm cao su non thuộc phân khúc trung cao dao động từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng, trong khi với một tấm nệm cao su thiên nhiên có giá từ 3.500.000 – 15.000.000 đồng tùy loại.

Nệm cao su thiên nhiên bị làm giả rất nhiều:

Do tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu nên cao su thiên nhiên bị làm giả hay pha tạp rất nhiều hóa chất độc hại hòng chuộc lợi, che mắt người dùng. Vì vậy, người dùng cần phải cảnh giác khi muốn mua sản phẩm, chọn địa chỉ bán hàng uy tín, chính hãng để tránh “tiền mất, tật mang”. Còn nệm cao su non vì nó là dạng cao su tổng hợp, giá thành không quá cao nên ít tình trạng giả nhái hơn.

Nệm cao su thiên nhiên phù hợp với cả bốn mùa trong năm (Nguồn: mekheochamcon.com)

2. Nệm cao su non và cao su thiên nhiên nên mua loại nào?

Tùy vào nhu cầu, sở thích và điều kiện tài chính của mỗi gia đình mà bạn có thể chọn nệm cao su non hay cao su thiên nhiên làm vật dụng trang trí nội thất phòng ngủ sang trọng, bắt mắt. Bởi lẽ mỗi dòng vật liệu lại có những ưu – nhược điểm riêng phù hợp với từng phân khúc người sử dụng. Nếu bạn yêu thích một tấm nệm êm ái tuyệt đối mà chỉ với giá phải chăng thì nệm cao su non sẽ là sự lựa chọn thích hợp của bạn. Còn nếu bạn yêu cầu nệm phải mát về mùa hè, giữ nhiệt vào mùa đông thì nệm cao su thiên nhiên chắc chắn sẽ là gợi ý sáng suốt.

Nệm cao su non phù hợp với người yêu độ êm ái nhưng giá phải chăng (Nguồn: nemtrungson.vn)

Trên đây là những so sánh, đánh giá tương quan giữa nệm cao su non và cao su thiên nhiên, hy vọng rằng bạn đã có được sự lựa chọn sáng suốt cho riêng mình phù hợp với nhu cầu và ngân sách tài chính cho phép. Bên cạnh đó, đừng quên tham khảo các loại nệm cao su thiên nhiên nào tốt để phục vụ cho quyết định của riêng mình.

