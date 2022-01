4 tiêu chí so sánh pin Lithium ion và Lithium polymer loại nào tốt hơn

Hiện nay dòng pin dùng được nhiều lần đã trở nên không còn xa lạ với người dùng bởi những ứng dụng thiết thực của nó trong đời sống. Trong đó, giữa pin Lithium ion và Lithium polymer loại nào tốt, sử dụng đảm bảo an toàn hơn là băn khoăn của nhiều người.



1. Sự khác nhau giữa pin Lithium ion và Lithium polymer

1.1 Cấu tạo

Pin Lithium Ion và pin Lithium Polymer đều là những loại pin có thể sử dụng nhiều lần nhờ cơ chế sạc. Chúng đều được cấu tạo từ các thành phần hóa học gần giống nhau. Đối với pin Lithium Polymer (Li – Ion) cực dương bằng các chất như Lithium sắt photphat, cobalt oxide hay mangan oxit, thường sử dụng chì trong cực âm và chất điện phân. Hình dạng của pin ít bị biến dạng vì được bảo vệ bởi vỏ kim loại cứng cáp, chắc chắn và một hệ vi mạch.

Pin Li – Ion với nhiều ưu điểm hiện được chuộng dùng (Nguồn: staticbg.com)

Về thành phần hóa học pin Lithium Polymer (LiPo) cũng gần giống với pin Li – Ion, pin này cần chế độ chăm sóc đặc biệt hơn vì nếu sạc sai cách sẽ ảnh hưởng đến độ bền của pin. Sự khác nhau lớn nhất là chất điện phân ở pin LiPo không phải là chất lỏng, trước kia các nhà sản xuất sử dụng chất rắn khô, hiện nay là chất hóa học xốp hoặc chất điện phân giống gel.

1.2 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của pin Lithium ion và Lithium polymer là sự trao đổi Lithium-ion giữa các cực âm và dương làm bằng Lithium Cacbon. Người dùng nên chú ý đến độ an toàn khi sử dụng pin. Loại pin nào cũng có khả năng cháy nổ nếu sử dụng không đúng cách.

Theo nghiên cứu từ thực tế pin Li – Ion có khả năng cháy nổ cao hơn vì bọc bằng vỏ kim loại. Nếu quá tải pin LiPo sẽ phát nổ nhưng vì có chứa chất gel polymer nên trường hợp cháy sẽ khó hơn. Tuy vậy, vì trang bị vi mạch bảo vệ nên pin có thể sẽ bị phồng dẫn đến chập cháy, gây tai nạn nguy hiểm.

Do đó, các chuyên gia đã cảnh báo cần phải tuân thủ cách sử dụng pin một cách nghiêm túc để tăng tuổi thọ pin và đạt được độ an toàn tối đa khi sử dụng.

1.3 Ưu nhược điểm của pin Lithium Ion và pin Lithium Polymer

1.3.1 Ưu điểm

Ưu điểm của pin Li – Ion là tích trữ được năng lượng lớn, không bị ảnh hưởng bởi bộ nhớ làm khó sạc năng lượng qua thời gian, chu kỳ sạc xả có thể lên đến 400 lần hoặc hơn tùy theo từng hãng. Giá thành rẻ hơn nhiều so với pin LiPo. Dòng điện bị thất thoát ở pin Li – Ion thấp. Trọng lượng pin nhẹ, dòng điện phóng hiệu quả, được ứng dụng trong rất nhiều các thiết bị kỹ thuật số.

Pin Li – Ion lưu trữ được năng lượng lớn lại có mức giá rẻ (Nguồn: caphesang.vn)

Ưu điểm của pin LiPo đó là khả năng lưu trữ năng lượng cao, ít bị rò rỉ, hoạt động mạnh mẽ, khỏe khoắn, không bị hiệu ứng nhớ. Trọng lượng nhẹ, bền, chất điện phân tốt ít khi bị ăn mòn. Được sử dụng trong đa số các thiết bị số do tính năng phóng điện cao. Do đặc điểm kích thước có thể linh hoạt để phù hợp với nhiều sản phẩm. Pin có thể chịu được lực va đập lớn. Cấu tạo tiếp điểm âm dương nên hạn chế được chập cháy.

1.3.2 Nhược điểm

Nhược điểm của pin Li – Ion là chất lượng sẽ bị giảm thậm chí không dùng được nữa nếu bạn để quá lâu kể cả sử dụng hay không sử dụng. Do vậy, khi nào cần dùng bạn hãy mua, không nên dự trữ.

Nếu bạn để điện áp kiệt quá thấp hay cao quá 4.2 v/cell thì pin cũng sẽ bị hỏng. Ngày nay do công nghệ sản xuất tiên tiến các loại pin được bảo vệ bằng hệ vi mạch tốt nên sự cố này được hạn chế. Được cấu tạo bằng vỏ bọc kim loại nên pin chịu được lực va đập.

Pin có dạng hình khối nên khó ứng dụng trong các thiết bị đòi hỏi pin có đặc thù riêng. Trọng lượng pin nặng hơn pin LiPo cùng dung lượng. Vì sử dụng dung môi dễ bị cháy nên nguy cơ cháy nổ khá cao nếu không sử dụng đúng cách. Để đảm bảo an toàn bạn nên lựa chọn thương hiệu pin tốt để sử dụng.

Nhược điểm của pin LiPo ít được sử dụng rộng rãi do giá thành khá cao, đắt hơn nhiều so với pin Li- Ion. Pin LiPo cũng bị giảm chất lượng giống như pin Li – Ion, cần có chế độ bảo quản phù hợp. Nếu điện áp vượt ngưỡng pin cũng bị phù và chập cháy. Năng lượng lưu trữ ít hơn pin Li – Ion. Vỏ bọc mềm nên dễ bị biến dạng, rò rỉ gây ra tình trạng chập mạch, hiện tượng phù xảy ra dễ dàng hơn.

1.4 Giá của pin Lithium Ion và pin Lithium Polymer

Giá thành pin Lithium ion và Lithium polymer có sự cách biệt khá lớn. Giá của pin Li – Ion rẻ hơn nhiều so với pin LiPo nên pin Lin- Ion thường được sử dụng phổ biến hơn.

Pin LiPo có khả năng hoạt động mạnh mẽ, nhẹ, bền (Nguồn: alicdn.com)

2. Pin Lithium Ion và pin Lithium Polymer nên mua loại nào

Ở trên Blog Saigon-Gpdaily đã phân tích khá rõ về đặc điểm của từng loại pin Lithium ion và Lithium polymer, mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Pin LiPo có độ bền kém hơn nhưng khả năng chịu nhiệt, chịu quá tải lại lớn hơn, chịu được lực va đập, khó cháy, kiểu dáng linh hoạt tùy biến, trọng lượng nhẹ, được ứng dụng nhiều trong các thiết bị số dạng nhỏ, hình dáng mỏng như tai nghe bluetooth, máy nghe lén…Tuy nhiên do vỏ bọc mềm nên dễ bị đâm thủng, bị phù.

Pin Li – Ion được các nhà sản xuất rất quan tâm vì khả năng sạc có thể đến hơn 1000 lần, hiện tượng biến dạng ít xảy ra nên các thương hiệu điện tử cao cấp có giá hàng trăm ngàn đô la vẫn sử dụng loại pin này. Do năng lượng lưu trữ cao, độ bền tốt, an toàn, giá thành rẻ nên loại pin này cũng được sử dụng rộng rãi trong chế tạo xe điện, ngành hàng không vũ trụ…

Vì vậy, bạn không nên lăn tăn quá về việc lựa chọn pin Li – Ion hay pin LiPo bởi các nhà sản xuất đã nghiên cứu kỹ càng việc ứng dụng loại pin nào phù hợp cho từng sản phẩm. Theo đó, bạn nên cân nhắc theo nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính để lựa chọn loại pin phù hợp.

Đặc biệt, do pin giả hiện nay rất nhiều lẫn lộn với pin thật, những mối nguy hại do dùng phải pin giả cho người dùng là không nhỏ, dễ gây mất an toàn. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn địa chỉ uy tín để mua được pin chính hãng chất lượng tốt nhé!