4 tiêu chí so sánh sữa Grow Plus Nutifood cam và đỏ loại nào tốt hơn

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại sữa, trong đó sữa Grow Plus Nutifood là dòng sữa được nhiều người tin dùng. Cùng so sánh sữa Grow Plus Nutifood cam và đỏ xem chúng có gì khác biệt và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bé trong bài viết nhé.



1. So sánh sữa Grow Plus Nutifood cam và đỏ

1.1 Bao bì, đóng gói

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi. Bên cạnh việc sử dụng sữa mẹ, việc lựa chọn sữa bột như một thực phẩm bổ sung vẫn được các ông bố bà mẹ quan tâm khá nhiều. Để nói về sự khác nhau giữa Grow Plus đỏ và cam của Nutifood chúng ta hãy cùng đề cập đến bao bì. Bạn có thể phân biệt hai loại dễ dàng với hai màu khác biệt.

Grow Plus Nutifood là dòng sản phẩm sữa bột uy tín và chất lượng được nhiều mẹ tin dùng (Nguồn: plo.vn)

1.2 Độ tuổi sử dụng

Bạn nên lưu ý độ tuổi để chọn sữa bột bổ sung dinh dưỡng cho trẻ phù hợp có ghi trên thành phần bao bì vỏ lon hoặc thông tin trên trang bán hàng của các đại lý, nhà cung cấp.

1.3 Thành phần, công dụng của sữa

Đối với Grow Plus đỏ, các mẹ thường sử dụng với những trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi. Nếu em bé có những biểu hiện về thiếu hụt chiều cao, cân nặng so với bạn bè đồng trang lứa thì các mẹ nên tìm biện pháp cung cấp dinh dưỡng, cải thiện vóc dáng cơ thể trẻ.

Đối với sản phẩm sữa Grow Plus cam, nó có chứa công thức đặc biệt giúp trẻ cải thiện tình trạng chậm tăng cân. Hãy lựa chọn sản phẩm sữa này của Grow Plus như một thực phẩm uống kèm để trẻ cứng cáp và khỏe mạnh hơn.

1.4 Giá bán trên thị trường

Các sản phẩm có sự chênh lệch ít nhiều về giá. Sản phẩm Grow Plus cam có giá khoảng 265.000 đồng/900g. Đối với Grow Plus đỏ thì giá sẽ nhìn lên hơn một chút là 290.000 đồng/900g. Đây là một trong những loại sữa phù hợp cho trẻ biếng ăn với giá cả hợp lý.

Sữa Grow Plus màu cam phù hợp với trẻ chậm tăng cân (Nguồn: suabottot.com)

2. Sữa Grow Plus đỏ và cam nên chọn loại nào

Tùy thuộc vào từng tình trạng sức khỏe và thể trạng của con để có thể mua các sữa chất lượng phù hợp cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra bạn cũng nên cân nhắc về giá cả và độ tuổi, khẩu vị của trẻ để lựa chọn sữa Grow Plus phù hợp. Trên đây là những thông tin về so sánh sữa Grow Plus Nutifood cam và đỏ hy vọng sẽ hữu ích đến bạn.