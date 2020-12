44 bệnh không được mua bảo hiểm nhân thọ chi trả cần lưu ý

Khi tiến hành làm thủ tục khai báo mua bảo hiểm nhân thọ, người mua cần lưu ý đến điều kiện sức khỏe, cần phải khai báo trung thực với đơn vị bảo hiểm, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”, tham gia đóng phí mà không được thanh toán. Vậy. bệnh nào không được mua bảo hiểm nhân thọ bạn cần biết?



1. Điều kiện tham gia bảo hiểm nhân thọ

1.1 Độ tuổi

Độ tuổi tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ giới hạn từ 0 tháng tuổi đến 65 tuổi. Bởi ở độ tuổi ngũ tuần, thể trạng cũng như tình hình sức khỏe của bạn không được ổn định, việc mua bảo hiểm có kỳ hạn sẽ khiến bạn đối mặt với rủi ro như mất đột ngột trước kỳ hạn bảo hiểm có ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Hơn nữa, bảo hiểm nhân thọ dành cho cá nhân lớn tuổi thường phải đóng mức phí cao hơn là dành cho người trẻ.

Bảo hiểm nhân thọ giới hạn độ tuổi 0- 65 tuổi (Nguồn: mckellpartners.com)

1.2 Sức khỏe

Điều kiện bắt buộc thứ hai để tham gia bảo hiểm đó là vấn đề sức khỏe, người mua cần đảm bảo còn đủ sức khỏe để tham gia bảo hiểm và cần hết sức lưu ý đến những bệnh không được tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ có vai trò là đảm bảo, hỗ trợ người tham gia khi bệnh tật, khó khăn, cần có sự hỗ trợ về mặt tài chính. Thế nhưng nếu bạn đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, không có hy vọng chữa trị, trong trường hợp này đơn vị bảo hiểm sẽ không chấp nhận cung cấp bảo hiểm cho bạn. Hoặc có thể, công ty bảo hiểm sẽ đặt ra điều kiện những bệnh bảo hiểm nhân thọ không chi trả một cách rõ ràng, tránh trường hợp mang lại rủi ro cho cả hai. Tuy nhiên, cũng có một số bệnh hiểm nghèo vẫn nhận được chế độ của bảo hiểm. Bạn có thể tham khảo danh sách các bệnh hiểm nghèo được hưởng bảo hiểm mới nhất 2019 để nắm được thông tin nhé.

1.3 Khả năng kinh tế

Khả năng kinh tế là yếu tố thiết yếu để công ty bảo hiểm chấp nhận hồ sơ bảo hiểm của khách hàng. Bạn cần phải đảm bảo và chứng minh rằng mình có đủ khả năng chi trả cho sản phẩm bảo hiểm mà bạn chọn.

Bởi lẽ, nếu bạn không có đủ khả năng kinh tế để đóng phí đều đặn, điều này rất bất lợi cho bạn, nhất là trong trường hợp bạn đang tham gia gói bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn. Với bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, việc bạn ngắt quãng đóng phí một kỳ, thì mọi số tiền bạn đã đóng trước đó coi như là hoàn toàn biến mất.

2. Khai báo tiền sử bệnh

Mua bảo hiểm nhân thọ là cách để chia sẻ tài chính trong trường hợp gặp rủi ro, tai nạn không thể lường trước được trong tương lai. Một hợp đồng bảo hiểm có giá trị khi người mua khai báo trung thực và được nhà cung cấp bảo hiểm xác thực và chấp nhận. Việc khai báo tiền sử bệnh thiếu trung thực sẽ khiến người mua bị mất quyền lợi dù đã đóng phí.

Ví dụ, một anh khách hàng A trước đã từng có tiểu sử uống nhiều rượu, chân tay run, thể trạng gầy và có kết quả siêu âm là “gan to – hội chứng cai rượu”. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ khai báo tiền sử bệnh, anh A đã không đề cập tới tiểu sử uống rượu cũng như gan to trong hồ sơ. Điều này dẫn đến tình trạng anh A bị từ chối chi trả bảo hiểm tử vong với lý do là khách hàng khai báo tiền sử bệnh không chính xác, không trung thực.

Hoặc một ví dụ khác là anh B sau khi tham gia đóng bảo hiểm 2 tháng thì tử vong nguyên do bị xơ gan và đã tiến hành điều trị cách đó 6 tháng. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ khai báo tiền sử bệnh hoàn toàn không đề cập tới vấn đề này. Do vậy, bên cung cấp bảo hiểm có quyền từ chối thanh toán trường hợp khách hàng này.

Bệnh nào không được mua bảo hiểm nhân thọ (Nguồn: suckhoehangngay.mediacdn.vn)

3. Danh sách các bệnh hiểm nghèo của bảo hiểm nhân thọ

Khai báo trung thực các thông tin cá nhân như độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khả năng kinh tế là các yếu tố quyết định tới quá trình công ty bảo hiểm có chấp nhận hồ sơ bảo hiểm hay không. Thế nhưng, một số trường hợp chuyên viên bảo hiểm vì mục tiêu doanh số mà rút ngắn quy trình làm hồ sơ, chưa hỏi người mua có tiền sử bệnh gì hay không đã tích “KHÔNG” ở mục sức khỏe trong hồ sơ. Mà theo quy trình đúng chuẩn đó là các chuyên viên cần phải xác định lại qua phiếu khám sức khỏe mà người mua bảo hiểm cung cấp.

Do vậy, trung thực khi khai báo, đặc biệt là khai báo tiền sử bệnh là việc rất quan trọng, để tránh mang thiệt vào thân, công ty bảo hiểm từ chối thanh toán. Vậy bệnh nào không được mua bảo hiểm nhân thọ? Dưới đây là danh sách các bệnh loại trừ trong bảo hiểm nhân thọ:

Bệnh Alzheimer/ Sa sút trí tuệ trầm trọng.

Phẫu thuật động mạch chủ.

Thiếu máu bất sản.

Hội chứng Apallic.

Viêm màng não nhiễm khuẩn.

U não lành tính.

Phẫu thuật não

Ung thư đe dọa tính mạng

Bệnh cơ tim

Hôn mê

Phẫu thuật nối tắt động mạch vành

Viêm não do Virus

Bệnh phổi giai đoạn cuối

Bệnh suy gan giai đoạn cuối

Viêm gan siêu vi tối cấp

Nhồi máu cơ tim

Thay thế van tim

Suy thận

Mất khả năng sống độc lập

Câm

Chấn thương sọ não nghiêm trọng

Ghép cơ quan chính

Bệnh nang tủy thận

Bệnh tế bào thần kinh vận động

Bệnh xơ cứng rải rác

Loạn dưỡng cơ

Bệnh Parkinson nguyên phát

Bệnh sốt bại liệt (Poliomyelitis)

Bệnh tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát

Bỏng nặng

Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) có kèm viêm thận do Lupus

Đột quỵ (Tai biến mạch máu não)

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ

Viêm tụy mãn tái phát

Bệnh Creutzfeldt – Jakob

Bệnh viêm cân cơ hoại tử (Necrotising fasciitis)

Thương tật toàn bộ và Vĩnh viễn

Bệnh nhược cơ (Myasthenia Gravis)

Viêm đa khớp dạng thấp nặng

Loãng xương nặng

Xơ cứng bì hệ thống (Systemic Scleroderma)

Bệnh Crohn

Hội chứng Eisenmenger

Suy tuyến thượng thận mãn tính (Bệnh Addison)

Không phải ai cũng phù hợp tham gia bảo hiểm nhân thọ. Để có thể được chấp nhận hồ sơ bạn cần nắm được các quy tắc bảo hiểm nhân thọ. Quan trọng nhất là bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi, kinh tế và đặc biệt là bạn không có tiền sử bệnh hiểm nghèo.

Mong rằng với những thông tin mà Blog Saigon-Gpdaily cung cấp phía trên bạn đã biết được bệnh nào không được mua bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay, có rất nhiều gói bảo hiểm bệnh nhân thọ siêu quyền lợi, có mức hỗ trợ cao bạn có thể tham khảo và tìm hiểu chi tiết thông tin trên website: Saigon-Gpdaily.com.